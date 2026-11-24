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Με αβυσσαλέο ντεκολτέ η Μπιάνκα Σενσόρι στην πρώτη κολεξιόν του Κάνιε Γουέστ μετά από τέσσερα χρόνια, δείτε φωτογραφίες
Με αβυσσαλέο ντεκολτέ η Μπιάνκα Σενσόρι στην πρώτη κολεξιόν του Κάνιε Γουέστ μετά από τέσσερα χρόνια, δείτε φωτογραφίες
Η επίδειξη μόδας για την συλλογή Yeezy Season 01 παρουσιάστηκε στο Λος Άντζελες
Ένα άλμπουμ με φωτογραφίες από την πρώτη κολεξιόν μόδας του συζύγου της, Κάνιε Γουέστ, μετά από τέσσερα χρόνια, δημοσίευσε στο Instagram η Μπιάνκα Σενσόρι.
Πιστή στις σέξι εμφανίσεις, η Μπιάνκα Σενσόρι επέλεξε για την περίσταση ένα ολόσωμο κορμάκι με ένα αβυσσαλέο ντεκολτέ το οποίο ίσα που έκρυβε τα απαραίτητα.
Η επίδειξη μόδας για την συλλογή Yeezy Season 01 παρουσιάστηκε στις αρχές Νοεμβρίου στο κατάστημα της εταιρείας ρούχων του Κάνιε Γουέστ στο Λος Άντζελες στο πλαίσιο της προσπάθειας του ράπερ να επαναφέρει τη δραστηριότητα του οίκου μόδας και να αποκαταστήσει τη δημόσια εικόνα του.
Ο 49χρονος μουσικός έχει δηλώσει τον Ιανουάριο ότι οι πρόσφατες προσβλητικές, ρατσιστικές τοποθετήσεις και η αλλόκοτη συμπεριφορά του οφείλονταν, όπως υποστήριξε, σε διπολική διαταραχή που δεν είχε αντιμετωπιστεί κατάλληλα, την οποία συνέδεσε με τραυματική εγκεφαλική βλάβη που είχε υποστεί πριν από χρόνια και δεν είχε διαγνωστεί.
Πιστή στις σέξι εμφανίσεις, η Μπιάνκα Σενσόρι επέλεξε για την περίσταση ένα ολόσωμο κορμάκι με ένα αβυσσαλέο ντεκολτέ το οποίο ίσα που έκρυβε τα απαραίτητα.
Η επίδειξη μόδας για την συλλογή Yeezy Season 01 παρουσιάστηκε στις αρχές Νοεμβρίου στο κατάστημα της εταιρείας ρούχων του Κάνιε Γουέστ στο Λος Άντζελες στο πλαίσιο της προσπάθειας του ράπερ να επαναφέρει τη δραστηριότητα του οίκου μόδας και να αποκαταστήσει τη δημόσια εικόνα του.
Ο 49χρονος μουσικός έχει δηλώσει τον Ιανουάριο ότι οι πρόσφατες προσβλητικές, ρατσιστικές τοποθετήσεις και η αλλόκοτη συμπεριφορά του οφείλονταν, όπως υποστήριξε, σε διπολική διαταραχή που δεν είχε αντιμετωπιστεί κατάλληλα, την οποία συνέδεσε με τραυματική εγκεφαλική βλάβη που είχε υποστεί πριν από χρόνια και δεν είχε διαγνωστεί.
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