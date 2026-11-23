Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Από αριστερά: Μαρία Συρεγγέλα, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και Κυριάκος Μητσοτάκης

Η ηθοποιός Λένα Παπαληγούρα

Η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.ΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου

Κλείνοντας, έστειλε μήνυμα προς κάθε γυναίκα που βιώνει κακοποίηση, τονίζοντας ότι «δεν είναι μόνη της και ότι υπάρχουν άνθρωποι και υπηρεσίες που μπορούν να την ακούσουν, να τη φροντίσουν και να τη βοηθήσουν να ξαναχτίσει τη ζωή της».Στην ανάγκη οι γυναίκες που βιώνουν κακοποίηση να βρίσκουν τη δύναμη να μιλούν, αλλά και στην ευθύνη της Πολιτείας και της Αστυνομίας να τις προστατεύουν, αναφέρθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη,, κατά την ομιλία του στην εκδήλωση «Μαζί σπάμε τη σιωπή», ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.Ο υπουργός αναφέρθηκε στην ιστορία της Μαρίας, μιας γυναίκας που ζούσε σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον και σήμερα βρίσκεται πλέον μαζί με τα παιδιά της σε ασφαλές περιβάλλον. Όπως σημείωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης, στην ιστορία της Μαρίας την σιωπή την έσπασαν δύο άνθρωποι: η ίδια η γυναίκα που βρήκε τη δύναμη να μιλήσει και ο άνδρας της Ελληνικής Αστυνομίας που άκουσε τη μαρτυρία της.Ο υπουργός δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, μια υπόθεση που συγκλόνισε την κοινή γνώμη και ανέδειξε με τραγικό τρόπο τις ευθύνες των αρμόδιων αρχών., ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναγνωρίζοντας την αποτυχία της Αστυνομίας να προστατεύσει τη νεαρή γυναίκα.Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που έχουν γίνει για την αντιμετώπιση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, τα τρία νέα γραφεία που ανοίγει στην Αττική η ΕΛΑΣ, αλλά και στα σχέδια για την ηλεκτρονική επιτήρηση. Ο κ. Χρυσοχοΐδης έκλεισε την ομιλία του με μια αναφορά στη συγκλονιστική ιστορία της Ζιζέλ Πελικό στη Γαλλία η οποία ζήτησε να γίνει δημόσια η δίκη των βιαστών της. «Η ευθύνη για τη βία ανήκει ολόκληρη σε εκείνον που την ασκεί και όχι σε εκείνη που τη βιώνει» είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα δράσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας που τέθηκαν σε εφαρμογή την τελευταία επταετία. Σε αυτές περιλαμβάνονται η σύσταση 63 εξειδικευμένων Γραφείων Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας ανά την επικράτεια, στα οποία θα προστεθούν τρία ακόμα αυτή την εβδομάδα, η πλήρης λειτουργία της εφαρμογής άμεσης ειδοποίησης «Panic Button», στην οποία έχουν εγγραφεί σχεδόν 12.000 γυναίκες, η ειδική εκπαίδευση περισσότερων από 21.000 αστυνομικών, όπως και εκστρατείες ενημέρωσης σε σχολεία, κοινωνικές δομές και δημόσιους χώρους, που ενθαρρύνουν τα θύματα να ζητήσουν βοήθεια.Στο πλέγμα δράσεων εντάσσονται, επίσης, η λειτουργία 20 ασφαλών Ξενώνων Φιλοξενίας, που μόνο φέτος έχουν προσφέρει στέγη και ψυχολογική στήριξη σε 400 και πλέον γυναίκες και παιδιά, η ενεργοποίηση 47 Συμβουλευτικών Κέντρων για παροχή ψυχολογικής στήριξης, νομικής βοήθειας - εκπροσώπησης και συμβουλών για θέματα εργασίας σε περισσότερες από 9.000 εξυπηρετούμενες μόνο την τελευταία διετία, μέτρα φύλαξης κατοικιών σε περισσότερες από 1.800 υποθέσεις και η 24ωρη τηλεφωνική γραμμή 15900, που τους πρώτους 10 μήνες του τρέχοντος έτους έχει δεχτεί 8.340 κλήσεις. Φέτος έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 11.170 συλλήψεις.«Κύριε Υπουργέ, κυρία Υφυπουργέ, αγαπητή Μαρία, κύριε Αρχηγέ, αγαπητά στελέχη, αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίες και κύριοι, είχα ετοιμάσει μια σύντομη παρέμβαση, αλλά πραγματικά αισθάνομαι ότι έχω λίγα να προσθέσω, μετά το πραγματικά πολύ συγκινητικό -τολμώ να πω και συγκλονιστικό- θεατρικό αφήγημα το οποίο ακούσαμε στην αρχή αυτής της πολύ όμορφης εκδήλωσης.Συγχαρητήρια, κ. Υπουργέ, κα Υφυπουργέ, που σκεφτήκατε ότι η τέχνη μπορεί πολλές φορές να πει με τα δικά της λόγια αυτό το οποίο εμείς οι πολιτικοί δυσκολευόμαστε να εκφράσουμε. Διότι στο θεατρικό αφήγημα το οποίο παρακολουθήσαμε, είδαμε όλη αυτή την διαδρομή, τόσο συνηθισμένη αλλά και τόσο μοναδική κατά περίπτωση, μιας γυναίκας η οποία ζει το περιβάλλον της κακοποίησης, δυσκολεύεται να το αντιμετωπίσει, αισθάνεται η ίδια ότι έχει τύψεις ωσάν να φταίει η ίδια για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει, αναρωτιέται τι θα της συμβεί αν τολμήσει να φύγει από το σπίτι και τελικά βρίσκει τη δύναμη να κάνει κάτι το οποίο πρέπει, πρώτα και πάνω απ’ όλα, να αναγνωρίσουμε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο: να σπάσει τη σιωπή, να μιλήσει και να ζητήσει βοήθεια.Και χρέος της ελληνικής Πολιτείας, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αλλά και του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας είναι ακριβώς να παρέχουμε εκείνες τις εγγυήσεις και εκείνο το πλαίσιο ασφάλειας, ώστε οι γυναίκες να τολμήσουν να κάνουν αυτό το πρώτο, τόσο δύσκολο, βήμα.Θέλω να συγχαρώ τον Υπουργό, την κυρία Υφυπουργό, γιατί πράγματι αυτά τα χρόνια έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν θέλω να τα επαναλάβω, αλλά νομίζω ότι αξίζει να αναδείξουμε και να φωτίσουμε με λίγο περισσότερη προσοχή τη σπουδαία δουλειά που γίνεται, κ. Αρχηγέ, στα γραφεία της ενδοοικογενειακής βίας -τρία ακόμα θα έχουμε την ευκαιρία να εγκαινιάσουμε αύριο-, τα οποία βρίσκονται πια σε ολόκληρη την Ελλάδα και τα οποία προσφέρουν ένα πρώτο σημείο επαφής, ασφάλειας αλλά και ψυχολογικής στήριξης σε μια γυναίκα, η οποία θα αποφασίσει να σπάσει τη σιωπή, να αναζητήσει βοήθεια και προστασία από το κράτος.