Δεν ευθύνομαι εγώ για τα σχολικά κτίρια, λέει η υπουργός Παιδείας Ζαχαράκη και εξαγγέλλει καταγραφή
Δεν ευθύνομαι εγώ για τα σχολικά κτίρια, λέει η υπουργός Παιδείας Ζαχαράκη και εξαγγέλλει καταγραφή
Η υπουργός, απαντώντας στην έρευνα του «Πρώτου ΘΕΜΑτος», ρίχνει την ευθύνη για τα σχολεία στους δήμους, αλλά προσθέτει ότι βρίσκεται στο στάδιο του σχεδιασμού η δημιουργία Εθνικού Χάρτη Σχολικών Υποδομών, μιας ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας για την καταγραφή της παλαιότητας, της κατάστασης και των αναγκών των σχολικών κτιρίων
Στην παραδοχή ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και ακάλυπτες ανάγκες στη σχολική στέγη, αλλά και στην προσπάθεια να αποσυνδέσει το υπουργείο Παιδείας από την ευθύνη για την κατάσταση των σχολικών κτιρίων, προχωρά η Σοφία Ζαχαράκη, απαντώντας στην έρευνα του «Πρώτου Θέματος». Η υπουργός επιχειρεί να οριοθετήσει την ευθύνη του υπουργείου, επικαλούμενη τη νομοθεσία που αναθέτει στους δήμους τη συντήρηση, την επισκευή και τη διαχείριση των σχολικών υποδομών.
Το κρίσιμο ερώτημα, πάντως, παραμένει πολιτικό και όχι απλώς διοικητικό. Δηλαδή κατά πόσο η θεσμική αρμοδιότητα των δήμων απαλλάσσει το υπουργείο Παιδείας από την ευρύτερη πολιτική ευθύνη για τις συνθήκες υπό τις οποίες φοιτούν καθημερινά περισσότεροι από 1,2 εκατομμύρια μαθητές σε 12.582 δημόσιες σχολικές μονάδες. Πολύ περισσότερο όταν η ίδια η υπουργός χαρακτηρίζει την αναβάθμιση της σχολικής στέγης στρατηγική προτεραιότητα της κυβέρνησης. Άλλωστε, η πρακτική αρμοδιότητα και η πολιτική ευθύνη βρίσκονται στον πυρήνα της συζήτησης που άνοιξε η δημοσιογραφική έρευνα.
Η κυρία Ζαχαράκη αποδίδει τα προβλήματα στην κατάσταση των σχολικών κτιρίων στις οικονομικές, τεχνικές και στελεχιακές δυνατότητες των 332 δήμων της χώρας. Παράλληλα, αντιπαραθέτει στα ευρήματα της έρευνας τον συνολικό απολογισμό της κυβερνητικής προσπάθειας από το 2019 έως σήμερα, επικαλούμενη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση ύψους 2,2 δισ. ευρώ για σχολικές υποδομές και εξοπλισμό, πραγματοποιηθείσες πληρωμές 1,107 δισ. ευρώ και 1.415 χρηματοδοτούμενα έργα συνολικού ύψους 1,895 δισ. ευρώ.
Από αυτά, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, 935 εκατ. ευρώ αφορούν την ανέγερση νέων σχολείων, προσθήκες και επεκτάσεις, 317 εκατ. ευρώ επισκευές, συντήρηση και αναβάθμιση σχολικών κτιρίων, 254 εκατ. ευρώ ενεργειακές αναβαθμίσεις και 389 εκατ. ευρώ για εξοπλισμό. Στα ποσά αυτά δεν περιλαμβάνεται το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», το οποίο έχει ως στόχο την ανακαίνιση συνολικά 2.000 σχολείων έως το καλοκαίρι του 2028.
Ιδιαίτερη σημασία έχει, ωστόσο, η ανακοίνωση της υπουργού ότι βρίσκεται ακόμη στο στάδιο του σχεδιασμού η δημιουργία «Εθνικού Χάρτη Σχολικών Υποδομών», μιας ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας για την καταγραφή της παλαιότητας, της κατάστασης και των αναγκών των σχολικών κτιρίων. Η εξαγγελία αναδεικνύει ένα από τα ουσιαστικότερα ζητήματα που θέτει η έρευνα. Την απουσία, μέχρι σήμερα, ενός ενιαίου μηχανισμού συστηματικής καταγραφής και παρακολούθησης, ο οποίος θα επιτρέπει στην Πολιτεία να ιεραρχεί τις ανάγκες και να κατευθύνει αναλόγως τους διαθέσιμους πόρους.
Η υπουργός απαντά επίσης στην κριτική για τις 11 εκκρεμείς κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, υποστηρίζοντας ότι σε καμία περίπτωση δεν έχει εκπνεύσει η προβλεπόμενη προθεσμία των 25 ημερών. Στην εκτενή απάντησή της η Σοφία Ζαχαράκη διευρύνει, τέλος, τη συζήτηση στο συνολικό έργο του υπουργείου Παιδείας, αναφερόμενη στους διορισμούς εκπαιδευτικών, στην ψηφιακή εκπαίδευση, στον εκσυγχρονισμό του σχολικού εξοπλισμού και στις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις.
Παρά την παράθεση των χρηματοδοτήσεων, των έργων και των προγραμματιζόμενων παρεμβάσεων, η ουσία του ζητήματος που ανέδειξε η έρευνα του «Πρώτου Θέματος» παραμένει. Δηλαδή ποια είναι σήμερα η πραγματική κατάσταση των σχολικών κτιρίων, πόσα χρειάζονται άμεσες παρεμβάσεις, με ποιο χρονοδιάγραμμα θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματά τους και ποιος έχει την ευθύνη να διασφαλίσει ότι αυτό θα τηρηθεί. Διότι άλλο η κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ υπουργείων και δήμων και άλλο η διασφάλιση της ασφάλειας και της ποιότητας της σχολικής καθημερινότητας που πάντα φθάνει στην κυβέρνηση..
Κυρίες και κύριοι,
Ως εκπαιδευτικός και ως Υπουργός Παιδείας, γνωρίζω πόσο σημαντικό είναι να βελτιώνουμε καθημερινά τις συνθήκες μέσα στις οποίες μεγαλώνουν, μαθαίνουν και εξελίσσονται τα παιδιά μας. Έχω προσωπική εμπειρία της σχολικής καθημερινότητας και γνωρίζω τις ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί μέσα στη σχολική αίθουσα.
Μιλάμε για ένα εκπαιδευτικό σύστημα με 12.582 δημόσιες σχολικές μονάδες, περισσότερους από 1,2 εκατομμύρια μαθητές και παρουσία σε 332 Δήμους, από τα μεγάλα αστικά κέντρα μέχρι τις πιο απομακρυσμένες νησιωτικές και ορεινές περιοχές. Ένα σύστημα που καθημερινά καλείται να διασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση στη γνώση, να στηρίζει τα παιδιά με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, να συντονίζει με τους αρμόδιους φορείς ζητήματα μετακίνησης και να ανταποκρίνεται σε ιδιαίτερα σύνθετες ανάγκες. Η λειτουργία και η συνεχής βελτίωση αυτού του συστήματος απαιτούν μια τεράστια καθημερινή προσπάθεια χιλιάδων ανθρώπων.
Είναι σημαντικό, καταρχάς, να αποσαφηνίσουμε το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη σχολική στέγη στη χώρα μας. Η άμεση επιχειρησιακή ευθύνη για τη συντήρηση, την επισκευή και τη διαχείριση των σχολικών κτιρίων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανήκει, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και όχι στο Υπουργείο Παιδείας ή στις υπηρεσίες της κεντρικής διοίκησης.
Η αποκεντρωμένη αυτή διαχείριση, σε συνδυασμό με τις διαφορετικές οικονομικές, τεχνικές και στελεχιακές δυνατότητες των 332 Δήμων της χώρας, εξηγεί εν μέρει και την ανομοιογενή εικόνα που συναντάμε από Δήμο σε Δήμο, αλλά ακόμη και από σχολική μονάδα σε σχολική μονάδα.
Ακριβώς αυτή την ανομοιογένεια επιδιώκουμε να αντιμετωπίσουμε, ενισχύοντας τον κεντρικό σχεδιασμό, τη συστηματική καταγραφή των αναγκών, την προτεραιοποίηση των παρεμβάσεων και τη συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, χωρίς να υποκαθιστούμε τις θεσμικές τους αρμοδιότητες.
Ας δούμε, όμως, τη συνολική εικόνα της κυβερνητικής προσπάθειας από το 2019 μέχρι σήμερα. Μιας προσπάθειας που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει θέσει ως προτεραιότητα της Κυβέρνησης.
Μέσα από τη συνδυασμένη αξιοποίηση και μόχλευση πόρων από εθνικές και ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησης, κατά την περίοδο 2019–2026 εξασφαλίσαμε:
• 2,2 δισ. ευρώ χρηματοδότηση για τις σχολικές υποδομές και τον εξοπλισμό τους
• 1,107 δισ. ευρώ σε πραγματοποιηθείσες πληρωμές.
• 1.415 χρηματοδοτούμενα έργα ύψους 1,895 δις. ευρώ σε ολόκληρη τη χώρα τα οποία αφορούν :
• 935 εκατ. ευρώ για 287 έργα ανέγερσης νέων σχολείων, προσθηκών και επεκτάσεων.
• 317 εκατ. ευρώ για επισκευές, συντήρηση και αναβάθμιση σχολικών κτιρίων.
• 254 εκατ. ευρώ για ενεργειακές αναβαθμίσεις.
• 389 εκατ. ευρώ για τον εξοπλισμό σχολικών μονάδων.
Πρόκειται για το συνολικό έργο το οποίο υλοποιείται από την Πολιτεία και όχι αποκλειστικά από το Υπουργείο Παιδείας. Είναι αποτέλεσμα μιας ευρύτερης κυβερνητικής προσπάθειας, της συνεργασίας συναρμόδιων Υπουργείων, Περιφερειών, Δήμων και άλλων φορέων υλοποίησης.
Στα παραπάνω ποσά και έργα δεν συμπεριλαμβάνεται το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου». Το μεγάλο αυτό πρόγραμμα ανακαίνισης σχολικών μονάδων συνεχίζεται χάρη και στη δωρεά των τραπεζών, με άμεσο στόχο την εκπόνηση περισσότερων από 500 μελετών για τις επόμενες παρεμβάσεις και την ανακαίνιση συνολικά 2.000 σχολείων έως το καλοκαίρι του 2028.
Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες, διεκδικούμε πρόσθετες χρηματοδοτήσεις και αναζητούμε νέα ευρωπαϊκά εργαλεία, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την πρόταση που καταθέσαμε ως υπουργείο για το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης σχολείων, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 40 εκατ. ευρώ, η οποία εγκρίθηκε στο πλαίσιο του Modernisation Fund, με προοπτική σημαντικής επέκτασής του εντός του 2027.
Συνεργαζόμαστε στενά με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, την Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. (ΚΤΥΠ) και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την εξάντληση κάθε χρηματοδοτικής δυνατότητας.
Συγχρόνως, σχεδιάζουμε ένα νέο έργο με τίτλο «Δημιουργία Εθνικού Χάρτη Σχολικών Υποδομών». Πρόκειται για μια ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα που θα επιτρέπει τη συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση της κατάστασης των σχολικών κτιρίων σε ολόκληρη τη χώρα, με διαρκή επικαιροποίηση των στοιχείων κατασκευής, πλήρη αποτύπωση χώρων και εξοπλισμού, στοιχεία παλαιότητας και καταγραφή των αναγκών. Στόχος είναι να συμβάλλουμε στην προτεραιοποίηση των επισκευών και ανακαινίσεων, αλλά και να αξιοποιούμε τις δημογραφικές τάσεις για την εκτίμηση των μελλοντικών αναγκών κατασκευής νέων σχολείων. Τα δεδομένα έχουν σημασία και θέλουμε να τα καταγράφουμε με ακρίβεια και σοβαρότητα.
Οφείλω, επίσης, να αποκαταστήσω την πραγματικότητα σχετικά με τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις που επικαλείται το σημερινό δημοσίευμα.
Από τις 11 ερωτήσεις που επικαλείται το δημοσίευμα, ούτε μία δεν έχει υπερβεί την προβλεπόμενη από τον Κανονισμό της Βουλής προθεσμία απάντησης, η οποία ορίζεται σε 25 ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσής της. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου επεξεργάζονται τις απαντήσεις, οι οποίες θα διαβιβαστούν εμπρόθεσμα στη Βουλή. (Ο αναλυτικός κατάλογος των ερωτήσεων και των αντίστοιχων προθεσμιών παρατίθεται στο Παράρτημα).
Η τήρηση της προβλεπόμενης κοινοβουλευτική διαδικασίας για τη απάντηση των ερωτήσεων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που η νομοθεσία προβλέπει για το Υπουργείο, καθώς και των προθεσμιών του Κανονισμού της Βουλής, δεν μπορεί, επομένως, να παρουσιάζεται ως «σιγή ασυρμάτου».
Σέβομαι απολύτως τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, όπως σέβομαι και τον έλεγχο που ασκούν τα μέσα ενημέρωσης. Η κριτική είναι θεμιτή, απαραίτητη και καλοδεχούμενη. Προϋποθέτει, όμως, την ακριβή και πλήρη αποτύπωση των πραγματικών δεδομένων.
Ταυτόχρονα, θα ήταν δεοντολογικά σκόπιμο, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δημοσιογραφικής έρευνας, να είχαν ζητηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και τα αναλυτικά στοιχεία για το σύνολο των επενδύσεων και των παρεμβάσεων στις σχολικές υποδομές της χώρας από το 2019 μέχρι σήμερα.
Τα στοιχεία αυτά είναι στη διάθεση όλων: της Βουλής, των βουλευτών, των κομμάτων της αντιπολίτευσης και των μέσων ενημέρωσης.
Όπως οφείλουμε να αναδεικνύουμε κάθε υπαρκτό πρόβλημα, έτσι οφείλουμε να αναδεικνύουμε και κάθε ουσιαστική βελτίωση. Να εξετάζουμε πού βρισκόμασταν πριν από 7 χρόνια, πού βρισκόμαστε σήμερα και τι ακόμη πρέπει να γίνει. Αυτή είναι η ολοκληρωμένη εικόνα που δικαιούνται να γνωρίζουν οι πολίτες.
Υπάρχουν προβλήματα; Βεβαίως. Υπάρχουν ανάγκες που δεν έχουν ακόμη καλυφθεί; Αναμφίβολα. Υπάρχουν, όμως, και εκατοντάδες νέα ή ανακαινισμένα σχολεία, χιλιάδες παρεμβάσεις και σημαντικές βελτιώσεις στην καθημερινότητα των παιδιών μας.
Η αναβάθμιση της σχολικής στέγης αποτελεί σημαντικό μέρος της συνολικής κυβερνητικής πολιτικής για την Παιδεία. Η αποστολή, όμως, του Υπουργείου Παιδείας είναι πολύ ευρύτερη. Αφορά την ποιότητα της εκπαίδευσης, το περιεχόμενο της διδασκαλίας, τη στελέχωση των σχολικών μονάδων, την ισότιμη πρόσβαση στη γνώση, την υποστήριξη των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και, τελικά, τη διαμόρφωση του πολίτη του αύριο.
Τα τελευταία δύο χρόνια εργαζόμαστε με εξαιρετική ένταση σε πολλαπλά μέτωπα. Εκσυγχρονίζουμε τον σχολικό εξοπλισμό, επενδύουμε στην ψηφιακή εκπαίδευση, αναβαθμίζουμε το εκπαιδευτικό περιεχόμενο σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και ενισχύουμε την ισότιμη πρόσβαση στη γνώση μέσα από το Ψηφιακό Φροντιστήριο. Ιδρύθηκαν και λειτουργούν Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, ξεκίνησε η διδασκαλία για το Διεθνές Απολυτήριο σε δημόσια σχολεία, προσφέρονται νέα μαθήματα και προωθούνται καινοτομίες στην επαγγελματική εκπαίδευση, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 15.000 μόνιμοι διορισμοί τα τελευταία δύο χρόνια σε σύνολο 53.212. Παράλληλα, εδώ και εννέα μήνες διεξάγεται συστηματικά και οργανωμένα ο εθνικός διάλογος για τη διαμόρφωση πρότασης για το Εθνικό Απολυτήριο, με γόνιμα αποτελέσματα και με επίκεντρο την ποιότητα της εκπαίδευσης και τις προοπτικές των νέων μας.
Έχουν ήδη παραδοθεί ή προγραμματίζονται, μέσω διεθνών διαγωνισμών, διαδραστικοί πίνακες, εξοπλισμός εκπαιδευτικής ρομποτικής, απινιδωτές, ατομικά ερμάρια στα Δημοτικά Σχολεία, νέος αθλητικός εξοπλισμός, εξοπλισμός για την αναβάθμιση των εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών και νέος εξοπλισμός στα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα εκτεταμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων που αλλάζει την καθημερινότητα εκατοντάδων χιλιάδων μαθητών.
Στην ανώτατη εκπαίδευση, όπου το Υπουργείο έχει αμεσότερη αρμοδιότητα ως προς τη χρηματοδότηση των υποδομών, αξιοποιούμε τους διαθέσιμους εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους για νέες εγκαταστάσεις, φοιτητικές εστίες, εργαστήρια και αναβαθμίσεις των πανεπιστημιακών υποδομών.
Ας μη συγχέουμε, επίσης, τη θεσμική αρμοδιότητα με την πολιτική βούληση. Το γεγονός ότι ως Υπουργός Παιδείας αναλαμβάνω πρωτοβουλίες για την επίλυση προβλημάτων ακόμη και πέρα από τις άμεσες αρμοδιότητές μου δεν σημαίνει ότι υποκαθιστώ τους αρμόδιους φορείς.
Η δική μου πολιτική βούληση είναι ξεκάθαρη: να προχωρήσει με ταχύτερο ρυθμό η αναβάθμιση των υποδομών, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, καθιστώντας την μία από τις κορυφαίες στρατηγικές προτεραιότητες της Κυβέρνησης, ενισχύοντας τη σημαντική προσπάθεια που ήδη καταβάλλεται.
Γίνονται πολλά. Πρέπει να γίνουν ακόμη περισσότερα. Έχουμε σχέδιο, γνωρίζουμε τις ανάγκες και εργαζόμαστε για την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων.
