Δημοσκόπηση Interview: Στο 29,3% η ΝΔ, στο 1,4% η διαφορά ΕΛΑΣ-ΠΑΣΟΚ, δέκα κόμματα στη Βουλή
Δημοσκόπηση Interview: Στο 29,3% η ΝΔ, στο 1,4% η διαφορά ΕΛΑΣ-ΠΑΣΟΚ, δέκα κόμματα στη Βουλή
Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη συγκεντρώνει 15,7% ενώ το τρίτο ΠΑΣΟΚ 14,3% - Το 52% εκτιμά ότι δεν υπάρχει αξιόπιστη αντιπολίτευση
Πρώτη τη Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 29,3% στην εκτίμηση ψήφου καταγράφει δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της ιστοσελίδας politic.gr που δημοσιεύεται σήμερα, Τρίτη.
Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 15,7% και προβάδισμα 1,4 ποσοστιαίων μονάδων από το τρίτο ΠΑΣΟΚ που μετριέται στο 14,3%.
Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 6,6%, ΚΚΕ με 6,3%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4,5%, Φωνή Λογικής με 3,9%, Συμμαχία Ελλήνων με 3,7%, Πλεύση Ελευθερίας με 3,4%, Μέρα25 με 3,3%, Δημοκράτες με 2%, ΣΥΡΙΖΑ με 2%, Νίκη με 1,1% και Νέα Αριστερά με 0,6%.
Στην ερώτηση «αν την επόμενη ημέρα είχαμε βουλευτικές εκλογές ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;» τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής Νέα Δημοκρατία με 26,6%, ΕΛ.Α.Σ. με 14,2%, ΠΑΣΟΚ με 13%, Ελληνική Λύση με 6%, ΚΚΕ με 5,7%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4,1%, Φωνή Λογικής με 3,5%, Συμμαχία Ελλήνων με 3,4%, Πλεύση Ελευθερίας με 3,1% και ΜέΡΑ25 με 3%.
Στην ίδια δημοσκόπηση περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες (52%) εκτιμούν ότι δεν υπάρχει αξιόπιστη αντιπολίτευση, με το 21% να θεωρεί ότι η αντιπολίτευση ελέγχει την κυβέρνηση και προτείνει λύσεις, το 16% ότι περιορίζεται σε καταγγελίες και το 11% ότι ασκεί κριτική χωρίς να καταθέτει προτάσεις. Παράλληλα το 43% ζητά αλλαγή κυβέρνησης, το 32% προτιμά τη συνέχιση της σημερινής πορείας με διορθώσεις και το 25% θεωρεί ότι η χώρα χρειάζεται αλλαγή πολιτικής.
Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 15,7% και προβάδισμα 1,4 ποσοστιαίων μονάδων από το τρίτο ΠΑΣΟΚ που μετριέται στο 14,3%.
Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 6,6%, ΚΚΕ με 6,3%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4,5%, Φωνή Λογικής με 3,9%, Συμμαχία Ελλήνων με 3,7%, Πλεύση Ελευθερίας με 3,4%, Μέρα25 με 3,3%, Δημοκράτες με 2%, ΣΥΡΙΖΑ με 2%, Νίκη με 1,1% και Νέα Αριστερά με 0,6%.
Στην ερώτηση «αν την επόμενη ημέρα είχαμε βουλευτικές εκλογές ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;» τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής Νέα Δημοκρατία με 26,6%, ΕΛ.Α.Σ. με 14,2%, ΠΑΣΟΚ με 13%, Ελληνική Λύση με 6%, ΚΚΕ με 5,7%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4,1%, Φωνή Λογικής με 3,5%, Συμμαχία Ελλήνων με 3,4%, Πλεύση Ελευθερίας με 3,1% και ΜέΡΑ25 με 3%.
- Με βάση αυτή την εκτίμηση, στην επόμενη Βουλή μπαίνουν 10 κόμματα και οι κοινοβουλευτικές δυνάμεις διαμορφώνονται ως εξής:
- Νέα Δημοκρατία 115 έδρες,
- ΕΛ.Α.Σ. 47 έδρες
- ΠΑΣΟΚ 43 έδρες
- Ελληνική Λύση 20 έδρες
- ΚΚΕ 19 έδρες
- Ελπίδα για τη Δημοκρατία 13 έδρες,
- Φωνή Λογικής 12 έδρες
- Συμμαχία Ελλήνων 11 έδρες
- Πλεύση Ελευθερίας 10 έδρες
- ΜέΡΑ25 10 έδρες.
Στην ίδια δημοσκόπηση περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες (52%) εκτιμούν ότι δεν υπάρχει αξιόπιστη αντιπολίτευση, με το 21% να θεωρεί ότι η αντιπολίτευση ελέγχει την κυβέρνηση και προτείνει λύσεις, το 16% ότι περιορίζεται σε καταγγελίες και το 11% ότι ασκεί κριτική χωρίς να καταθέτει προτάσεις. Παράλληλα το 43% ζητά αλλαγή κυβέρνησης, το 32% προτιμά τη συνέχιση της σημερινής πορείας με διορθώσεις και το 25% θεωρεί ότι η χώρα χρειάζεται αλλαγή πολιτικής.
Οι ερωτηθέντες ονομάτισαν, επίσης, την ακρίβεια (48%) και τη διαφθορά (36%) ως τα σημαντικότερα προβλήματα, 1 στους 2 ζητάει μόνιμες αυξήσεις μισθών και συντάξεων ενώ το 48% επιλέγει τη μείωση των φόρων ως μέτρο οικονομικής ενίσχυσης.
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