Η απεικόνιση της Παλαιστίνης ως αποκλειστικής ιστορικής πατρίδας ενός μόνο λαού αγνοεί την ιστορία του παλαιστινιακού λαού και τις βαθιές ρίζες του στην πατρίδα του εδώ και αιώνες, δηλώνει ο Γιουσέφ Ντορκόμ

Γιούσεφ Ντορκόμ.



Στην εκτενή του δήλωση ο πρεσβευτής αναφέρει καταρχάς ότι «η Ελλάδα, λίκνο της δημοκρατίας και του διαλόγου, φέρει ιδιαίτερη ευθύνη, λόγω της ιστορικής της κληρονομιάς, να προασπίζει την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, καθώς και να υπερασπίζεται το δικαίωμα των λαών στην αυτοδιάθεση».







Ο Ντορκόμ γράφει ότι πριν από το 1948 και την ίδρυση του Κράτους του Ισραήλ, «η Παλαιστίνη φιλοξενούσε ακμάζουσες πόλεις και χωριά, με σχολεία, εφημερίδες και αγορές. Η Ιερουσαλήμ, η Γιάφα και η Χάιφα αποτελούσαν κέντρα εμπορίου, δημοσιογραφίας και πολιτιστικής ζωής, ενώ γενιές Παλαιστινίων καλλιεργούσαν τη γη και έχτιζαν τις κοινότητές τους σε χωριά σε ολόκληρη τη χώρα.».



Συνεχίζει λέγοντας ότι «η Παλαιστίνη είναι η γενέτειρα του Ιησού Χριστού. Γεννήθηκε στη Βηθλεέμ, ενώ η Ιερουσαλήμ κατέχει διαχρονική θέση στην ιστορία της ζωής του και στις καρδιές των χριστιανών σε όλο τον κόσμο. Αυτή η κληρονομιά μεταφέρεται σήμερα από τους Παλαιστίνιους χριστιανούς, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του λαού μας». Προσθέτει ότι «η Ελλάδα μοιράζεται έναν πνευματικό και ιστορικό δεσμό με αυτή την κληρονομιά, ο οποίος αντανακλάται στους μακροχρόνιους δεσμούς της με το Ελληνικό Ορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων».







Συνεχίζει λέγοντας ότι «η δέσμευσή μας για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια απαιτεί από εμάς, μαζί με τη διεθνή κοινότητα, να απορρίψουμε τον αντισημιτισμό και, ταυτόχρονα, να απορρίψουμε τον ρατσισμό και την υποκίνηση εναντίον οποιουδήποτε, συμπεριλαμβανομένου του παλαιστινιακού λαού, καθώς και την άρνηση των δικαιωμάτων του. Κάθε δημόσιος λειτουργός έχει την ευθύνη να προασπίζει αυτές τις αρχές με τα λόγια και τις πράξεις του».



Ο πρεσβευτής καταλήγει απευθυνόμενος στον υπουργό Υγείας ότι «ο σεβασμός της ιστορικής αλήθειας απαιτεί την αναγνώριση και την αποδοχή της παρουσίας του παλαιστινιακού λαού στη γη του, καθώς και τον σεβασμό του δικαιώματός του να καθορίζει το δικό του μέλλον και να ζει με ελευθερία και αξιοπρέπεια στην πατρίδα του. Τα δικαιώματα αυτά είναι εγγενή και αναφαίρετα».



Κλείσιμο Η δήλωση του πρεσβευτή Η Ελλάδα, λίκνο της δημοκρατίας και του διαλόγου, φέρει ιδιαίτερη ευθύνη, λόγω της ιστορικής της κληρονομιάς, να προασπίζει την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, καθώς και να υπερασπίζεται το δικαίωμα των λαών στην αυτοδιάθεση. Έχοντας επίγνωση του καθήκοντός μου να υπερασπίζομαι τα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού και της δέσμευσής μου για την ενίσχυση της φιλίας μεταξύ Παλαιστίνης και Ελλάδας με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό και τα κοινά συμφέροντα, θεωρώ καθήκον μου να διευκρινίσω ορισμένα σημεία σε απάντηση στις πρόσφατες δηλώσεις του Έλληνα Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνη Γεωργιάδη, σε ισραηλινό μέσο ενημέρωσης.



Οι διαφορές απόψεων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του δημοκρατικού διαλόγου. Ωστόσο, η απεικόνιση της Παλαιστίνης ως αποκλειστικής ιστορικής πατρίδας ενός μόνο λαού και ο χαρακτηρισμός της ως «ημι-έρημου» αγνοεί την ιστορία του παλαιστινιακού λαού και τις βαθιές ρίζες του στην πατρίδα του εδώ και αιώνες. Πριν από τη Νακμπά του 1948, η Παλαιστίνη φιλοξενούσε ακμάζουσες πόλεις και χωριά, με σχολεία, εφημερίδες και αγορές. Η Ιερουσαλήμ, η Γιάφα και η Χάιφα αποτελούσαν κέντρα εμπορίου, δημοσιογραφίας και πολιτιστικής ζωής, ενώ γενιές Παλαιστινίων καλλιεργούσαν τη γη και έχτιζαν τις κοινότητές τους σε χωριά σε ολόκληρη τη χώρα. Όταν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι του λαού μας ξεριζώθηκαν από τις πόλεις και τα χωριά τους κατά τη διάρκεια της Νακμπά, τα αρχεία, οι χάρτες, οι φωτογραφίες και οι εφημερίδες αυτών των κοινοτήτων παρέμειναν ως μαρτυρία για τις ζωές που είχαν χτίσει εκεί οι Παλαιστίνιοι επί γενεές.



Η Παλαιστίνη είναι η γενέτειρα του Ιησού Χριστού. Γεννήθηκε στη Βηθλεέμ, ενώ η Ιερουσαλήμ κατέχει διαχρονική θέση στην ιστορία της ζωής του και στις καρδιές των χριστιανών σε όλο τον κόσμο. Αυτή η κληρονομιά μεταφέρεται σήμερα από τους Παλαιστίνιους χριστιανούς, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του λαού μας. Μαζί με τους μουσουλμάνους συμπατριώτες τους, έχουν συμβάλει στην οικοδόμηση των πόλεων και των χωριών της Παλαιστίνης και στη διατήρηση της κληρονομιάς και των ιερών τόπων της. Η Ελλάδα μοιράζεται έναν πνευματικό και ιστορικό δεσμό με αυτή την κληρονομιά, ο οποίος αντανακλάται στους μακροχρόνιους δεσμούς της με το Ελληνικό Ορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.



Όταν επαινούνται οι οικονομικές και τεχνολογικές προόδους του Ισραήλ, η ευθύνη και η λογοδοσία του για την κατοχή και τον εκτοπισμό, καθώς και για τη γενοκτονία που διαπράττεται εναντίον του λαού μας στη Λωρίδα της Γάζας, με τις καταστροφικές απώλειες ζωών και την εκτεταμένη καταστροφή, παραμένουν κεντρικά ζητήματα σε κάθε συζήτηση για τις πολιτικές του. Το ίδιο ισχύει και για την ευθύνη του Ισραήλ για την τρομοκρατία των εποίκων και την κατάληψη παλαιστινιακής γης στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, καθώς και για τους περιορισμούς που επιβάλλονται στην ελευθερία κίνησης των Παλαιστινίων και τα μέτρα που στραγγαλίζουν την οικονομία τους, κατά κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Κάθε κράτος έχει καθήκον και υποχρέωση να σέβεται και να προασπίζει το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και να προστατεύει την ανθρώπινη ζωή.



