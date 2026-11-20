ΟΛΘ: Το mega project που αλλάζει τον οικονομικό χάρτη των Βαλκανίων
ΟΛΘ: Το mega project που αλλάζει τον οικονομικό χάρτη των Βαλκανίων
Η μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση στη Βόρεια Ελλάδα αλλάζει την κλίμακα του Λιμένα Θεσσαλονίκης και δημιουργεί νέα δεδομένα στις εμπορευματικές ροές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
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Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι διανύουμε μια περίοδο βαθέος μετασχηματισμού της παγκόσμιας οικονομίας. Και ενώ η προσοχή στρέφεται κυρίως στην Τεχνητή Νοημοσύνη και στο μεγάλο επενδυτικό κύμα γύρω από τις ψηφιακές υποδομές και το λογισμικό, ένας διαφορετικός ανταγωνισμός εξελίσσεται παράλληλα στους διαδρόμους του παγκόσμιου εμπορίου. Τη στιγμή που οι γεωοικονομικές ανακατατάξεις τους ξανασχεδιάζουν, στη Θεσσαλονίκη κατασκευάζεται ένα έργο που μπορεί να αλλάξει τη θέση της χώρας στον παγκόσμιο εμπορικό χάρτη.
Η επέκταση του Προβλήτα 6, το μεγαλύτερο λιμενικό έργο που υλοποιείται σήμερα στα Βαλκάνια, σηματοδοτεί ουσιαστική αναβάθμιση των λειτουργικών δυνατοτήτων του λιμένα και του ρόλου του για τα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το μέγεθος, όμως, εξηγεί εν μέρει τη σημασία του: πρόκειται για το έργο που αλλάζει την κλίμακα της κύριας θαλάσσιας πύλης της Βόρειας Ελλάδας και δημιουργεί νέα δεδομένα στις εμπορευματικές μεταφορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Με την ολοκλήρωση του έργου και την εκβάθυνση του προβλήτα, το λιμάνι θα μπορεί να εξυπηρετεί μεγαλύτερο αριθμό πλοίων εμπορευματοκιβωτίων όπως και Ultra Large Container Vessels, χωρητικότητας έως 24.000 TEU. Παράλληλα, η δυναμικότητα του Container Terminal θα αυξηθεί από 650.000 σε 1,5 εκατ. TEU. Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ούτως ή άλλως προνομιακή πύλη για τις αγορές των Δυτικών Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, γίνεται λιμάνι βαθέων υδάτων με υποδομή που μπορεί να εξυπηρετεί φορτία των κύριων θαλάσσιων γραμμών.
Οφέλη που ταξιδεύουν μακριά από το λιμάνι
Η ενίσχυση που φέρνει η επέκταση του Προβλήτα 6 διαχέει περιμετρικά και σε πολύ μεγάλη ακτίνα, ένα κύμα εξελίξεων. Μεγαλύτερες εμπορευματικές ροές σημαίνουν περισσότερη δραστηριότητα για μεταφορείς και οδηγούς, διαμεταφορείς και εκτελωνιστές, ναυτικούς πράκτορες, εργαζόμενους σε αποθήκες και κέντρα logistics, τεχνικούς, μηχανικούς, χειριστές, αλλά και για το δίκτυο επιχειρήσεων που απαρτίζουν την εφοδιαστική αλυσίδα. Παράλληλα, η μεγαλύτερη κλίμακα του terminal δημιουργεί νέα μεγέθη σε αποθήκευση, διανομή, 3PL και συνδυασμένες μεταφορές ενώ βελτιώνει την πρόσβαση των παραγωγικών και εξαγωγικών μονάδων στις διεθνείς αγορές.
Σε βάθος δεκαετίας πλήρους λειτουργίας, το αναβαθμισμένο οικοσύστημα του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων Θεσσαλονίκης εκτιμάται ότι θα στηρίζει άμεσα και έμμεσα περισσότερες από 52.000 θέσεις εργασίας και θα παράγει συνολικά προστιθέμενη αξία άνω των €1,4 δισ. για την ελληνική οικονομία. Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη της Deloitte, αναμένεται παράλληλα ενίσχυση των δημόσιων εσόδων και κινητοποίηση πρόσθετων επενδύσεων σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.
