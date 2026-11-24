200.000 ιδιοκτήτες διατηρητέων ζητούν επιδότηση 50% και απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ - Επτά πολεοδομικά σχέδια περιμένουν εγκρίσεις, αλλά είναι άγνωστο πότε θα δημοσιοποιηθούν - Το ΥΠΕΝ προετοιμάζει παράταση αναστολής έκδοσης οικοδομικών αδειών σε Μύκονο, Σαντορίνη και Μήλο

Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη