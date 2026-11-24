Δεν ευθύνομαι εγώ για τα σχολικά κτίρια, λέει η υπουργός Παιδείας Ζαχαράκη και εξαγγέλλει καταγραφή

Η υπουργός, απαντώντας στην έρευνα του «Πρώτου ΘΕΜΑτος», ρίχνει την ευθύνη για τα σχολεία στους δήμους, αλλά προσθέτει ότι βρίσκεται στο στάδιο του σχεδιασμού η δημιουργία Εθνικού Χάρτη Σχολικών Υποδομών, μιας ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας για την καταγραφή της παλαιότητας, της κατάστασης και των αναγκών των σχολικών κτιρίων