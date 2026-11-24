Το προσωπικό ημερολόγιο του εκλιπόντος ποντίφικα αποκαλύπτει τις φορές που υποστήριζε ότι αντίκρισε τον διάβολο, τη βαθιά πνευματική κρίση που πέρασε το 2021-2022 και τις ενοχές του για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τις καταγγελίες σεξουαλικής κακοποίησης από κληρικούς

«πύλες της κόλασης» υποστήριζε ότι είχε αντικρίσει ο



Οι αποκαλύψεις προέρχονται από το προσωπικό ημερολόγιο του εκλιπόντος ποντίφικα, αποσπάσματα του οποίου δημοσιοποίησε την Τρίτη το Βατικανό, με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου «Το ιδιωτικό ημερολόγιο του Πάπα Φραγκίσκου».



Associated Press, αποκαλύπτει επίσης ότι ο Αργεντινός ποντίφικας πέρασε μια βαθιά πνευματική κρίση την περίοδο 2021-2022, η οποία συνδεόταν με τους προσωπικούς του πειρασμούς να ασκεί την εξουσία με τρόπο απόλυτο, θεωρώντας ότι μπορούσε να ελέγχει και να επιλύει τα πάντα. Σύμφωνα με τις σημειώσεις του, κατάφερε τελικά να ξεπεράσει αυτή την κρίση, εμπιστευόμενος ολοκληρωτικά τον εαυτό του στο έλεος του Θεού.











Μέσα από τις καταγραφές του αναδεικνύεται ένας άνθρωπος εξαιρετικά αυστηρός με τον εαυτό του, ο οποίος συχνά ένιωθε ανάξιος και ντροπιασμένος, αλλά ταυτόχρονα διατηρούσε απόλυτη εμπιστοσύνη ότι ο Θεός θα τον καθοδηγούσε ακόμη και στις πιο σκοτεινές στιγμές του.



Το βιβλίο επιμελήθηκε ένας από τους στενότερους συνεργάτες του, ο καρδινάλιος Βίκτορ Μανουέλ Φερνάντες, ένας Αργεντινός θεολόγος και επικεφαλής του Δικαστηρίου για το Δόγμα της Πίστης του Βατικανού. Ο Φερνάντες εμφανίζεται ως συγγραφέας της έκδοσης, καθώς τα σχόλιά του προσφέρουν το απαραίτητο πλαίσιο για την κατανόηση των προσωπικών σημειώσεων του Φραγκίσκου.



Κλείσιμο Χόρχε Μάριο Μπεργκόλιο χρησιμοποιούσε ως σημειωματάριο. Οι καταγραφές ξεκινούν το 1992, όταν ήταν βοηθός επίσκοπος του Μπουένος Άιρες, συνεχίζονται κατά τη θητεία του ως καρδιναλίου και αρχιεπισκόπου της πρωτεύουσας της Αργεντινής και φτάνουν μέχρι τα χρόνια της παποσύνης του. Η τελευταία καταχώριση έχει ημερομηνία 18 Αυγούστου 2024.







Οι τρεις συναντήσεις με τον διάβολο και η φωνή που δεν μπορούσε να ξεχάσει Ανάμεσα στα πιο εντυπωσιακά αποσπάσματα του ημερολογίου βρίσκονται οι περιγραφές των πνευματικών βασάνων του Φραγκίσκου και των εμπειριών που ο ίδιος θεωρούσε συναντήσεις με τον διάβολο.



