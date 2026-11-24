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Ισχυρή έκρηξη σε καφετέρια στην Νέα Ιωνία, μεγάλες ζημιές στην επιχείρηση, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ισχυρή έκρηξη σε καφετέρια στην Νέα Ιωνία, μεγάλες ζημιές στην επιχείρηση, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η έκρηξη στην καφετέρια που βρίσκεται επί της οδού Σινώπης σημειώθηκε στις 4 τα ξημερώματα - Για εκκωφαντικό θόρυβο κάνουν λόγο κάτοικοι της περιοχής
Εκρηκτικό μηχανισμό σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία που εξερράγη λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα τοποθέτησαν άγνωστοι σήμερα Δευτέρα.
Ο εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί έξω από την καφετέρια που βρίσκεται επί της οδού Σινώπης στην Νέα Ιωνία.
Από την ισχυρή έκρηξη που ακολούθησε προκλήθηκαν εκτεταμένες, υλικές ζημιές στην καφετέρια με κατοίκους της περιοχής να κάνουν λόγο για εκκωφαντικό θόρυβο.
Σύμφωνα με πληροφορίες τον εκρηκτικό μηχανισμό άφησε ένα άτομο με κράνος που επέβαινε σε μηχανάκι μαζί με άλλο ένα άτομο.
Λίγα λεπτά αργότερα ακολούθησε η έκρηξη που προκάλεσε μεγάλες ζημιές.
Στο σημείο μετέβη κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και στελέχη της πυροσβεστικής.
Δείτε φωτογραφίες:
Ο εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί έξω από την καφετέρια που βρίσκεται επί της οδού Σινώπης στην Νέα Ιωνία.
Από την ισχυρή έκρηξη που ακολούθησε προκλήθηκαν εκτεταμένες, υλικές ζημιές στην καφετέρια με κατοίκους της περιοχής να κάνουν λόγο για εκκωφαντικό θόρυβο.
Σύμφωνα με πληροφορίες τον εκρηκτικό μηχανισμό άφησε ένα άτομο με κράνος που επέβαινε σε μηχανάκι μαζί με άλλο ένα άτομο.
Λίγα λεπτά αργότερα ακολούθησε η έκρηξη που προκάλεσε μεγάλες ζημιές.
Στο σημείο μετέβη κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και στελέχη της πυροσβεστικής.
Δείτε φωτογραφίες:
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