Τσίπρας: Διπλάσιες και σκληρότερες από την εποχή των μνημονίων οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αγρότες
Τσίπρας: Διπλάσιες και σκληρότερες από την εποχή των μνημονίων οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αγρότες
Την ανάγκη ολοκληρωμένου σχεδίου για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα επισημαίνει ο πρώην πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του με αγρότες στην Κοζάνη
Στα προβλήματα του αγροτικού κόσμου και στην ανάγκη διαμόρφωσης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα αναφέρεται ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του μετά την επίσκεψή του στην Κοζάνη και τη συνάντησή του με αγρότες της περιοχής.
Ο πρώην πρωθυπουργός υποστηρίζει ότι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σήμερα οι παραγωγοί είναι διπλάσιες και σκληρότερες από εκείνες της περιόδου των μνημονίων, επισημαίνοντας το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις υψηλές τιμές ενέργειας και καυσίμων, καθώς και τις χαμηλές τιμές διάθεσης των αγροτικών προϊόντων.
Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στον ρόλο του ΕΛΓΑ για την προστασία των παραγωγών από τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, τονίζοντας ότι η στήριξη του αγροτικού κόσμου βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες του προγράμματός του.
Όσα λέει στην ανάρτησή του:
«Στο πρόγραμμά μας έχουμε θέσει την ενίσχυση και στήριξη του αγροτικού κόσμου πολύ ψηλά στις προτεραιότητές μας.
Στην εποχή της κλιματικής κρίσης ο αγρότης γίνεται πολύ περισσότερο έρμαιο των πιθανοτήτων και της αβεβαιότητας που σχετίζεται με τα καιρικά φαινόμενα. Επομένως το θέμα του ΕΛΓΑ είναι εξαιρετικά κρίσιμο, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο μεγαλύτερης ασφάλειας στον παραγωγό.
Σήμερα οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κόσμος της παραγωγής είναι διπλάσιες και σκληρότερες από αυτές που αντιμετώπιζε την περίοδο των μνημονίων.
Γνωρίζουμε ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι αγρότες είναι πολλά και συσσωρευμένα: το αυξημένο κόστος παραγωγής, η ενέργεια, τα καύσιμα, οι χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων, η έλλειψη ουσιαστικής στήριξης.
Δεν αρκούν οι διαπιστώσεις και οι ευκαιριακές υποσχέσεις. Χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την επόμενη μέρα του πρωτογενούς τομέα.
Έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις και ρεαλιστικές λύσεις για να στηρίξουμε τους ανθρώπους της παραγωγής, να διασφαλίσουμε το εισόδημά τους και να δώσουμε προοπτική στην ελληνική ύπαιθρο.
Γιατί χωρίς ισχυρό αγροτικό κόσμο και παραγωγή δεν υπάρχει ισχυρή ελληνική οικονομία. Και χωρίς ζωντανή ύπαιθρο, δεν υπάρχει μέλλον για τη χώρα».
Ο πρώην πρωθυπουργός υποστηρίζει ότι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σήμερα οι παραγωγοί είναι διπλάσιες και σκληρότερες από εκείνες της περιόδου των μνημονίων, επισημαίνοντας το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις υψηλές τιμές ενέργειας και καυσίμων, καθώς και τις χαμηλές τιμές διάθεσης των αγροτικών προϊόντων.
Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στον ρόλο του ΕΛΓΑ για την προστασία των παραγωγών από τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, τονίζοντας ότι η στήριξη του αγροτικού κόσμου βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες του προγράμματός του.
Όσα λέει στην ανάρτησή του:
«Στο πρόγραμμά μας έχουμε θέσει την ενίσχυση και στήριξη του αγροτικού κόσμου πολύ ψηλά στις προτεραιότητές μας.
Στην εποχή της κλιματικής κρίσης ο αγρότης γίνεται πολύ περισσότερο έρμαιο των πιθανοτήτων και της αβεβαιότητας που σχετίζεται με τα καιρικά φαινόμενα. Επομένως το θέμα του ΕΛΓΑ είναι εξαιρετικά κρίσιμο, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο μεγαλύτερης ασφάλειας στον παραγωγό.
Σήμερα οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κόσμος της παραγωγής είναι διπλάσιες και σκληρότερες από αυτές που αντιμετώπιζε την περίοδο των μνημονίων.
Γνωρίζουμε ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι αγρότες είναι πολλά και συσσωρευμένα: το αυξημένο κόστος παραγωγής, η ενέργεια, τα καύσιμα, οι χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων, η έλλειψη ουσιαστικής στήριξης.
Δεν αρκούν οι διαπιστώσεις και οι ευκαιριακές υποσχέσεις. Χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την επόμενη μέρα του πρωτογενούς τομέα.
Έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις και ρεαλιστικές λύσεις για να στηρίξουμε τους ανθρώπους της παραγωγής, να διασφαλίσουμε το εισόδημά τους και να δώσουμε προοπτική στην ελληνική ύπαιθρο.
Γιατί χωρίς ισχυρό αγροτικό κόσμο και παραγωγή δεν υπάρχει ισχυρή ελληνική οικονομία. Και χωρίς ζωντανή ύπαιθρο, δεν υπάρχει μέλλον για τη χώρα».
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