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Βία κατά των γυναικών: Ο φόβος, η σιωπή και η δύναμη να κάνεις μια νέα αρχή, 18.256 περιστατικά και 11.175 συλλήψεις τους πρώτους 10 μήνες στην χώρα
Βία κατά των γυναικών: Ο φόβος, η σιωπή και η δύναμη να κάνεις μια νέα αρχή, 18.256 περιστατικά και 11.175 συλλήψεις τους πρώτους 10 μήνες στην χώρα
Οι κλήσεις στο «100» ξεπέρασαν τις 32.000, ενώ σε 66 ανέρχονται πλέον τα εξειδικευμένα γραφεία της ΕΛΑΣ – Τα εργαλεία προστασίας
Η 25η Νοεμβρίου αποτελεί ημέρα υπενθύμισης ότι η βία κατά των γυναικών εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα κοινωνικά προβλήματα, με πολλές γυναίκες να βιώνουν κακοποίηση μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Η σωματική και ψυχολογική βία, οι απειλές, η απομόνωση και η οικονομική εξάρτηση είναι ορισμένες μόνο από τις μορφές κακοποίησης που συχνά παραμένουν κρυμμένες πίσω από κλειστές πόρτες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, το δεκάμηνο του 2026 καταγράφηκαν 18.256 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, ενώ πραγματοποιήθηκαν 11.175 συλλήψεις. Την ίδια περίοδο, οι κλήσεις στην Άμεση Δράση για σχετικά περιστατικά ξεπέρασαν τις 32.000, αναδεικνύοντας την ανάγκη προστασίας των θυμάτων και αντιμετώπισης κάθε μορφής κακοποίησης.
Με αφορμή τη σημερινή ημέρα το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Ελληνική Αστυνομία υλοποιούν την πανελλαδική πρωτοβουλία «Μαζί Σπάμε τη Σιωπή: 25 ημέρες δράσης», που ξεκίνησε την 1η Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται σήμερα με δράσεις ενημέρωσης, πρόληψης και ευαισθητοποίησης σε ολόκληρη τη χώρα.
Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις σε 13 πόλεις, με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής εγρήγορσης και την ενθάρρυνση των θυμάτων να αναζητήσουν βοήθεια και να καταγγείλουν περιστατικά κακοποίησης.
Τα στοιχεία της ΕΛΑΣ δείχνουν την έκταση του προβλήματος στην χώρα μας. Κατά τους πρώτους δέκα μήνες του 2026, οι κλήσεις στο «100» για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας ξεπέρασαν τις 32.000 ενώ στο ίδιο διάστημα καταγράφηκαν 18.256 περιστατικά και πραγματοποιήθηκαν 11.175 συλλήψεις.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, τα καταγεγραμμένα περιστατικά παρουσίασαν μείωση κατά 5,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Ωστόσο, οι αριθμοί εξακολουθούν να αναδεικνύουν την ανάγκη για συνεχή ενίσχυση των μηχανισμών πρόληψης και προστασίας.
Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν για την Θεσσαλία από την Υπηρεσία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της ΓΕ.Π.Α.Δ. Θεσσαλίας από την Αστυνόμο Β’ Σοφία Σάρμα. Από την αρχή του έτους μειώθηκαν σε ποσοστό της τάξης του 3% οι κλήσεις προς τα Κέντρα Επιχειρήσεων στη Θεσσαλία, ενώ αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των καταγγελιών σε ποσοστό 30%.
Ειδικότερα, «όσον αφορά τις κλήσεις προς τα Κέντρα Επιχειρήσεων στη Θεσσαλία, παρατηρείται μια μικρή μείωση της τάξης του 3% το 2026 —με 629 κλήσεις στο δεκάμηνο— σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, όπου καταγράφηκαν 683 κλήσεις το 2024 και 637 το 2025. Αντίθετα, όσον αφορά στις καταγγελίες, σημειώνεται σημαντική αύξηση: κατά το δεκάμηνο του 2026 οι Υπηρεσίες μας χειρίστηκαν 1.266 περιστατικά, αριθμός αυξημένος κατά 30% συγκριτικά με το 2024. Επισημαίνεται ότι το 84% του συνόλου των υποθέσεων αυτών διαχειρίστηκαν απευθείας τα Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας» ανέφερε η Αστυνόμος.
Άξιο αναφορά είναι ότι σήμερα στην Ελλάδα λειτουργούν 63 εξειδικευμένα Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, ενώ το 2021 ήταν μόλις έξι, σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Τα γραφεία αυτά λειτουργούν με εκπαιδευμένο προσωπικό που αναλαμβάνει την υποδοχή των θυμάτων, τη διερεύνηση των υποθέσεων και την ενεργοποίηση μέτρων προστασίας Την ίδια ώρα πάνω από 21.000 αστυνομικοί έχουν παρακολουθήσει ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα.
Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, υπογράμμισε ότι η ευθύνη για τη βία ανήκει αποκλειστικά σε εκείνον που την ασκεί. «Εσύ δικαιούσαι να ζήσεις όπως θέλεις. Να βλέπεις τους φίλους σου. Να βάλεις το κλειδί στην πόρτα σου και να νιώσεις ότι γύρισες σπίτι. Κι όταν μας πεις "φοβάμαι", δικό μας χρέος είναι να σε ακούσουμε και να σε προστατεύσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Με αφορμή τη σημερινή ημέρα το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Ελληνική Αστυνομία υλοποιούν την πανελλαδική πρωτοβουλία «Μαζί Σπάμε τη Σιωπή: 25 ημέρες δράσης», που ξεκίνησε την 1η Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται σήμερα με δράσεις ενημέρωσης, πρόληψης και ευαισθητοποίησης σε ολόκληρη τη χώρα.
Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις σε 13 πόλεις, με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής εγρήγορσης και την ενθάρρυνση των θυμάτων να αναζητήσουν βοήθεια και να καταγγείλουν περιστατικά κακοποίησης.
Τα στοιχεία της ΕΛΑΣ δείχνουν την έκταση του προβλήματος στην χώρα μας. Κατά τους πρώτους δέκα μήνες του 2026, οι κλήσεις στο «100» για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας ξεπέρασαν τις 32.000 ενώ στο ίδιο διάστημα καταγράφηκαν 18.256 περιστατικά και πραγματοποιήθηκαν 11.175 συλλήψεις.
Τα στοιχεία για την ενδοοικογενειακή βία το 2026
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, τα καταγεγραμμένα περιστατικά παρουσίασαν μείωση κατά 5,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Ωστόσο, οι αριθμοί εξακολουθούν να αναδεικνύουν την ανάγκη για συνεχή ενίσχυση των μηχανισμών πρόληψης και προστασίας.
Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν για την Θεσσαλία από την Υπηρεσία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της ΓΕ.Π.Α.Δ. Θεσσαλίας από την Αστυνόμο Β’ Σοφία Σάρμα. Από την αρχή του έτους μειώθηκαν σε ποσοστό της τάξης του 3% οι κλήσεις προς τα Κέντρα Επιχειρήσεων στη Θεσσαλία, ενώ αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των καταγγελιών σε ποσοστό 30%.
Ειδικότερα, «όσον αφορά τις κλήσεις προς τα Κέντρα Επιχειρήσεων στη Θεσσαλία, παρατηρείται μια μικρή μείωση της τάξης του 3% το 2026 —με 629 κλήσεις στο δεκάμηνο— σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, όπου καταγράφηκαν 683 κλήσεις το 2024 και 637 το 2025. Αντίθετα, όσον αφορά στις καταγγελίες, σημειώνεται σημαντική αύξηση: κατά το δεκάμηνο του 2026 οι Υπηρεσίες μας χειρίστηκαν 1.266 περιστατικά, αριθμός αυξημένος κατά 30% συγκριτικά με το 2024. Επισημαίνεται ότι το 84% του συνόλου των υποθέσεων αυτών διαχειρίστηκαν απευθείας τα Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας» ανέφερε η Αστυνόμος.
Άξιο αναφορά είναι ότι σήμερα στην Ελλάδα λειτουργούν 63 εξειδικευμένα Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, ενώ το 2021 ήταν μόλις έξι, σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Τα γραφεία αυτά λειτουργούν με εκπαιδευμένο προσωπικό που αναλαμβάνει την υποδοχή των θυμάτων, τη διερεύνηση των υποθέσεων και την ενεργοποίηση μέτρων προστασίας Την ίδια ώρα πάνω από 21.000 αστυνομικοί έχουν παρακολουθήσει ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα.
Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, υπογράμμισε ότι η ευθύνη για τη βία ανήκει αποκλειστικά σε εκείνον που την ασκεί. «Εσύ δικαιούσαι να ζήσεις όπως θέλεις. Να βλέπεις τους φίλους σου. Να βάλεις το κλειδί στην πόρτα σου και να νιώσεις ότι γύρισες σπίτι. Κι όταν μας πεις "φοβάμαι", δικό μας χρέος είναι να σε ακούσουμε και να σε προστατεύσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Στην εκδήλωση, με τίτλο «Μαζί Σπάμε τη Σιωπή», ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα στις γυναίκες που βιώνουν κακοποίηση, καλώντας τες να κάνουν το πρώτο βήμα και να ζητήσουν βοήθεια.
Μητσοτάκης: Καμία γυναίκα είναι μόνη
Όπως σημείωσε, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και κάθε γυναίκα που απευθύνεται σε ένα Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας φέρνει μαζί της τη δική της προσωπική ιστορία. Υπογράμμισε, παράλληλα, ότι υποχρέωση της Πολιτείας είναι να διαμορφώσει τις απαραίτητες εγγυήσεις και το πλαίσιο ασφάλειας, ώστε τα θύματα να μπορέσουν να απομακρυνθούν από το κακοποιητικό περιβάλλον.
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην ανάγκη αξιοποίησης της γραμμής SOS 15900, καθώς και της εφαρμογής Panic Button, η οποία επιτρέπει στα θύματα να ειδοποιούν άμεσα τις αρχές όταν βρίσκονται σε κίνδυνο.
