ΝΔ: Ερωτήματα για τον Μίλτο Χατζηγιαννάκη της ΕΛΑΣ για συμβάσεις €914.000 με το Δημόσιο από το δικηγορικό γραφείο της οικογένειάς του

«Υπήρξε μέτοχος ενώ ήταν βουλευτής;» ερωτά η ΝΔ - « Άραγε, για τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ, οι απευθείας αναθέσεις, εφόσον είναι νόμιμες, είναι αποδεκτές όταν γίνονται σε οικογενειακά γραφεία στελεχών του κόμματός του, ενώ όλες οι υπόλοιπες είναι μεμπτές;»