Σε δήλωση με την οποία, όπως λέει, προχωρά σε διευκρινίσεις για τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη προχώρησε ο πρεσβευτής του Κράτους της Παλαιστίνης στην Ελλάδα,Στην εκτενή του δήλωση ο πρεσβευτής αναφέρει καταρχάς ότι «η Ελλάδα, λίκνο της δημοκρατίας και του διαλόγου, φέρει ιδιαίτερη ευθύνη, λόγω της ιστορικής της κληρονομιάς, να προασπίζει την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, καθώς και να υπερασπίζεται το δικαίωμα των λαών στην αυτοδιάθεση».Σε σχέση με τις δηλώσεις του το Άδωνι Γεωργιάδη σε ισραηλινό μέσο ενημέρωσης , ο πρεσβευτής επισημαίνει ότι «οι διαφορές απόψεων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του δημοκρατικού διαλόγου. Ωστόσο, η απεικόνιση της Παλαιστίνης ως αποκλειστικής ιστορικής πατρίδας ενός μόνο λαού και ο χαρακτηρισμός της ως «ημι-έρημου» αγνοεί την ιστορία του παλαιστινιακού λαού και τις βαθιές ρίζες του στην πατρίδα του εδώ και αιώνες».Ο Ντορκόμ γράφει ότι πριν από το 1948 και την ίδρυση του Κράτους του Ισραήλ, «η Παλαιστίνη φιλοξενούσε ακμάζουσες πόλεις και χωριά, με σχολεία, εφημερίδες και αγορές. Η Ιερουσαλήμ, η Γιάφα και η Χάιφα αποτελούσαν κέντρα εμπορίου, δημοσιογραφίας και πολιτιστικής ζωής, ενώ γενιές Παλαιστινίων καλλιεργούσαν τη γη και έχτιζαν τις κοινότητές τους σε χωριά σε ολόκληρη τη χώρα.».Συνεχίζει λέγοντας ότι «η Παλαιστίνη είναι η γενέτειρα του Ιησού Χριστού. Γεννήθηκε στη Βηθλεέμ, ενώ η Ιερουσαλήμ κατέχει διαχρονική θέση στην ιστορία της ζωής του και στις καρδιές των χριστιανών σε όλο τον κόσμο. Αυτή η κληρονομιά μεταφέρεται σήμερα από τους Παλαιστίνιους χριστιανούς, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του λαού μας». Προσθέτει ότι «η Ελλάδα μοιράζεται έναν πνευματικό και ιστορικό δεσμό με αυτή την κληρονομιά, ο οποίος αντανακλάται στους μακροχρόνιους δεσμούς της με το Ελληνικό Ορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων».Κατά τον πρεσβευτή «όταν επαινούνται οι οικονομικές και τεχνολογικές προόδους του Ισραήλ, η ευθύνη και η λογοδοσία του για την κατοχή και τον εκτοπισμό, καθώς και για τη γενοκτονία που διαπράττεται εναντίον του λαού μας στη Λωρίδα της Γάζας, με τις καταστροφικές απώλειες ζωών και την εκτεταμένη καταστροφή, παραμένουν κεντρικά ζητήματα σε κάθε συζήτηση για τις πολιτικές του. Το ίδιο ισχύει και για την ευθύνη του Ισραήλ για την τρομοκρατία των εποίκων και την κατάληψη παλαιστινιακής γης στη Δυτική Όχθη».Συνεχίζει λέγοντας ότι «η δέσμευσή μας για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια απαιτεί από εμάς, μαζί με τη διεθνή κοινότητα, να απορρίψουμε τον αντισημιτισμό και, ταυτόχρονα, να απορρίψουμε τον ρατσισμό και την υποκίνηση εναντίον οποιουδήποτε, συμπεριλαμβανομένου του παλαιστινιακού λαού, καθώς και την άρνηση των δικαιωμάτων του. Κάθε δημόσιος λειτουργός έχει την ευθύνη να προασπίζει αυτές τις αρχές με τα λόγια και τις πράξεις του».Ο πρεσβευτής καταλήγει απευθυνόμενος στον υπουργό Υγείας ότι «ο σεβασμός της ιστορικής αλήθειας απαιτεί την αναγνώριση και την αποδοχή της παρουσίας του παλαιστινιακού λαού στη γη του, καθώς και τον σεβασμό του δικαιώματός του να καθορίζει το δικό του μέλλον και να ζει με ελευθερία και αξιοπρέπεια στην πατρίδα του. Τα δικαιώματα αυτά είναι εγγενή και αναφαίρετα».Η Ελλάδα, λίκνο της δημοκρατίας και του διαλόγου, φέρει ιδιαίτερη ευθύνη, λόγω της ιστορικής της κληρονομιάς, να προασπίζει την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, καθώς και να υπερασπίζεται το δικαίωμα των λαών στην αυτοδιάθεση. Έχοντας επίγνωση του καθήκοντός μου να υπερασπίζομαι τα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού και της δέσμευσής μου για την ενίσχυση της φιλίας μεταξύ Παλαιστίνης και Ελλάδας με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό και τα κοινά συμφέροντα, θεωρώ καθήκον μου να διευκρινίσω ορισμένα σημεία σε απάντηση στις πρόσφατες δηλώσεις του Έλληνα Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνη Γεωργιάδη, σε ισραηλινό μέσο ενημέρωσης.