Τσίπρας: Διπλάσιες και σκληρότερες από την εποχή των μνημονίων οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αγρότες

Την ανάγκη ολοκληρωμένου σχεδίου για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα επισημαίνει ο πρώην πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του με αγρότες στην Κοζάνη