Ικανοποίηση για την πρόοδο των αντιπλημμυρικών έργων στη Θεσσαλία μετά τη σύσκεψη Μητσοτάκη με τον περιφερειάρχη και τους δημάρχους
Ικανοποίηση για την πρόοδο των αντιπλημμυρικών έργων στη Θεσσαλία μετά τη σύσκεψη Μητσοτάκη με τον περιφερειάρχη και τους δημάρχους
Ο Δημήτρης Κουρέτας παρουσίασε τα έργα που έχουν υλοποιηθεί για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων – Στη σημασία της πρόληψης και της συνεργασίας με την αυτοδιοίκηση έδωσε έμφαση ο πρωθυπουργός
UPD:
Η πορεία των αντιπλημμυρικών έργων στη Θεσσαλία και ο σχεδιασμός για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων της περιοχής βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, παρουσίασε τα έργα που έχουν υλοποιηθεί από την Περιφέρεια σε συνεργασία με την κεντρική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων, ενώ συζητήθηκε και ο σχεδιασμός για τη συνολική διαχείριση των υδάτινων πόρων της Θεσσαλίας.
Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι έχει γίνει σημαντική δουλειά μέχρι σήμερα από την Περιφέρεια και τους δήμους της περιοχής, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της πρόληψης.
Παράλληλα, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι ο σχεδιασμός για την επόμενη ημέρα θα βασίζεται στη συνεργασία της κεντρικής κυβέρνησης με την Περιφέρεια και τους δήμους.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο γενικός γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων Πέτρος Βαρελίδης, καθώς και οι δήμαρχοι Λάρισας Αθανάσιος Μαμάκος, Βόλου Αχιλλέας Μπέος, Τρικκαίων Νίκος Σακκάς και Καρδίτσας Βασίλης Τσιάκος.
Στη σύσκεψη, η οποία διήρκεσε περίπου δύο ώρες, συμμετείχαν και οι δήμαρχοι των πρωτευουσών των περιφερειακών ενοτήτων της Θεσσαλίας.
Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο Δημήτρης Κουρέτας επισήμανε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στα έργα για την αποκατάσταση των καταστροφών που προκάλεσε η κακοκαιρία Daniel, ενώ αναφέρθηκε και στην περαιτέρω πορεία αποκατάστασης του περιβάλλοντος στην περιοχή.
Ο κ. Κουρέτας ανέφερε ότι βρίσκεται σε συχνή επικοινωνία με τον πρωθυπουργό και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης για το ζήτημα των υδάτων, σημειώνοντας ότι κατά τη σημερινή συνάντηση συζητήθηκαν τα έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς και ο σχεδιασμός για το μέλλον της Θεσσαλίας. «Ήταν μια συζήτηση σε πάρα πολύ καλό επίπεδο για το μέλλον της Θεσσαλίας», σημείωσε.
Αναφερόμενος στην αποτελεσματικότητα των αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων της Περιφέρειας, ο κ. Κουρέτας επισήμανε ότι κατά τις βροχοπτώσεις της 27ης και 28ης Οκτωβρίου καταγράφηκαν στη λεκάνη του νοτίου Πηλίου 294 χιλιοστά βροχής, έναντι 352 χιλιοστών κατά την κακοκαιρία Daniel, με τις ζημιές, ωστόσο, να είναι πολύ μικρότερες.
Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας υπογράμμισε την ανάγκη να προχωρήσουν τα έργα ορεινής υδρονομίας, καθώς και τα φράγματα της Πύλης και του Μουζακίου, τα οποία, όπως ανέφερε, δρομολογούνται.
Η δήλωση του Δημήτρη Κουρέτα μετά τη σύσκεψη:
Βίντεο και φωτογραφίες από τις αφίξεις στο Μέγαρο Μαξίμου:
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, παρουσίασε τα έργα που έχουν υλοποιηθεί από την Περιφέρεια σε συνεργασία με την κεντρική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων, ενώ συζητήθηκε και ο σχεδιασμός για τη συνολική διαχείριση των υδάτινων πόρων της Θεσσαλίας.
Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι έχει γίνει σημαντική δουλειά μέχρι σήμερα από την Περιφέρεια και τους δήμους της περιοχής, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της πρόληψης.
Παράλληλα, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι ο σχεδιασμός για την επόμενη ημέρα θα βασίζεται στη συνεργασία της κεντρικής κυβέρνησης με την Περιφέρεια και τους δήμους.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο γενικός γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων Πέτρος Βαρελίδης, καθώς και οι δήμαρχοι Λάρισας Αθανάσιος Μαμάκος, Βόλου Αχιλλέας Μπέος, Τρικκαίων Νίκος Σακκάς και Καρδίτσας Βασίλης Τσιάκος.
Στη σύσκεψη, η οποία διήρκεσε περίπου δύο ώρες, συμμετείχαν και οι δήμαρχοι των πρωτευουσών των περιφερειακών ενοτήτων της Θεσσαλίας.
Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο Δημήτρης Κουρέτας επισήμανε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στα έργα για την αποκατάσταση των καταστροφών που προκάλεσε η κακοκαιρία Daniel, ενώ αναφέρθηκε και στην περαιτέρω πορεία αποκατάστασης του περιβάλλοντος στην περιοχή.
Ο κ. Κουρέτας ανέφερε ότι βρίσκεται σε συχνή επικοινωνία με τον πρωθυπουργό και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης για το ζήτημα των υδάτων, σημειώνοντας ότι κατά τη σημερινή συνάντηση συζητήθηκαν τα έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς και ο σχεδιασμός για το μέλλον της Θεσσαλίας. «Ήταν μια συζήτηση σε πάρα πολύ καλό επίπεδο για το μέλλον της Θεσσαλίας», σημείωσε.
Αναφερόμενος στην αποτελεσματικότητα των αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων της Περιφέρειας, ο κ. Κουρέτας επισήμανε ότι κατά τις βροχοπτώσεις της 27ης και 28ης Οκτωβρίου καταγράφηκαν στη λεκάνη του νοτίου Πηλίου 294 χιλιοστά βροχής, έναντι 352 χιλιοστών κατά την κακοκαιρία Daniel, με τις ζημιές, ωστόσο, να είναι πολύ μικρότερες.
Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας υπογράμμισε την ανάγκη να προχωρήσουν τα έργα ορεινής υδρονομίας, καθώς και τα φράγματα της Πύλης και του Μουζακίου, τα οποία, όπως ανέφερε, δρομολογούνται.
Η δήλωση του Δημήτρη Κουρέτα μετά τη σύσκεψη:
Βίντεο και φωτογραφίες από τις αφίξεις στο Μέγαρο Μαξίμου:
UPD:
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