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Louis Stamatakos: Ο Σπαρτιάτης αεροπόρος και το απίστευτο κατόρθωμά του με τις βόμβες στα 20.000 πόδια
Louis Stamatakos: Ο Σπαρτιάτης αεροπόρος και το απίστευτο κατόρθωμά του με τις βόμβες στα 20.000 πόδια
Ποιος ήταν ο Louis Stamatakos και για ποιο λόγο το όνομά του έγινε θρύλος - Η δράση του κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο – Η πανεπιστημιακή του καριέρα και η βράβευσή του με το «Ασημένιο Αστέρι» λίγο πριν πεθάνει
Μια άγνωστη ιστορία, ενός Ελληνοαμερικανού, του Louis Stamatakos που κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ως μέλος του πληρώματος ενός βομβαρδιστικού αεροσκάφους έκανε μία αδιανόητη ενέργεια, σε ύψος 20.000 ποδιών (περίπου 6.100 μέτρων) με την οποία έσωσε τη ζωή όλων των μελών του πληρώματος και το αεροσκάφος είναι το θέμα του σημερινού μας άρθρου.
Έστω και με καθυστέρηση, τιμήθηκε με το Silver Star (Ασημένιο Αστέρι), από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ το 2009 (πιθανότατα τον Μπαράκ Ομπάμα που διαδέχτηκε τον Τζορτζ Μπους Τζούνιορ στις 20 Ιανουαρίου 2009).
Ο Λούης Σταματάκος γεννήθηκε το 1925 στο Ντέιτον του Οχάιο. Ο πατέρας του Κωνσταντίνος και η μητέρα του Δήμητρα κατάγονταν από τις Κροκεές της Λακωνίας. Ο Λούης ήταν το δεύτερο παιδί της οικογένειας. Είχε έναν μεγαλύτερο αδελφό και δύο ακόμα αδέλφια: ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Πέρασε τα παιδικά του χρόνια συναναστρεφόμενος κυρίως με τον μεγαλύτερο αδερφό του και μερικά ξαδέλφια του.
Από πολύ μικρός έδειξε την αγάπη του για τον αθλητισμό. Σε επικοινωνία μέσω μέιλ που είχε ο Louis το 2009 με τον Γεώργιο Χαλκιαδόπουλο, ιδρυτικό μέλος της ομάδας Greeks in Foreign Cockpits (Έλληνες σε ξένα πιλοτήρια) αφηγήθηκε πώς έγινε πολυβολητής σε βομβαρδιστικά αεροσκάφη. Όπως είπε, κατά τη δεκαετία του 1930 το Ντέιτον ήταν κάτι σαν εθνικό κέντρο αεροπορίας των ΗΠΑ και ο ίδιος ονειρευόταν να πετάξει με ένα από τα αεροσκάφη που πετούσαν πάνω από τη γενέτειρά του.
Κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όποιος είχε συμπληρώσει τα 18 του χρόνια μπορούσε να καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ. Ο Λούης κατατάχθηκε στο Αεροπορικό Σώμα όταν έγινε 18 ετών και εκπαιδεύτηκε ως δόκιμος πιλότος στο Biloxi του Μισισίπι. Καθώς οι δόκιμοι ήταν πάρα πολλοί, δεν έγιναν όλοι πιλότοι, αλλά εκπαιδεύτηκαν σε άλλες ειδικότητες (πλοηγοί, βομβαρδιστές και πολυβολητές).
Ο Λούης, όπως είπε στον Γ. Χαλκιαδόπουλο στάλθηκε στο Λας Βέγκας, όπου εκπαιδεύτηκε ως πολυβολητής (σε 50άρια πολυβόλα) και χειριστής πυργίσκου πολυβόλων (υπήρχε σε μερικά βομβαρδιστικά). Συνέχισε την εκπαίδευση και τελικά, μαζί με άλλους 9 άνδρες συγκρότησαν ένα ιπτάμενο πλήρωμα βομβαρδιστικού Β-17 Flying Fortress.
Έστω και με καθυστέρηση, τιμήθηκε με το Silver Star (Ασημένιο Αστέρι), από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ το 2009 (πιθανότατα τον Μπαράκ Ομπάμα που διαδέχτηκε τον Τζορτζ Μπους Τζούνιορ στις 20 Ιανουαρίου 2009).