Τις» υποστήριζε ότι είχε αντικρίσει ο Πάπας Φραγκίσκος , όταν συνειδητοποίησε το πραγματικό μέγεθος του σκανδάλου σεξουαλικής κακοποίησης που είχε ξεσπάσει στους κόλπους της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της θρησκευτικής του πορείας, πίστευε ότι είχε βιώσει τρεις συναντήσεις με τον διάβολο, τις οποίες περιέγραφε ως πραγματικές και ιδιαίτερα τρομακτικές.Οι αποκαλύψεις προέρχονται από το προσωπικό ημερολόγιο του εκλιπόντος ποντίφικα, αποσπάσματα του οποίου δημοσιοποίησε την Τρίτη το, με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίουΤο βιβλίο, αποσπάσματα του οποίου παρουσιάζει το, αποκαλύπτει επίσης ότι ο Αργεντινός ποντίφικας πέρασε μια βαθιά πνευματική κρίση την περίοδο 2021-2022, η οποία συνδεόταν με τους προσωπικούς του πειρασμούς να ασκεί την εξουσία με τρόπο απόλυτο, θεωρώντας ότι μπορούσε να ελέγχει και να επιλύει τα πάντα. Σύμφωνα με τις σημειώσεις του, κατάφερε τελικά να ξεπεράσει αυτή την κρίση, εμπιστευόμενος ολοκληρωτικά τον εαυτό του στο έλεος του Θεού.Η έκδοση, που κυκλοφορεί σε πολλές γλώσσες, προσφέρει μια ασυνήθιστα προσωπική ματιά στον εσωτερικό κόσμο του Φραγκίσκου, φέρνοντας στο φως φόβους, ανασφάλειες, όνειρα και πειρασμούς που κρατούσε κρυφούς από τη δημόσια ζωή.Μέσα από τις καταγραφές του αναδεικνύεται ένας άνθρωπος εξαιρετικά αυστηρός με τον εαυτό του, ο οποίος συχνά ένιωθε ανάξιος και ντροπιασμένος, αλλά ταυτόχρονα διατηρούσε απόλυτη εμπιστοσύνη ότι ο Θεός θα τον καθοδηγούσε ακόμη και στις πιο σκοτεινές στιγμές του.Το βιβλίο επιμελήθηκε ένας από τους στενότερους συνεργάτες του, ο καρδινάλιος, ένας Αργεντινός θεολόγος και επικεφαλής του Δικαστηρίου για το. Ο Φερνάντες εμφανίζεται ως συγγραφέας της έκδοσης, καθώς τα σχόλιά του προσφέρουν το απαραίτητο πλαίσιο για την κατανόηση των προσωπικών σημειώσεων του Φραγκίσκου.Το ημερολόγιο γράφτηκε σε μια δερματόδετη ατζέντα, την οποία οχρησιμοποιούσε ως σημειωματάριο. Οι καταγραφές ξεκινούν το, όταν ήταν βοηθός επίσκοπος τουσυνεχίζονται κατά τη θητεία του ως καρδιναλίου και αρχιεπισκόπου της πρωτεύουσας της Αργεντινής και φτάνουν μέχρι τα χρόνια της παποσύνης του. Η τελευταία καταχώριση έχει ημερομηνία 18 Αυγούστου 2024.Ανάμεσα στα πιο εντυπωσιακά αποσπάσματα του ημερολογίου βρίσκονται οι περιγραφές των πνευματικών βασάνων του Φραγκίσκου και των εμπειριών που ο ίδιος θεωρούσε συναντήσεις με τον διάβολο.

Πρόκειται για εμπειρίες που περιέγραφε ως έντονες, απτές και φαινομενικά τρομακτικές. Οι δύο πρώτες, σύμφωνα με τον ίδιο, συνέβησαν όταν βρισκόταν στο Μπουένος Άιρες και η τρίτη μετά την ιδιαίτερα προβληματική επίσκεψή του στη Χιλή το 2018.



Σε καταγραφή της 24ης Ιανουαρίου 2021, ο Φραγκίσκος θυμόταν την τρίτη εμπειρία: «Λίγες ημέρες μετά την επιστροφή μου στη Ρώμη (από τη Χιλή), βρισκόμουν σε μια συνάντηση. Ανακάλυψα ότι ο δαίμονας παραμόνευε απροκάλυπτα, τριγυρίζοντας με πανουργία. Τον είδα και άκουσα τη φωνή του, θριαμβευτική, σαν να εξουσίαζε τα πάντα. “Τώρα απέκτησα όλα όσα ήθελα”, είπε».



«Όπως δεν μπορώ να ξεχάσω τα μάτια του από τις δύο προηγούμενες φορές, έτσι και σε αυτή την περίπτωση δεν μπορώ να ξεχάσω την έντονα τραχιά χροιά της φωνής του», έγραφε ο ποντίφικας.



Η πρώτη συνάντηση, σύμφωνα με την περιγραφή του, είχε συμβεί περίπου 15 χρόνια νωρίτερα. «Τον είδα από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Δεν θα ξεχάσω τα μάτια του, που ήταν απειλητικά και ταυτόχρονα σαγηνευτικά», έγραψε ο Φραγκίσκος.



Η δεύτερη εμπειρία που περιγράφει ο εκλιπών ποντίφικας σημειώθηκε μέσα σε ένα παρεκκλήσι των Καρμελιτών. Εκεί, όπως υποστήριζε, αντίκρισε ξανά τον διάβολο, αυτή τη φορά με ακόμη πιο έντονα χαρακτηριστικά. «Με κοίταξε με μάτια που φλέγονταν», σημείωσε στο ημερολόγιό του. «Δεν θα ξεχάσω εκείνο το βλέμμα, πιο έντονο από το προηγούμενο. Ήταν σαν αστραπές φωτιάς» συμπλήρωσε.