Πρέπει να τονίσουμε ότι έχουμε πια μια γραμμή, το 15900, που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο και επιτρέπει σε μία γυναίκα να αναζητήσει βοήθεια, να μιλήσει, να κάνει αυτό το οποίο τόσο δύσκολο μπορεί να είναι για μια γυναίκα η οποία αισθάνεται τύψεις αδικαιολόγητες για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει, έτσι ώστε να πάρει μία πρώτη αρχική κατεύθυνση για τα επόμενα βήματα.Να γνωρίζει ότι υπάρχει ένα κράτος που θα τη φροντίσει και θα την προστατεύσει. Να γνωρίζει ότι υπάρχει η μέριμνα για το πού μπορεί να κοιμηθεί εκείνο το πρώτο βράδυ.Σκέφτομαι συχνά πόσο δύσκολο πρέπει να είναι για μία γυναίκα, η οποία θα φύγει από το σπίτι της μαζί με τα παιδιά της και θα εγκαταλείψει αυτή την εστία, που από τη μία μπορεί να της είναι τόσο οικεία, από την άλλη να της είναι τόσο επώδυνη και τόσο συνδεδεμένη με μεγάλα τραύματα, που θα φύγει και θα κοιμηθεί το πρώτο βράδυ σε έναν χώρο.Και αυτούς τους πρώτους κοινωνικούς λειτουργούς, τους ανθρώπους που θα της πιάσουν το χέρι και θα της πούν “μην φοβάσαι, έκανες το σωστό και είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε, να σε καθοδηγήσουμε στα επόμενα βήματα σου για να ξαναφτιάξεις τη ζωή σου, εφόσον έκανες αυτή την επιλογή”.Να μιλήσουμε και να ενθαρρύνουμε περισσότερες γυναίκες να εγκαταστήσουν το “Panic Button”, μια πραγματικά καινοτόμο εφαρμογή που επιτρέπει σε μία γυναίκα -χωρίς να το γνωρίζει ο άντρας της ή ο σύντροφός της- να επικοινωνήσει με την Ελληνική Αστυνομία, αν αισθάνεται ανά πάσα στιγμή ότι αυτή απειλείται.Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά βήματα τα οποία έχουμε κάνει. Όμως, πρώτοι απ’ όλους εμείς θα είμαστε αυτοί που θα αναγνωρίσουμε ότι δεν είναι αρκετά και χαίρομαι, κ. Υπουργέ, γιατί είχατε το θάρρος να μιλήσετε για την Κυριακή Γρίβα, γιατί η περίπτωσή της ήταν, δυστυχώς, η καλύτερη απόδειξη ότι και τα συστήματα τα οποία μπορεί να είναι καλά σχεδιασμένα, τελικά μπορεί να μην λειτουργούν έτσι όπως τα φανταζόμαστε και να οδηγούν σε τέτοια τραγικά περιστατικά. Γιατί πρέπει κι εμείς, οφείλουμε να γινόμαστε διαρκώς καλύτεροι, να βελτιωνόμαστε και να μαθαίνουμε ενδεχομένως και από τα τραγικά σφάλματά μας.Και βέβαια, η υπόθεση της αντιμετώπισης της οικογενειακής-ενδοοικογενειακής βίας δεν είναι μόνο θέμα του κράτους και της αστυνομίας, είναι θέμα ολόκληρης της κοινωνίας. Πιστεύω ακράδαντα ότι για κάθε περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας, υπάρχουν κι άλλοι οι οποίοι γνωρίζουν. Υπάρχουν γείτονες οι οποίοι δεν μιλούν, υπάρχουν συνάδελφοι στον χώρο εργασίας που δεν τολμούν να αντιμετωπίσουν κατάματα το πρόβλημα αυτό. Άρα, εδώ θα χρειαστεί και μια περαιτέρω ευαισθητοποίηση ολόκληρης της κοινωνίας.Το να “σπάσει κανείς τη σιωπή” δεν αφορά μόνο την ίδια τη γυναίκα. Αφορά κι άλλους οι οποίοι πρέπει να μιλήσουν, να καταγγείλουν, να αντιμετωπίσουν κατάματα αυτό το πρόβλημα το οποίο βλέπουν μπροστά τους, αλλά μερικές φορές η ίδια η ανθρώπινη φύση μας κάνει να αισθανόμαστε ότι ενδεχομένως τα πράγματα με ένα μαγικό τρόπο θα γίνουν καλύτερα, όταν κατά κανόνα, δυστυχώς, αυτό δεν θα συμβεί.