Ποιος ήταν ο Louis Stamatakos (Λούης Σταματάκος);
Ο Λούης Σταματάκος γεννήθηκε το 1925 στο Ντέιτον του Οχάιο. Ο πατέρας του Κωνσταντίνος και η μητέρα του Δήμητρα κατάγονταν από τις Κροκεές της Λακωνίας. Ο Λούης ήταν το δεύτερο παιδί της οικογένειας. Είχε έναν μεγαλύτερο αδελφό και δύο ακόμα αδέλφια: ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Πέρασε τα παιδικά του χρόνια συναναστρεφόμενος κυρίως με τον μεγαλύτερο αδερφό του και μερικά ξαδέλφια του.
Από πολύ μικρός έδειξε την αγάπη του για τον αθλητισμό. Σε επικοινωνία μέσω μέιλ που είχε ο Louis το 2009 με τον Γεώργιο Χαλκιαδόπουλο, ιδρυτικό μέλος της ομάδας Greeks in Foreign Cockpits (Έλληνες σε ξένα πιλοτήρια) αφηγήθηκε πώς έγινε πολυβολητής σε βομβαρδιστικά αεροσκάφη. Όπως είπε, κατά τη δεκαετία του 1930 το Ντέιτον ήταν κάτι σαν εθνικό κέντρο αεροπορίας των ΗΠΑ και ο ίδιος ονειρευόταν να πετάξει με ένα από τα αεροσκάφη που πετούσαν πάνω από τη γενέτειρά του.
Κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όποιος είχε συμπληρώσει τα 18 του χρόνια μπορούσε να καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ. Ο Λούης κατατάχθηκε στο Αεροπορικό Σώμα όταν έγινε 18 ετών και εκπαιδεύτηκε ως δόκιμος πιλότος στο Biloxi του Μισισίπι. Καθώς οι δόκιμοι ήταν πάρα πολλοί, δεν έγιναν όλοι πιλότοι, αλλά εκπαιδεύτηκαν σε άλλες ειδικότητες (πλοηγοί, βομβαρδιστές και πολυβολητές).
Ο Λούης, όπως είπε στον Γ. Χαλκιαδόπουλο στάλθηκε στο Λας Βέγκας, όπου εκπαιδεύτηκε ως πολυβολητής (σε 50άρια πολυβόλα) και χειριστής πυργίσκου πολυβόλων (υπήρχε σε μερικά βομβαρδιστικά). Συνέχισε την εκπαίδευση και τελικά, μαζί με άλλους 9 άνδρες συγκρότησαν ένα ιπτάμενο πλήρωμα βομβαρδιστικού Β-17 Flying Fortress.
Έπειτα εντάχθηκαν στην 94η Πτέρυγα Βομβαρδιστικών (συγκεκριμένα της 332ης Μοίρας Βομβαρδιστικών της 8ης Αεροπορικής Δύναμης). Με έδρα την Ανατολική Αγγλία, κοντά στη Βόρεια Θάλασσα, ο Λούης και οι υπόλοιποι βομβάρδιζαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, σιδηροδρομικούς σταθμούς, γέφυρες, εργοστάσια κ.ά. στη Γερμανία και μέρος του Βελγίου.
Οι περισσότερες αποστολές εκτελούνταν από τα 22.000 – 30.000 πόδια (7.000 – 9.000 μέτρα περίπου). Εκτός από τα γερμανικά καταδιωκτικά και αντιαεροπορικά των Γερμανών είχαν να αντιμετωπίσουν κάτι πολύ χειρότερο, κατά τον Σταματάκο: το κρύο, το οποίο έκανε τη ζωή στον αέρα άθλια.
Όπως είπε ο ίδιος, η προστασία από τα συμμαχικά αεροσκάφη P-51 ήταν εξαιρετική. Ο Λούης πήρε μέρος σε 31 αποστολές.
Πιστώνεται την κατάρριψη ενός Me 109 στη 15η αποστολή του. Όταν δεν πετούσε, παρακολουθούσε μαθήματα οπλισμού και προήχθη σε Επιλοχία. Κανείς από τους συναδέλφους του στα αεροσκάφη δεν σκοτώθηκε, κάποιοι όμως τραυματίστηκαν. Επιστρέφοντας στις Η.Π.Α., στη μέση του Ατλαντικού, ο Louis και οι υπόλοιποι έμαθαν ότι ο Β’ ΠΠ τελείωσε.
