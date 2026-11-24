Αντιπαράθεση Αλεξοπούλου-Σαουλίδη για το «άλλος» του Τσίπρα για τον Μητσοτάκη: «Πόσο χαμηλότερα θα πέσει» - «Δεν το άκουσα, έχω και άλλη ζωή»
Αντιπαράθεση Αλεξοπούλου-Σαουλίδη για το «άλλος» του Τσίπρα για τον Μητσοτάκη: «Πόσο χαμηλότερα θα πέσει» - «Δεν το άκουσα, έχω και άλλη ζωή»
Το στέλεχος της ΕΛΑΣ απέφυγε να απαντήσει επί της ουσίας στην παρατήρηση της βουλευτού της ΝΔ για το ύφος του Αλέξη Τσίπρα
Αντιπαράθεση ξέσπασε την Τρίτη ανάμεσα στη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, και το στέλεχος της ΕΛΑΣ, Αντώνη Σαουλίδη, με αφορμή το βίντεο του Αλέξη Τσίπρα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και τη χρήση της λέξης «άλλος» από τον πρώην πρωθυπουργό στον σημερινό πρωθυπουργό.
«Λυπάμαι τόσο για τον πρώην πρωθυπουργό. Αναφέρεται στον πρωθυπουργό ως ο άλλος. Τι πολιτικό επίπεδο είναι αυτό; Πόσο χαμηλότερα θα πέσει. Εδώ στην κόρη μου προχθές μου είπε "αυτός" για κάποιον και της είπα "δεν λέμε έτσι, λέμε ο κύριος". Το λες στο παιδί σου που είναι 9 ετών. Ήταν αγενέστατο» σχολίασε αρχικά η κυρία Αλεξοπούλου.
«Δεν έχω να απαντήσω κάτι γιατί δεν το έχω ακούσει. Το κρίσιμο είναι αυτό δηλαδή;» απάντησε ο κ. Σαουλίδης, με τη συνομιλήτριά του να τον ρωτάει «ντρέπεστε για τον πρόεδρο σας;».
«Τι κάνω; Σε καμία περίπτωση. Είμαι κανονικός άνθρωπος και έχω κανονική ζωή, έχω τα παιδιά μου, εσείς θεωρείτε ότι ξημεροβραδιαζόμαστε στις τηλεοράσεις και διαβάζουμε εφημερίδες... Έχουμε και άλλη ζωή» απάντησε ο κ. Σαουλίδης.
«Φανταστείτε πόσο άσχημο ακούστηκε και σε εσάς» επέμεινε η κυρία Αλεξοπούλου, με το στέλεχος της ΕΛΑΣ να συνεχίζει να αποφεύγει να δώσει απαντήσεις επί της ουσίας λέγοντας «το κρίσιμο για εσάς είναι αν στην αναφορά του λόγου του ήταν αγενής;»
Δείτε το βίντεο από το 13:59
«Λυπάμαι τόσο για τον πρώην πρωθυπουργό. Αναφέρεται στον πρωθυπουργό ως ο άλλος. Τι πολιτικό επίπεδο είναι αυτό; Πόσο χαμηλότερα θα πέσει. Εδώ στην κόρη μου προχθές μου είπε "αυτός" για κάποιον και της είπα "δεν λέμε έτσι, λέμε ο κύριος". Το λες στο παιδί σου που είναι 9 ετών. Ήταν αγενέστατο» σχολίασε αρχικά η κυρία Αλεξοπούλου.
«Δεν έχω να απαντήσω κάτι γιατί δεν το έχω ακούσει. Το κρίσιμο είναι αυτό δηλαδή;» απάντησε ο κ. Σαουλίδης, με τη συνομιλήτριά του να τον ρωτάει «ντρέπεστε για τον πρόεδρο σας;».
«Τι κάνω; Σε καμία περίπτωση. Είμαι κανονικός άνθρωπος και έχω κανονική ζωή, έχω τα παιδιά μου, εσείς θεωρείτε ότι ξημεροβραδιαζόμαστε στις τηλεοράσεις και διαβάζουμε εφημερίδες... Έχουμε και άλλη ζωή» απάντησε ο κ. Σαουλίδης.
«Φανταστείτε πόσο άσχημο ακούστηκε και σε εσάς» επέμεινε η κυρία Αλεξοπούλου, με το στέλεχος της ΕΛΑΣ να συνεχίζει να αποφεύγει να δώσει απαντήσεις επί της ουσίας λέγοντας «το κρίσιμο για εσάς είναι αν στην αναφορά του λόγου του ήταν αγενής;»
Δείτε το βίντεο από το 13:59
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