Ο πυρήνας της αποστολής μας δεν εξαντλείται στην κατασκευή ενός σχολικού κτιρίου. Είναι η διαμόρφωση του πολίτη του αύριο, μέσα σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που του προσφέρει γνώσεις, αξίες, δεξιότητες και ίσες ευκαιρίες.
Ως εκπαιδευτικός και ως Υπουργός Παιδείας, θέλω κάθε παιδί, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, να μπαίνει καθημερινά σε ένα σχολείο ασφαλές, σύγχρονο και αντάξιο των προσδοκιών του. Αυτή είναι η προσωπική μου επιδίωξη και γι’ αυτήν εργάζομαι καθημερινά.
Με εκτίμηση,
Σοφία Ζαχαράκη
Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
Το κρίσιμο ερώτημα, πάντως, παραμένει πολιτικό και όχι απλώς διοικητικό. Δηλαδή κατά πόσο η θεσμική αρμοδιότητα των δήμων απαλλάσσει το υπουργείο Παιδείας από την ευρύτερη πολιτική ευθύνη για τις συνθήκες υπό τις οποίες φοιτούν καθημερινά περισσότεροι από 1,2 εκατομμύρια μαθητές σε 12.582 δημόσιες σχολικές μονάδες. Πολύ περισσότερο όταν η ίδια η υπουργός χαρακτηρίζει την αναβάθμιση της σχολικής στέγης στρατηγική προτεραιότητα της κυβέρνησης. Άλλωστε, η πρακτική αρμοδιότητα και η πολιτική ευθύνη βρίσκονται στον πυρήνα της συζήτησης που άνοιξε η δημοσιογραφική έρευνα.
Η κυρία Ζαχαράκη αποδίδει τα προβλήματα στην κατάσταση των σχολικών κτιρίων στις οικονομικές, τεχνικές και στελεχιακές δυνατότητες των 332 δήμων της χώρας. Παράλληλα, αντιπαραθέτει στα ευρήματα της έρευνας τον συνολικό απολογισμό της κυβερνητικής προσπάθειας από το 2019 έως σήμερα, επικαλούμενη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση ύψους 2,2 δισ. ευρώ για σχολικές υποδομές και εξοπλισμό, πραγματοποιηθείσες πληρωμές 1,107 δισ. ευρώ και 1.415 χρηματοδοτούμενα έργα συνολικού ύψους 1,895 δισ. ευρώ.
Από αυτά, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, 935 εκατ. ευρώ αφορούν την ανέγερση νέων σχολείων, προσθήκες και επεκτάσεις, 317 εκατ. ευρώ επισκευές, συντήρηση και αναβάθμιση σχολικών κτιρίων, 254 εκατ. ευρώ ενεργειακές αναβαθμίσεις και 389 εκατ. ευρώ για εξοπλισμό. Στα ποσά αυτά δεν περιλαμβάνεται το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», το οποίο έχει ως στόχο την ανακαίνιση συνολικά 2.000 σχολείων έως το καλοκαίρι του 2028.
Ιδιαίτερη σημασία έχει, ωστόσο, η ανακοίνωση της υπουργού ότι βρίσκεται ακόμη στο στάδιο του σχεδιασμού η δημιουργία «Εθνικού Χάρτη Σχολικών Υποδομών», μιας ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας για την καταγραφή της παλαιότητας, της κατάστασης και των αναγκών των σχολικών κτιρίων. Η εξαγγελία αναδεικνύει ένα από τα ουσιαστικότερα ζητήματα που θέτει η έρευνα. Την απουσία, μέχρι σήμερα, ενός ενιαίου μηχανισμού συστηματικής καταγραφής και παρακολούθησης, ο οποίος θα επιτρέπει στην Πολιτεία να ιεραρχεί τις ανάγκες και να κατευθύνει αναλόγως τους διαθέσιμους πόρους.
Η υπουργός απαντά επίσης στην κριτική για τις 11 εκκρεμείς κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, υποστηρίζοντας ότι σε καμία περίπτωση δεν έχει εκπνεύσει η προβλεπόμενη προθεσμία των 25 ημερών. Στην εκτενή απάντησή της η Σοφία Ζαχαράκη διευρύνει, τέλος, τη συζήτηση στο συνολικό έργο του υπουργείου Παιδείας, αναφερόμενη στους διορισμούς εκπαιδευτικών, στην ψηφιακή εκπαίδευση, στον εκσυγχρονισμό του σχολικού εξοπλισμού και στις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις.
Παρά την παράθεση των χρηματοδοτήσεων, των έργων και των προγραμματιζόμενων παρεμβάσεων, η ουσία του ζητήματος που ανέδειξε η έρευνα του «Πρώτου Θέματος» παραμένει. Δηλαδή ποια είναι σήμερα η πραγματική κατάσταση των σχολικών κτιρίων, πόσα χρειάζονται άμεσες παρεμβάσεις, με ποιο χρονοδιάγραμμα θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματά τους και ποιος έχει την ευθύνη να διασφαλίσει ότι αυτό θα τηρηθεί. Διότι άλλο η κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ υπουργείων και δήμων και άλλο η διασφάλιση της ασφάλειας και της ποιότητας της σχολικής καθημερινότητας που πάντα φθάνει στην κυβέρνηση..
Το πλήρες κείμενο της απάντησης της κυρίας Ζαχαράκη, ακολουθεί:
Κυρίες και κύριοι,
Ως εκπαιδευτικός και ως Υπουργός Παιδείας, γνωρίζω πόσο σημαντικό είναι να βελτιώνουμε καθημερινά τις συνθήκες μέσα στις οποίες μεγαλώνουν, μαθαίνουν και εξελίσσονται τα παιδιά μας. Έχω προσωπική εμπειρία της σχολικής καθημερινότητας και γνωρίζω τις ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί μέσα στη σχολική αίθουσα.
Μιλάμε για ένα εκπαιδευτικό σύστημα με 12.582 δημόσιες σχολικές μονάδες, περισσότερους από 1,2 εκατομμύρια μαθητές και παρουσία σε 332 Δήμους, από τα μεγάλα αστικά κέντρα μέχρι τις πιο απομακρυσμένες νησιωτικές και ορεινές περιοχές. Ένα σύστημα που καθημερινά καλείται να διασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση στη γνώση, να στηρίζει τα παιδιά με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, να συντονίζει με τους αρμόδιους φορείς ζητήματα μετακίνησης και να ανταποκρίνεται σε ιδιαίτερα σύνθετες ανάγκες. Η λειτουργία και η συνεχής βελτίωση αυτού του συστήματος απαιτούν μια τεράστια καθημερινή προσπάθεια χιλιάδων ανθρώπων.
Είναι σημαντικό, καταρχάς, να αποσαφηνίσουμε το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη σχολική στέγη στη χώρα μας. Η άμεση επιχειρησιακή ευθύνη για τη συντήρηση, την επισκευή και τη διαχείριση των σχολικών κτιρίων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανήκει, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και όχι στο Υπουργείο Παιδείας ή στις υπηρεσίες της κεντρικής διοίκησης.
Η αποκεντρωμένη αυτή διαχείριση, σε συνδυασμό με τις διαφορετικές οικονομικές, τεχνικές και στελεχιακές δυνατότητες των 332 Δήμων της χώρας, εξηγεί εν μέρει και την ανομοιογενή εικόνα που συναντάμε από Δήμο σε Δήμο, αλλά ακόμη και από σχολική μονάδα σε σχολική μονάδα.
Ακριβώς αυτή την ανομοιογένεια επιδιώκουμε να αντιμετωπίσουμε, ενισχύοντας τον κεντρικό σχεδιασμό, τη συστηματική καταγραφή των αναγκών, την προτεραιοποίηση των παρεμβάσεων και τη συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, χωρίς να υποκαθιστούμε τις θεσμικές τους αρμοδιότητες.
Ας δούμε, όμως, τη συνολική εικόνα της κυβερνητικής προσπάθειας από το 2019 μέχρι σήμερα. Μιας προσπάθειας που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει θέσει ως προτεραιότητα της Κυβέρνησης.
Μέσα από τη συνδυασμένη αξιοποίηση και μόχλευση πόρων από εθνικές και ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησης, κατά την περίοδο 2019–2026 εξασφαλίσαμε:
• 2,2 δισ. ευρώ χρηματοδότηση για τις σχολικές υποδομές και τον εξοπλισμό τους
• 1,107 δισ. ευρώ σε πραγματοποιηθείσες πληρωμές.
• 1.415 χρηματοδοτούμενα έργα ύψους 1,895 δις. ευρώ σε ολόκληρη τη χώρα τα οποία αφορούν :
• 935 εκατ. ευρώ για 287 έργα ανέγερσης νέων σχολείων, προσθηκών και επεκτάσεων.
• 317 εκατ. ευρώ για επισκευές, συντήρηση και αναβάθμιση σχολικών κτιρίων.
• 254 εκατ. ευρώ για ενεργειακές αναβαθμίσεις.
• 389 εκατ. ευρώ για τον εξοπλισμό σχολικών μονάδων.
Πρόκειται για το συνολικό έργο το οποίο υλοποιείται από την Πολιτεία και όχι αποκλειστικά από το Υπουργείο Παιδείας. Είναι αποτέλεσμα μιας ευρύτερης κυβερνητικής προσπάθειας, της συνεργασίας συναρμόδιων Υπουργείων, Περιφερειών, Δήμων και άλλων φορέων υλοποίησης.
Στα παραπάνω ποσά και έργα δεν συμπεριλαμβάνεται το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου». Το μεγάλο αυτό πρόγραμμα ανακαίνισης σχολικών μονάδων συνεχίζεται χάρη και στη δωρεά των τραπεζών, με άμεσο στόχο την εκπόνηση περισσότερων από 500 μελετών για τις επόμενες παρεμβάσεις και την ανακαίνιση συνολικά 2.000 σχολείων έως το καλοκαίρι του 2028.
Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες, διεκδικούμε πρόσθετες χρηματοδοτήσεις και αναζητούμε νέα ευρωπαϊκά εργαλεία, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την πρόταση που καταθέσαμε ως υπουργείο για το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης σχολείων, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 40 εκατ. ευρώ, η οποία εγκρίθηκε στο πλαίσιο του Modernisation Fund, με προοπτική σημαντικής επέκτασής του εντός του 2027.
Συνεργαζόμαστε στενά με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, την Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. (ΚΤΥΠ) και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την εξάντληση κάθε χρηματοδοτικής δυνατότητας.
Συγχρόνως, σχεδιάζουμε ένα νέο έργο με τίτλο «Δημιουργία Εθνικού Χάρτη Σχολικών Υποδομών». Πρόκειται για μια ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα που θα επιτρέπει τη συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση της κατάστασης των σχολικών κτιρίων σε ολόκληρη τη χώρα, με διαρκή επικαιροποίηση των στοιχείων κατασκευής, πλήρη αποτύπωση χώρων και εξοπλισμού, στοιχεία παλαιότητας και καταγραφή των αναγκών. Στόχος είναι να συμβάλλουμε στην προτεραιοποίηση των επισκευών και ανακαινίσεων, αλλά και να αξιοποιούμε τις δημογραφικές τάσεις για την εκτίμηση των μελλοντικών αναγκών κατασκευής νέων σχολείων. Τα δεδομένα έχουν σημασία και θέλουμε να τα καταγράφουμε με ακρίβεια και σοβαρότητα.
Οφείλω, επίσης, να αποκαταστήσω την πραγματικότητα σχετικά με τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις που επικαλείται το σημερινό δημοσίευμα.
Από τις 11 ερωτήσεις που επικαλείται το δημοσίευμα, ούτε μία δεν έχει υπερβεί την προβλεπόμενη από τον Κανονισμό της Βουλής προθεσμία απάντησης, η οποία ορίζεται σε 25 ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσής της. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου επεξεργάζονται τις απαντήσεις, οι οποίες θα διαβιβαστούν εμπρόθεσμα στη Βουλή. (Ο αναλυτικός κατάλογος των ερωτήσεων και των αντίστοιχων προθεσμιών παρατίθεται στο Παράρτημα).
Η τήρηση της προβλεπόμενης κοινοβουλευτική διαδικασίας για τη απάντηση των ερωτήσεων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που η νομοθεσία προβλέπει για το Υπουργείο, καθώς και των προθεσμιών του Κανονισμού της Βουλής, δεν μπορεί, επομένως, να παρουσιάζεται ως «σιγή ασυρμάτου».
Σέβομαι απολύτως τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, όπως σέβομαι και τον έλεγχο που ασκούν τα μέσα ενημέρωσης. Η κριτική είναι θεμιτή, απαραίτητη και καλοδεχούμενη. Προϋποθέτει, όμως, την ακριβή και πλήρη αποτύπωση των πραγματικών δεδομένων.
Ταυτόχρονα, θα ήταν δεοντολογικά σκόπιμο, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δημοσιογραφικής έρευνας, να είχαν ζητηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και τα αναλυτικά στοιχεία για το σύνολο των επενδύσεων και των παρεμβάσεων στις σχολικές υποδομές της χώρας από το 2019 μέχρι σήμερα.
Τα στοιχεία αυτά είναι στη διάθεση όλων: της Βουλής, των βουλευτών, των κομμάτων της αντιπολίτευσης και των μέσων ενημέρωσης.
Όπως οφείλουμε να αναδεικνύουμε κάθε υπαρκτό πρόβλημα, έτσι οφείλουμε να αναδεικνύουμε και κάθε ουσιαστική βελτίωση. Να εξετάζουμε πού βρισκόμασταν πριν από 7 χρόνια, πού βρισκόμαστε σήμερα και τι ακόμη πρέπει να γίνει. Αυτή είναι η ολοκληρωμένη εικόνα που δικαιούνται να γνωρίζουν οι πολίτες.
Υπάρχουν προβλήματα; Βεβαίως. Υπάρχουν ανάγκες που δεν έχουν ακόμη καλυφθεί; Αναμφίβολα. Υπάρχουν, όμως, και εκατοντάδες νέα ή ανακαινισμένα σχολεία, χιλιάδες παρεμβάσεις και σημαντικές βελτιώσεις στην καθημερινότητα των παιδιών μας.
Η αναβάθμιση της σχολικής στέγης αποτελεί σημαντικό μέρος της συνολικής κυβερνητικής πολιτικής για την Παιδεία. Η αποστολή, όμως, του Υπουργείου Παιδείας είναι πολύ ευρύτερη. Αφορά την ποιότητα της εκπαίδευσης, το περιεχόμενο της διδασκαλίας, τη στελέχωση των σχολικών μονάδων, την ισότιμη πρόσβαση στη γνώση, την υποστήριξη των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και, τελικά, τη διαμόρφωση του πολίτη του αύριο.
Τα τελευταία δύο χρόνια εργαζόμαστε με εξαιρετική ένταση σε πολλαπλά μέτωπα. Εκσυγχρονίζουμε τον σχολικό εξοπλισμό, επενδύουμε στην ψηφιακή εκπαίδευση, αναβαθμίζουμε το εκπαιδευτικό περιεχόμενο σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και ενισχύουμε την ισότιμη πρόσβαση στη γνώση μέσα από το Ψηφιακό Φροντιστήριο. Ιδρύθηκαν και λειτουργούν Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, ξεκίνησε η διδασκαλία για το Διεθνές Απολυτήριο σε δημόσια σχολεία, προσφέρονται νέα μαθήματα και προωθούνται καινοτομίες στην επαγγελματική εκπαίδευση, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 15.000 μόνιμοι διορισμοί τα τελευταία δύο χρόνια σε σύνολο 53.212. Παράλληλα, εδώ και εννέα μήνες διεξάγεται συστηματικά και οργανωμένα ο εθνικός διάλογος για τη διαμόρφωση πρότασης για το Εθνικό Απολυτήριο, με γόνιμα αποτελέσματα και με επίκεντρο την ποιότητα της εκπαίδευσης και τις προοπτικές των νέων μας.
Έχουν ήδη παραδοθεί ή προγραμματίζονται, μέσω διεθνών διαγωνισμών, διαδραστικοί πίνακες, εξοπλισμός εκπαιδευτικής ρομποτικής, απινιδωτές, ατομικά ερμάρια στα Δημοτικά Σχολεία, νέος αθλητικός εξοπλισμός, εξοπλισμός για την αναβάθμιση των εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών και νέος εξοπλισμός στα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα εκτεταμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων που αλλάζει την καθημερινότητα εκατοντάδων χιλιάδων μαθητών.
Στην ανώτατη εκπαίδευση, όπου το Υπουργείο έχει αμεσότερη αρμοδιότητα ως προς τη χρηματοδότηση των υποδομών, αξιοποιούμε τους διαθέσιμους εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους για νέες εγκαταστάσεις, φοιτητικές εστίες, εργαστήρια και αναβαθμίσεις των πανεπιστημιακών υποδομών.
Ας μη συγχέουμε, επίσης, τη θεσμική αρμοδιότητα με την πολιτική βούληση. Το γεγονός ότι ως Υπουργός Παιδείας αναλαμβάνω πρωτοβουλίες για την επίλυση προβλημάτων ακόμη και πέρα από τις άμεσες αρμοδιότητές μου δεν σημαίνει ότι υποκαθιστώ τους αρμόδιους φορείς.
Η δική μου πολιτική βούληση είναι ξεκάθαρη: να προχωρήσει με ταχύτερο ρυθμό η αναβάθμιση των υποδομών, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, καθιστώντας την μία από τις κορυφαίες στρατηγικές προτεραιότητες της Κυβέρνησης, ενισχύοντας τη σημαντική προσπάθεια που ήδη καταβάλλεται.
Γίνονται πολλά. Πρέπει να γίνουν ακόμη περισσότερα. Έχουμε σχέδιο, γνωρίζουμε τις ανάγκες και εργαζόμαστε για την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων.
Ο πυρήνας της αποστολής μας δεν εξαντλείται στην κατασκευή ενός σχολικού κτιρίου. Είναι η διαμόρφωση του πολίτη του αύριο, μέσα σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που του προσφέρει γνώσεις, αξίες, δεξιότητες και ίσες ευκαιρίες.
Ως εκπαιδευτικός και ως Υπουργός Παιδείας, θέλω κάθε παιδί, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, να μπαίνει καθημερινά σε ένα σχολείο ασφαλές, σύγχρονο και αντάξιο των προσδοκιών του. Αυτή είναι η προσωπική μου επιδίωξη και γι’ αυτήν εργάζομαι καθημερινά.
Με εκτίμηση,
Σοφία Ζαχαράκη
Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
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