Παράλληλα, αναγνώρισε ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί δεν επαρκούν, αναφερόμενος και στην τραγική υπόθεση της Κυριακής Γρίβα στους Αγίου Αναργύρους, η οποία ανέδειξε τις σοβαρές αδυναμίες στη διαχείριση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας.
«Πρέπει και εμείς διαρκώς να γινόμαστε καλύτεροι, να βελτιωνόμαστε και ενδεχομένως να μαθαίνουμε και από τα τραγικά μας λάθη», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε όμως και στον ρόλο της κοινωνίας, επισημαίνοντας ότι η αντιμετώπιση της βίας δεν αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του κράτους και της Αστυνομίας. Όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, οι άνθρωποι που βρίσκονται στο περιβάλλον ενός θύματος, είτε πρόκειται για γείτονες είτε για συναδέλφους, δεν πρέπει να παραμένουν αδιάφοροι όταν αντιλαμβάνονται περιστατικά κακοποίησης.
Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των υπηρεσιών προστασίας των θυμάτων, εγκαινιάστηκαν την Τρίτη 24 Νοεμβρίου τρία νέα Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας στην Αττική, στην Κηφισιά, τη Νίκαια και τον Άγιο Παντελεήμονα.
Τα τρία νέα γραφεία στην Αττική – Ενισχύεται το δίκτυο προστασίας
Με την προσθήκη τους, τα εξειδικευμένα γραφεία στην Αττική αυξάνονται από επτά σε δέκα, ενώ το σύνολο σε ολόκληρη τη χώρα ανέρχεται πλέον σε 66. Η επίσημη λειτουργία των τριών νέων υπηρεσιών ξεκινά την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου. Κατά την τελετή εγκαινίων του γραφείου για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας στην Κηφισιά, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε ότι η δημιουργία των νέων δομών διευκολύνει την άμεση πρόσβαση των πολιτών στις αρμόδιες υπηρεσίες. Όπως ανέφερε, «με τα επιπλέον Γραφεία βοηθούμε τους πολίτες να απευθύνονται πιο άμεσα, πιο εύκολα στα Γραφεία Ενδοοικογενειακής Βίας για να καταγγείλουν περιστατικά».
Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Κηφισιάς, Βασίλης Ξυπολυτάς, χαρακτήρισε τη λειτουργία της νέας υπηρεσίας σημαντικό βήμα για την προστασία των θυμάτων, καθώς προσφέρει στους πολίτες της περιοχής και του ευρύτερου Βόρειου Τομέα άμεση πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης.
«Κάθε νέο γραφείο είναι μια ακόμη πόρτα που ανοίγει για έναν άνθρωπο που χρειάζεται βοήθεια, προστασία και ασφάλεια. Και αυτή είναι για εμάς η ουσία της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας: Ως Παπαστράτος μέσα από ουσιαστικές συνεργασίες, θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε αξία που ξεπερνά τα όρια της επιχείρησής μας και επιστρέφει στην κοινωνία. στηρίζοντας έμπρακτα όσες και όσους έχουν ανάγκη ασφάλειας και ελπίδας» επισήμανε η CEO της εταιρείας, Τίνα Δάβου.
Σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη των γυναικών διαδραματίζει το δίκτυο δομών του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο περιλαμβάνει την 24ωρη γραμμή SOS 15900, 47 Συμβουλευτικά Κέντρα και 20 Ξενώνες Φιλοξενίας.
Η γραμμή SOS 15900 και τα εργαλεία προστασίας
Παράλληλα, η ΕΛΑΣ έχει ενεργοποιήσει από το 2023 την εφαρμογή Panic Button, η οποία επεκτάθηκε πανελλαδικά το 2024 και είναι διαθέσιμη και σε ενήλικους άνδρες που είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Επιπλέον, έχουν δημιουργηθεί ασφαλείς χώροι φιλοξενίας (Safe Houses), ενώ περισσότεροι από 21.000 αστυνομικοί έχουν παρακολουθήσει εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για τη διαχείριση τέτοιων περιστατικών.
Το μήνυμα της 25ης Νοεμβρίου είναι ότι καμία μορφή βίας δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ιδιωτική υπόθεση ή να καλύπτεται από τη σιωπή. Η αναζήτηση βοήθειας, η καταγγελία και η έγκαιρη παρέμβαση μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές για την προστασία μιας ανθρώπινης ζωής.
Μία γυναίκα που υπήρξε θύμα ενδοοικογενειακής βίας περιγράφει τις δύσκολες συνθήκες που βίωσε, τον φόβο και την ανασφάλεια που κυριαρχούσαν στη ζωή της, αλλά και τη δύναμη που χρειάστηκε να βρει για να απομακρυνθεί από το κακοποιητικό περιβάλλον. Η παρέμβαση της Ελληνικής Αστυνομίας και η υποστήριξη που έλαβε αποτέλεσαν καθοριστικό βήμα για την ίδια και τα παιδιά της, προκειμένου να αφήσουν πίσω τους τη βία και να κάνουν μια νέα αρχή, σε συνθήκες ασφάλειας.
Μαρτυρία θύματος ενδοοικογενειακής βίας
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