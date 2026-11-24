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Αμερικανός είπε «πάμε έξω», έστησε καβγά και ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από Ιταλό στην Ταϊλάνδη - Δεν γνώριζε ότι προκάλεσε αθλητή του ΜΜΑ
Αμερικανός είπε «πάμε έξω», έστησε καβγά και ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από Ιταλό στην Ταϊλάνδη - Δεν γνώριζε ότι προκάλεσε αθλητή του ΜΜΑ
O 39χρονος Ιταλός που προκλήθηκε από τον Αμερικανό είχε το παρατσούκλι Frank the Tank
Μέχρι θανάτου ξυλοκοπήθηκε ο 46χρονος Αμερικανός Καλίφ Έντουαρντ Χάρπερ όταν έστησε καβγά σε είσοδο ξενοδοχείου στην Ταϊλάνδη με τον 39χρονο Ιταλοβραζιλιάνο Φρανκ Έρικ Μάρκες, ο οποίος είναι αθλητής του ΜΜΑ με το παρατσούκλι Frank the Tank.
Όλα ξεκίνησαν το πρωί της Κυριακής στο λόμπι του ξενοδοχείου Tim Place, στην Μπανγκόκ, όταν ο 46χρονος από το Μίσιγκαν, φέρεται να απείλησε ότι θα «κόψει τον λαιμό» μιας υπαλλήλου της υποδοχής, ενώ διαμαρτυρόταν για τον θόρυβο.
Κάποια στιγμή ο Χάρπερ διέκοψε τον καβγά του με την υπάλληλο για να ανταλλάξει κουβέντες με τον Μάρκες, ο οποίος είναι κάτοχος μαύρης ζώνης στο Brazilian Jiu-Jitsu, ενός εκείνος κατευθυνόταν προς το ασανσέρ.
Όπως φαίνεται από τις κάμερες ασφαλείας ο Χάρπερ συνέχισε να προκαλεί λεκτικά τον Μάρκες, ο οποίος τον ρώτησε «σε μένα μιλάς;». Τότε ο μεγαλόσωμος Αμερικανός τού πρότεινε να «βγουν έξω» με τον Μάρκες να προσπαθεί να αποκλιμακώσει την ένταση επιστρέφοντας στο ασανσέρ. Ωστόσο, ο Χάρπερ άνοιξε τις πόρτες την ώρα που έκλειναν, τράβηξε έξω τον Μάρκες στο λόμπι και του έκανε λαβή πνιγμού. Τότε ο 39χρονος αθλητής αντέδρασε και εξουδετέρωσε τον Χάρπερ ακινητοποιώντας τον στο πάτωμα.
Μετά το τέλος του καβγά ο Μάρκες έμεινε στο ξενοδοχείο μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί που τον συνέλαβαν ως ύποπτο για ανθρωποκτονία, με τον 39χρονο αθλητή να υποστηρίζει ότι ενήργησε σε αυτοάμυνα.
Παρότι η αστυνομία αναγνώρισε ότι ο Μάρκες φαίνεται να προσπαθούσε να προστατευτεί, οι εισαγγελικές Αρχές της Ταϊλάνδης προχώρησαν στην άσκηση δίωξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση, επικαλούμενες, μεταξύ άλλων, την πολεμική του εκπαίδευση.
«Ο ύποπτος διαθέτει μαχητικές δεξιότητες και εκτιμάται ότι έχει ασχοληθεί με το MMA. Φαίνεται να είναι έμπειρος μαχητής», δήλωσε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος της αστυνομίας.
Υπάλληλος του ξενοδοχείου είπε στους δημοσιογράφους ότι ο Μάρκες ήταν ένας ήρεμος πελάτης που διέμενε συχνά στο ξενοδοχείο, ενώ ο Χάρπερ είχε φτάσει πρόσφατα και, πριν από τη συμπλοκή, την απειλούσε και την έκανε να αισθάνεται «ανασφαλής». «Ο Αμερικανός με είχε απειλήσει και άλλη φορά, λέγοντάς μου ότι, αν συνέχιζε ο θόρυβος στον επάνω όροφο, θα μου έκοβε τον λαιμό», φέρεται να δήλωσε η υπάλληλος.
Όλα ξεκίνησαν το πρωί της Κυριακής στο λόμπι του ξενοδοχείου Tim Place, στην Μπανγκόκ, όταν ο 46χρονος από το Μίσιγκαν, φέρεται να απείλησε ότι θα «κόψει τον λαιμό» μιας υπαλλήλου της υποδοχής, ενώ διαμαρτυρόταν για τον θόρυβο.
Κάποια στιγμή ο Χάρπερ διέκοψε τον καβγά του με την υπάλληλο για να ανταλλάξει κουβέντες με τον Μάρκες, ο οποίος είναι κάτοχος μαύρης ζώνης στο Brazilian Jiu-Jitsu, ενός εκείνος κατευθυνόταν προς το ασανσέρ.
Όπως φαίνεται από τις κάμερες ασφαλείας ο Χάρπερ συνέχισε να προκαλεί λεκτικά τον Μάρκες, ο οποίος τον ρώτησε «σε μένα μιλάς;». Τότε ο μεγαλόσωμος Αμερικανός τού πρότεινε να «βγουν έξω» με τον Μάρκες να προσπαθεί να αποκλιμακώσει την ένταση επιστρέφοντας στο ασανσέρ. Ωστόσο, ο Χάρπερ άνοιξε τις πόρτες την ώρα που έκλειναν, τράβηξε έξω τον Μάρκες στο λόμπι και του έκανε λαβή πνιγμού. Τότε ο 39χρονος αθλητής αντέδρασε και εξουδετέρωσε τον Χάρπερ ακινητοποιώντας τον στο πάτωμα.
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Μετά το τέλος του καβγά ο Μάρκες έμεινε στο ξενοδοχείο μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί που τον συνέλαβαν ως ύποπτο για ανθρωποκτονία, με τον 39χρονο αθλητή να υποστηρίζει ότι ενήργησε σε αυτοάμυνα.
Παρότι η αστυνομία αναγνώρισε ότι ο Μάρκες φαίνεται να προσπαθούσε να προστατευτεί, οι εισαγγελικές Αρχές της Ταϊλάνδης προχώρησαν στην άσκηση δίωξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση, επικαλούμενες, μεταξύ άλλων, την πολεμική του εκπαίδευση.
«Ο ύποπτος διαθέτει μαχητικές δεξιότητες και εκτιμάται ότι έχει ασχοληθεί με το MMA. Φαίνεται να είναι έμπειρος μαχητής», δήλωσε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος της αστυνομίας.
Υπάλληλος του ξενοδοχείου είπε στους δημοσιογράφους ότι ο Μάρκες ήταν ένας ήρεμος πελάτης που διέμενε συχνά στο ξενοδοχείο, ενώ ο Χάρπερ είχε φτάσει πρόσφατα και, πριν από τη συμπλοκή, την απειλούσε και την έκανε να αισθάνεται «ανασφαλής». «Ο Αμερικανός με είχε απειλήσει και άλλη φορά, λέγοντάς μου ότι, αν συνέχιζε ο θόρυβος στον επάνω όροφο, θα μου έκοβε τον λαιμό», φέρεται να δήλωσε η υπάλληλος.
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