Χατζηδάκης κατά Τσίπρα: Κουνάει το δάχτυλο, ας δώσει πρώτα απαντήσεις για όσα έγιναν επί των ημερών του
Χατζηδάκης κατά Τσίπρα: Κουνάει το δάχτυλο, ας δώσει πρώτα απαντήσεις για όσα έγιναν επί των ημερών του
Τι ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης για την υπόθεση Λιάκου και τις συμβάσεις με το Δημόσιο εταιρείας στην οποία συμμετέχει ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης – Η απάντηση για την απολιγνιτοποίηση και τα έργα στη Δυτική Μακεδονία
Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στον ΑΝΤ1, απαντώντας στην κριτική του πρώην πρωθυπουργού προς την κυβέρνηση τόσο για την υπόθεση των απευθείας αναθέσεων στις αδελφές του υφυπουργού Λιάκου όσο και για την απολιγνιτοποίηση της Δυτικής Μακεδονίας.
Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε σε υποθέσεις της περιόδου διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ έθεσε ζήτημα για τις συμβάσεις με το Δημόσιο εταιρείας στην οποία, όπως ανέφερε, συμμετέχει ο γραμματέας της ΕΛΑΣ, Μίλτος Χατζηγιαννάκης.
«Θυμίζω ορισμένα πράγματα, επειδή ο κ. Τσίπρας κουνάει το δάχτυλο: Νίκος Παππάς, βοσκοτόπια, Καλογρίτσας, 13-0. Ποινικοί κώδικες, η Βουλή έμεινε ανοιχτή για μια βδομάδα και ακόμα δεν έχει δοθεί απάντηση γιατί συνέβη αυτό. Αυξήθηκαν 30 φόροι και μειώθηκε ένας, ο φόρος στα καζίνο. Ας δώσει πρώτα απαντήσεις για αυτά ο κ. Τσίπρας», ανέφερε.
Στη συνέχεια, αναφερόμενος στην υπόθεση Λιάκου, σημείωσε: «Το ίδιο γίνεται με την υπόθεση Λιάκου. Από τη μία πλευρά δείχνουν προς τη δική μας κατεύθυνση και επικαλούνται οικογενειακή ευθύνη, ενώ την ίδια στιγμή εταιρεία στην οποία συμμετέχει ο γραμματέας της ΕΛΑΣ κ. Μίλτος Χατζηγιαννάκης έχει πάρει συμβάσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ από το Δημόσιο. Κάποιος που μετέρχεται μίας πρακτικής, δεν μπορεί να δείχνει τον απέναντι για την ίδια πρακτική. Όλα αυτά δεν σημαίνουν πως δεν πρέπει να κοιτάζουμε τα δικά μας λάθη, ούτε να αισθανόμαστε αυτάρεσκοι».
Παράλληλα, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα κρατικής χρηματοδότησης ύψους 2 δισ. ευρώ για τη στήριξη της Δυτικής Μακεδονίας και στα έργα που αναμένεται να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας στην περιοχή.
«Εμείς εφαρμόζουμε ένα πρόγραμμα με κρατική χρηματοδότηση ύψους 2 δισ. ευρώ για τη στήριξη της περιοχής και τα έργα αρχίζουν να γίνονται ορατά. Η κυβέρνηση έχει δώσει προτεραιότητα στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, με συγκεκριμένο πρόγραμμα και χρονοδιαγράμματα. Προχωρούν εμβληματικά έργα, όπως το μεγάλο θερμοκήπιο υδροπονίας, που θα δημιουργήσει εκατοντάδες θέσεις εργασίας, το data center της ΔΕΗ σε συνεργασία με την Amazon κ.ά. Οι κάτοικοι όσο περνούν οι μήνες και όχι τα χρόνια, θα βλέπουν το ένα μετά το άλλο να προωθείται ή να ολοκληρώνεται. Η προσπάθεια είναι να συνδυαστεί η απολιγνιτοποίηση, η αναβάθμιση του περιβάλλοντος και η προστασία της δημόσιας υγείας με νέες θέσεις εργασίας, που θα είναι περισσότερες από εκείνες που χάνονται λόγω της μετάβασης στη νέα πραγματικότητα», υπογράμμισε.
«Είμαστε μια κυβέρνηση που επιχειρεί να είναι σοβαρή και αξιόπιστη. Δεν λέμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε τη χώρα από τη μία μέρα στην άλλη. Απέναντί μας έχουμε θαυματοποιούς, πολλές φορές με καφενειακές προσεγγίσεις που πάνε τη χώρα πίσω. Γι’ αυτό βλέπετε ότι είμαστε σταθερά μπροστά στις δημοσκοπήσεις, ενώ είμαστε εφτάμισι χρόνια κυβέρνηση. Κάποιος κόσμος αναγνωρίζει αυτά που έγιναν και εμείς τιμώντας αυτή την εμπιστοσύνη θα πρέπει να κάνουμε όσο καλύτερα γίνεται τη δουλειά μας», κατέληξε.
Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε σε υποθέσεις της περιόδου διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ έθεσε ζήτημα για τις συμβάσεις με το Δημόσιο εταιρείας στην οποία, όπως ανέφερε, συμμετέχει ο γραμματέας της ΕΛΑΣ, Μίλτος Χατζηγιαννάκης.
«Θυμίζω ορισμένα πράγματα, επειδή ο κ. Τσίπρας κουνάει το δάχτυλο: Νίκος Παππάς, βοσκοτόπια, Καλογρίτσας, 13-0. Ποινικοί κώδικες, η Βουλή έμεινε ανοιχτή για μια βδομάδα και ακόμα δεν έχει δοθεί απάντηση γιατί συνέβη αυτό. Αυξήθηκαν 30 φόροι και μειώθηκε ένας, ο φόρος στα καζίνο. Ας δώσει πρώτα απαντήσεις για αυτά ο κ. Τσίπρας», ανέφερε.
Στη συνέχεια, αναφερόμενος στην υπόθεση Λιάκου, σημείωσε: «Το ίδιο γίνεται με την υπόθεση Λιάκου. Από τη μία πλευρά δείχνουν προς τη δική μας κατεύθυνση και επικαλούνται οικογενειακή ευθύνη, ενώ την ίδια στιγμή εταιρεία στην οποία συμμετέχει ο γραμματέας της ΕΛΑΣ κ. Μίλτος Χατζηγιαννάκης έχει πάρει συμβάσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ από το Δημόσιο. Κάποιος που μετέρχεται μίας πρακτικής, δεν μπορεί να δείχνει τον απέναντι για την ίδια πρακτική. Όλα αυτά δεν σημαίνουν πως δεν πρέπει να κοιτάζουμε τα δικά μας λάθη, ούτε να αισθανόμαστε αυτάρεσκοι».
Η απάντηση στον Τσίπρα για την απολιγνιτοποίησηΑπαντώντας στις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για την απολιγνιτοποίηση, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υποστήριξε ότι η διαδικασία ξεκίνησε επί των ημερών του πρώην πρωθυπουργού, χωρίς να ληφθούν τότε μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα κρατικής χρηματοδότησης ύψους 2 δισ. ευρώ για τη στήριξη της Δυτικής Μακεδονίας και στα έργα που αναμένεται να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας στην περιοχή.
«Εμείς εφαρμόζουμε ένα πρόγραμμα με κρατική χρηματοδότηση ύψους 2 δισ. ευρώ για τη στήριξη της περιοχής και τα έργα αρχίζουν να γίνονται ορατά. Η κυβέρνηση έχει δώσει προτεραιότητα στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, με συγκεκριμένο πρόγραμμα και χρονοδιαγράμματα. Προχωρούν εμβληματικά έργα, όπως το μεγάλο θερμοκήπιο υδροπονίας, που θα δημιουργήσει εκατοντάδες θέσεις εργασίας, το data center της ΔΕΗ σε συνεργασία με την Amazon κ.ά. Οι κάτοικοι όσο περνούν οι μήνες και όχι τα χρόνια, θα βλέπουν το ένα μετά το άλλο να προωθείται ή να ολοκληρώνεται. Η προσπάθεια είναι να συνδυαστεί η απολιγνιτοποίηση, η αναβάθμιση του περιβάλλοντος και η προστασία της δημόσιας υγείας με νέες θέσεις εργασίας, που θα είναι περισσότερες από εκείνες που χάνονται λόγω της μετάβασης στη νέα πραγματικότητα», υπογράμμισε.
«Απέναντί μας έχουμε θαυματοποιούς»Ο Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκε, τέλος, στην πολιτική της κυβέρνησης και στην εικόνα που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις, ασκώντας κριτική στην αντιπολίτευση.
«Είμαστε μια κυβέρνηση που επιχειρεί να είναι σοβαρή και αξιόπιστη. Δεν λέμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε τη χώρα από τη μία μέρα στην άλλη. Απέναντί μας έχουμε θαυματοποιούς, πολλές φορές με καφενειακές προσεγγίσεις που πάνε τη χώρα πίσω. Γι’ αυτό βλέπετε ότι είμαστε σταθερά μπροστά στις δημοσκοπήσεις, ενώ είμαστε εφτάμισι χρόνια κυβέρνηση. Κάποιος κόσμος αναγνωρίζει αυτά που έγιναν και εμείς τιμώντας αυτή την εμπιστοσύνη θα πρέπει να κάνουμε όσο καλύτερα γίνεται τη δουλειά μας», κατέληξε.
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