Παρεμβολές στα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης αεροσκαφών των Ryanair, easyJet και British Airways – Το ύποπτο σήμα εντοπίστηκε στη Βόρεια Θάλασσα, κοντά σε ρωσική νηοπομπή – Επτά πτήσεις χρειάστηκαν καθοδήγηση για να προσγειωθούν στο Άμστερνταμ

300 χιλιομέτρων από τις βρετανικές ακτές θεωρείται πιθανή πηγή 140 επιβατικών πτήσεων, προκαλώντας ανησυχία για την επέκταση των ρωσικών υβριδικών επιχειρήσεων στην περιοχή της Βόρειας Θάλασσας.



Σύμφωνα με ανάλυση της εταιρείας αεροπορικών δεδομένων Hexbird, την 9η Νοεμβρίου καταγράφηκαν παρεμβολές στη δορυφορική πλοήγηση δεκάδων αεροσκαφών, μεταξύ των οποίων πτήσεις που είχαν αναχωρήσει από το Εδιμβούργο, το Μάντσεστερ και το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου. Το περιστατικό είχε διάρκεια περίπου 20 λεπτών, χωρίς να καταγραφούν επιχειρησιακές συνέπειες για τις πτήσεις, σύμφωνα με την ανάλυση που επικαλείται το βρετανικό έντυπο iPaper.



Μόσχας.



Η Hexbird εντόπισε την πιθανή πηγή των παρεμβολών σε έναν ραδιοπομπό στη Βόρεια Θάλασσα, σε απόσταση περίπου 190 μιλίων, δηλαδή 306 χιλιομέτρων, από τις αγγλικές ακτές. Η ίδια η εταιρεία, πάντως, διευκρινίζει ότι δεν έχει αποδειχθεί πως υπεύθυνη ήταν η ρωσική νηοπομπή που βρισκόταν στην περιοχή.



Πτήσεις των Ryanair, easyJet και British Airways ανάμεσα σε εκείνες που επηρεάστηκαν Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι παρεμβολές επηρέασαν αεροσκάφη που εκτελούσαν δρομολόγια σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.



Ryanair από το Εδιμβούργο προς τη Ρώμη, μια πτήση της easyJet από το Μάντσεστερ προς τη Χουργκάντα της Αιγύπτου και ένα αεροσκάφος της British Airways από το Λονδίνο προς τη Στοκχόλμη.



Περίπου 40 από τα αεροσκάφη που επηρεάστηκαν, εκτιμάται ότι βρίσκονταν εντός ή κοντά στον εναέριο χώρο που ελέγχεται από τις βρετανικές αρχές. Παράλληλα, η ολλανδική υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας επιβεβαίωσε ότι επτά πτήσεις ανέφεραν απώλεια σήματος GPS και χρειάστηκαν καθοδήγηση από τους ελεγκτές για να προσεγγίσουν το αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ.



Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τα αεροσκάφη προσγειώθηκαν με ασφάλεια, καθώς τα σύγχρονα επιβατικά αεροσκάφη διαθέτουν εφεδρικά συστήματα πλοήγησης, ενώ οι πιλότοι εκπαιδεύονται ώστε να μπορούν να συνεχίσουν την πτήση ακόμη και σε περίπτωση απώλειας των δορυφορικών σημάτων.



Κλείσιμο Η ρωσική νηοπομπή και τα τρία πλοία που είχαν συνδεθεί με μεταφορές όπλων στη Βόρεια Κορέα Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, την ώρα που καταγράφονταν οι παρεμβολές, μια ρωσική νηοπομπή διέσχιζε τη Βόρεια Θάλασσα με κατεύθυνση προς τον νότο.



Σε αυτή συμμετείχαν τα φορτηγά πλοία Lady R, Lady D και Maia-1, τα οποία έχουν βρεθεί στο παρελθόν στο μικροσκόπιο δυτικών υπηρεσιών λόγω υποψιών ότι χρησιμοποιήθηκαν για μεταφορές στρατιωτικού υλικού μεταξύ Ρωσίας και Βόρειας Κορέας, στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο χωρών κατά τον πόλεμο στην Ουκρανία.



Τα τρία πλοία, στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις, συνοδεύονταν από ρωσικό πολεμικό σκάφος.



Η πορεία τους συνέπεσε χρονικά με τις παρεμβολές, ενώ τα δεδομένα της Hexbird τοποθετούν την πιθανή πηγή του σήματος κοντά στη θαλάσσια περιοχή από την οποία περνούσε η νηοπομπή.



Ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο που έπλεε σε απόσταση περίπουαπό τις βρετανικές ακτές θεωρείται πιθανή πηγή παρεμβολών στα συστήματα GPS περίπου, προκαλώντας ανησυχία για την επέκταση των ρωσικών υβριδικών επιχειρήσεων στην περιοχή της Βόρειας Θάλασσας.Σύμφωνα με ανάλυση της εταιρείας αεροπορικών δεδομένων, την 9η Νοεμβρίου καταγράφηκαν παρεμβολές στη δορυφορική πλοήγηση δεκάδων αεροσκαφών, μεταξύ των οποίων πτήσεις που είχαν αναχωρήσει από το, τοκαι το αεροδρόμιοτου. Το περιστατικό είχε διάρκεια περίπου, χωρίς να καταγραφούν επιχειρησιακές συνέπειες για τις πτήσεις, σύμφωνα με την ανάλυση που επικαλείται το βρετανικό έντυποΩστόσο, ειδικοί εκτιμούν ότι, εφόσον επιβεβαιωθεί η εμπλοκή της Ρωσίας, θα πρόκειται για μία από τις πρώτες γνωστές περιπτώσεις παρεμβολών τέτοιας κλίμακας τόσο κοντά στη Βρετανία, γεγονός που θα μπορούσε να σηματοδοτεί κλιμάκωση των υβριδικών επιχειρήσεων τηςεντόπισε την πιθανή πηγή των παρεμβολών σε ένανστη Βόρεια Θάλασσα, σε απόσταση περίπου 190 μιλίων, δηλαδή 306 χιλιομέτρων, από τις αγγλικές ακτές. Η ίδια η εταιρεία, πάντως, διευκρινίζει ότι δεν έχει αποδειχθεί πως υπεύθυνη ήταν η ρωσική νηοπομπή που βρισκόταν στην περιοχή.Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι παρεμβολές επηρέασαν αεροσκάφη που εκτελούσαν δρομολόγια σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.Ανάμεσα στις πτήσεις που καταγράφηκαν ήταν ένα αεροσκάφος τηςαπό τοπρος τη, μια πτήση τηςαπό τοπρος τητης Αιγύπτου και ένα αεροσκάφος τηςαπό το Λονδίνο προς τη Στοκχόλμη.Περίπουπου επηρεάστηκαν, εκτιμάται ότι βρίσκονταν εντός ή κοντά στον εναέριο χώρο που ελέγχεται από τις βρετανικές αρχές. Παράλληλα, η ολλανδική υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας επιβεβαίωσε ότι επτά πτήσεις ανέφεραν απώλεια σήματοςκαι χρειάστηκαν καθοδήγηση από τους ελεγκτές για να προσεγγίσουν το αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ.Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τα αεροσκάφη προσγειώθηκαν με ασφάλεια, καθώς τα σύγχρονα επιβατικά αεροσκάφη διαθέτουν εφεδρικά συστήματα πλοήγησης, ενώ οι πιλότοι εκπαιδεύονται ώστε να μπορούν να συνεχίσουν την πτήση ακόμη και σε περίπτωση απώλειας των δορυφορικών σημάτων.Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, την ώρα που καταγράφονταν οι παρεμβολές, μια ρωσική νηοπομπή διέσχιζε τημε κατεύθυνση προς τον νότο.Σε αυτή συμμετείχαν τα φορτηγά πλοίακαι, τα οποία έχουν βρεθεί στο παρελθόν στο μικροσκόπιο δυτικών υπηρεσιών λόγω υποψιών ότι χρησιμοποιήθηκαν για μεταφορές στρατιωτικού υλικού μεταξύ Ρωσίας και, στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο χωρών κατά τον πόλεμο στην Ουκρανία.Τα τρία πλοία, στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις, συνοδεύονταν από ρωσικό πολεμικό σκάφος.Η πορεία τους συνέπεσε χρονικά με τις παρεμβολές, ενώ τα δεδομένα τηςτοποθετούν την πιθανή πηγή του σήματος κοντά στη θαλάσσια περιοχή από την οποία περνούσε η νηοπομπή.

Παρά τη χρονική και γεωγραφική σύμπτωση, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι δεν έχουν στη διάθεσή τους στοιχεία που να επιτρέπουν την οριστική απόδοση της ευθύνης. «Η ανάλυσή μας ούτε ταυτοποιεί τη νηοπομπή ως πηγή των παρεμβολών ούτε αποκλείει αυτό το ενδεχόμενο», ανέφερε η Hexbird, την οποία διευθύνει ο αναλυτής αεροπορικών δεδομένων Τζον Γουάιζμαν.



«Αν ευθύνεται η Ρωσία, πρόκειται για κλιμάκωση» Ο ειδικός στον ηλεκτρονικό πόλεμο, δρ Τόμας Γουίθινγκτον, εκτίμησε ότι ενδεχόμενη ρωσική εμπλοκή θα συνιστούσε σημαντική διεύρυνση των επιχειρήσεων παρεμβολής σε συστήματα δορυφορικής πλοήγησης.



