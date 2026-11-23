Ανδρουλάκης κατά Τσίπρα: «Λέει ότι δεν πούλησε ούτε ένα ευρώ δάνεια στα funds και πούλησε 20 δισ.»
Ανδρουλάκης κατά Τσίπρα: «Λέει ότι δεν πούλησε ούτε ένα ευρώ δάνεια στα funds και πούλησε 20 δισ.»
«Δηλαδή τι θέλει ο κ. Τσίπρας; Να τον ακούμε να λέει ότι δεν πούλησε ούτε 1 ευρώ δάνεια στα funds και πούλησε 20 δισ. ευρώ με δικό του νόμο; Ή να λένε στελέχη της ΕΛΑΣ ότι δεν φταίει ο νόμος Τσίπρα αλλά ένας νόμος του 2003;» διερωτήθηκε o πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
Με τον Νίκο Ανδρουλάκη να στρέφει τα βέλη του κατά του Αλέξη Τσίπρα και της πολιτικής που είχε ασκήσει ως πρωθυπουργός για τα funds συνεχίστηκε η κόντρα ΠΑΣΟΚ - ΕΛΑΣ, που τις τελευταίες ημέρες έχει κορυφωθεί, τόσο για τα «κόκκινα δάνεια» όσο και για τη σημαία του Πολυτεχνείου.
Στη συνέντευξη Τύπου για την πανελλαδική δράση «Μαζί Σχεδιάζουμε», ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ θα απαντά όπου χρειάζεται. «Δηλαδή τι θέλει ο κ. Τσίπρας; Να τον ακούμε να λέει ότι δεν πούλησε ούτε 1 ευρώ δάνεια στα funds και πούλησε 20 δισ. ευρώ με δικό του νόμο; Ή να λένε στελέχη της ΕΛΑΣ ότι δεν φταίει ο νόμος Τσίπρα αλλά ένας νόμος του 2003;» διερωτήθηκε.
Ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι από το 2003 έως το 2017 δεν υπήρχαν στην Ελλάδα funds που αγόραζαν κόκκινα δάνεια. «Όχι. Τα funds ήρθαν μετά τον νόμο που ψήφισαν στη Βουλή», πρόσθεσε, λέγοντας ότι το ζήτημα δεν έχει να κάνει με την πολιτική αντιπαράθεση, αλλά με την αλήθεια, όποιον κι αν αφορά.
Για την κόντρα με αφορμή τη σημαία για το Πολυτεχνείο, είπε ότι η σημαία «δεν είναι πεδίο κομματικών και μικροκομματικών αντιπαραθέσεων» και ότι δεν θα μπει στη συζήτηση, ως ελάχιστη τιμή σε όσους θυσιάστηκαν«, κατηγορώντας όσους, αντί να απαντούν στον υπουργό Υγείας για όσα είπε για το Πολυτεχνείο, επιτίθενται στο ΠΑΣΟΚ.
Μαζί με την Άννα Διαμαντοπούλου και τον βουλευτή Γιώργο Νικητιάδη, ο κ. Ανδρουλάκης παρουσίασε τον νέο κύκλο εκδηλώσεων του ΠΑΣΟΚ για το παραγωγικό μοντέλο.
Ο κύκλος ξεκινά αύριο (24 Νοεμβρίου) με επισκέψεις στο Θριάσειο και στα μικρά ναυπηγεία, αλλά και στην αμυντική βιομηχανία σε Πέραμα και Σαλαμίνα. Ακολουθούν εκδηλώσεις σε Καβάλα για το κρασί και το λάδι, Θεσσαλονίκη, Καλάβρυτα και Οινόφυτα. Στόχος είναι να δείξει το ΠΑΣΟΚ «πώς θα κυβερνήσει». Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι το διαθέσιμο εισόδημα στην Ελλάδα είναι 22% χαμηλότερο από το 2010, ενώ στην ΕΕ έχει αυξηθεί πάνω από 25%.
Στη συνέντευξη Τύπου για την πανελλαδική δράση «Μαζί Σχεδιάζουμε», ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ θα απαντά όπου χρειάζεται. «Δηλαδή τι θέλει ο κ. Τσίπρας; Να τον ακούμε να λέει ότι δεν πούλησε ούτε 1 ευρώ δάνεια στα funds και πούλησε 20 δισ. ευρώ με δικό του νόμο; Ή να λένε στελέχη της ΕΛΑΣ ότι δεν φταίει ο νόμος Τσίπρα αλλά ένας νόμος του 2003;» διερωτήθηκε.
Ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι από το 2003 έως το 2017 δεν υπήρχαν στην Ελλάδα funds που αγόραζαν κόκκινα δάνεια. «Όχι. Τα funds ήρθαν μετά τον νόμο που ψήφισαν στη Βουλή», πρόσθεσε, λέγοντας ότι το ζήτημα δεν έχει να κάνει με την πολιτική αντιπαράθεση, αλλά με την αλήθεια, όποιον κι αν αφορά.
Για την κόντρα με αφορμή τη σημαία για το Πολυτεχνείο, είπε ότι η σημαία «δεν είναι πεδίο κομματικών και μικροκομματικών αντιπαραθέσεων» και ότι δεν θα μπει στη συζήτηση, ως ελάχιστη τιμή σε όσους θυσιάστηκαν«, κατηγορώντας όσους, αντί να απαντούν στον υπουργό Υγείας για όσα είπε για το Πολυτεχνείο, επιτίθενται στο ΠΑΣΟΚ.
Μαζί με την Άννα Διαμαντοπούλου και τον βουλευτή Γιώργο Νικητιάδη, ο κ. Ανδρουλάκης παρουσίασε τον νέο κύκλο εκδηλώσεων του ΠΑΣΟΚ για το παραγωγικό μοντέλο.
Για τo «Μαζί Σχεδιάζουμε»
Ο κύκλος ξεκινά αύριο (24 Νοεμβρίου) με επισκέψεις στο Θριάσειο και στα μικρά ναυπηγεία, αλλά και στην αμυντική βιομηχανία σε Πέραμα και Σαλαμίνα. Ακολουθούν εκδηλώσεις σε Καβάλα για το κρασί και το λάδι, Θεσσαλονίκη, Καλάβρυτα και Οινόφυτα. Στόχος είναι να δείξει το ΠΑΣΟΚ «πώς θα κυβερνήσει». Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι το διαθέσιμο εισόδημα στην Ελλάδα είναι 22% χαμηλότερο από το 2010, ενώ στην ΕΕ έχει αυξηθεί πάνω από 25%.
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