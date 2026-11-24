ΝΔ: Ερωτήματα για τον Μίλτο Χατζηγιαννάκη της ΕΛΑΣ για συμβάσεις €914.000 με το Δημόσιο από το δικηγορικό γραφείο της οικογένειάς του
ΝΔ: Ερωτήματα για τον Μίλτο Χατζηγιαννάκη της ΕΛΑΣ για συμβάσεις €914.000 με το Δημόσιο από το δικηγορικό γραφείο της οικογένειάς του
«Υπήρξε μέτοχος ενώ ήταν βουλευτής;» ερωτά η ΝΔ - «Άραγε, για τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ, οι απευθείας αναθέσεις, εφόσον είναι νόμιμες, είναι αποδεκτές όταν γίνονται σε οικογενειακά γραφεία στελεχών του κόμματός του, ενώ όλες οι υπόλοιπες είναι μεμπτές;»
Από την υπόθεση Λιάκου στον γραμματέα της ΕΛΑΣ, Μίλτο Χατζηγιαννάκη, μεταφέρει η Νέα Δημοκρατία την πολιτική σύγκρουση για τις απευθείας αναθέσεις, στρέφοντας τα πυρά της κατά του Αλέξη Τσίπρα.
Αφορμή, τα δημοσιεύματα για συμβάσεις ύψους 914.306 ευρώ του οικογενειακού δικηγορικού γραφείου Χατζηγιαννάκη με φορείς του Δημοσίου, για τα οποία η Πειραιώς ζητά εξηγήσεις και κατηγορεί τον πρώην πρωθυπουργό για δύο μέτρα και δύο σταθμά.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του «Ελεύθερου Τύπου» και της «Απογευματινής», τα οποία επικαλείται η Νέα Δημοκρατία, το δικηγορικό γραφείο της οικογένειας Χατζηγιαννάκη φέρεται να έχει συνάψει από το 2017 έως το 2026 συμβάσεις συνολικού ύψους 914.306 ευρώ με δήμους, περιφέρειες, συνδέσμους δήμων και άλλους δημόσιους φορείς, πολλές από τις οποίες αφορούν απευθείας αναθέσεις.
«Υπήρξε ο γραμματέας της ΕΛΑΣ, κ. Χατζηγιαννάκης, κατά τη διάρκεια της βουλευτικής του θητείας ή και μετέπειτα, μέτοχος σε εταιρείες που έχουν συνάψει συμβάσεις με το Δημόσιο ή διεκδικούν κρατικό χρήμα;», είναι το πρώτο ερώτημα που θέτει η ΝΔ.
«Για εμάς δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Ωστόσο, σύμφωνα με τη λογική του κ. Τσίπρα, ο οποίος υποστηρίζει το αντίθετο σε άλλες περιπτώσεις, τίθεται ή όχι ζήτημα με τον γραμματέα του κόμματός του, κ. Χατζηγιαννάκη; Γιατί δεν μπορούν να ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.
Από τα δημοσιεύματα προκύπτουν τρία εύλογα ερωτήματα, τα οποία πρέπει να απαντηθούν από την ηγεσία της ΕΛΑΣ:
1. Υπήρξε ο γραμματέας της ΕΛΑΣ, κ. Χατζηγιαννάκης, κατά τη διάρκεια της βουλευτικής του θητείας ή και μετέπειτα, μέτοχος σε εταιρείες που έχουν συνάψει συμβάσεις με το Δημόσιο ή διεκδικούν κρατικό χρήμα;
2. Για εμάς δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Ωστόσο, σύμφωνα με τη λογική του κ. Τσίπρα, ο οποίος υποστηρίζει το αντίθετο σε άλλες περιπτώσεις, τίθεται ή όχι ζήτημα με τον γραμματέα του κόμματός του, κ. Χατζηγιαννάκη; Γιατί δεν μπορούν να ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά.
