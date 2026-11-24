

Η στιγμή της έκρηξης:



Είχαν πυρπολήσει και το πλυντήριο αυτοκινήτων του ίδιου ιδιοκτήτη

Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση, καθώς λιγότερο από δύο εβδομάδες νωρίτερα είχε γίνει στόχος εμπρηστικής επίθεσης ακόμη μία επιχείρηση του ιδιοκτήτη της καφετέριας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 13 Νοεμβρίου άγνωστοι είχαν πυρπολήσει πλυντήριο αυτοκινήτων που ανήκει στον ίδιο επιχειρηματία, αλβανικής καταγωγής.







Ισοπεδώθηκε το καφέ στη Νέα Ιωνία

Παράλληλα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των στελεχών του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, ο

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