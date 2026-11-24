Φλωρίδης: Μέχρι 1η Μαΐου η μεταβατική διάταξη για τις κληρονομιές

«Εκεί που ο ΚΟΚ χρειάζεται να γίνει πιο αυστηρός με εμπειρία 1,5 έτους θα γίνει» είπε ο Γιώργος Φλωρίδης