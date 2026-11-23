Τα σχολεία μας ήταν για δεκαετίες στην ίδια και χειρότερη κατάσταση, προτεραιοποιήθηκαν κάποιες μεταρρυθμίσεις, ήδη από την αρχή της δεύτερης τετραετίας είναι στο επίκεντρο η αναβάθμιση των σχολείων, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

Παύλος Μαρινάκης, μετά τη μεγάλη έρευνα του Πρώτου Θέματος που αποκάλυψε την κατάσταση σε χιλιάδες σχολικά κτίρια της χώρας, παραδεχόμενος ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις πρέπει να επιταχυνθούν.



«Εμείς δεν ωραιοποιούμε καταστάσεις. Προφανώς υπάρχει ζήτημα, το οποίο πρέπει να δούμε όλο και πιο σοβαρά», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, επιμένοντας ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει τις ελλείψεις και επιχειρεί να καλύψει το χαμένο έδαφος δεκαετιών.



Η «Μαριέττα Γιαννάκου», ποσοστό λίγο πάνω από το 5%, ενώ, σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, σχεδόν οκτώ στα δέκα σχολικά κτίρια χρειάζονται παρεμβάσεις. Ένα στα πέντε χρειάζεται άμεσα ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας και ένα στα δέκα χαρακτηρίζεται ακατάλληλο να συνεχίσει να λειτουργεί.







Το σχέδιο ανακαινίσεων

Απέναντι σε αυτή την εικόνα, ο Παύλος Μαρινάκης παρουσίασε τις παρεμβάσεις που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, με αιχμή το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», το οποίο ξεκίνησε το 2024-2025 με τη συμμετοχή και των τραπεζών.





Οι διαχρονικές ευθύνες

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στάθηκε, πάντως, ιδιαίτερα και στις ευθύνες προηγούμενων κυβερνήσεων για τη σημερινή κατάσταση των σχολικών υποδομών.



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Εξηγώντας τις κυβερνητικές προτεραιότητες, υποστήριξε ότι την πρώτη τετραετία το βάρος δόθηκε στη διατήρηση της χώρας όρθιας, στη στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και στην προώθηση συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων. Από την αρχή της δεύτερης τετραετίας, όπως είπε, η αναβάθμιση των σχολείων και των φοιτητικών εστιών βρίσκεται στο επίκεντρο.



«Ναι, υπάρχει ζήτημα. Πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα, πρέπει να προχωρήσουν όλα αυτά πιο γρήγορα», επανέλαβε, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, σε συνέχεια, όπως ανέφερε, της απραξίας πολλών προηγούμενων κυβερνήσεων.



Η ανάγκη επιτάχυνσης αποτυπώνεται και σε έναν ακόμη υπολογισμό της έρευνας του Πρώτου Θέματος. Με τους σημερινούς ρυθμούς θα χρειάζονταν τουλάχιστον 25 χρόνια για να ανακαινιστεί το σύνολο των σχολείων, ενώ το εκτιμώμενο κόστος των αναγκαίων παρεμβάσεων προσεγγίζει τα 2,5 δισ. ευρώ. Έτσι, παρά τα έργα που έχουν ήδη γίνει και όσα σχεδιάζονται, το μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση είναι πλέον η ταχύτητα με την οποία οι εξαγγελίες θα μετατραπούν σε ουσιαστικές βελτιώσεις στην καθημερινότητα μαθητών και εκπαιδευτικών.



Το σοβαρό πρόβλημα των σχολικών υποδομών αναγνώρισε ο, μετά τη μεγάλη έρευνα του Πρώτου Θέματος που αποκάλυψε την κατάσταση σε χιλιάδες σχολικά κτίρια της χώρας, παραδεχόμενος ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις πρέπει να επιταχυνθούν.«Εμείς δεν ωραιοποιούμε καταστάσεις. Προφανώς υπάρχει ζήτημα, το οποίο πρέπει να δούμε όλο και πιο σοβαρά», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, επιμένοντας ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει τις ελλείψεις και επιχειρεί να καλύψει το χαμένο έδαφος δεκαετιών. κυριακάτικη έρευνα του Πρώτου Θέματος ανέδειξε με συγκεκριμένα στοιχεία και αποκαλυπτικές εικόνες το μέγεθος του προβλήματος. Από τις 12.690 δημόσιες σχολικές μονάδες, μόλις 669 έχουν ανακαινιστεί μέσω του προγράμματος, ποσοστό λίγο πάνω από το 5%, ενώ, σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, σχεδόν οκτώ στα δέκα σχολικά κτίρια χρειάζονται παρεμβάσεις. Ένα στα πέντε χρειάζεται άμεσα ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας και ένα στα δέκα χαρακτηρίζεται ακατάλληλο να συνεχίσει να λειτουργεί.Πίσω από τους αριθμούς βρίσκονται οι εικόνες που κατέγραψε το ρεπορτάζ. Σοβάδες που πέφτουν μέσα στις αίθουσες, σχολεία που πλημμυρίζουν με την πρώτη βροχή, ακατάλληλοι χώροι υγιεινής και μαθητές που εξακολουθούν να κάνουν μάθημα σε κοντέινερ. Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις του 5ου Γυμνασίου Ηλιούπολης, όπου χρειάστηκε να δημοσιοποιηθούν οι εικόνες από τις τουαλέτες για να ξεκινήσουν εργασίες, και σχολείων στις Αχαρνές που αντιμετωπίζουν προβλήματα με εισροή νερών και τρωκτικά.Απέναντι σε αυτή την εικόνα, ο Παύλος Μαρινάκης παρουσίασε τις παρεμβάσεις που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, με αιχμή το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», το οποίο ξεκίνησε το 2024-2025 με τη συμμετοχή και των τραπεζών.Όπως ανέφερε, έχουν ήδη ανακαινιστεί 669 σχολεία, με στόχο ο αριθμός να φτάσει τις 2.000 έως το καλοκαίρι του 2028. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι το επόμενο διάστημα θα δημοσιοποιηθεί η λίστα 500 ακόμη σχολείων για τα οποία θα εκπονηθούν μελέτες ανακαίνισης, ενώ σημείωσε ότι προχωρά και η κατασκευή νέων σχολικών μονάδων.Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στάθηκε, πάντως, ιδιαίτερα και στις ευθύνες προηγούμενων κυβερνήσεων για τη σημερινή κατάσταση των σχολικών υποδομών.«Δεν χρειάζεται να κάνουμε το μαύρο άσπρο. Τα σχολεία μας ήταν για δεκαετίες στην ίδια και χειρότερη κατάσταση», σημείωσε, προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι «είχε να μπει έστω και μία βίδα στα σχολεία για πάρα πολλά χρόνια», ακόμη και πριν από τη δύσκολη περίοδο των μνημονίων.Εξηγώντας τις κυβερνητικές προτεραιότητες, υποστήριξε ότι την πρώτη τετραετία το βάρος δόθηκε στη διατήρηση της χώρας όρθιας, στη στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και στην προώθηση συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων. Από την αρχή της δεύτερης τετραετίας, όπως είπε, η αναβάθμιση των σχολείων και των φοιτητικών εστιών βρίσκεται στο επίκεντρο.«Ναι, υπάρχει ζήτημα. Πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα, πρέπει να προχωρήσουν όλα αυτά πιο γρήγορα», επανέλαβε, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, σε συνέχεια, όπως ανέφερε, της απραξίας πολλών προηγούμενων κυβερνήσεων.Η ανάγκη επιτάχυνσης αποτυπώνεται και σε έναν ακόμη υπολογισμό της έρευνας του Πρώτου Θέματος. Με τους σημερινούς ρυθμούς θα χρειάζονταν τουλάχιστον 25 χρόνια για να ανακαινιστεί το σύνολο των σχολείων, ενώ το εκτιμώμενο κόστος των αναγκαίων παρεμβάσεων προσεγγίζει τα 2,5 δισ. ευρώ. Έτσι, παρά τα έργα που έχουν ήδη γίνει και όσα σχεδιάζονται, το μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση είναι πλέον η ταχύτητα με την οποία οι εξαγγελίες θα μετατραπούν σε ουσιαστικές βελτιώσεις στην καθημερινότητα μαθητών και εκπαιδευτικών.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης του κυβερνητικού εκπροσώπου έχει ως εξής: Ο κ.Μαρινάκης δήλωσε: «Εμείς δεν ωραιοποιούμε καταστάσεις. Προφανώς υπάρχει ζήτημα το οποίο πρέπει να δούμε όλο και πιο σοβαρά. Και γι’ αυτό και ξεκίνησε μία προσπάθεια το υπουργείο παιδείας το 2024 2025 με το πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου με τη συμμετοχή και των τραπεζών να αναβαθμίζονται όσα παραπάνω σχολεία. Ήδη 669 έχουν αναβαθμιστεί μέσω του προγράμματος και στόχος είναι ο αριθμός να φτάσει τις 2000 έως το καλοκαίρι του 28. Και επίκειται το επόμενο διάστημα η δημοσίευση της λίστας 500 μελετών σχολείων προς μελέτη και ανακαίνιση. Χτίζονται νέα σχολεία. Ναι είναι σημαντικό θέμα. Δε χρειάζεται να κάνουμε το μαύρο άσπρο. Τα σχολεία μας ήταν για δεκαετίες στην ίδια και χειρότερη κατάσταση. Δηλαδή είχε να μπει έστω και μία βίδα στα σχολεία για πάρα πολλά χρόνια και δυστυχώς πριν τα δύσκολα χρόνια των μνημονίων. Την πρώτη τετραετία ο στόχος ήταν να μείνει χώρα όρθια. Να αντέξει το εθνικό σύστημα υγείας. Προτεραιοποιήθηκαν κάποιες μεταρρυθμίσεις. Ήδη από την αρχή της δεύτερης τετραετίας είναι στο επίκεντρο η αναβάθμιση των σχολείων, των εστιών στα πανεπιστήμια που γίνεται εξαιρετικό έργο και από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Άρα ναι υπάρχει ζήτημα, πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα, πρέπει να προχωρήσουν όλα αυτά πιο γρήγορα και δεν είναι ότι δεν το βλέπουμε και γι’ αυτό κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε σε συνέχεια της απραξίας από πολλές προηγούμενες κυβερνήσεις».