Έλαβε άδεια 31 ημερών και επέστρεψε στο σπίτι του για λίγες μέρες. Ακολούθως, πήγε στο Goodfellow Field του Τέξας, όπου υπηρέτησε ως Λοχίας στη μόνιμη φρουρά, ως τον Νοέμβριο του 1945, οπότε απολύθηκε και γύρισε στο Ντέιτον.
Παρασημοφορήθηκε πολλές φορές, λαμβάνοντας το Air Medal και πέντε φύλλα δρυός, το Μετάλλιο Νίκης του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, το Μετάλλιο του Αμερικανικού Θεάτρου Επιχειρήσεων, το Μετάλλιο Ευδόκιμης Υπηρεσίας, το Μετάλλιο Νίκης και μια Προεδρική Έυφημο Μνεία με ένα φύλλο Δρυός.
Αρχικά ο Louis φοίτησε στο Πανεπιστήμιο του Ντέιτον, όπου έπαιξε και ποδόσφαιρο. Μετά την απόλυσή του από τον Στρατό, πήγε στο κολέγιο GI Bill of Rights και πήρε πτυχίο BS από το Πανεπιστήμιο της Ιντιάνα στα Αγγλικά, τον Λόγο και το Δράμα το 1950 και Μεταπτυχιακό στη Συμβουλευτική τον επόμενο χρόνο. Τρία χρόνια αργότερα επέστρεψε στο Πανεπιστήμιο της Ιντιάνα και απέκτησε διδακτορικό δίπλωμα στη συμβουλευτική, τη διοίκηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τη διαχείριση και την ψυχολογία.
Πέρασε ολόκληρη την επαγγελματική του ζωή στην αμερικανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, υπηρετώντας ως κοσμήτορας και Καθηγητής σε πέντε κολέγια και πανεπιστήμια. Το 1992 συνταξιοδοτήθηκε από το πολιτειακό πανεπιστήμιο του Michigan ως Ομότιμος Καθηγητής. Το 1952 παντρεύτηκε την Bess Makris. Το ζευγάρι απέκτησε τρεις γιους: τον Φίλιππο (1963-2016), τον Θεόδωρο και τον Τίμοθι.
Στις 28 Φεβρουαρίου 1945, ένα αεροσκάφος Β-17, στο δεκαμελές πλήρωμα του οποίου ανήκε και ο Σταματάκoς βομβάρδισε την πόλη Κασέλ της Γερμανίας. Δύο βόμβες όμως, 250 λιβρών η καθεμία δεν έπεσαν, καθώς είχαν εγκλωβιστεί στις θύρες της αποθήκης βομβών. Όταν το αντιλήφθηκαν τα μέλη του πληρώματος πάγωσαν. Το αεροπλάνο αν προσγειωνόταν με τις οπλισμένες βόμβες θα τιναζόταν στον αέρα και φυσικά, και τα δέκα μέλη του πληρώματος θα σκοτώνονταν. Το ίδιο θα γινόταν αν οι βόμβες χτυπούσαν κάπου ή πυροδοτούνταν με κάποιον τρόπο. Και βέβαια, το Β-17 δεν είχε καύσιμα για να πετά ασταμάτητα.
Κάποιος τότε από το πλήρωμα φώναξε: «Φωνάξτε τον Έλληνα! Φέρτε τον Έλληνα! Πήγε σε σχολή οπλισμού». Ο Λούης είχε βέβαια φοιτήσει σε σχολή οπλισμού, αλλά όπως είπε και στον Γ. Χαλκιαδόπουλο «δεν είχε ιδέα από βόμβες». Και να είχε όμως, αποκλείεται να γνώριζε τι έπρεπε να κάνει σε αυτή την περίπτωση. Και όμως, δεν δείλιασε. Από το ουραίο, το πίσω μέρος του αεροπλάνου πήγε προς την αποθήκη βομβών. Έβγαλε το αλεξίπτωτο για να κινείται πιο άνετα και κατέβηκε στην αποθήκη. Κάποια μέλη του πληρώματος προσεύχονταν.
