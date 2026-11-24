Ικανοποίηση για την πρόοδο των αντιπλημμυρικών έργων στη Θεσσαλία μετά τη σύσκεψη Μητσοτάκη με τον περιφερειάρχη και τους δημάρχους

Ο Δημήτρης Κουρέτας παρουσίασε τα έργα που έχουν υλοποιηθεί για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων – Στη σημασία της πρόληψης και της συνεργασίας με την αυτοδιοίκηση έδωσε έμφαση ο πρωθυπουργός