Ξέρετε, ο Τολστόι, στην Άννα Καρένινα, στις πρώτες γραμμές αυτού του τόσο σημαντικού μυθιστορήματος, λέει ότι “όλες οι ευτυχισμένες οικογένειες μοιάζουν, αλλά όλες οι δυστυχισμένες οικογένειες είναι δυστυχισμένες η καθεμία με τον ξεχωριστό της τρόπο”.Κάθε περίπτωση είναι μοναδική, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Κάθε γυναίκα θα φέρει σε ένα γραφείο αντιμετώπισης οικογενειακής βίας τη δική της προσωπική ιστορία. Και εκεί πρέπει να αισθάνεται ότι δεν έχει απλά τη νομική υποστήριξη την οποία αξίζει αλλά, κυρίως, έχει έναν άνθρωπο που θα την ακούσει, θα την καταλάβει, θα την αισθανθεί και πραγματικά θα δείξει ότι τη νοιάζεται και τη φροντίζει.Γιατί αυτό είναι το κράτος το οποίο φροντίζει και στέκεται δίπλα στους πολίτες. Αυτό οικοδομούμε και αυτό προσπαθούμε κάθε μέρα να το κάνουμε καλύτερο, με περισσότερους αστυνομικούς, παραπάνω από 20.000 αυτοί οι οποίοι έχουν ήδη εκπαιδευτεί στα ζητήματα της αντιμετώπισης της οικογενειακής βίας.Και βέβαια, η προσπάθεια αυτή ξεκινάει από τα σχολεία μας, διότι πίσω από τον κάθε θύτη μπορεί να κρύβεται μια προσωπική ιστορία, ένα προσωπικό δράμα ενδεχομένως, μια προσωπική ιστορία κακοποίησης: πώς θα μάθουμε, λοιπόν, στα παιδιά μας, ειδικά τα αγόρια, ότι οι διαφορές δεν λύνονται με το να σηκώσουμε το χέρι. Και πώς θα εκπαιδεύσουμε τα νέα μας παιδιά ότι ο σεβασμός, πάνω από όλα στις ανθρώπινες σχέσεις, ειδικά στις γυναίκες, στο άλλο φύλο, είναι αναπόσπαστο συστατικό μιας κοινωνίας, η οποία προάγει την πρόοδο και την κοινωνική συνοχή.Θέλω, τέλος, να θυμίσω ότι εκτός από τις πολιτικές αυτές καθαυτές για την αντιμετώπιση της οικογενειακής βίας, έχουμε κάνει μια σειρά από μεγάλες προσπάθειες και παράλληλες πολιτικές για τα ζητήματα τα οποία ενισχύουν την ισότητα. Στον ευρωπαϊκό δείκτη ισότητας, ήμασταν, κ. Υπουργέ, κα Υφυπουργέ, ουραγοί το 2019. Σήμερα είμαστε στην 16η θέση. Καταγράφουμε την μεγαλύτερη πρόοδο μεταξύ των κρατών μελών, από το 2019.Ναι, είναι σημαντικό ότι δημιουργήσαμε 270.000 νέες θέσεις εργασίας για τις γυναίκες. Μια γυναίκα η οποία πατάει καλά στα πόδια της, έχει την εργασία της, είναι ενδεχομένως πιο εύκολο να κάνει το επόμενο βήμα και να σπάσει τη σιωπή.Είναι σημαντικό ότι αυξήσαμε το επίδομα γέννησης, την άδεια μητρότητας, καθιερώσαμε δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Πρόσφατα, μάλιστα, ανακοινώσαμε και τη μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου. Όλες αυτές είναι πολιτικές οι οποίες προάγουν συνολικά την ισότητα.Αλλά σήμερα δεν είμαστε εδώ για να μιλήσουμε γι’ αυτά. Είμαστε εδώ για να πούμε σε κάθε γυναίκα η οποία αισθάνεται ότι κινδυνεύει, αισθάνεται ότι πρέπει να κάνει ένα μεγάλο βήμα και να φύγει από ένα κακοποιητικό περιβάλλον, ότι δεν είναι μόνη της.Αλλά για να μην είναι μόνη της, πρέπει αυτή να κάνει το βήμα, να σπάσει τη σιωπή, να μιλήσει και να γνωρίζει ότι θα υπάρχουν κάποιοι που θα την ακούσουν, θα τη φροντίσουν και θα τη βοηθήσουν, αυτή και τα παιδιά της να ξαναχτίσει τη ζωή της.Σας ευχαριστώ πολύ και θερμά συγχαρητήρια».