Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε παρέμβει προσωπικά για την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της εταιρείας, η μετοχή της οποίας εκτινάχθηκε κατά 31,5% - Έρευνα για τις χρηματιστηριακές συναλλαγές ζητούν οι Δημοκρατικοί





Ο Χουάνγκ, ο οποίος συνίδρυσε την Nvidia το 1993, είχε απομακρυνθεί από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας μετά τις αποκαλύψεις για τρεις εξωσυζυγικές σχέσεις, εκ των οποίων η μία με γυναίκα ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας και οι άλλες δύο με εργαζόμενες της εταιρείας.







«Μίλησα μαζί τους, ας το θέσουμε έτσι», δήλωσε τη Δευτέρα ο Αμερικανός πρόεδρος στο CNBC, προσθέτοντας: «Και τους έπεισα […] Έκλεισα τη συμφωνία».



Οι μετοχές της Nvidia που κατέχει ο Τραμπ Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει υποβάλει ο Αμερικανός πρόεδρος στην αρμόδια υπηρεσία κυβερνητικής δεοντολογίας των ΗΠΑ, στις 30 Σεπτεμβρίου, ενδέχεται να κατείχε έως και 370.000 μετοχές της Nvidia, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία.



άνοδο 31,5% τη Δευτέρα, με τη χρηματιστηριακή αξία της Nvidia να αυξάνεται κατά περίπου 950 δισεκατομμύρια δολάρια.



Την ίδια ώρα, ο Χουάνγκ επέστρεψε στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνιας, όπου εργαζόμενοι τον υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό, φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του.



Σύμφωνα με το BBC, το οποίο εξέτασε τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης του Τραμπ κατά την τελευταία διετία, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει πραγματοποιήσει αγορές μετοχών της Nvidia συνολικής αξίας μεταξύ 23 και 86 εκατομμυρίων δολαρίων.



Κλείσιμο 3,5 και 10,2 εκατομμυρίων δολαρίων.



Ράλι στα χρηματιστήρια της Ασίας Η επιστροφή του Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia, η οποία διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην παγκόσμια ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, προκάλεσε ισχυρή άνοδο στα χρηματιστήρια της Ασίας και του Ειρηνικού την Τρίτη.



Σημαντικά κέρδη καταγράφηκαν στις αγορές της Ταϊβάν, της Νότιας Κορέας, της Ιαπωνίας και της Αυστραλίας, με τις μετοχές εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης να ανακάμπτουν έπειτα από μια περίοδο έντονων διακυμάνσεων.



Ο δείκτης TW50 της Ταϊβάν ενισχύθηκε κατά 9,5%, ενώ ο νοτιοκορεατικός Kospi σημείωσε άνοδο 6,5%, με πρωταγωνιστές τις εταιρείες παραγωγής ημιαγωγών SK Hynix και Samsung Electronics. Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei κατέγραψε κέρδη σχεδόν 4%.



Ντόναλντ Τραμπ αποκόμισε κέρδη έως και 15 εκατομμύρια δολάρια από τις μετοχές της Nvidia που κατέχει, καθώς η τιμή της μετοχής της αμερικανικής εταιρείας εκτοξεύθηκε μετά την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, σύμφωνα με τον Guardian.Ο Χουάνγκ, ο οποίος συνίδρυσε την Nvidia το 1993, είχε απομακρυνθεί από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας μετά τις αποκαλύψεις γιαεκ των οποίων η μία με γυναίκα ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας και οι άλλες δύο με εργαζόμενες της εταιρείας.Ωστόσο, το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε την επαναφορά του στην ηγεσία της Nvidia, έπειτα από παρέμβαση του Τραμπ. «Μίλησα μαζί τους, ας το θέσουμε έτσι», δήλωσε τη Δευτέρα ο Αμερικανός πρόεδρος στο CNBC, προσθέτοντας: «Και τους έπεισα […] Έκλεισα τη συμφωνία».Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει υποβάλει ο Αμερικανός πρόεδρος στην αρμόδια υπηρεσία κυβερνητικής δεοντολογίας των ΗΠΑ, στις 30 Σεπτεμβρίου, ενδέχεται να κατείχε έως και 370.000 μετοχές της Nvidia, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία.Η μετοχή της εταιρείας σημείωσετη Δευτέρα, με τη χρηματιστηριακή αξία της Nvidia να αυξάνεται κατά περίπουΤην ίδια ώρα, ο Χουάνγκ επέστρεψε στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνιας, όπου εργαζόμενοι τον υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό,Σύμφωνα με το BBC, το οποίο εξέτασε τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης του Τραμπ κατά την τελευταία διετία, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει πραγματοποιήσει αγορές μετοχών της Nvidia συνολικής αξίας μεταξύΠαράλληλα, από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο έχει προχωρήσει στην πώληση μέρους των μετοχών του στην εταιρεία, αποκομίζοντας, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, μεταξύΗ επιστροφή του Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia, η οποία διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην παγκόσμια ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, προκάλεσε ισχυρή άνοδο στα χρηματιστήρια της Ασίας και του Ειρηνικού την Τρίτη.Σημαντικά κέρδη καταγράφηκαν στις αγορές της, της, τηςκαι της, με τις μετοχές εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης να ανακάμπτουν έπειτα από μια περίοδο έντονων διακυμάνσεων.Ο δείκτης TW50 της Ταϊβάν ενισχύθηκε κατά 9,5%, ενώ ο νοτιοκορεατικός Kospi σημείωσε άνοδο 6,5%, με πρωταγωνιστές τις εταιρείες παραγωγής ημιαγωγών SK Hynix και Samsung Electronics. Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei κατέγραψε κέρδη σχεδόν 4%.

Είχε προηγηθεί τη Δευτέρα η άνοδος των μετοχών στη Wall Street.



Τους τελευταίους μήνες, οι μετοχές εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης βρίσκονταν υπό πίεση, λόγω των ανησυχιών για τα υψηλά επίπεδα δανεισμού που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση των σχετικών υποδομών, αλλά και για το ενδεχόμενο αυστηρότερου ρυθμιστικού πλαισίου στις ΗΠΑ μετά τη νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές.



Οι Δημοκρατικοί ζητούν έρευνα για τις χρηματιστηριακές συναλλαγές Η εξέλιξη προκάλεσε αντιδράσεις στους κόλπους των Δημοκρατικών, με τον γερουσιαστή της Αριζόνας, Ρούμπεν Γκαγιέγκο, να ζητά τη διερεύνηση των χρηματιστηριακών συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν πριν από την ανακοίνωση της επιστροφής του Χουάνγκ.



«Πρέπει να διερευνήσουμε ποιες χρηματιστηριακές θέσεις είχαν ληφθεί πριν από την ανακοίνωση. Αυτός είναι ο πιο διεφθαρμένος Λευκός Οίκος στην ιστορία», έγραψε σε ανάρτησή του στο X.



Σε μεταγενέστερη ανάρτησή του, ο ίδιος υποστήριξε ότι «ο Τραμπ ενδέχεται να πυροδότησε το σκάσιμο της φούσκας της τεχνητής νοημοσύνης».