«Εάν ευθύνεται η Ρωσία, πρόκειται για εντατικοποίηση των παρεμβολών που έχουμε δει μέχρι σήμερα», δήλωσε στην εφημερίδα, προσθέτοντας πως δεν γνωρίζει άλλη περίπτωση κατά την οποία ανάλογη δραστηριότητα να έχει καταγραφεί τόσο δυτικά. «Είναι η πρώτη φορά, απ' όσο γνωρίζω, που βλέπουμε κάτι τέτοιο τόσο δυτικά. Αλλά ταυτόχρονα δεν πιστεύω ότι θα είναι η τελευταία», τόνισε.



Η εκτίμησή του εντάσσεται στη συζήτηση για τις λεγόμενες υβριδικές επιχειρήσεις, δηλαδή ενέργειες που μπορούν να περιλαμβάνουν ηλεκτρονικό πόλεμο, κυβερνοεπιθέσεις και άλλες παρεμβάσεις, χωρίς να συνιστούν απαραίτητα άμεση στρατιωτική επίθεση.



«Σχεδόν βέβαιο ότι οι παρεμβολές προήλθαν από το πολεμικό πλοίο» Πιο κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο Τζέιμς Ντρόξφορντ, πρώην αξιωματικός πληροφοριών του βρετανικού Πολεμικού Ναυτικού και ανεξάρτητος αναλυτής ναυτικών πληροφοριών.



Σύμφωνα με την εκτίμησή του, η πιθανότερη πηγή των παρεμβολών ήταν το πολεμικό πλοίο που συνόδευε τη νηοπομπή και όχι κάποιο από τα τρία εμπορικά σκάφη. «Το ρωσικό πολεμικό πλοίο που συνόδευε τη νηοπομπή ήταν σχεδόν σίγουρα η πηγή των παρεμβολών στο GPS και όχι τα εμπορικά πλοία», υποστήριξε, ενώ εκτίμησε ότι η ενέργεια μπορεί να αποτελούσε αντίδραση στη στενή παρακολούθηση της ρωσικής νηοπομπής από δυνάμεις του ΝΑΤΟ.



«Τα παρακολουθούσαν σε όλη τη διαδρομή τους στη Βόρεια Θάλασσα», ανέφερε. «Πιστεύω ότι η μικρή διάρκεια των παρεμβολών, η τοποθεσία και τα μέσα που βρίσκονταν στην περιοχή υποδηλώνουν ότι επρόκειτο για μια αντίδραση με στόχο να αποτρέψει τη δυτική επιτήρηση αυτών των πλοίων».



Η συγκεκριμένη ερμηνεία παραμένει εκτίμηση του αναλυτή και δεν έχει επιβεβαιωθεί από επίσημη έρευνα.



Πώς μπορούν να μπλοκάρουν τα GPS των αεροσκαφών Οι παρεμβολές GPS, γνωστές διεθνώς ως jamming, προκαλούνται όταν ένας πομπός εκπέμπει ραδιοσήματα που παρεμβαίνουν στη λήψη των δορυφορικών σημάτων από τους δέκτες ενός αεροσκάφους.



Όταν οι παρεμβολές είναι αρκετά ισχυρές, ο δέκτης δεν μπορεί να υπολογίσει με ακρίβεια τη θέση ή τον χρόνο, στοιχεία απαραίτητα για τη δορυφορική πλοήγηση.



Αυτό δεν σημαίνει ότι το αεροσκάφος χάνει αυτομάτως τη δυνατότητα να πετάξει ή να προσγειωθεί, καθώς υπάρχουν άλλα συστήματα πλοήγησης και διαδικασίες αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών. Ωστόσο, οι εκτεταμένες παρεμβολές μπορούν να δημιουργήσουν πρόσθετες δυσκολίες στα πληρώματα, ιδιαίτερα σε περιοχές αυξημένης αεροπορικής κίνησης.



Ο Ράμσεϊ Φάραγκερ, διευθύνων σύμβουλος του Βασιλικού Ινστιτούτου Πλοήγησης της Βρετανίας, επισήμανε ότι οι παρεμβολές κάλυψαν μια ιδιαίτερα μεγάλη γεωγραφική περιοχή.



«Ήταν μια πολύ μεγάλη περιοχή και επομένως θα απαιτούνταν εξοπλισμός σημαντικής ισχύος, ο οποίος πιθανότατα θα βρισκόταν σε μια ειδική στρατιωτική πλατφόρμα», ανέφερε, τονίζοντας ότι η σχετικά μεγάλη απόσταση της πιθανής πηγής από τις βρετανικές ακτές περιόρισε τον κίνδυνο πρόσθετων επιπτώσεων.



«Η Βρετανία στάθηκε αρκετά τυχερή που το περιστατικό συνέβη τόσο μακριά από την ακτή, επειδή δεν θα θέλαμε παρεμβολές GPS τέτοιας ισχύος να επηρεάσουν δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και σταθμούς ψηφιακού ραδιοφώνου DAB», εξήγησε.