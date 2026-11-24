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Χαβιέρ Ριμπάλτα στη Gazzetta Dello Sport: Έπιασαν το τζακ ποτ στην Κόμο με τον Δουβίκα, έχω δεθεί με τον Νίκολιτς
Χαβιέρ Ριμπάλτα στη Gazzetta Dello Sport: Έπιασαν το τζακ ποτ στην Κόμο με τον Δουβίκα, έχω δεθεί με τον Νίκολιτς
Ο αθλητικός διευθυντής της ΑΕΚ μίλησε στην ιταλική εφημερίδα για την ελληνική του εμπειρία, αλλά και για το παρελθόν στη Serie Α
Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα μπορεί να γεννήθηκε στη Βαρκελώνη, ωστόσο σε μεγάλο βαθμό η καριέρα του εκτυλίχθηκε στην Ιταλία (Νοβάρα, Πάρμα και φυσικά στη Γιουβέντους όπου για μια πενταετία ήταν επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ).
Με αφορμή την παρουσία της ΑΕΚ στο Κόμο για τον αγώνα του Champions League η Gazzetta Dello Sport μίλησε μαζί του για το ιταλικό παρελθόν του, αλλά και το πρότζεκτ στην ΑΕΚ.
Αναλυτικά τα σημαντικότερα κομμάτια της συνέντευξης:
Βρισκόσασταν στη Γιουβέντους, ξανά ως επικεφαλής σκάουτινγκ, από το 2012 έως το 2017, μια περίοδο κατά την οποία οι «Μπιανκονέρι» κατέκτησαν πέντε από τα εννέα συνεχόμενα πρωταθλήματά τους και έφτασαν σε δύο τελικούς Champions League. Ένας ίσως ανεπανάληπτος κύκλος. Τι το ιδιαίτερο είχε εκείνη η ομάδα;
«Τα πάντα. Από τον πρόεδρο Αντρέα Ανιέλι μέχρι τη διοίκηση, με το δίδυμο Μαρότα-Παράτιτσι. Υπήρχε η σωστή νοοτροπία· το μεγαλείο του συλλόγου ήταν εμφανές σε κάθε τομέα και έφερνε αποτελέσματα. Ήμασταν κυρίαρχοι, με μια ομάδα εξαιρετικών παικτών, ακόμη και σε ανθρώπινο επίπεδο, κάτι που είναι καθοριστικό στα αποδυτήρια. Το μόνο παράπονο είναι ότι φτάσαμε σε δύο τελικούς Champions League απέναντι στις δύο ισχυρότερες ομάδες εκείνης της περιόδου, την Μπαρτσελόνα του Μέσι και τη Ρεάλ Μαδρίτης του Ρονάλντο».
Γιατί δυσκολεύεται τόσο πολύ η Γιουβέντους σήμερα;
«Έχουν χάσει εκείνο το στάτους και το να το ανακτήσουν είναι πολύ δύσκολο. Συνέβη και στην Ίντερ στο παρελθόν, και τώρα οι ρόλοι έχουν αντιστραφεί. Οι λόγοι είναι τόσο οικονομικοί όσο και αγωνιστικοί, τόσο στην Ιταλία όσο και στο εξωτερικό. Η Premier League είναι πλέον κυρίαρχη, ακόμη και μικρές ομάδες μπορούν να ανταγωνιστούν τη Γιουβέντους. Το ίδιο συμβαίνει και με τη Μίλαν».
Υπάρχει κάποια μεταγραφή που να σας έχει μείνει στην καρδιά;
«Ήταν πάντα ομαδική δουλειά. Είμαι χαρούμενος που δούλεψα σε ένα υψηλού επιπέδου τμήμα σκάουτινγκ και με επαγγελματίες όπως οι Κλαούντιο Κιελίνι, Πάμπλο Λονγκόρια, Τζιοβάνι Ρόσι, Τζίτζι Μιλάνι και Φεντερίκο Κερουμπίνι, και ήταν υπέροχο που ανακαλύψαμε ταλέντα όπως ο Κομάν. Έχω ιδιαίτερη αδυναμία στον Μοράτα. Έκανε σπουδαία καριέρα και υποτιμήθηκε και επικρίθηκε πολύ, ίσως επειδή είναι υπερβολικά ευγενικός και ταπεινός. Έφυγα από τη Γιούβε επειδή είχα δεχτεί πρόταση από τη Γιουνάιτεντ και ήθελα να δοκιμάσω μια εμπειρία στην Αγγλία. Δεν κράτησε πολύ, γιατί μετά από έναν χρόνο πήγα στη Ζενίτ ως αθλητικός διευθυντής, αλλά ήταν πολύ εποικοδομητικό: δούλεψα με τον Μουρίνιο, έναν από τους κορυφαίους του σύγχρονου ποδοσφαίρου».
