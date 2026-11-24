ΠΑΣΟΚ: Ο Λιάκος πιάστηκε ψευδόμενος για τις απευθείας αναθέσεις, ο Μητσοτάκης οφείλει να τον αποπέμψει
ΠΑΣΟΚ: Ο Λιάκος πιάστηκε ψευδόμενος για τις απευθείας αναθέσεις, ο Μητσοτάκης οφείλει να τον αποπέμψει
Η Χαριλάου Τρικούπη κάνει λόγο για απευθείας αναθέσεις ύψους 1,66 εκατ. ευρώ στις δύο αδελφές του υφυπουργού
Την παραίτηση του υφυπουργού Λιάκου ή την αποπομπή του από τον πρωθυπουργό ζητά το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τα νέα δημοσιεύματα για απευθείας αναθέσεις σε εταιρείες των αδελφών του.
Σε ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον υφυπουργό ότι είπε ψέματα όταν υποστήριξε πως οι αναθέσεις δεν αφορούσαν την εκλογική του περιφέρεια, επικαλούμενο συμβάσεις που φέρεται να είχε συνάψει μία εκ των αδελφών του με νομικό πρόσωπο του Δήμου Μεγάρων.
Παράλληλα, η Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζει ότι οι αδελφές του υφυπουργού έλαβαν μέσω απευθείας αναθέσεων από δήμους συνολικά 1.659.554 ευρώ επί διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, καλώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αναλάβει τις ευθύνες του.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:
«Ο κ. Λιάκος πιάστηκε ψευδόμενος. Απευθείας αναθέσεις στην αδελφή του και στην εκλογική του περιφέρεια. Ο Πρωθυπουργός της δήθεν μηδενικής ανοχής σε θέματα ηθικής τάξεως οφείλει να τον αποπέμψει
Οι αποκαλύψεις για το όργιο απευθείας αναθέσεων στις αδερφές του κ. Λιάκου δεν έχουν τέλος.
Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ μοιράστηκαν σαν στραγάλια.
Αποκαλύφθηκε πως ταυτόχρονα με τις απευθείας αναθέσεις το ένα συγγενικό προσώπου του κ. Λιάκου ήταν έμμισθος συνεργάτης του στη Βουλή.
Το δημόσιο χρήμα φαίνεται να έγινε οικογενειακή υπόθεση.
Ο υφυπουργός δήλωνε στις 16 Νοεμβρίου πως οι απευθείας αναθέσεις δεν αφορούσαν στην εκλογική του περιφέρεια, αλλά δεν έλεγε την αλήθεια.
Σύμφωνα με δημοσιογραφικές αποκαλύψεις, μία εκ των δύο αδερφών του είχε συνάψει συμβάσεις μέσω απευθείας αναθέσεων με το ΝΠΔΔ ΗΡΟΔΩΡΟΣ του Δήμου Μεγάρων, που ανήκει στην εκλογική περιφέρεια του κ. Λιάκου.
Το ερώτημα, λοιπόν, που εύλογα τίθεται, είναι πώς ανέχονται στην κυβέρνηση έναν υφυπουργό που οι αδερφές του έλαβαν από δήμους μέσω απευθείας αναθέσεων 1.659.554 ευρώ επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και ο ίδιος παράλληλα να ψεύδεται;
Ο κ. Λιάκος οφείλει να παραιτηθεί.
Διαφορετικά ο Πρωθυπουργός της δήθεν μηδενικής ανοχής σε θέματα ηθικής τάξεως οφείλει να τον αποπέμψει».
Σε ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον υφυπουργό ότι είπε ψέματα όταν υποστήριξε πως οι αναθέσεις δεν αφορούσαν την εκλογική του περιφέρεια, επικαλούμενο συμβάσεις που φέρεται να είχε συνάψει μία εκ των αδελφών του με νομικό πρόσωπο του Δήμου Μεγάρων.
Παράλληλα, η Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζει ότι οι αδελφές του υφυπουργού έλαβαν μέσω απευθείας αναθέσεων από δήμους συνολικά 1.659.554 ευρώ επί διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, καλώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αναλάβει τις ευθύνες του.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:
«Ο κ. Λιάκος πιάστηκε ψευδόμενος. Απευθείας αναθέσεις στην αδελφή του και στην εκλογική του περιφέρεια. Ο Πρωθυπουργός της δήθεν μηδενικής ανοχής σε θέματα ηθικής τάξεως οφείλει να τον αποπέμψει
Οι αποκαλύψεις για το όργιο απευθείας αναθέσεων στις αδερφές του κ. Λιάκου δεν έχουν τέλος.
Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ μοιράστηκαν σαν στραγάλια.
Αποκαλύφθηκε πως ταυτόχρονα με τις απευθείας αναθέσεις το ένα συγγενικό προσώπου του κ. Λιάκου ήταν έμμισθος συνεργάτης του στη Βουλή.
Το δημόσιο χρήμα φαίνεται να έγινε οικογενειακή υπόθεση.
Ο υφυπουργός δήλωνε στις 16 Νοεμβρίου πως οι απευθείας αναθέσεις δεν αφορούσαν στην εκλογική του περιφέρεια, αλλά δεν έλεγε την αλήθεια.
Σύμφωνα με δημοσιογραφικές αποκαλύψεις, μία εκ των δύο αδερφών του είχε συνάψει συμβάσεις μέσω απευθείας αναθέσεων με το ΝΠΔΔ ΗΡΟΔΩΡΟΣ του Δήμου Μεγάρων, που ανήκει στην εκλογική περιφέρεια του κ. Λιάκου.
Το ερώτημα, λοιπόν, που εύλογα τίθεται, είναι πώς ανέχονται στην κυβέρνηση έναν υφυπουργό που οι αδερφές του έλαβαν από δήμους μέσω απευθείας αναθέσεων 1.659.554 ευρώ επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και ο ίδιος παράλληλα να ψεύδεται;
Ο κ. Λιάκος οφείλει να παραιτηθεί.
Διαφορετικά ο Πρωθυπουργός της δήθεν μηδενικής ανοχής σε θέματα ηθικής τάξεως οφείλει να τον αποπέμψει».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα