Αυτοτρολάρεται ο Τσίπρας: Θα μου πάρει περισσότερο χρόνο να μάθω ποντιακά απ' ό,τι... αγγλικά

Στο Μεσόβουνο Εορδαίας και το μνημείο του Ολοκαυτώματος βρέθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, στη διάρκεια της περιοδείας του στη δυτική Μακεδονία