Η στιγμή της έκρηξης στην καφετέρια της Νέας Ιωνίας, είχαν πυρπολήσει και το πλυντήριο αυτοκινήτων του ίδιου ιδιοκτήτη πριν από λίγες μέρες
Η στιγμή της έκρηξης στην καφετέρια της Νέας Ιωνίας, είχαν πυρπολήσει και το πλυντήριο αυτοκινήτων του ίδιου ιδιοκτήτη πριν από λίγες μέρες
Ιδιαίτερα ισχυρός ο εκρηκτικός μηχανισμός, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΤΕΕΜ – Δύο υπόπτους αναζητούν οι Αρχές εξετάζοντας τη σύνδεση των δύο επιθέσεων
Τη σφοδρότητα της έκρηξης που διέλυσε καφετέρια στη Νέα Ιωνία τα ξημερώματα της Τρίτης αποτυπώνει βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταστήματος της περιοχής.
Στο βίντεο έχει καταγραφεί η στιγμή της έκρηξης, η οποία προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στην επιχείρηση της οδού Σινώπης, καθώς και ζημιές σε παρακείμενα καταστήματα.
Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση, καθώς λιγότερο από δύο εβδομάδες νωρίτερα είχε γίνει στόχος εμπρηστικής επίθεσης ακόμη μία επιχείρηση του ιδιοκτήτη της καφετέριας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 13 Νοεμβρίου άγνωστοι είχαν πυρπολήσει πλυντήριο αυτοκινήτων που ανήκει στον ίδιο επιχειρηματία, αλβανικής καταγωγής.
Οι δύο επιθέσεις σε επιχειρήσεις του ίδιου προσώπου μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της αστυνομικής έρευνας, με τις Αρχές να εξετάζουν την πιθανή σύνδεσή τους, επιχειρώντας να εξακριβώσουν τα κίνητρα των δραστών.
Παράλληλα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των στελεχών του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, ο εκρηκτικός μηχανισμός στο καφέ ήταν ιδιαίτερα ισχυρός.
Ενδεικτική της σφοδρότητας της έκρηξης είναι η εικόνα της καφετέριας στην οδό Σινώπης, η οποία υπέστη εκτεταμένες καταστροφές τόσο στην πρόσοψη όσο και στο εσωτερικό της, ενώ ζημιές προκλήθηκαν και σε παρακείμενες επιχειρήσεις.
Στο βίντεο έχει καταγραφεί η στιγμή της έκρηξης, η οποία προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στην επιχείρηση της οδού Σινώπης, καθώς και ζημιές σε παρακείμενα καταστήματα.
Η στιγμή της έκρηξης:
Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση, καθώς λιγότερο από δύο εβδομάδες νωρίτερα είχε γίνει στόχος εμπρηστικής επίθεσης ακόμη μία επιχείρηση του ιδιοκτήτη της καφετέριας.
Είχαν πυρπολήσει και το πλυντήριο αυτοκινήτων του ίδιου ιδιοκτήτη
Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 13 Νοεμβρίου άγνωστοι είχαν πυρπολήσει πλυντήριο αυτοκινήτων που ανήκει στον ίδιο επιχειρηματία, αλβανικής καταγωγής.
Οι δύο επιθέσεις σε επιχειρήσεις του ίδιου προσώπου μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της αστυνομικής έρευνας, με τις Αρχές να εξετάζουν την πιθανή σύνδεσή τους, επιχειρώντας να εξακριβώσουν τα κίνητρα των δραστών.
Παράλληλα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των στελεχών του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, ο εκρηκτικός μηχανισμός στο καφέ ήταν ιδιαίτερα ισχυρός.
Ισοπεδώθηκε το καφέ στη Νέα Ιωνία
Ενδεικτική της σφοδρότητας της έκρηξης είναι η εικόνα της καφετέριας στην οδό Σινώπης, η οποία υπέστη εκτεταμένες καταστροφές τόσο στην πρόσοψη όσο και στο εσωτερικό της, ενώ ζημιές προκλήθηκαν και σε παρακείμενες επιχειρήσεις.
Δύο άτομα στο μικροσκόπιοΌπως μετέδωσε νωρίτερα το protothema.gr, οι αστυνομικοί αναζητούν δύο άτομα για την ισχυρή έκρηξη που διέλυσε την καφετέρια στη Νέα Ιωνία τα ξημερώματα της Τρίτης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τον εκρηκτικό μηχανισμό φέρεται να άφησε ένα άτομο που φορούσε κράνος και επέβαινε σε μηχανάκι μαζί με ένα ακόμη άτομο. Πλέον, οι αστυνομικοί εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής, προκειμένου να φτάσουν στην ταυτοποίησή τους.
Σημειώνεται ότι στο ίδιο κατάστημα είχαν πέσει πυροβολισμοί το 2025. Σύμφωνα με πληροφορίες τότε ήταν άλλος ο ιδιοκτήτης.
«Αν περνούσαμε εκείνη την ώρα, δεν θα γλιτώναμε»Ενδεικτικές της σφοδρότητας της έκρηξης είναι οι μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι κάνουν λόγο για εκκωφαντικό θόρυβο.
«Τι θα συνέβαινε αν περνούσα απ' έξω; Θα μας σκότωνε. Εγώ περνάω κάθε πρωί από δω με τη γυναίκα μου. Θα μας σκότωνε. Δεν θα γλιτώναμε», ανέφερε χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής.
Άλλος κάτοικος, περιγράφοντας την ένταση της έκρηξης, δήλωσε: «Νόμιζα έγινε σεισμός, φοβερός θόρυβος».
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