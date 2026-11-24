Χατζηδάκης κατά Τσίπρα: Κουνάει το δάχτυλο, ας δώσει πρώτα απαντήσεις για όσα έγιναν επί των ημερών του

Τι ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης για την υπόθεση Λιάκου και τις συμβάσεις με το Δημόσιο εταιρείας στην οποία συμμετέχει ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης – Η απάντηση για την απολιγνιτοποίηση και τα έργα στη Δυτική Μακεδονία