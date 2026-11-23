Επανέναρξη των πτήσεων της Flydubai προς το Τελ Αβίβ δύο μήνες μετά το αιματηρό περιστατικό

Στις 30 Σεπτεμβρίου, ο συγκυβερνήτης πτήσης της flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ επιτέθηκε με τσεκούρι στον κυβερνήτη, επιχειρώντας να πάρει τον έλεγχο και να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους