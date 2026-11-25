Με θετικές ειδήσεις για την οικονομία στο υπουργικό συμβούλιο ο Μητσοτάκης: Οι πληρωμές και η προαναγγελία για τους νέους μισθούς
Με θετικές ειδήσεις για την οικονομία στο υπουργικό συμβούλιο ο Μητσοτάκης: Οι πληρωμές και η προαναγγελία για τους νέους μισθούς
Εκτός από τις αναφορές του για την οικονομία, ο κ. Μητσοτάκης θα κάνει αναφορά και στα θέματα καθημερινότητας, ενώ παράλληλα θα επισημάνει προς τους υπουργούς ότι μέχρι τις εκλογές του 2027 μένει αρκετός παραγωγικός χρόνος για δουλειά
Στο πεδίο της οικονομίας επιδιώκει να παίξει κατά προτεραιότητα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προτάσσοντας μια σειρά από θετικές οικονομικές ειδήσεις και εξαγγελίες στην τελική ευθεία για την ψήφιση του Προϋπολογισμού για το 2027 στις 15 Δεκεμβρίου. Ακριβώς τα μεγέθη του Προϋπολογισμού, αλλά και ο Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός ως το 2030 θα βρεθούν σήμερα το πρωί στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, με τον Κυριάκο Πιερρακάκη να προδιαγράφει από χθες, μιλώντας στο ΕΤ Forum, ότι τα βασικά μεγέθη της οικονομίας θα είναι όλα αναθεωρημένα προς τα πάνω, παρά τις πιο συγκρατημένες εκτιμήσεις της Κομισιόν για την ελληνική οικονομία.
Από τον Προϋπολογισμό θα ξεκινήσει την εισήγηση του σήμερα και ο κ. Μητσοτάκης. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, αφού αναφερθεί στα βασικά οικονομικά μεγέθη του νέου προϋπολογισμού και τις βασικές προβλέψεις του νομοσχεδίου (για μισθούς, συντάξεις -αυξήσεις αποδοχών, στεγαστικό, μείωση φορολογικών βαρών και αύξηση κονδυλίων σε υγεία και παιδεία), ο κ. Μητσοτάκης θα επισημάνει πως οι πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης είναι αυτές που επιτρέπουν σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας και γεωπολιτικών εντάσεων, να επιστρέφει και μέρος της συλλογικής προόδου ως μέρισμα στους πολίτες, χωρίς, να μπαίνουν σε κίνδυνο οι δημοσιονομικές αντοχές της χώρας.
Ως προς την οικονομία, από το ΕΤ Forum ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε χθες να δώσει «βάθος» στις οικονομικές εξαγγελίες της ΝΔ με το βλέμμα στην τρίτη τετραετία, προσδιορίζοντας ως στόχο τα 1.800 ευρώ για τον μέσο μισθό και τα 1.000 για τον κατώτατο, καθώς εντός του 2027 θα γίνει διπλή αύξηση, μιας και από την 1/1/2028 τίθεται σε εφαρμογή ο νέος αλγοριθμικός τρόπος υπολογισμού του κατώτατου, χωρίς απόφαση της κυβέρνησης. Και παράλληλα προανήγγειλε στήριξη ενεργοβόρων επιχειρήσεων που είναι ευάλωτες απέναντι στις ανατιμήσεις του φυσικού αερίου, όπως φούρνοι και ζαχαροπλαστεία, «δείχνοντας» ενδεχομένως μια από τις πιθανές εκπλήξεις που κατά πάγια πρακτική ανακοινώνονται τη μέρα ψήφισης του Προϋπολογισμού.
Σε μια περίοδο που αναμένονται και άλλες πληρωμές, όπως το επίδομα ενοικίου και το επίδομα των 400 ευρώ στους ευάλωτους συμπολίτες μας που καταβάλλονται στο τέλος του μήνα, ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθαρίζει ότι μια νέα εντολή στη Νέα Δημοκρατία θα σημάνει καλύτερα εισοδήματα για όλους, ως ανάχωμα στο επίμονο κύμα πληθωρισμού που αντικειμενικά δυσκολεύει τα νοικοκυριά.
Στην τελική ευθεία των εκλογών, ο κ. Μητσοτάκης προσέρχεται με το λεγόμενο «διαβατήριο αξιοπιστίας», ήτοι την εκπλήρωση των κεντρικών προεκλογικών εξαγγελιών της ΝΔ το 2023 που δείχνουν κατά τον ίδιο και τη σοβαρότητα των εξαγγελιών που θα κάνει και σε αυτή τη φάση το κυβερνών κόμμα.
