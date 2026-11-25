Με θετικές ειδήσεις για την οικονομία στο υπουργικό συμβούλιο ο Μητσοτάκης: Οι πληρωμές και η προαναγγελία για τους νέους μισθούς

Εκτός από τις αναφορές του για την οικονομία, ο κ. Μητσοτάκης θα κάνει αναφορά και στα θέματα καθημερινότητας, ενώ παράλληλα θα επισημάνει προς τους υπουργούς ότι μέχρι τις εκλογές του 2027 μένει αρκετός παραγωγικός χρόνος για δουλειά