Το σκάνδαλο στη Χιλή και η στιγμή που «είδε τις Πύλες της Κόλασης» Η τρίτη εμπειρία «συνάντησης» με τον Διάβολο, το 2018, συνδέεται χρονικά με μία από τις σοβαρότερες κρίσεις της παποσύνης του: τη διαχείριση των καταγγελιών σεξουαλικής κακοποίησης από κληρικούς στη Χιλή.



Κατά την επίσκεψή του στη χώρα, τον Ιανουάριο του 2018, ο Φραγκίσκος είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, αμφισβητώντας την αξιοπιστία θυμάτων ενός από τους πλέον διαβόητους κληρικούς που είχαν κατηγορηθεί για κακοποίηση.



Δημοσιογράφοι τον αμφισβήτησαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στην πτήση της επιστροφής του.



Στη συνέχεια, ο Φραγκίσκος διέταξε έρευνα, η οποία τον οδήγησε στη διαπίστωση ότι τα θύματα είχαν δίκιο, ότι ο ίδιος είχε κάνει λάθος και ότι είχε παραπλανηθεί από την ηγεσία της Εκκλησίας στη Χιλή.



Αναφερόμενος αργότερα στο περιστατικό, έγραφε: «Είμαι συντετριμμένος από την κατάσταση στη Χιλή και τη συζήτηση με τους δημοσιογράφους στο αεροπλάνο. Συνειδητοποίησα πόσο σοβαρό ήταν το πρόβλημα. Μου ήταν δύσκολο να παραδεχτώ τι είχε συμβεί στη Χιλή. Δεν πίστευα ότι ήταν τόσο σοβαρό».



Στις 7 Ιουνίου 2018, λίγους μήνες μετά την επιστροφή του, ο ποντίφικας σημείωνε ότι μέσα από το σκάνδαλο στη Χιλή είχε «δει την είσοδο της κόλασης. Τον ειδωλολατρικό πειρασμό σε όλη του την ένταση».



Καθώς η κρίση συνεχιζόταν, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του ίδιου έτους κατέγραφε την οργή και την απογοήτευσή του για όσα είχαν αποκαλυφθεί. «Πόση ντροπή και πόσο κακό προκάλεσε αυτό στην Εκκλησία!», έγραφε.



Σε άλλη καταχώριση σημείωνε: «Για άλλη μια φορά, οι πύλες της κόλασης. Είθε να περισσεύουν η αγιότητα και η μεταστροφή μέσα σε τόσα σκάνδαλα». Ωστόσο, η βαθύτερη προσωπική και πνευματική κρίση του Φραγκίσκου δεν θα εκδηλωνόταν παρά το 2021.



Η βαθιά πνευματική κρίση του 2021 και τα προβλήματα υγείας Σύμφωνα με το βιβλίο, η κρίση ξεκίνησε στις 24 Ιανουαρίου 2021. Μία ημέρα νωρίτερα, ο Φραγκίσκος είχε ακυρώσει αρκετές προγραμματισμένες δημόσιες εμφανίσεις, με το Βατικανό να αποδίδει την απόφασή του στην επανεμφάνιση των συμπτωμάτων ισχιαλγίας από την οποία υπέφερε.



Ο Φερνάντες αποκαλύπτει, ωστόσο, ότι ο ποντίφικας αντιμετώπιζε «αφόρητους» πόνους εξαιτίας εντερικού προβλήματος, το οποίο τον Ιούλιο του 2021 θα τον οδηγούσε στο νοσοκομείο για δέκα ημέρες.



Τότε υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, κατά την οποία αφαιρέθηκαν περίπου 33 εκατοστά από το παχύ έντερό του.



Την ίδια περίοδο, ενώ ο κόσμος εξακολουθούσε να δοκιμάζεται από την πανδημία του κορωνοϊού, το Βατικανό βρισκόταν στο επίκεντρο μιας μεγάλης έρευνας για οικονομικές ατασθαλίες, την οποία είχε εγκρίνει ο ίδιος ο Φραγκίσκος.



