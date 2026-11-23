Τσίπρας από Πτολεμαΐδα: Υπάρχουν δύο Ελλάδες, η μία των απλών ανθρώπων του μόχθου και η άλλη των κολλητών
Τσίπρας από Πτολεμαΐδα: Υπάρχουν δύο Ελλάδες, η μία των απλών ανθρώπων του μόχθου και η άλλη των κολλητών
Ο πρόεδρος της ΕΛ.ΑΣ κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι έχει συγκεντρώσει όλες τις κρίσιμες αποφάσεις στο Μέγαρο Μαξίμου
Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε συζήτηση με μέλη και φίλους της ΕΛ.Α.Σ. στην Πτολεμαΐδα. Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. έκανε λόγο για δύο διαφορετικές Ελλάδες: από τη μία, εκείνη των απλών ανθρώπων του μόχθου, που βρίσκονται αντιμέτωποι με την ακρίβεια, τη συρρίκνωση των εισοδημάτων και τις δυσκολίες της καθημερινότητας, και από την άλλη, την Ελλάδα των «κολλητών», των ημετέρων και της διαπλοκής.
Παράλληλα, άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τα διαδοχικά σκάνδαλα και τις υποθέσεις διαφθοράς, αποδίδοντας στον Κυριάκο Μητσοτάκη την πολιτική ευθύνη για όσα έχουν αποκαλυφθεί. Αναφερόμενος στις υποθέσεις των Τεμπών, των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι έχει συγκεντρώσει όλες τις κρίσιμες αποφάσεις στο Μέγαρο Μαξίμου, κάνοντας λόγο για ένα σύστημα εξουσίας που, όπως υποστήριξε, ευνοεί τη διαπλοκή και τη διασπάθιση του δημόσιου χρήματος.
Μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ ανέφερε:
«Ξεπηδάνε σαν τα μανιτάρια οι ιερείς της διαφθοράς, διάφοροι υπουργοί, πολιτευτές, έχουμε χάσει και το μέτρημα πόσοι έχουν παραιτηθεί, πόσοι έχουν παραιτηθεί και έχουν επιστρέψει, πόσοι δεν έχουν παραιτηθεί κάνοντας την πάπια.
Όμως ο βασικός υπεύθυνος για όλα αυτά που συμβαίνουν, για όλους αυτούς τους ιερείς που ξεπηδάνε σαν μανιτάρια, τους ιερείς της διαφθοράς, είναι ένας. Και είναι ο αρχιερέας της διαφθοράς. Κι αυτός είναι ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν είναι υπερβολή. Είναι μια πραγματικότητα. Διότι έστησε το επιτελικό κράτος ώστε να έχει αυτός όλες τις αποφάσεις. Πήρε όλη την ευθύνη των κρίσιμων αποφάσεων. Και η χώρα βυθίστηκε απ' το ένα σκάνδαλο στο άλλο, από τη συγκάλυψη των τεμπών στο σκάνδαλο των υποκλοπών, κι από τις διαρκείς αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στα διαρκή και καθημερινά σκάνδαλα διασπάθησης του δημόσιου χρήματος».
«Συναντώ ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα το τελευταίο διάστημα, γιατί περιοδεύω και συνομιλώ και ακούω. Κι αυτό που με θλίβει, αυτό που με λυπεί, αυτό που με πεισμώνει, είναι ότι διαπιστώνω πως υπάρχουν δύο Ελλάδες. Η μία είναι η Ελλάδα που σας περιέγραψα των απλών καθημερινών ανθρώπων που χάνουν τη δουλειά τους, βλέπουν το εισόδημά τους να συρρικνώνεται, βλέπουν την ακρίβεια να τους πνίγει, δεν έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν την καθημερινότητα στα μέσα του μήνα τελειώνει ο μισθός, μπαίνουν στο σούπερ μάρκετ και δεν μπορούν να αγοράσουν τα απαραίτητα για το σπίτι, τα απαραίτητα για το σπίτι τους, ανοίγουν τον λογαριασμό του ρεύματος, τον λογαριασμό του ρεύματος, και αναρωτιούνται αν θα περισσέψουν χρήματα αφού θα πληρώσουν το ρεύμα, για να βγει ο μήνας, για να βγει ο μήνας, την ίδια στιγμή, την ίδια στιγμή έχουμε και μια άλλη Ελλάδα, βλέπουμε και μια άλλη Ελλάδα, την Ελλάδα των κολλητών, την Ελλάδα των κολλητών, των ημέτερων, των ημέτερων, των υπουργών και των βουλευτών, των υπουργών και των μεταβλητών υπαλλήλων, των μετακλητών υπαλλήλων, την Ελλάδα των διαπλεκόμενων, την Ελλάδα των διεφθαρμένων, αυτών που βάζουν τα παιδιά τους παρανόμως να παίρνουν μόρια και να περνάνε τις πανελλαδικές εξετάσεις, αυτών που δίνουν τα αδέλφια τους και τα ξαδέλφια τους απευθείας αναθέσεις, απευθείας αναθέσεις, και αναρωτιέμαι, και αναρωτιέμαι, αν μπορεί αυτή η εικόνα να συμβεί, αυτή η εικόνα να συνεχιστεί για πολύ».
Παράλληλα, άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τα διαδοχικά σκάνδαλα και τις υποθέσεις διαφθοράς, αποδίδοντας στον Κυριάκο Μητσοτάκη την πολιτική ευθύνη για όσα έχουν αποκαλυφθεί. Αναφερόμενος στις υποθέσεις των Τεμπών, των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι έχει συγκεντρώσει όλες τις κρίσιμες αποφάσεις στο Μέγαρο Μαξίμου, κάνοντας λόγο για ένα σύστημα εξουσίας που, όπως υποστήριξε, ευνοεί τη διαπλοκή και τη διασπάθιση του δημόσιου χρήματος.
Μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ ανέφερε:
«Ξεπηδάνε σαν τα μανιτάρια οι ιερείς της διαφθοράς, διάφοροι υπουργοί, πολιτευτές, έχουμε χάσει και το μέτρημα πόσοι έχουν παραιτηθεί, πόσοι έχουν παραιτηθεί και έχουν επιστρέψει, πόσοι δεν έχουν παραιτηθεί κάνοντας την πάπια.
Όμως ο βασικός υπεύθυνος για όλα αυτά που συμβαίνουν, για όλους αυτούς τους ιερείς που ξεπηδάνε σαν μανιτάρια, τους ιερείς της διαφθοράς, είναι ένας. Και είναι ο αρχιερέας της διαφθοράς. Κι αυτός είναι ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν είναι υπερβολή. Είναι μια πραγματικότητα. Διότι έστησε το επιτελικό κράτος ώστε να έχει αυτός όλες τις αποφάσεις. Πήρε όλη την ευθύνη των κρίσιμων αποφάσεων. Και η χώρα βυθίστηκε απ' το ένα σκάνδαλο στο άλλο, από τη συγκάλυψη των τεμπών στο σκάνδαλο των υποκλοπών, κι από τις διαρκείς αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στα διαρκή και καθημερινά σκάνδαλα διασπάθησης του δημόσιου χρήματος».
«Συναντώ ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα το τελευταίο διάστημα, γιατί περιοδεύω και συνομιλώ και ακούω. Κι αυτό που με θλίβει, αυτό που με λυπεί, αυτό που με πεισμώνει, είναι ότι διαπιστώνω πως υπάρχουν δύο Ελλάδες. Η μία είναι η Ελλάδα που σας περιέγραψα των απλών καθημερινών ανθρώπων που χάνουν τη δουλειά τους, βλέπουν το εισόδημά τους να συρρικνώνεται, βλέπουν την ακρίβεια να τους πνίγει, δεν έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν την καθημερινότητα στα μέσα του μήνα τελειώνει ο μισθός, μπαίνουν στο σούπερ μάρκετ και δεν μπορούν να αγοράσουν τα απαραίτητα για το σπίτι, τα απαραίτητα για το σπίτι τους, ανοίγουν τον λογαριασμό του ρεύματος, τον λογαριασμό του ρεύματος, και αναρωτιούνται αν θα περισσέψουν χρήματα αφού θα πληρώσουν το ρεύμα, για να βγει ο μήνας, για να βγει ο μήνας, την ίδια στιγμή, την ίδια στιγμή έχουμε και μια άλλη Ελλάδα, βλέπουμε και μια άλλη Ελλάδα, την Ελλάδα των κολλητών, την Ελλάδα των κολλητών, των ημέτερων, των ημέτερων, των υπουργών και των βουλευτών, των υπουργών και των μεταβλητών υπαλλήλων, των μετακλητών υπαλλήλων, την Ελλάδα των διαπλεκόμενων, την Ελλάδα των διεφθαρμένων, αυτών που βάζουν τα παιδιά τους παρανόμως να παίρνουν μόρια και να περνάνε τις πανελλαδικές εξετάσεις, αυτών που δίνουν τα αδέλφια τους και τα ξαδέλφια τους απευθείας αναθέσεις, απευθείας αναθέσεις, και αναρωτιέμαι, και αναρωτιέμαι, αν μπορεί αυτή η εικόνα να συμβεί, αυτή η εικόνα να συνεχιστεί για πολύ».
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