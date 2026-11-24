Άδικα έψαχναν για λέαινα στην Κωνσταντινούπολη: Τι αποκαλύφθηκε τελικά για το ζώο που κατέγραψε θερμική κάμερα
Άδικα έψαχναν για λέαινα στην Κωνσταντινούπολη: Τι αποκαλύφθηκε τελικά για το ζώο που κατέγραψε θερμική κάμερα
Οι Αρχές επιστράτευσαν drones και επίγειες ομάδες έρευνας, ενώ τοποθέτησαν δολώματα και παγίδες για τον εντοπισμό του
Το ζώο που εντοπίσθηκε το βράδυ της Κυριακής από κάμερα ασφαλείας στην περιοχή Σάριγερ βόρεια της Κωνσταντινούπολης δεν ήταν ούτε λέαινα ούτε άλλο είδος μεγάλου αιλουροειδούς, ανακοίνωσε το γραφείο του κυβερνήτη της τουρκικής μεγαλούπολης έπειτα από μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του ζώου.
Το βράδυ της Κυριακής κάμερα ασφαλείας εντόπισε, σύμφωνα με το προσωπικό αστυνομικού τμήματος στην περιοχή Ζεκεριγιακέι, στην ευρωπαϊκή πλευρά της πόλης στην βορειοδυτική ακτή του Βοσπόρου, «ένα ζώο που έμοιαζε με λιοντάρι».
Η τουρκική τηλεόραση μετέδωσε οπτικό υλικό από θερμική κάμερα παρακολούθησης που έδειχνε ένα ζώο που έμοιαζε με αιλουροειδές να περπατά σε δασώδη έκταση της περιοχής του Σάριγερ. Η είδηση κινητοποίησε τις αρχές ασφαλείας και τις αρμόδιες για την άγρια πανίδα αρχές.
Το γραφείο του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι η περιοχή σαρώθηκε από αέρος από drones εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες και από επίγειες ομάδες έρευνας. Τοποθετήθηκαν δολώματα και παγίδες με κάμερες ανιχνευτών κίνησης.
«Δεν υπήρξαν συγκεκριμένες ενδείξεις για την παρουσία λιονταριού κατά τη διάρκεια της επιχείρησης», ανακοίνωσε το γραφείο του κυβερνήτη.
Επιπλέον, βάσει νέου οπτικού υλικού το οποίο ελήφθη από διάφορες γωνίες, διαπιστώθηκε ότι το ζώο δεν είναι ούτε λιοντάρι ούτε άλλο είδος μεγάλου αιλουροειδούς, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.
Το βράδυ της Κυριακής κάμερα ασφαλείας εντόπισε, σύμφωνα με το προσωπικό αστυνομικού τμήματος στην περιοχή Ζεκεριγιακέι, στην ευρωπαϊκή πλευρά της πόλης στην βορειοδυτική ακτή του Βοσπόρου, «ένα ζώο που έμοιαζε με λιοντάρι».
Η τουρκική τηλεόραση μετέδωσε οπτικό υλικό από θερμική κάμερα παρακολούθησης που έδειχνε ένα ζώο που έμοιαζε με αιλουροειδές να περπατά σε δασώδη έκταση της περιοχής του Σάριγερ. Η είδηση κινητοποίησε τις αρχές ασφαλείας και τις αρμόδιες για την άγρια πανίδα αρχές.
The animal that sparked panic in Istanbul on Sunday because people thought it was a lion, was not a lion afterall.— Al Jazeera English (@AJEnglish) November 24, 2026
New footage reviewed by Turkish authorities shows the mystery animal in the garden of a private residence minutes after the initial sighting was reported. pic.twitter.com/T2iNMUBIhj
Το γραφείο του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι η περιοχή σαρώθηκε από αέρος από drones εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες και από επίγειες ομάδες έρευνας. Τοποθετήθηκαν δολώματα και παγίδες με κάμερες ανιχνευτών κίνησης.
«Δεν υπήρξαν συγκεκριμένες ενδείξεις για την παρουσία λιονταριού κατά τη διάρκεια της επιχείρησης», ανακοίνωσε το γραφείο του κυβερνήτη.
Επιπλέον, βάσει νέου οπτικού υλικού το οποίο ελήφθη από διάφορες γωνίες, διαπιστώθηκε ότι το ζώο δεν είναι ούτε λιοντάρι ούτε άλλο είδος μεγάλου αιλουροειδούς, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα