Η κυβέρνηση κερδίζει χρόνο για την υπόθεση Λιάκου και επιχειρεί ρελάνς με τον Χατζηγιαννάκη
Η κυβέρνηση κερδίζει χρόνο για την υπόθεση Λιάκου και επιχειρεί ρελάνς με τον Χατζηγιαννάκη
Εφόσον η σημερινή συνέντευξη του κ. Λιάκου δεν δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα, θα πολλαπλασιαστούν οι πιθανότητες παραμονής του στο κυβερνητικό σχήμα
Σε «λεπτό πάγο» εξακολουθεί να κινείται ο υφυπουργός Εσωτερικών Βαγγέλης Λιάκος για την υπόθεση των απευθείας αναθέσεων στις αδερφές του, παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής παραμένει στο κυβερνητικό σχήμα. Το κλίμα εντός του Μεγάρου Μαξίμου, αλλά και στις τάξεις των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, είναι εξαιρετικά βαρύ για τους χειρισμούς του και τη διαχείριση της υπόθεσης που κορυφώθηκε με τη μήνυση που κατέθεσε κατά δημοσιογράφων και τις αιχμές που άφησε για εσωκομματική του στοχοποίηση, χωρίς όμως να γίνεται πιο συγκεκριμένος. Σήμερα το πρωί, ο κ. Λιάκος αναμένεται να δώσει την πρώτη του εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ (10:30), από την οποία και θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό η οριστική παραμονή του στο κυβερνητικό σχήμα.
Δεν είναι τυχαίο ότι χθες ο κ. Λιάκος αδειάστηκε από αρκετούς υπουργούς και βουλευτές της ΝΔ στα τηλεοπτικά παράθυρα, καθώς πολλοί θεωρούν ότι δεν μπορούν να υπερασπίζονται τον κ. Λιάκο για την ουσία της υπόθεσης, από τη στιγμή που ο ίδιος δεν τοποθετείται με ευκρίνεια, αλλά και από τη στιγμή που οι απαντήσεις του έχουν αποδειχθεί προβληματικές.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η αναφορά του, στην πρώτη φάση της υπόθεσης, ότι δεν υπήρξαν αναθέσεις από δήμους της εκλογικής του περιφέρειας στη Δυτική Αττική, κάτι όμως που αποκαλύφθηκε ότι δεν ισχύει από τη στιγμή που αποκαλύπτονται αναθέσεις από τον δήμο Μεγαρέων σε εταιρία του πρώην γραμματέα της ΔΑΠ Απόστολου Μπακόλα, στην οποία συμμετέχει η αδερφή του Ελένη Λιάκου.
Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης δυσφορεί με τους χειρισμούς του υφυπουργού του, αλλά και με το σκηνικό εσωκομματικού πολέμου που είναι προφανές ότι προηγήθηκε πριν την αποκάλυψη της υπόθεσης. Σε αυτή τη φάση, όμως, η κυβέρνηση επιχειρεί να κερδίσει χρόνο, εξ ου και ο κ. Λιάκος προχθές το βράδυ συζήτησε με τον γενικό γραμματέα του πρωθυπουργού Στέλιο Κουτνατζή για το ΦΕΚ των αρμοδιοτήτων του.
Εφόσον η σημερινή συνέντευξη στον ΣΚΑΪ δεν δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα, θα πολλαπλασιαστούν οι πιθανότητες παραμονής του κ. Λιάκου στο κυβερνητικό σχήμα. Ειδάλλως, ο κ. Μητσοτάκης θα κληθεί και πάλι να πάρει δύσκολες αποφάσεις, μετά την πρόσφατη καρατόμηση του πρώην υφυπουργού Λάζαρου Τσαβδαρίδη για την υπόθεση της κόρης του.
Η σπουδή της ΝΔ να αναδείξει το δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου που συνοδευόταν από μια λεπτομερή λίστα για τις πληρωμές φορέων του Δημοσίου προς τη δικηγορική εταιρία της οικογένειας Χατζηγιαννάκη ύψους περίπου 915.000 ευρώ από το 2017 ως και σήμερα ήταν στην πραγματικότητα μια επικοινωνιακή ρελάνς που στόχευε στην αποδόμηση της ρητορικής του κ. Τσίπρα, με το εξής θεμελιώδες ερώτημα: αν είναι προβληματική η συμπεριφορά Λιάκου λόγω των αναθέσεων στις αδερφές του, δεν είναι προβληματική η περίπτωση Χατζηγιαννάκη υπό το ίδιο πρίσμα;
Στη ΝΔ θεωρούν επίσης ότι ο γραμματέας της ΕΛΑΣ δεν έδωσε ουσιαστικές απαντήσεις για τη δική του επιχειρηματική δραστηριοποίηση από το 2023 και μετά-σε περίοδο που δεν ήταν βουλευτής-μέσω κατασκευαστικής εταιρίας, η οποία προ εβδομάδων προσέφυγε και πέτυχε την ακύρωση διαγωνισμού για τα πωλητήρια του υπουργείου Πολιτισμού ως έχουσα έννομο συμφέρον που αποκάλυψε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Και υπό αυτό το πρίσμα, εκτιμούν ότι τόσο ο κ. Χατζηγιαννάκης όσο και ο κ. Τσίπρας είναι ηθικά ελεγκτέοι, εφόσον και αυτοί βάζουν αυτή τη διάσταση στην κριτική τους για τον υφυπουργό κ. Λιάκο.