Ανησυχείτε για την Κόμο μετά τη νίκη της με 9-1 στην έδρα της Λανς;
«Δεν χρειαζόμαστε κίνητρο για τους αγώνες του Champions League. Ξέρουμε ότι απέναντι στην Κόμο πρέπει να είσαι σε εγρήγορση και να έχεις πάντα τον συναγερμό ανοιχτό: μπορούν να σκοράρουν ανά πάσα στιγμή. Οι προσδοκίες είναι πολύ υψηλές εδώ· στο πρωτάθλημα παλεύουμε πάντα για τον τίτλο και το Champions League είναι η επιβράβευση για την περσινή δουλειά. Έχουμε πολλούς παίκτες που γνωρίζουν τη Serie A: όχι μόνο τον Μπρινιόλι, αλλά και τους Γιόβιτς, Λυκογιάννη, Στρακόσα και Μαρίν».
Ποιον φοβάστε περισσότερο από την Κόμο;
«Τον Δουβίκα, ο οποίος κάνει μια απίστευτη σεζόν —έπιασαν το τζάκποτ στην Κόμο— και έχει τα ιδανικά χαρακτηριστικά για τον Φάμπρεγας. Και μετά, φυσικά, τον Νίκο Παζ, έναν εντυπωσιακό παίκτη: είναι απίστευτος σωματικά, τεχνικά και πνευματικά. Ένας από τους καλύτερους στη Serie A».
Τον Ιανουάριο θα φιλοξενήσετε τη Ρόμα του Γκασπερίνι.
«Άλλη μια πολύ δυνατή ομάδα όπου είναι εμφανής η πινελιά του προπονητή. Ο Σουλέ και ο Μάλεν κάνουν εξαιρετική σεζόν και με τον “Γκασπ” οι επιθετικοί λάμπουν. Ωστόσο, έχουμε εξαιρετικές επιδόσεις εντός έδρας: σπάνια χάνουμε στο γήπεδό μας. Το ποδόσφαιρο βελτιώνεται εδώ, υπάρχουν τέσσερις κορυφαίες ομάδες: η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Πέρυσι φτάσαμε στα προημιτελικά του Conference League και το 2023-24 το κατέκτησε ο Ολυμπιακός».
Με ποιον προπονητή δεθήκατε περισσότερο;
«Με τον τωρινό, τον Νίκολιτς, τον οποίο ήθελα στην ΑΕΚ και με τον οποίο κατακτήσαμε το πρωτάθλημα. Έχουμε επίσης μια ιδιαίτερη σχέση με τον Τούντορ στη Μαρσέιγ. Και με τον Φάμπιο Γκρόσο, με τον οποίο συνεργαστήκαμε στη Γιουβέντους. Στην Πάρμα είχα τον Μαρέσκα, ο οποίος τώρα προπονεί τη Σίτι. Δυστυχώς, τα πράγματα δεν πήγαν καλά εκεί, αλλά χαίρομαι για την καριέρα που κάνει».
Με αφορμή την παρουσία της ΑΕΚ στο Κόμο για τον αγώνα του Champions League η Gazzetta Dello Sport μίλησε μαζί του για το ιταλικό παρελθόν του, αλλά και το πρότζεκτ στην ΑΕΚ.
Αναλυτικά τα σημαντικότερα κομμάτια της συνέντευξης:
Βρισκόσασταν στη Γιουβέντους, ξανά ως επικεφαλής σκάουτινγκ, από το 2012 έως το 2017, μια περίοδο κατά την οποία οι «Μπιανκονέρι» κατέκτησαν πέντε από τα εννέα συνεχόμενα πρωταθλήματά τους και έφτασαν σε δύο τελικούς Champions League. Ένας ίσως ανεπανάληπτος κύκλος. Τι το ιδιαίτερο είχε εκείνη η ομάδα;
«Τα πάντα. Από τον πρόεδρο Αντρέα Ανιέλι μέχρι τη διοίκηση, με το δίδυμο Μαρότα-Παράτιτσι. Υπήρχε η σωστή νοοτροπία· το μεγαλείο του συλλόγου ήταν εμφανές σε κάθε τομέα και έφερνε αποτελέσματα. Ήμασταν κυρίαρχοι, με μια ομάδα εξαιρετικών παικτών, ακόμη και σε ανθρώπινο επίπεδο, κάτι που είναι καθοριστικό στα αποδυτήρια. Το μόνο παράπονο είναι ότι φτάσαμε σε δύο τελικούς Champions League απέναντι στις δύο ισχυρότερες ομάδες εκείνης της περιόδου, την Μπαρτσελόνα του Μέσι και τη Ρεάλ Μαδρίτης του Ρονάλντο».