Μάλιστα, με το βλέμμα στις θετικές οικονομικές ειδήσεις, ο κ. Μητσοτάκης επιχειρηματολογεί και γιατί δεν προσέφυγε σε πρόωρες εκλογές. «Θεωρώ ότι τελικά ο χρόνος δουλεύει υπέρ της κυβέρνησης, διότι μας δίνει τη δυνατότητα να ξεδιπλώσουμε το έργο μας και διότι φαίνεται ότι στην αντιπολίτευση μάλλον «ξεμένουν από ανάσες» και καταλήγουν να τσακώνονται για το ποιος έχει τη σημαία του Πολυτεχνείου», είπε ο κ. Μητσοτάκης, καρφώνοντας ταυτόχρονα το ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ.
Παράλληλα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς θα ενημερώσει τους συναδέλφους του για την πορεία των αγροτικών πληρωμών και την προκαταβολή του 70% της φετινής ενίσχυσης που θα δοθεί στις 30 Νοεμβρίου, για πρώτη φορά από την πλατφόρμα που ανήκει στην ΑΑΔΕ. Η αλλαγή δεδομένων ως προς την πλατφόρμα για τις αγροτικές πληρωμές εκτιμάται ότι θα εκτονώσει πιέσεις στον αγροτικό κόσμο, ενώ όπως έγραψε από την Κυριακή το «ΘΕΜΑ», η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε πληρωμή της προκαταβολή του 2027 ήδη από τον Απρίλιο του επομένου έτους, πριν δηλαδή τις εκλογές, ώστε όταν στηθούν οι κάλπες να έχει κάνει ουσιαστικά τρεις πληρωμές.
Πέραν της ενημέρωσης από τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υφυπουργό Θάνο Πετραλιά, σημαντική θα είναι η εισήγηση του Νίκου Δένδια, ο οποίος θα παρουσιάσει νομοσχέδιο για την ελληνική αμυντική βιομηχανία, σύμφωνα με το οποίο σε κάθε νέα διακρατική συμφωνία αμυντικού εξοπλισμού θα προβλέπεται η συμμετοχή της εγχώριας βιομηχανίας κατά τουλάχιστον 25%, μια ουσιαστική διαφορά σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν.
-Παρουσίαση από τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κώτσηρα με θέμα «Αστικές συγκοινωνίες: Απτή πρόοδος και μέλλον»,
-Ενημέρωση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά για την πορεία καταβολής των αγροτικών ενισχύσεων,
Από τον Προϋπολογισμό θα ξεκινήσει την εισήγηση του σήμερα και ο κ. Μητσοτάκης. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, αφού αναφερθεί στα βασικά οικονομικά μεγέθη του νέου προϋπολογισμού και τις βασικές προβλέψεις του νομοσχεδίου (για μισθούς, συντάξεις -αυξήσεις αποδοχών, στεγαστικό, μείωση φορολογικών βαρών και αύξηση κονδυλίων σε υγεία και παιδεία), ο κ. Μητσοτάκης θα επισημάνει πως οι πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης είναι αυτές που επιτρέπουν σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας και γεωπολιτικών εντάσεων, να επιστρέφει και μέρος της συλλογικής προόδου ως μέρισμα στους πολίτες, χωρίς, να μπαίνουν σε κίνδυνο οι δημοσιονομικές αντοχές της χώρας.
Ως προς την οικονομία, από το ΕΤ Forum ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε χθες να δώσει «βάθος» στις οικονομικές εξαγγελίες της ΝΔ με το βλέμμα στην τρίτη τετραετία, προσδιορίζοντας ως στόχο τα 1.800 ευρώ για τον μέσο μισθό και τα 1.000 για τον κατώτατο, καθώς εντός του 2027 θα γίνει διπλή αύξηση, μιας και από την 1/1/2028 τίθεται σε εφαρμογή ο νέος αλγοριθμικός τρόπος υπολογισμού του κατώτατου, χωρίς απόφαση της κυβέρνησης. Και παράλληλα προανήγγειλε στήριξη ενεργοβόρων επιχειρήσεων που είναι ευάλωτες απέναντι στις ανατιμήσεις του φυσικού αερίου, όπως φούρνοι και ζαχαροπλαστεία, «δείχνοντας» ενδεχομένως μια από τις πιθανές εκπλήξεις που κατά πάγια πρακτική ανακοινώνονται τη μέρα ψήφισης του Προϋπολογισμού.
Σε μια περίοδο που αναμένονται και άλλες πληρωμές, όπως το επίδομα ενοικίου και το επίδομα των 400 ευρώ στους ευάλωτους συμπολίτες μας που καταβάλλονται στο τέλος του μήνα, ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθαρίζει ότι μια νέα εντολή στη Νέα Δημοκρατία θα σημάνει καλύτερα εισοδήματα για όλους, ως ανάχωμα στο επίμονο κύμα πληθωρισμού που αντικειμενικά δυσκολεύει τα νοικοκυριά.
