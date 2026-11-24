Φλωρίδης: Μέχρι 1η Μαΐου η μεταβατική διάταξη για τις κληρονομιές
Φλωρίδης: Μέχρι 1η Μαΐου η μεταβατική διάταξη για τις κληρονομιές
«Εκεί που ο ΚΟΚ χρειάζεται να γίνει πιο αυστηρός με εμπειρία 1,5 έτους θα γίνει» είπε ο Γιώργος Φλωρίδης
Για τις αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο και τις μεταβατικές διατάξεις για την εφαρμογή τους μίλησε το πρωί της Τρίτης ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης.
Όπως εξήγησε στο ΟΡΕΝ ο κ. Φλωρίδης «στο νέο κληρονομικό δίκαιο υπάρχει μια μεγάλη τομή σε σχέση με την προηγούμενη διάταξη που έλεγε ότι η περιουσία που κληρονομεί κάποιος μπορεί να επιβαρύνει τη δικιά του περιουσία. Η τομή είναι ότι η περιουσία που κληρονομείται δεν επιβαρύνει την περιουσία αυτού που κληρονομεί. Στις μεταβατικές διατάξεις προβλέψαμε μια προθεσμία 6 μηνών που λήγει τώρα για να γίνεται αποποίηση με την ωφέλεια της απογραφής. Φαίνεται όμως ότι αρκετοί δεν είχαν ενημερωθεί για τη διάταξη αυτή και ήρθαν αιτήματα από την ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων και τους πολίτες. Η απόφαση είναι νέα προθεσμία μέχρι την 1η Μαΐου».
Ερωτηθείς στη συνέχεια για τις αλλαγές στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ο υπουργός Δικαιοσύνης σημείωσε «εκεί που χρειάζεται να γίνει πιο αυστηρός με εμπειρία 1,5 έτους θα γίνει. Για αυτόν για παράδειγμα που βάζει άτι και δεν πιάνει το ραντάρ την πινακίδα του οχήματός του, θα πέσει πέλεκυς. Αυτό που δεν αλλάζει είναι οι δύο βασικοί στόχοι του ΚΟΚ: να προστατεύσει την ανθρώπινη ζωή και να δημιουργήσει μια νέα οδηγική κουλτούρα»
Σχετικά με την υπόθεση της δίκης των Τεμπών και την κλήση του Κώστα Αχ. Καραμανλή από τον ανακριτή για απολογία, ο κ. Φλωρίδης εξήγησε πως «όταν η υπόθεση ήρθε στη Βουλή για τον Κώστα Αχ. Καραμανλή η Βουλή αποφάσισε παραπομπή για μια συγκεκριμένη κατηγορία. Ακολούθησε κλήρωση δημόσια για τα μέλη του δικαστικού συμβουλίου που όρισε ανακριτή που διεξήγαγε την ανάκριση. Τώρα θα ληφθούν οι απολογίες όλων και μετά ο ανακριτής θα υποβάλει έκθεση και ο εισαγγελέας θα συντάξει την έκθεσή του προς το δικαστικό συμβούλιο. Θεωρητικά μπορεί να συμβεί αναβάθμιση κατηγορίας».
