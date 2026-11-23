«Δηλαδή τι θέλει ο κ. Τσίπρας; Να τον ακούμε να λέει ότι δεν πούλησε ούτε 1 ευρώ δάνεια στα funds και πούλησε 20 δισ. ευρώ με δικό του νόμο; Ή να λένε στελέχη της ΕΛΑΣ ότι δεν φταίει ο νόμος Τσίπρα αλλά ένας νόμος του 2003;» διερωτήθηκε o πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