Γιατί δυσκολεύεται τόσο πολύ η Γιουβέντους σήμερα;
«Έχουν χάσει εκείνο το στάτους και το να το ανακτήσουν είναι πολύ δύσκολο. Συνέβη και στην Ίντερ στο παρελθόν, και τώρα οι ρόλοι έχουν αντιστραφεί. Οι λόγοι είναι τόσο οικονομικοί όσο και αγωνιστικοί, τόσο στην Ιταλία όσο και στο εξωτερικό. Η Premier League είναι πλέον κυρίαρχη, ακόμη και μικρές ομάδες μπορούν να ανταγωνιστούν τη Γιουβέντους. Το ίδιο συμβαίνει και με τη Μίλαν».
Υπάρχει κάποια μεταγραφή που να σας έχει μείνει στην καρδιά;
«Ήταν πάντα ομαδική δουλειά. Είμαι χαρούμενος που δούλεψα σε ένα υψηλού επιπέδου τμήμα σκάουτινγκ και με επαγγελματίες όπως οι Κλαούντιο Κιελίνι, Πάμπλο Λονγκόρια, Τζιοβάνι Ρόσι, Τζίτζι Μιλάνι και Φεντερίκο Κερουμπίνι, και ήταν υπέροχο που ανακαλύψαμε ταλέντα όπως ο Κομάν. Έχω ιδιαίτερη αδυναμία στον Μοράτα. Έκανε σπουδαία καριέρα και υποτιμήθηκε και επικρίθηκε πολύ, ίσως επειδή είναι υπερβολικά ευγενικός και ταπεινός. Έφυγα από τη Γιούβε επειδή είχα δεχτεί πρόταση από τη Γιουνάιτεντ και ήθελα να δοκιμάσω μια εμπειρία στην Αγγλία. Δεν κράτησε πολύ, γιατί μετά από έναν χρόνο πήγα στη Ζενίτ ως αθλητικός διευθυντής, αλλά ήταν πολύ εποικοδομητικό: δούλεψα με τον Μουρίνιο, έναν από τους κορυφαίους του σύγχρονου ποδοσφαίρου».
Ανησυχείτε για την Κόμο μετά τη νίκη της με 9-1 στην έδρα της Λανς;
«Δεν χρειαζόμαστε κίνητρο για τους αγώνες του Champions League. Ξέρουμε ότι απέναντι στην Κόμο πρέπει να είσαι σε εγρήγορση και να έχεις πάντα τον συναγερμό ανοιχτό: μπορούν να σκοράρουν ανά πάσα στιγμή. Οι προσδοκίες είναι πολύ υψηλές εδώ· στο πρωτάθλημα παλεύουμε πάντα για τον τίτλο και το Champions League είναι η επιβράβευση για την περσινή δουλειά. Έχουμε πολλούς παίκτες που γνωρίζουν τη Serie A: όχι μόνο τον Μπρινιόλι, αλλά και τους Γιόβιτς, Λυκογιάννη, Στρακόσα και Μαρίν».
Ποιον φοβάστε περισσότερο από την Κόμο;
«Τον Δουβίκα, ο οποίος κάνει μια απίστευτη σεζόν —έπιασαν το τζάκποτ στην Κόμο— και έχει τα ιδανικά χαρακτηριστικά για τον Φάμπρεγας. Και μετά, φυσικά, τον Νίκο Παζ, έναν εντυπωσιακό παίκτη: είναι απίστευτος σωματικά, τεχνικά και πνευματικά. Ένας από τους καλύτερους στη Serie A».
Τον Ιανουάριο θα φιλοξενήσετε τη Ρόμα του Γκασπερίνι.
«Άλλη μια πολύ δυνατή ομάδα όπου είναι εμφανής η πινελιά του προπονητή. Ο Σουλέ και ο Μάλεν κάνουν εξαιρετική σεζόν και με τον “Γκασπ” οι επιθετικοί λάμπουν. Ωστόσο, έχουμε εξαιρετικές επιδόσεις εντός έδρας: σπάνια χάνουμε στο γήπεδό μας. Το ποδόσφαιρο βελτιώνεται εδώ, υπάρχουν τέσσερις κορυφαίες ομάδες: η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Πέρυσι φτάσαμε στα προημιτελικά του Conference League και το 2023-24 το κατέκτησε ο Ολυμπιακός».
Με ποιον προπονητή δεθήκατε περισσότερο;
«Με τον τωρινό, τον Νίκολιτς, τον οποίο ήθελα στην ΑΕΚ και με τον οποίο κατακτήσαμε το πρωτάθλημα. Έχουμε επίσης μια ιδιαίτερη σχέση με τον Τούντορ στη Μαρσέιγ. Και με τον Φάμπιο Γκρόσο, με τον οποίο συνεργαστήκαμε στη Γιουβέντους. Στην Πάρμα είχα τον Μαρέσκα, ο οποίος τώρα προπονεί τη Σίτι. Δυστυχώς, τα πράγματα δεν πήγαν καλά εκεί, αλλά χαίρομαι για την καριέρα που κάνει».
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