Το έργο αναβάθμισης δεν τελειώνει στο κρηπίδωμα
Καθοριστική για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του νέου σταθμού είναι η νέα σιδηροδρομική σύνδεση του λιμένα με το εθνικό δίκτυο, η οποία έχει ενταχθεί προς χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ. Η νέα γραμμή, με ανισόπεδη σιδηροδρομική γέφυρα, θα επιτρέψει στο αυξημένο φορτίο που θα μπορεί να υποδέχεται ο Προβλήτας 6 να διοχετεύεται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα προς την ενδοχώρα, συνδέοντας με σύγχρονο σιδηρόδρομο τη μεγαλύτερη λιμενική δυναμικότητα με τις αγορές που καλείται να εξυπηρετήσει. Αντίστοιχα κρίσιμη είναι η ολοκλήρωση της οδικής σύνδεσης του Προβλήτα 6 με τον ΠΑΘΕ και την Εγνατία Οδό, ώστε η νέα εμπορική κινητικότητα να οδεύει απρόσκοπτα στο εθνικό οδικό δίκτυο.
Η Θεσσαλονίκη θα αποκτήσει έτσι όσα μέχρι σήμερα δε διέθετε για να λειτουργεί ως σύγχρονο gateway για εμπορεύματα που σήμερα ακολουθούν μεγαλύτερες ή λιγότερο άμεσες διαδρομές. Φορτία από την Κίνα και τη Νοτιοανατολική Ασία, την Ινδία, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, με προορισμό τις αγορές των Βαλκανίων και της Κεντρικής Ευρώπης, θα έχουν μια εναλλακτική νότια πύλη στη Θεσσαλονίκη, με βολική συνέχιση της διαδρομής τους προς τον βορρά μέσω του σιδηροδρομικού δικτύου. Οι αγορές των Βαλκανίων από την άλλη, βλέπουν μια ισχυρή εναλλακτική απέναντι στις μακρύτερες διαδρομές μέσω των λιμένων της Βόρειας Ευρώπης.
Για τις επιχειρήσεις και τους διαχειριστές φορτίων, αυτό σημαίνει μια πρόσθετη επιλογή στον σχεδιασμό των εφοδιαστικών τους διαδρομών. Η Θεσσαλονίκη μπορεί να προσφέρει μια αμεσότερη και ανταγωνιστική διαδρομή έναντι επιλογών που προϋποθέτουν εκφόρτωση σε πιο απομακρυσμένα λιμάνια και μεγαλύτερο χερσαίο σκέλος μεταφοράς. Η προσφορά εναλλακτικών κατευθύνσεων αποκτά πρόσθετη αξία σε μια περίοδο κατά την οποία οι επάλληλες γεωπολιτικές κρίσεις έχουν αναδείξει την ανάγκη μεγαλύτερης ευελιξίας και ανθεκτικότητας στους διεθνείς εφοδιαστικούς διαδρόμους. Παράλληλα, η δυναμικότερη αξιοποίηση του σιδηροδρόμου επιτρέπει τη μεταφορά μεγαλύτερων όγκων φορτίου με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε σχέση με την αποκλειστική επιλογή οδικών μεταφορών.
Από το Σουέζ στη Θεσσαλονίκη: η γεωγραφική θέση αποκτά υποδομή
Ο συνδυασμός του Προβλήτα 6 με τις νέες συνδέσεις μεταβάλλει, επομένως, όχι μόνο το μέγεθος αλλά και το λειτουργικό προφίλ του λιμανιού. Από τη μία πλευρά, η Θεσσαλονίκη θα εξυπηρετεί απευθείας τα μεγαλύτερα πλοία containers των διεθνών γραμμών και σημαντικά μεγαλύτερους όγκους φορτίου. Από την άλλη, θα διαθέτει την υποδομή συνδυασμένων μεταφορών τους προς τις αγορές των Βαλκανίων και της Κεντρικής Ευρώπης. Στην πράξη, συντονίζονται οι προϋποθέσεις ώστε το λιμάνι να λειτουργεί στη λογική μιας χερσαίας γέφυρας μεταξύ των θαλάσσιων εμπορικών ροών της Μεσογείου και της ευρωπαϊκής ενδοχώρας.
Αυτή είναι τελικά και η στρατηγική σημασία της επένδυσης. Ο Προβλήτας 6 δεν προσθέτει απλώς χωρητικότητα σε ένα ήδη σημαντικό λιμάνι. Δίνει στη Θεσσαλονίκη τη δυνατότητα να λειτουργεί αποτελεσματικά για μεγαλύτερο μέρος των εμπορευματικών ροών που κινούνται προς τη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη, προσφέροντας στις ναυτιλιακές εταιρείες και στους παρόχους logistics μια νέα αξιόπιστη σύνδεση με τις αγορές της περιοχής. Η οικονομική, επιχειρηματική και γεωοικονομική αξία του έργου συναντώνται εδώ: στον τρόπο με τον οποίο ένα σημαντικό μέρος των Βαλκανίων συνδέεται και διαδρά με το διεθνές εμπόριο.
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