Λίγους μήνες νωρίτερα, τον Σεπτέμβριο του 2020, είχε απομακρύνει από τα καθήκοντά του τον καρδινάλιο Άντζελο Μπετσού, άλλοτε στενό συνεργάτη του, καθώς είχε πειστεί ότι ο τελευταίος είχε υπεξαιρέσει χρήματα της Αγίας Έδρας.



Το σκάνδαλο, σε συνδυασμό με την πεποίθηση του Φραγκίσκου ότι ένα εκτεταμένο δίκτυο διαφθοράς είχε αναπτυχθεί στους κόλπους της Γραμματείας του Κράτους του Βατικανού, οδήγησε σε μια πρωτοφανή έρευνα και σε πολυετείς δικαστικές διαδικασίες.



Μέσα από την υπόθεση αυτή, ο ποντίφικας επιχείρησε να αποδείξει την αποφασιστικότητά του να αντιμετωπίσει τις οικονομικές παρατυπίες στους κόλπους της Εκκλησίας. Η δίκη κατέληξε σε ορισμένες καταδικαστικές αποφάσεις, μεταξύ των οποίων και εκείνη σε βάρος του Μπετσού. Ωστόσο, μεγάλο μέρος της θεωρίας των εισαγγελικών αρχών περί εκτεταμένης συνωμοσίας διαφθοράς δεν έγινε δεκτό από το δικαστήριο.



Η διαδικασία των εφέσεων συνεχίζεται, με τον ρόλο του ίδιου του Φραγκίσκου στην έρευνα να αποτελεί βασικό ζήτημα για την υπεράσπιση.



Ο πειρασμός της απόλυτης εξουσίας Στο κείμενο του Φερνάντες δεν υπάρχει άμεση αναφορά στη συγκεκριμένη δίκη. Ωστόσο, ο καρδινάλιος αφήνει να εννοηθεί ότι οι εξελίξεις αυτές επηρέασαν την ψυχική και πνευματική κατάσταση του Φραγκίσκου, παρουσιάζοντας μεταγενέστερες σκέψεις του για την κρίση της περιόδου 2021-2022.



Ο ποντίφικας περιέγραφε την περίοδο εκείνη ως συνυφασμένη με «ζητήματα διακυβέρνησης, πιέσεις σχετικά με αποφάσεις που έπρεπε να ληφθούν, πνευματική ξηρασία και απόγνωση».



Σύμφωνα με τον Φερνάντες, η βαθύτερη αιτία της κρίσης συνδεόταν με τον τρόπο με τον οποίο ο Φραγκίσκος ασκούσε την εξουσία. Επρόκειτο για τον πειρασμό της παντοδυναμίας, την αίσθηση δηλαδή ότι βρισκόταν πάνω από τον κόσμο και μπορούσε να ελέγξει τα πάντα.



Ήταν μια προσωπική αδυναμία την οποία ο ίδιος είχε παραδεχτεί δημόσια ήδη από το 2013, στην πρώτη του συνέντευξη ως Πάπας, όταν είχε αναγνωρίσει ότι στο παρελθόν είχε την τάση να ασκεί την εξουσία με «αυταρχικό» τρόπο.



Έχει ιδιαίτερη σημασία ότι ο Φραγκίσκος βασανιζόταν από ένα χαρακτηριστικό για το οποίο τον επέκριναν συχνά οι αντίπαλοί του: τον συγκεντρωτικό και αυταρχικό τρόπο διακυβέρνησης, με προσωπικές αποφάσεις, ως απόλυτος μονάρχης του Βατικανού και ανώτατος ηγέτης περίπου 1,4 δισεκατομμυρίων καθολικών σε όλο τον κόσμο.



Για τον ίδιο, ο πειρασμός της παντοδυναμίας αποτελούσε μια μορφή «διαβολικής δοκιμασίας».



Πώς ξεπέρασε την κρίση Μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2022, ο Φραγκίσκος φαίνεται ότι είχε καταφέρει να ξεπεράσει τη συγκεκριμένη κρίση, παραδίδοντας ολοκληρωτικά τον εαυτό του στον Θεό.



Σύμφωνα με τον Φερνάντες, ο ποντίφικας είχε πλέον αντιληφθεί ότι όσα ξεκίνησαν στις 24 Ιανουαρίου 2021 αποτελούσαν «μια ισχυρή πρόσκληση από τον Κύριο να συνειδητοποιήσει τη συσσώρευση εσωτερικού σκοταδιού, την οποία έπρεπε να ξεπεράσει για να μπορέσει να ελευθερωθεί».