Ερωτηθείς, τέλος, για την υπόθεση με τον υφυπουργό Εσωτερικών, Βαγγέλη Λιάκο, ο υπουργός Δικαιοσύνης επισήμανε «εγώ δεν λέω ότι δεν είναι θέμα αλλά δεν μπορεί να είναι κυρίαρχο. Η πολιτική είναι ό,τι πιο σκληρό μπορείς να κάνει κανείς και χρειάζεται προσοχή σε ό,τι κάνουμε. Η πολιτική είναι να υπηρετούμε το δημόσιο συμφέρουν και να προστατεύουμε το δημόσιο χρήμα. Εγώ βλέπω ότι η αντιπολίτευση επιτίθεται σε έναν υφυπουργό και αυτός απαντά με μηνύσεις που λέει ότι είστε ψεύτες. Είμαστε οι πολιτικοί εκτεθειμένοι γι αυτό και η προσοχή πρέπει να είναι είναι πολύ μεγάλη. Δεν αντιδρούμε όλοι με τον ίδιο τρόπο
Όπως εξήγησε στο ΟΡΕΝ ο κ. Φλωρίδης «στο νέο κληρονομικό δίκαιο υπάρχει μια μεγάλη τομή σε σχέση με την προηγούμενη διάταξη που έλεγε ότι η περιουσία που κληρονομεί κάποιος μπορεί να επιβαρύνει τη δικιά του περιουσία. Η τομή είναι ότι η περιουσία που κληρονομείται δεν επιβαρύνει την περιουσία αυτού που κληρονομεί. Στις μεταβατικές διατάξεις προβλέψαμε μια προθεσμία 6 μηνών που λήγει τώρα για να γίνεται αποποίηση με την ωφέλεια της απογραφής. Φαίνεται όμως ότι αρκετοί δεν είχαν ενημερωθεί για τη διάταξη αυτή και ήρθαν αιτήματα από την ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων και τους πολίτες. Η απόφαση είναι νέα προθεσμία μέχρι την 1η Μαΐου».
Ερωτηθείς στη συνέχεια για τις αλλαγές στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ο υπουργός Δικαιοσύνης σημείωσε «εκεί που χρειάζεται να γίνει πιο αυστηρός με εμπειρία 1,5 έτους θα γίνει. Για αυτόν για παράδειγμα που βάζει άτι και δεν πιάνει το ραντάρ την πινακίδα του οχήματός του, θα πέσει πέλεκυς. Αυτό που δεν αλλάζει είναι οι δύο βασικοί στόχοι του ΚΟΚ: να προστατεύσει την ανθρώπινη ζωή και να δημιουργήσει μια νέα οδηγική κουλτούρα»
Σχετικά με την υπόθεση της δίκης των Τεμπών και την κλήση του Κώστα Αχ. Καραμανλή από τον ανακριτή για απολογία, ο κ. Φλωρίδης εξήγησε πως «όταν η υπόθεση ήρθε στη Βουλή για τον Κώστα Αχ. Καραμανλή η Βουλή αποφάσισε παραπομπή για μια συγκεκριμένη κατηγορία. Ακολούθησε κλήρωση δημόσια για τα μέλη του δικαστικού συμβουλίου που όρισε ανακριτή που διεξήγαγε την ανάκριση. Τώρα θα ληφθούν οι απολογίες όλων και μετά ο ανακριτής θα υποβάλει έκθεση και ο εισαγγελέας θα συντάξει την έκθεσή του προς το δικαστικό συμβούλιο. Θεωρητικά μπορεί να συμβεί αναβάθμιση κατηγορίας».
Ερωτηθείς, τέλος, για την υπόθεση με τον υφυπουργό Εσωτερικών, Βαγγέλη Λιάκο, ο υπουργός Δικαιοσύνης επισήμανε «εγώ δεν λέω ότι δεν είναι θέμα αλλά δεν μπορεί να είναι κυρίαρχο. Η πολιτική είναι ό,τι πιο σκληρό μπορείς να κάνει κανείς και χρειάζεται προσοχή σε ό,τι κάνουμε. Η πολιτική είναι να υπηρετούμε το δημόσιο συμφέρουν και να προστατεύουμε το δημόσιο χρήμα. Εγώ βλέπω ότι η αντιπολίτευση επιτίθεται σε έναν υφυπουργό και αυτός απαντά με μηνύσεις που λέει ότι είστε ψεύτες. Είμαστε οι πολιτικοί εκτεθειμένοι γι αυτό και η προσοχή πρέπει να είναι είναι πολύ μεγάλη. Δεν αντιδρούμε όλοι με τον ίδιο τρόπο
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