Όπως έλεγε στο protothema.gr συνομιλητής του πρωθυπουργού, ο κ. Μητσοτάκης δεν πιστεύει ότι υπάρχουν καλές ή κακές απευθείας αναθέσεις, παρά νόμιμες ή μη νόμιμες απευθείας αναθέσεις και σε αυτή τη βάση τίθεται η διαχωριστική γραμμή. Πάντως, χθες από το ΕΤ Forum ο κ. Μητσοτάκης προδιέγραψε ευρύτερη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο δημοσίων συμβάσεων και αναθέσεων, προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια και σε αυτό το πεδίο.
Δεν είναι τυχαίο ότι χθες ο κ. Λιάκος αδειάστηκε από αρκετούς υπουργούς και βουλευτές της ΝΔ στα τηλεοπτικά παράθυρα, καθώς πολλοί θεωρούν ότι δεν μπορούν να υπερασπίζονται τον κ. Λιάκο για την ουσία της υπόθεσης, από τη στιγμή που ο ίδιος δεν τοποθετείται με ευκρίνεια, αλλά και από τη στιγμή που οι απαντήσεις του έχουν αποδειχθεί προβληματικές.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η αναφορά του, στην πρώτη φάση της υπόθεσης, ότι δεν υπήρξαν αναθέσεις από δήμους της εκλογικής του περιφέρειας στη Δυτική Αττική, κάτι όμως που αποκαλύφθηκε ότι δεν ισχύει από τη στιγμή που αποκαλύπτονται αναθέσεις από τον δήμο Μεγαρέων σε εταιρία του πρώην γραμματέα της ΔΑΠ Απόστολου Μπακόλα, στην οποία συμμετέχει η αδερφή του Ελένη Λιάκου.
Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης δυσφορεί με τους χειρισμούς του υφυπουργού του, αλλά και με το σκηνικό εσωκομματικού πολέμου που είναι προφανές ότι προηγήθηκε πριν την αποκάλυψη της υπόθεσης. Σε αυτή τη φάση, όμως, η κυβέρνηση επιχειρεί να κερδίσει χρόνο, εξ ου και ο κ. Λιάκος προχθές το βράδυ συζήτησε με τον γενικό γραμματέα του πρωθυπουργού Στέλιο Κουτνατζή για το ΦΕΚ των αρμοδιοτήτων του.
Εφόσον η σημερινή συνέντευξη στον ΣΚΑΪ δεν δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα, θα πολλαπλασιαστούν οι πιθανότητες παραμονής του κ. Λιάκου στο κυβερνητικό σχήμα. Ειδάλλως, ο κ. Μητσοτάκης θα κληθεί και πάλι να πάρει δύσκολες αποφάσεις, μετά την πρόσφατη καρατόμηση του πρώην υφυπουργού Λάζαρου Τσαβδαρίδη για την υπόθεση της κόρης του.
Αντεπίθεση μέσω ΧατζηγιαννάκηΗ ΝΔ πάντως επιχείρησε να περάσει στην αντεπίθεση χθες ανταποδίδοντας στην ΕΛΑΣ τα «ηθικά πυρά», με τις αναφορές του κ. Τσίπρα για «αρχιερέα και ιερείς της διαφθοράς», επικαλούμενη την υπόθεση απευθείας αναθέσεων στη δικηγορική εταιρία της οικογένειας του γραμματέα του κόμματος Μίλτου Χατζηγιαννάκη.
Η σπουδή της ΝΔ να αναδείξει το δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου που συνοδευόταν από μια λεπτομερή λίστα για τις πληρωμές φορέων του Δημοσίου προς τη δικηγορική εταιρία της οικογένειας Χατζηγιαννάκη ύψους περίπου 915.000 ευρώ από το 2017 ως και σήμερα ήταν στην πραγματικότητα μια επικοινωνιακή ρελάνς που στόχευε στην αποδόμηση της ρητορικής του κ. Τσίπρα, με το εξής θεμελιώδες ερώτημα: αν είναι προβληματική η συμπεριφορά Λιάκου λόγω των αναθέσεων στις αδερφές του, δεν είναι προβληματική η περίπτωση Χατζηγιαννάκη υπό το ίδιο πρίσμα;
Στη ΝΔ θεωρούν επίσης ότι ο γραμματέας της ΕΛΑΣ δεν έδωσε ουσιαστικές απαντήσεις για τη δική του επιχειρηματική δραστηριοποίηση από το 2023 και μετά-σε περίοδο που δεν ήταν βουλευτής-μέσω κατασκευαστικής εταιρίας, η οποία προ εβδομάδων προσέφυγε και πέτυχε την ακύρωση διαγωνισμού για τα πωλητήρια του υπουργείου Πολιτισμού ως έχουσα έννομο συμφέρον που αποκάλυψε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Και υπό αυτό το πρίσμα, εκτιμούν ότι τόσο ο κ. Χατζηγιαννάκης όσο και ο κ. Τσίπρας είναι ηθικά ελεγκτέοι, εφόσον και αυτοί βάζουν αυτή τη διάσταση στην κριτική τους για τον υφυπουργό κ. Λιάκο.
Όπως έλεγε στο protothema.gr συνομιλητής του πρωθυπουργού, ο κ. Μητσοτάκης δεν πιστεύει ότι υπάρχουν καλές ή κακές απευθείας αναθέσεις, παρά νόμιμες ή μη νόμιμες απευθείας αναθέσεις και σε αυτή τη βάση τίθεται η διαχωριστική γραμμή. Πάντως, χθες από το ΕΤ Forum ο κ. Μητσοτάκης προδιέγραψε ευρύτερη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο δημοσίων συμβάσεων και αναθέσεων, προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια και σε αυτό το πεδίο.
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