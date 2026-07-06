Φωτιές από Σγουρό στο ΠΑΣΟΚ: Ανοιξε θέμα συγκυβέρνησης με ΝΔ, είπε ότι αν το κόμμα είναι τρίτο θα χτυπήσουν καμπάνες για την ηγεσία

Φωτιές ανάβει στη Χαριλάου Τρικούπη η δήλωση του Γιάννη Σγουρού εάν το ΠΑΣΟΚ έρθει στην τρίτη θέση στις εκλογές, τότε «οι καμπάνες θα χτυπήσουν για όλους – και για την ηγεσία».Ο πρώην περιφερειάρχης και πλέον υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Α’ Αθήνας ανοίγει τον «φάκελο» των μετεκλογικών εξελίξεων και δεν αποκλείει το σενάριο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, παρά το καθαρό «όχι» που αποφασίστηκε στο Συνέδριο μετά και από εισήγηση του Χάρη Δούκας. Ο Γιάννης Σγουρός μιλώντας στο OPEN αναφέρθηκε στην «πολυσυλλεκτικότητα» του ΠΑΣΟΚ- μια δυναττότητα που είχε όσο μπορούσε να εκφράζει τόσο την κεντροδεξιά όσο και την κεντροαριστερή τάση με τα στελέχη και τις πολιτικές του. Μέσω αυτής της επισήμανσης αμφισβητεί επί της ουσίας την απόφαση του συνεδρίου και υποστηρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ έρθει τρίτο στις κάλπες, όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις, τότε αυτό το «δόγμα» μπορεί να «προσπεραστεί ενδεχομένως με ένα έκτακτο συνέδριο που μπορεί να οργανωθεί με την επίκληση «εθνικών λόγων» ή «οικονομικής κατάστασης της χώρας». Ο κ. Σγουρός τονίζει δε, ότι το κρίσιμο είναι η κυβερνησιμότητα της χώρας.Είναι αξιοσημείωτο επίσης ότι παρότι τάσσεται υπέρ του στόχου για την πρωτιά στις εκλογές («νίκη έστω με μία ψήφο») δεν αποφεύγει να μιλήσει για τον έντονο προβληματισμό στο εσωτερικό του κόμματος από τις χαμηλές πτήσεις του ΠΑΣΟΚ στα γκάλοπ. Στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη χαρακτηρίζουν προσωπικές τις απόψεις του Γιάννη Σγουρού και παραπέμπουν για τα περαιτέρω στις αποφάσεις του πρόσφατου Συνεδρίου σχετικά με τις μετεκλογικές εξελίξεις.Δείτε το σχετικό απόσπασμα: