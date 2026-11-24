Σιγή ασυρμάτου από την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη για τα σχολεία - Κατατέθηκαν 11 ερωτήσεις σε 20 μέρες για 45 σχολικές μονάδες
Σιγή ασυρμάτου από την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη για τα σχολεία - Κατατέθηκαν 11 ερωτήσεις σε 20 μέρες για 45 σχολικές μονάδες
Η κατάσταση που ανέδειξε η έρευνα του Πρώτου Θέματος για τη σχολική στέγη περιγράφεται στις ερωτήσεις βουλευτών στη βουλή - Η υπουργός Παιδείας δεν αντέδρασε στο δημοσίευμα, την ίδια ώρα που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης παραδέχθηκε το πρόβλημα και πρόσθεσε «πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα»
Ακραία περιστατικά με πτώσεις βαρύτατων οικοδομικών υλικών εντός σχολικών αιθουσών, πεπαλαιωμένων και επικίνδυνων ηλεκτρολογικών δικτύων, ακόμα και “συγκατοίκησης” μαθητών με τρωκτικά καταγράφουν οι δεκάδες ερωτήσεις που καταθέτουν στο κοινοβούλιο βουλευτές σχεδόν όλων των κομμάτων και από κάθε εκλογική περιφέρεια της χώρας.
Μόνο το πρώτο εικοσαήμερο του Νοεμβρίου κατατέθηκαν 11 ερωτήσεις που ζητούν εξηγήσεις από τα αρμόδια υπουργεία για περιστατικά πτώσης σοβάδων, τσιμέντων, διαρροές υδάτων, εισβολή ποντικών κ.α. σε 45 σχολεία της χώρας. Το σύνολο σχεδόν των ερωτήσεων, του Νοεμβρίου αλλά και τουλάχιστον των τριών προηγούμενων μηνών έχουν συγκεκριμένους αποδέκτες. Πρώτα απ’ όλα το Υπουργείο Παιδείας και την Υπουργό Σοφία Ζαχαράκη η οποία, σε αντίθεση με τους συναρμόδιους και συναποδέκτες υπουργούς, δεν έχει απαντήσει σε καμία ερώτηση, τηρώντας σιγήν ιχθύος, καλυπτόμενη πίσω από το θεσμικό πλαίσιο που δίνει την αρμοδιότητα στους δήμους. Εντύπωση, άλλωστε, προκάλεσε το γεγονός ότι η κυρία Ζαχαράκη επέλεξε να μην αντιδράσει κατά κανένα τρόπο, ούτε στην έρευνα του Πρώτου ΘΕΜΑτος που κατέδειξε την ντροπιαστική κατάσταση στα σχολικά κτίρια, σε αντίθεση με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που παραδέχθηκε το πρόβλημα.
Εικόνες από το 12ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης
Τα κείμενα των ερωτήσεων που φθάνουν στη Βουλή περιγράφουν την ίδια ζοφερή εικόνα που ανέδειξε το ρεπορτάζ του Πρώτου ΘΕΜΑτος: Οι βουλευτές, μάλιστα, παραθέτουν και ατυχήματα που συμβαίνουν σε σχολεία της όλης της χώρας, ορισμένα εκ των οποίων με τραυματισμούς μαθητών. Επικαλούνται καταγγελίες γονέων αλλά και τοπικά δημοσιεύματα που καταγράφουν συγκεκριμένα περιστατικά η συχνότητα και το εύρος των οποίων δείχνουν ότι το πρόβλημα των σχολικών υποδομών δεν είναι μεμονωμένο ούτε εντοπίζεται σε λίγους Δήμους. Αντίθετα, το πρόβλημα των παλαιών, ασυντήρητων και επικίνδυνων σχολικών εγκαταστάσεων φαίνεται πως επεκτείνεται από την Κρήτη εώς τον Έβρο.