3. Άραγε, για τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ, οι απευθείας αναθέσεις, εφόσον είναι νόμιμες, είναι αποδεκτές όταν γίνονται σε οικογενειακά γραφεία στελεχών του κόμματός του, ενώ όλες οι υπόλοιπες είναι μεμπτές;
Αφορμή, τα δημοσιεύματα για συμβάσεις ύψους 914.306 ευρώ του οικογενειακού δικηγορικού γραφείου Χατζηγιαννάκη με φορείς του Δημοσίου, για τα οποία η Πειραιώς ζητά εξηγήσεις και κατηγορεί τον πρώην πρωθυπουργό για δύο μέτρα και δύο σταθμά.
Οι συμβάσεις
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του «Ελεύθερου Τύπου» και της «Απογευματινής», τα οποία επικαλείται η Νέα Δημοκρατία, το δικηγορικό γραφείο της οικογένειας Χατζηγιαννάκη φέρεται να έχει συνάψει από το 2017 έως το 2026 συμβάσεις συνολικού ύψους 914.306 ευρώ με δήμους, περιφέρειες, συνδέσμους δήμων και άλλους δημόσιους φορείς, πολλές από τις οποίες αφορούν απευθείας αναθέσεις.
«Υπήρξε ο γραμματέας της ΕΛΑΣ, κ. Χατζηγιαννάκης, κατά τη διάρκεια της βουλευτικής του θητείας ή και μετέπειτα, μέτοχος σε εταιρείες που έχουν συνάψει συμβάσεις με το Δημόσιο ή διεκδικούν κρατικό χρήμα;», είναι το πρώτο ερώτημα που θέτει η ΝΔ.
Τα δύο μέτραΗ Νέα Δημοκρατία καλεί τον Αλέξη Τσίπρα να ξεκαθαρίσει εάν θεωρεί αποδεκτές τις νόμιμες απευθείας αναθέσεις όταν αφορούν οικογενειακά γραφεία στελεχών του κόμματός του, ενώ τις καταγγέλλει σε άλλες περιπτώσεις.
«Για εμάς δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Ωστόσο, σύμφωνα με τη λογική του κ. Τσίπρα, ο οποίος υποστηρίζει το αντίθετο σε άλλες περιπτώσεις, τίθεται ή όχι ζήτημα με τον γραμματέα του κόμματός του, κ. Χατζηγιαννάκη; Γιατί δεν μπορούν να ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.
Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας για τον Μίλτο ΧατζηγιαννάκηΣύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος», αλλά και με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Απογευματινή», το δικηγορικό γραφείο της οικογένειας του γραμματέα της ΕΛΑΣ, κ. Μίλτου Χατζηγιαννάκη, φέρεται να έχει συνάψει, από το 2017 έως το 2026, συμβάσεις με φορείς του Δημοσίου (δήμους, συνδέσμους δήμων, περιφέρειες κ.λπ.), συνολικού ύψους 914.306 ευρώ, πολλές από τις οποίες αφορούν απευθείας αναθέσεις.
Από τα δημοσιεύματα προκύπτουν τρία εύλογα ερωτήματα, τα οποία πρέπει να απαντηθούν από την ηγεσία της ΕΛΑΣ:
1. Υπήρξε ο γραμματέας της ΕΛΑΣ, κ. Χατζηγιαννάκης, κατά τη διάρκεια της βουλευτικής του θητείας ή και μετέπειτα, μέτοχος σε εταιρείες που έχουν συνάψει συμβάσεις με το Δημόσιο ή διεκδικούν κρατικό χρήμα;
2. Για εμάς δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Ωστόσο, σύμφωνα με τη λογική του κ. Τσίπρα, ο οποίος υποστηρίζει το αντίθετο σε άλλες περιπτώσεις, τίθεται ή όχι ζήτημα με τον γραμματέα του κόμματός του, κ. Χατζηγιαννάκη; Γιατί δεν μπορούν να ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά.
3. Άραγε, για τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ, οι απευθείας αναθέσεις, εφόσον είναι νόμιμες, είναι αποδεκτές όταν γίνονται σε οικογενειακά γραφεία στελεχών του κόμματός του, ενώ όλες οι υπόλοιπες είναι μεμπτές;
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