Στην τελική ευθεία των εκλογών, ο κ. Μητσοτάκης προσέρχεται με το λεγόμενο «διαβατήριο αξιοπιστίας», ήτοι την εκπλήρωση των κεντρικών προεκλογικών εξαγγελιών της ΝΔ το 2023 που δείχνουν κατά τον ίδιο και τη σοβαρότητα των εξαγγελιών που θα κάνει και σε αυτή τη φάση το κυβερνών κόμμα.
Μάλιστα, με το βλέμμα στις θετικές οικονομικές ειδήσεις, ο κ. Μητσοτάκης επιχειρηματολογεί και γιατί δεν προσέφυγε σε πρόωρες εκλογές. «Θεωρώ ότι τελικά ο χρόνος δουλεύει υπέρ της κυβέρνησης, διότι μας δίνει τη δυνατότητα να ξεδιπλώσουμε το έργο μας και διότι φαίνεται ότι στην αντιπολίτευση μάλλον «ξεμένουν από ανάσες» και καταλήγουν να τσακώνονται για το ποιος έχει τη σημαία του Πολυτεχνείου», είπε ο κ. Μητσοτάκης, καρφώνοντας ταυτόχρονα το ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ.
Μήνυμα στους υπουργούς, οι αναφορές για καθημερινότηταΕκτός από τις αναφορές του για την οικονομία, ο κ. Μητσοτάκης θα κάνει αναφορά και στα θέματα καθημερινότητας, ενώ παράλληλα θα επισημάνει προς τους υπουργούς ότι μέχρι τις εκλογές του 2027 μένει αρκετός παραγωγικός χρόνος για δουλειά. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, αναμένεται να αναφερθεί στην πορεία των αλλαγών στις δημόσιες συγκοινωνίες, με μετρήσιμα αποτελέσματα για νέα δρομολόγια και αύξηση επιβαινόντων για το τελευταίο 11μηνο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, δηλαδή σε αστικά λεωφορεία, μετρό, ΗΣΑΠ.
Παράλληλα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς θα ενημερώσει τους συναδέλφους του για την πορεία των αγροτικών πληρωμών και την προκαταβολή του 70% της φετινής ενίσχυσης που θα δοθεί στις 30 Νοεμβρίου, για πρώτη φορά από την πλατφόρμα που ανήκει στην ΑΑΔΕ. Η αλλαγή δεδομένων ως προς την πλατφόρμα για τις αγροτικές πληρωμές εκτιμάται ότι θα εκτονώσει πιέσεις στον αγροτικό κόσμο, ενώ όπως έγραψε από την Κυριακή το «ΘΕΜΑ», η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε πληρωμή της προκαταβολή του 2027 ήδη από τον Απρίλιο του επομένου έτους, πριν δηλαδή τις εκλογές, ώστε όταν στηθούν οι κάλπες να έχει κάνει ουσιαστικά τρεις πληρωμές.
Πέραν της ενημέρωσης από τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υφυπουργό Θάνο Πετραλιά, σημαντική θα είναι η εισήγηση του Νίκου Δένδια, ο οποίος θα παρουσιάσει νομοσχέδιο για την ελληνική αμυντική βιομηχανία, σύμφωνα με το οποίο σε κάθε νέα διακρατική συμφωνία αμυντικού εξοπλισμού θα προβλέπεται η συμμετοχή της εγχώριας βιομηχανίας κατά τουλάχιστον 25%, μια ουσιαστική διαφορά σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν.
Η ατζέντα του Υπουργικού-Εισήγηση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά για τον κρατικό προϋπολογισμό 2027 και τον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό 2027-2030,
-Παρουσίαση από τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κώτσηρα με θέμα «Αστικές συγκοινωνίες: Απτή πρόοδος και μέλλον»,
-Ενημέρωση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά για την πορεία καταβολής των αγροτικών ενισχύσεων,
-Παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και της καινοτομίας στις Ένοπλες Δυνάμεις,
-Παρουσίαση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη του νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2023/1544 για τη συλλογή ηλεκτρονικών αποδεικτικών διαδικασιών στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών,
-Εισήγηση από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως σχετικά με τον καθορισμό ανωτάτου αριθμού θέσεων για παροχή εργασίας στην Ελλάδα για το έτος 2027.
-Παρουσίαση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη του νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2023/1544 για τη συλλογή ηλεκτρονικών αποδεικτικών διαδικασιών στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών,
-Εισήγηση από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως σχετικά με τον καθορισμό ανωτάτου αριθμού θέσεων για παροχή εργασίας στην Ελλάδα για το έτος 2027.
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