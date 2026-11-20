ΟΛΘ: Το mega project που αλλάζει τον οικονομικό χάρτη των Βαλκανίων Η μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση στη Βόρεια Ελλάδα αλλάζει την κλίμακα του Λιμένα Θεσσαλονίκης και δημιουργεί νέα δεδομένα στις εμπορευματικές ροές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

20.11.2026, 14:47