Οι διαφορές απόψεων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του δημοκρατικού διαλόγου. Ωστόσο, η απεικόνιση της Παλαιστίνης ως αποκλειστικής ιστορικής πατρίδας ενός μόνο λαού και ο χαρακτηρισμός της ως «ημι-έρημου» αγνοεί την ιστορία του παλαιστινιακού λαού και τις βαθιές ρίζες του στην πατρίδα του εδώ και αιώνες. Πριν από τη Νακμπά του 1948, η Παλαιστίνη φιλοξενούσε ακμάζουσες πόλεις και χωριά, με σχολεία, εφημερίδες και αγορές. Η Ιερουσαλήμ, η Γιάφα και η Χάιφα αποτελούσαν κέντρα εμπορίου, δημοσιογραφίας και πολιτιστικής ζωής, ενώ γενιές Παλαιστινίων καλλιεργούσαν τη γη και έχτιζαν τις κοινότητές τους σε χωριά σε ολόκληρη τη χώρα. Όταν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι του λαού μας ξεριζώθηκαν από τις πόλεις και τα χωριά τους κατά τη διάρκεια της Νακμπά, τα αρχεία, οι χάρτες, οι φωτογραφίες και οι εφημερίδες αυτών των κοινοτήτων παρέμειναν ως μαρτυρία για τις ζωές που είχαν χτίσει εκεί οι Παλαιστίνιοι επί γενεές.Η Παλαιστίνη είναι η γενέτειρα του Ιησού Χριστού. Γεννήθηκε στη Βηθλεέμ, ενώ η Ιερουσαλήμ κατέχει διαχρονική θέση στην ιστορία της ζωής του και στις καρδιές των χριστιανών σε όλο τον κόσμο. Αυτή η κληρονομιά μεταφέρεται σήμερα από τους Παλαιστίνιους χριστιανούς, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του λαού μας. Μαζί με τους μουσουλμάνους συμπατριώτες τους, έχουν συμβάλει στην οικοδόμηση των πόλεων και των χωριών της Παλαιστίνης και στη διατήρηση της κληρονομιάς και των ιερών τόπων της. Η Ελλάδα μοιράζεται έναν πνευματικό και ιστορικό δεσμό με αυτή την κληρονομιά, ο οποίος αντανακλάται στους μακροχρόνιους δεσμούς της με το Ελληνικό Ορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.Όταν επαινούνται οι οικονομικές και τεχνολογικές προόδους του Ισραήλ, η ευθύνη και η λογοδοσία του για την κατοχή και τον εκτοπισμό, καθώς και για τη γενοκτονία που διαπράττεται εναντίον του λαού μας στη Λωρίδα της Γάζας, με τις καταστροφικές απώλειες ζωών και την εκτεταμένη καταστροφή, παραμένουν κεντρικά ζητήματα σε κάθε συζήτηση για τις πολιτικές του. Το ίδιο ισχύει και για την ευθύνη του Ισραήλ για την τρομοκρατία των εποίκων και την κατάληψη παλαιστινιακής γης στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, καθώς και για τους περιορισμούς που επιβάλλονται στην ελευθερία κίνησης των Παλαιστινίων και τα μέτρα που στραγγαλίζουν την οικονομία τους, κατά κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Κάθε κράτος έχει καθήκον και υποχρέωση να σέβεται και να προασπίζει το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και να προστατεύει την ανθρώπινη ζωή.

Η δέσμευσή μας για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια απαιτεί από εμάς, μαζί με τη διεθνή κοινότητα, να απορρίψουμε τον αντισημιτισμό και, ταυτόχρονα, να απορρίψουμε τον ρατσισμό και την υποκίνηση εναντίον οποιουδήποτε, συμπεριλαμβανομένου του παλαιστινιακού λαού, καθώς και την άρνηση των δικαιωμάτων του. Κάθε δημόσιος λειτουργός έχει την ευθύνη να προασπίζει αυτές τις αρχές με τα λόγια και τις πράξεις του.



Κύριε Υπουργέ, ο σεβασμός της ιστορικής αλήθειας απαιτεί την αναγνώριση και την αποδοχή της παρουσίας του παλαιστινιακού λαού στη γη του, καθώς και τον σεβασμό του δικαιώματός του να καθορίζει το δικό του μέλλον και να ζει με ελευθερία και αξιοπρέπεια στην πατρίδα του. Τα δικαιώματα αυτά είναι εγγενή και αναφαίρετα.



Yussef Dorkhom

Πρέσβης του Κράτους της Παλαιστίνης στην Ελληνική Δημοκρατία