Η μία βόμβα κρεμόταν από ένα άγκιστρο, ενώ η δεύτερη φαινόταν ότι είχε “κολλήσει” για τα καλά. Η αποθήκη ήταν ανοιχτή (στα 20.000 πόδια…) και οι βόμβες στα πόδια του Σταματάκου. Μόνο εφόδιό του, ένα πυροσβεστικό τσεκούρι. Περπατούσε στην αποθήκη βομβών, με το ένα πόδι μπροστά από το άλλο. Πιάστηκε από έναν ιμάντα στη οροφή, έβαλε το δεξί του πόδι έξω, στο πλάι της εσωτερικής πλευράς της θυρίδας βομβών του αεροπλάνου, για να στηρίξει το άλλο πόδι του σε ένα από τα πλευρά της θυρίδας του αεροπλάνου, για να έχει σταθερότητα και να μην γλιστρήσει.
Με τη λαβή του τσεκουριού κατάφερε να απελευθερώσει την πρώτη βόμβα που έπεσε από το αεροπλάνο. Για τη δεύτερη, χρειάστηκαν περίπου δέκα λεπτά προσπάθειας από τον Λούη. Η βόμβα απελευθερώθηκε και έπεσε. Ο Σταματάκoς φορούσε μάσκα οξυγόνου, καθώς σε λιγότερα από δύο λεπτά θα πέθαινε σε αυτό το υψόμετρο. Αν σκεφτούμε, ότι ο Σταματάκoς επί δέκα λεπτά τουλάχιστον πάλευε να ρίξει τις βόμβες βλέποντας κάτω το χάος και χωρίς να φορά αλεξίπτωτο επρόκειτο για απίστευτο κατόρθωμα.
Όπως είπε ο ίδιος, μετά την αποδέσμευση των βομβών σκαρφάλωσε στην άτρακτο του Β-17. Οι συνάδελφοί του που τον κοίταζαν “παράλυτοι από φόβο” κατά τη διάρκεια της απαγκίστρωσης των βομβών άρχισαν να συνέρχονται. Αλλά και ο ίδιος έτρεμε ολόκληρος επιστρέφοντας στο ουραίο. Όσο για τα συναισθήματά του κατά την διάρκεια της “επιχείρησης”; “Δεν μπορούσα να σταματήσω, η αδρεναλίνη έρεε.
Αντιμετώπιζα τον θάνατο όλη αυτή την ώρα και όλα γίνονται πραγματικότητα μόλις επιβιώσεις. Δεν μπορώ να εξηγήσω το συναίσθημα. Αλλά ήταν σαν να βρίσκεσαι στην πόρτα του θανάτου και να γυρνάς και να φεύγεις. Ω, τι στιγμή ήταν αυτή”. Το Β-17 επέστρεψε με ασφάλεια στην Αγγλία. Ο Σταματάκος προτάθηκε για το silver star το 1945. Όμως, η γραφειοκρατία και η χαοτική κατάσταση αμέσως μετά τον Β’ ΠΠ είχαν σαν αποτέλεσμα να μην το λάβει τότε. Με ενέργειες των γιων του και βετεράνων του Β’ ΠΠ, το πήρε με… 64 χρόνια καθυστέρηση. Ο Louis Stamatakos, ο ήρωας και πολυμήχανος Έλληνας πέθανε το 2011.
Πηγές: Louis “The Greek” Stamatakos, “Greeks in Foreign Cockpites”
Αν γκουγκλάρετε Louis Stamatakos μπορείτε να βρείτε δεκάδες αναφορές στον Σταματάκο σε αμερικάνικα σάιτ, που αναφέρονται τόσο στη δράση του στον Β’ ΠΠ όσο και στη λαμπρή ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία.
Οι περισσότερες αποστολές εκτελούνταν από τα 22.000 – 30.000 πόδια (7.000 – 9.000 μέτρα περίπου). Εκτός από τα γερμανικά καταδιωκτικά και αντιαεροπορικά των Γερμανών είχαν να αντιμετωπίσουν κάτι πολύ χειρότερο, κατά τον Σταματάκο: το κρύο, το οποίο έκανε τη ζωή στον αέρα άθλια.
Όπως είπε ο ίδιος, η προστασία από τα συμμαχικά αεροσκάφη P-51 ήταν εξαιρετική. Ο Λούης πήρε μέρος σε 31 αποστολές.
Πιστώνεται την κατάρριψη ενός Me 109 στη 15η αποστολή του. Όταν δεν πετούσε, παρακολουθούσε μαθήματα οπλισμού και προήχθη σε Επιλοχία. Κανείς από τους συναδέλφους του στα αεροσκάφη δεν σκοτώθηκε, κάποιοι όμως τραυματίστηκαν. Επιστρέφοντας στις Η.Π.Α., στη μέση του Ατλαντικού, ο Louis και οι υπόλοιποι έμαθαν ότι ο Β’ ΠΠ τελείωσε.
Έλαβε άδεια 31 ημερών και επέστρεψε στο σπίτι του για λίγες μέρες. Ακολούθως, πήγε στο Goodfellow Field του Τέξας, όπου υπηρέτησε ως Λοχίας στη μόνιμη φρουρά, ως τον Νοέμβριο του 1945, οπότε απολύθηκε και γύρισε στο Ντέιτον.
Παρασημοφορήθηκε πολλές φορές, λαμβάνοντας το Air Medal και πέντε φύλλα δρυός, το Μετάλλιο Νίκης του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, το Μετάλλιο του Αμερικανικού Θεάτρου Επιχειρήσεων, το Μετάλλιο Ευδόκιμης Υπηρεσίας, το Μετάλλιο Νίκης και μια Προεδρική Έυφημο Μνεία με ένα φύλλο Δρυός.
Η ζωή του Λούη μετά τον Β’ ΠΠ
Αρχικά ο Louis φοίτησε στο Πανεπιστήμιο του Ντέιτον, όπου έπαιξε και ποδόσφαιρο. Μετά την απόλυσή του από τον Στρατό, πήγε στο κολέγιο GI Bill of Rights και πήρε πτυχίο BS από το Πανεπιστήμιο της Ιντιάνα στα Αγγλικά, τον Λόγο και το Δράμα το 1950 και Μεταπτυχιακό στη Συμβουλευτική τον επόμενο χρόνο. Τρία χρόνια αργότερα επέστρεψε στο Πανεπιστήμιο της Ιντιάνα και απέκτησε διδακτορικό δίπλωμα στη συμβουλευτική, τη διοίκηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τη διαχείριση και την ψυχολογία.
Πέρασε ολόκληρη την επαγγελματική του ζωή στην αμερικανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, υπηρετώντας ως κοσμήτορας και Καθηγητής σε πέντε κολέγια και πανεπιστήμια. Το 1992 συνταξιοδοτήθηκε από το πολιτειακό πανεπιστήμιο του Michigan ως Ομότιμος Καθηγητής. Το 1952 παντρεύτηκε την Bess Makris. Το ζευγάρι απέκτησε τρεις γιους: τον Φίλιππο (1963-2016), τον Θεόδωρο και τον Τίμοθι.
Το απίστευτο κατόρθωμα του Λούη Σταματάκου
Στις 28 Φεβρουαρίου 1945, ένα αεροσκάφος Β-17, στο δεκαμελές πλήρωμα του οποίου ανήκε και ο Σταματάκoς βομβάρδισε την πόλη Κασέλ της Γερμανίας. Δύο βόμβες όμως, 250 λιβρών η καθεμία δεν έπεσαν, καθώς είχαν εγκλωβιστεί στις θύρες της αποθήκης βομβών. Όταν το αντιλήφθηκαν τα μέλη του πληρώματος πάγωσαν. Το αεροπλάνο αν προσγειωνόταν με τις οπλισμένες βόμβες θα τιναζόταν στον αέρα και φυσικά, και τα δέκα μέλη του πληρώματος θα σκοτώνονταν. Το ίδιο θα γινόταν αν οι βόμβες χτυπούσαν κάπου ή πυροδοτούνταν με κάποιον τρόπο. Και βέβαια, το Β-17 δεν είχε καύσιμα για να πετά ασταμάτητα.
