Λούης Σταματάκος, ένας αληθινός Σπαρτιάτης

Η ζωή του Λούη μετά τον Β’ ΠΠ

Φίλιππος- Ευστράτιος Σταματάκος, ο γιος του Λούη που έφυγε πρόωρα από τη ζωή

Το απίστευτο κατόρθωμα του Λούη Σταματάκου

Βομβαρδιστικό ίδιου τύπου με αυτό στο πλήρωμα του οποίου ανήκε ο Σταματάκος

Ο Louis Stamatakos σε μεγάλη ηλικία

Έπειτα εντάχθηκαν στην 94η Πτέρυγα Βομβαρδιστικών (συγκεκριμένα της 332ης Μοίρας Βομβαρδιστικών της 8ης Αεροπορικής Δύναμης). Με έδρα την Ανατολική Αγγλία, κοντά στη Βόρεια Θάλασσα, ο Λούης και οι υπόλοιποι βομβάρδιζαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, σιδηροδρομικούς σταθμούς, γέφυρες, εργοστάσια κ.ά. στη Γερμανία και μέρος του Βελγίου.Οι περισσότερες αποστολές εκτελούνταν από τα 22.000 – 30.000 πόδια (7.000 – 9.000 μέτρα περίπου). Εκτός από τα γερμανικά καταδιωκτικά και αντιαεροπορικά των Γερμανών είχαν να αντιμετωπίσουν κάτι πολύ χειρότερο, κατά τον Σταματάκο: το κρύο, το οποίο έκανε τη ζωή στον αέρα άθλια.Όπως είπε ο ίδιος, η προστασία από τα συμμαχικά αεροσκάφη P-51 ήταν εξαιρετική.Πιστώνεται την κατάρριψη ενός Me 109 στη 15η αποστολή του. Όταν δεν πετούσε, παρακολουθούσε μαθήματα οπλισμού και προήχθη σε Επιλοχία. Κανείς από τους συναδέλφους του στα αεροσκάφη δεν σκοτώθηκε, κάποιοι όμως τραυματίστηκαν. Επιστρέφοντας στις Η.Π.Α., στη μέση του Ατλαντικού, ο Louis και οι υπόλοιποι έμαθαν ότι ο Β’ ΠΠ τελείωσε.Έλαβε άδεια 31 ημερών και επέστρεψε στο σπίτι του για λίγες μέρες. Ακολούθως, πήγε στο Goodfellow Field του Τέξας, όπου υπηρέτησε ως Λοχίας στη μόνιμη φρουρά, ως τον Νοέμβριο του 1945, οπότε απολύθηκε και γύρισε στο Ντέιτον., λαμβάνοντας το Air Medal και πέντε φύλλα δρυός, το Μετάλλιο Νίκης του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, το Μετάλλιο του Αμερικανικού Θεάτρου Επιχειρήσεων, το Μετάλλιο Ευδόκιμης Υπηρεσίας, το Μετάλλιο Νίκης και μια Προεδρική Έυφημο Μνεία με ένα φύλλο Δρυός.Αρχικά ο Louis φοίτησε στο Πανεπιστήμιο του Ντέιτον, όπου έπαιξε και ποδόσφαιρο. Μετά την απόλυσή του από τον Στρατό, πήγε στο κολέγιο GI Bill of Rights και, τον Λόγο και το Δράμα το 1950 και Μεταπτυχιακό στη Συμβουλευτική τον επόμενο χρόνο. Τρία χρόνια αργότερα επέστρεψε στο Πανεπιστήμιο της Ιντιάνα και απέκτησε διδακτορικό δίπλωμα στη συμβουλευτική, τη διοίκηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τη διαχείριση και την ψυχολογία.Πέρασε ολόκληρη την επαγγελματική του ζωή στην αμερικανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, υπηρετώντας ως κοσμήτορας και. Το 1992 συνταξιοδοτήθηκε από το πολιτειακό πανεπιστήμιο του Michigan ως Ομότιμος Καθηγητής.. Το ζευγάρι απέκτησε τρεις γιους: τον Φίλιππο (1963-2016), τον Θεόδωρο και τον Τίμοθι.Στις 28 Φεβρουαρίου 1945, ένα αεροσκάφος Β-17,. Δύο βόμβες όμως, 250 λιβρών η καθεμία δεν έπεσαν, καθώς είχαν εγκλωβιστεί στις θύρες της αποθήκης βομβών. Όταν το αντιλήφθηκαν τα μέλη του πληρώματος πάγωσαν.. Το ίδιο θα γινόταν αν οι βόμβες χτυπούσαν κάπου ή πυροδοτούνταν με κάποιον τρόπο. Και βέβαια, το Β-17 δεν είχε καύσιμα για να πετά ασταμάτητα.Κάποιος τότε από το πλήρωμα φώναξε: «Φωνάξτε τον Έλληνα! Φέρτε τον Έλληνα! Πήγε σε σχολή οπλισμού». Ο Λούης είχε βέβαια φοιτήσει σε σχολή οπλισμού, αλλά όπως είπε και στον Γ. Χαλκιαδόπουλο «δεν είχε ιδέα από βόμβες». Και να είχε όμως,. Και όμως, δεν δείλιασε. Από το ουραίο, το πίσω μέρος του αεροπλάνου πήγε προς την αποθήκη βομβών. Έβγαλε το αλεξίπτωτο για να κινείται πιο άνετα και κατέβηκε στην αποθήκη. Κάποια μέλη του πληρώματος προσεύχονταν.Η μία βόμβα κρεμόταν από ένα άγκιστρο, ενώ η δεύτερη φαινόταν ότι είχε “κολλήσει” για τα καλά. Η αποθήκη ήταν ανοιχτή (στα 20.000 πόδια…) και οι βόμβες στα πόδια του Σταματάκου. Μόνο εφόδιό του, ένα πυροσβεστικό τσεκούρι. Περπατούσε στην αποθήκη βομβών, με το ένα πόδι μπροστά από το άλλο. Πιάστηκε από έναν ιμάντα στη οροφή, έβαλε το δεξί του πόδι έξω, στο πλάι της εσωτερικής πλευράς της θυρίδας βομβών του αεροπλάνου, για να στηρίξει το άλλο πόδι του σε ένα από τα πλευρά της θυρίδας του αεροπλάνου, για να έχει σταθερότητα και να μην γλιστρήσει.που έπεσε από το αεροπλάνο. Για τη δεύτερη, χρειάστηκαν περίπου δέκα λεπτά προσπάθειας από τον Λούη. Η βόμβα απελευθερώθηκε και έπεσε., καθώς σε λιγότερα από δύο λεπτά θα πέθαινε σε αυτό το υψόμετρο. Αν σκεφτούμε, ότι ο Σταματάκoς επί δέκα λεπτά τουλάχιστον πάλευε να ρίξει τις βόμβες βλέποντας κάτω το χάος και χωρίς να φορά αλεξίπτωτο επρόκειτο για απίστευτο κατόρθωμα.Όπως είπε ο ίδιος,. Οι συνάδελφοί του που τον κοίταζαν “παράλυτοι από φόβο” κατά τη διάρκεια της απαγκίστρωσης των βομβών άρχισαν να συνέρχονται. Αλλά και ο ίδιος έτρεμε ολόκληρος επιστρέφοντας στο ουραίο. Όσο για τα συναισθήματά του κατά την διάρκεια της “επιχείρησης”; “Δεν μπορούσα να σταματήσω, η αδρεναλίνη έρεε.Αντιμετώπιζα τον θάνατο όλη αυτή την ώρα και όλα γίνονται πραγματικότητα μόλις επιβιώσεις. Δεν μπορώ να εξηγήσω το συναίσθημα.. Ω, τι στιγμή ήταν αυτή”. Το Β-17 επέστρεψε με ασφάλεια στην Αγγλία. Ο Σταματάκος προτάθηκε για το silver star το 1945. Όμως, η γραφειοκρατία και η χαοτική κατάσταση αμέσως μετά τον Β’ ΠΠ είχαν σαν αποτέλεσμα να μην το λάβει τότε. Με ενέργειες των γιων του και βετεράνων του Β’ ΠΠ, το πήρε με… 64 χρόνια καθυστέρηση.Πηγές: Louis “The Greek” Stamatakos, “Greeks in Foreign Cockpites”Αν γκουγκλάρετε Louis Stamatakos μπορείτε να βρείτε δεκάδες αναφορές στον Σταματάκο σε αμερικάνικα σάιτ, που αναφέρονται τόσο στη δράση του στον Β’ ΠΠ όσο και στη λαμπρή ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία.