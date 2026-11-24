Οι ερωτηθέντες ονομάτισαν, επίσης, την ακρίβεια (48%) και τη διαφθορά (36%) ως τα σημαντικότερα προβλήματα, 1 στους 2 ζητάει μόνιμες αυξήσεις μισθών και συντάξεων ενώ το 48% επιλέγει τη μείωση των φόρων ως μέτρο οικονομικής ενίσχυσης.