Ο καρδινάλιος επισημαίνει ότι τα δύο τελευταία μεγάλα διδακτικά κείμενα της ζωής του Φραγκίσκου συνδέονται άμεσα με αυτή την εμπειρία.



Το πρώτο, που δημοσιεύτηκε το 2023, αφορούσε την εμπιστοσύνη στην ελεήμονα αγάπη του Θεού. Το δεύτερο, μια εγκύκλιος του 2024, επικεντρωνόταν στην ανθρώπινη και θεϊκή αγάπη του Χριστού.



Και τα δύο, σύμφωνα με τον Φερνάντες, είναι βαθιά πνευματικά κείμενα, τα οποία γεννήθηκαν μέσα από την προσωπική κρίση του ποντίφικα και διαφέρουν ως προς το ύφος και το περιεχόμενό τους από πολλά από τα κείμενα που έχουν συνδεθεί με την παποσύνη του.



Οι πιο απόρρητες σκέψεις του ήταν γραμμένες σε άγνωστο κώδικα Παρά τις προσωπικές αποκαλύψεις που περιλαμβάνει η έκδοση, δεν δημοσιοποιούνται όλα όσα είχε καταγράψει ο Φραγκίσκος.



Ο Φερνάντες αποκαλύπτει ότι ο ποντίφικας χρησιμοποιούσε έναν ακατανόητο κώδικα για τις πιο εμπιστευτικές σκέψεις του, οι οποίες δεν αναπαράγονται στο βιβλίο. Παραμένει επίσης άγνωστο ποια αποσπάσματα επέλεξε να παραλείψει ο καρδινάλιος, καθώς και ποιες πρόσθετες πληροφορίες θα μπορούσε να προσφέρει για τα γεγονότα που περιγράφονται, δεδομένου ότι υπήρξε ένας από τους πλέον έμπιστους συμβούλους του Φραγκίσκου.



Ο Φερνάντες υποστηρίζει ότι το ημερολόγιο περιλαμβάνει ελάχιστες πληροφορίες για εκκλησιαστικές υποθέσεις, καθώς αποτελεί κυρίως ένα προσωπικό αρχείο πνευματικών αναζητήσεων. Όπως εξηγεί, απέκλεισε καταγραφές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τρίτα πρόσωπα.



Παρ' όλα αυτά, στο βιβλίο περιλαμβάνονται ορισμένες προσωπικές αναφορές του Φραγκίσκου σε άλλους κληρικούς, μεταξύ των οποίων και ο τότε καρδινάλιος Ρόμπερτ Πρέβοστ, ο σημερινός Πάπας Λέων ΙΔ'.



Για τον διάδοχό του, ο Φραγκίσκος είχε γράψει: «Ένας σπουδαίος ποιμένας, ένας γενναιόδωρος ιεραπόστολος και ένας άνθρωπος άμεμπτος».



Η έγκριση του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ για τη δημοσίευση Σύμφωνα με τον Φερνάντες, ο Φραγκίσκος τού είχε δείξει το ημερολόγιο κατά τη διάρκεια μιας από τις συναντήσεις τους.



«Από αυτό θα καταλάβετε όλοι», φέρεται να του είχε πει, αφήνοντας ουσιαστικά να εννοηθεί ότι του εμπιστευόταν τις προσωπικές του καταγραφές για την περίοδο μετά τον θάνατό του, στις 21 Απριλίου 2025.



Ο Φερνάντες ανέφερε ότι μίλησε στον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ για την ύπαρξη των σημειώσεων λίγες εβδομάδες μετά την εκλογή του. «Πρόσθεσα ότι επιθυμούσα να μελετήσω αυτό το υλικό, ώστε να γίνει γνωστό και να ερμηνευτεί το ακριβές νόημα του περιεχομένου του», έγραψε ο καρδινάλιος και πρόσθεσε: «Ο Άγιος Πατέρας έδειξε έντονο ενδιαφέρον».



Η μεταθανάτια δημοσίευση προσωπικών πνευματικών σημειώσεων των Παπών δεν αποτελεί πρωτοφανές γεγονός για τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία.



Η αυτοβιογραφία του Πάπα Ιωάννη ΚΓ', με τίτλο «Ημερολόγιο μιας ψυχής», δημοσιεύτηκε από τον γραμματέα του το 1960.



Αντίστοιχα, ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β' είχε ζητήσει να καούν οι προσωπικές του σημειώσεις μετά τον θάνατό του, ωστόσο ο γραμματέας του παρέβλεψε την επιθυμία του και προχώρησε στη δημοσίευσή τους το 2014.