Κάποιος τότε από το πλήρωμα φώναξε: «Φωνάξτε τον Έλληνα! Φέρτε τον Έλληνα! Πήγε σε σχολή οπλισμού». Ο Λούης είχε βέβαια φοιτήσει σε σχολή οπλισμού, αλλά όπως είπε και στον Γ. Χαλκιαδόπουλο «δεν είχε ιδέα από βόμβες». Και να είχε όμως, αποκλείεται να γνώριζε τι έπρεπε να κάνει σε αυτή την περίπτωση. Και όμως, δεν δείλιασε. Από το ουραίο, το πίσω μέρος του αεροπλάνου πήγε προς την αποθήκη βομβών. Έβγαλε το αλεξίπτωτο για να κινείται πιο άνετα και κατέβηκε στην αποθήκη. Κάποια μέλη του πληρώματος προσεύχονταν.
Η μία βόμβα κρεμόταν από ένα άγκιστρο, ενώ η δεύτερη φαινόταν ότι είχε “κολλήσει” για τα καλά. Η αποθήκη ήταν ανοιχτή (στα 20.000 πόδια…) και οι βόμβες στα πόδια του Σταματάκου. Μόνο εφόδιό του, ένα πυροσβεστικό τσεκούρι. Περπατούσε στην αποθήκη βομβών, με το ένα πόδι μπροστά από το άλλο. Πιάστηκε από έναν ιμάντα στη οροφή, έβαλε το δεξί του πόδι έξω, στο πλάι της εσωτερικής πλευράς της θυρίδας βομβών του αεροπλάνου, για να στηρίξει το άλλο πόδι του σε ένα από τα πλευρά της θυρίδας του αεροπλάνου, για να έχει σταθερότητα και να μην γλιστρήσει.
Με τη λαβή του τσεκουριού κατάφερε να απελευθερώσει την πρώτη βόμβα που έπεσε από το αεροπλάνο. Για τη δεύτερη, χρειάστηκαν περίπου δέκα λεπτά προσπάθειας από τον Λούη. Η βόμβα απελευθερώθηκε και έπεσε. Ο Σταματάκoς φορούσε μάσκα οξυγόνου, καθώς σε λιγότερα από δύο λεπτά θα πέθαινε σε αυτό το υψόμετρο. Αν σκεφτούμε, ότι ο Σταματάκoς επί δέκα λεπτά τουλάχιστον πάλευε να ρίξει τις βόμβες βλέποντας κάτω το χάος και χωρίς να φορά αλεξίπτωτο επρόκειτο για απίστευτο κατόρθωμα.
Όπως είπε ο ίδιος, μετά την αποδέσμευση των βομβών σκαρφάλωσε στην άτρακτο του Β-17. Οι συνάδελφοί του που τον κοίταζαν “παράλυτοι από φόβο” κατά τη διάρκεια της απαγκίστρωσης των βομβών άρχισαν να συνέρχονται. Αλλά και ο ίδιος έτρεμε ολόκληρος επιστρέφοντας στο ουραίο. Όσο για τα συναισθήματά του κατά την διάρκεια της “επιχείρησης”; “Δεν μπορούσα να σταματήσω, η αδρεναλίνη έρεε.
Αντιμετώπιζα τον θάνατο όλη αυτή την ώρα και όλα γίνονται πραγματικότητα μόλις επιβιώσεις. Δεν μπορώ να εξηγήσω το συναίσθημα. Αλλά ήταν σαν να βρίσκεσαι στην πόρτα του θανάτου και να γυρνάς και να φεύγεις. Ω, τι στιγμή ήταν αυτή”. Το Β-17 επέστρεψε με ασφάλεια στην Αγγλία. Ο Σταματάκος προτάθηκε για το silver star το 1945. Όμως, η γραφειοκρατία και η χαοτική κατάσταση αμέσως μετά τον Β’ ΠΠ είχαν σαν αποτέλεσμα να μην το λάβει τότε. Με ενέργειες των γιων του και βετεράνων του Β’ ΠΠ, το πήρε με… 64 χρόνια καθυστέρηση. Ο Louis Stamatakos, ο ήρωας και πολυμήχανος Έλληνας πέθανε το 2011.
Πηγές: Louis “The Greek” Stamatakos, “Greeks in Foreign Cockpites”
Αν γκουγκλάρετε Louis Stamatakos μπορείτε να βρείτε δεκάδες αναφορές στον Σταματάκο σε αμερικάνικα σάιτ, που αναφέρονται τόσο στη δράση του στον Β’ ΠΠ όσο και στη λαμπρή ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία.
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