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών το μεσημέρι της Δευτέρας παραδέχθηκε ότι υπάρχει ζήτημα με την κατάσταση των σχολικών υποδομών και πως οι κυβερνητικές παρεμβάσεις πρέπει να επιταχυνθούν για να καλυφθεί το χαμένο έδαφος δεκαετιών. Ειδικότερα, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε: «Εμείς δεν ωραιοποιούμε καταστάσεις. Προφανώς υπάρχει ζήτημα το οποίο πρέπει να δούμε όλο και πιο σοβαρά. Και γι’ αυτό και ξεκίνησε μία προσπάθεια το υπουργείο παιδείας το 2024 2025 με το πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου με τη συμμετοχή και των τραπεζών να αναβαθμίζονται όσα παραπάνω σχολεία. Ήδη 669 έχουν αναβαθμιστεί μέσω του προγράμματος και στόχος είναι ο αριθμός να φτάσει τις 2000 έως το καλοκαίρι του 28. Και επίκειται το επόμενο διάστημα η δημοσίευση της λίστας 500 μελετών σχολείων προς μελέτη και ανακαίνιση. Χτίζονται νέα σχολεία. Ναι είναι σημαντικό θέμα. Δε χρειάζεται να κάνουμε το μαύρο άσπρο. Τα σχολεία μας ήταν για δεκαετίες στην ίδια και χειρότερη κατάσταση. Δηλαδή είχε να μπει έστω και μία βίδα στα σχολεία για πάρα πολλά χρόνια και δυστυχώς πριν τα δύσκολα χρόνια των μνημονίων. Την πρώτη τετραετία ο στόχος ήταν να μείνει χώρα όρθια. Να αντέξει το εθνικό σύστημα υγείας. Προτεραιοποιήθηκαν κάποιες μεταρρυθμίσεις. Ήδη από την αρχή της δεύτερης τετραετίας είναι στο επίκεντρο η αναβάθμιση των σχολείων, των εστιών στα πανεπιστήμια που γίνεται εξαιρετικό έργο και από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Άρα ναι υπάρχει ζήτημα πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα πρέπει να προχωρήσουν όλα αυτά πιο γρήγορα και δεν είναι ότι δεν το βλέπουμε και γι’ αυτό κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε σε συνέχεια της απραξίας από πολλές προηγούμενες κυβερνήσεις».
Πέραν της κυρίας Ζαχαράκη, αποδέκτης του σχετικού κοινοβουλευτικού ελέγχου είναι και το Υπουργείο Εσωτερικών το οποίο εμφανίζεται πιο συνεπές στα καθήκοντα του. Ο Υπουργός Θοδωρής Λιβάνιος επισημαίνει πως βάσει της νομοθεσίας αρμόδιοι για τα σχολικά κτίρια είναι οι Δήμοι, ενώ παράλληλα καταγράφει αναλυτικά το ύψος των κονδυλίων που εκταμιεύει το κεντρικό κράτος προς του ΟΤΑ για την αναβάθμιση και συντήρηση των σχολικών μονάδων. Στην λίστα αποδεκτών είναι και το Υπουργείο Υποδομών το οποίο με την σειρά του παραπέμπει στο θέμα στις Κτιριακές Υποδομές ΑΕ (ΚΤΥΠ). Η εταιρεία του Δημοσίου εξηγεί ότι έχει φέρει εις πέρας όλες τις αναθέσεις που της έχουν ανατεθεί μεταξύ των οποίων και εκείνες του προγράμματος “Μαριέττα Γιαννάκου”, σημειώνει ωστόσο πως δεν είναι αποκλειστικά αρμόδια για την φροντίδα του συνόλου των σχολείων. Τέλος, απαντήσεις στα σχετικά ερωτήματα έχει δώσει και το Υπουργείο Πολιτικής Κρίσης και Κλιματικής Αλλαγής οι οποίες σχετίζονται με την πορεία των προσεισμικών ελέγχων.
19/11/2026
Οι βουλευτές του ΚΚΕ φέρνουν στην Βουλή τις τριτοκοσμικές εικόνες που επικρατούν στο Ειδικό νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών με τρωκτικά να κυκλοφορούν στους διαδρόμους του κτιρίου.
19/11/2026
Ο ανεξάρτητος βουλευτής Σωκράτης Φάμελλος καταθέτει ερώτηση καταγράφοντας τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σχολικές μονάδες της εκλογικής του περιφέρειας. Μεταξύ άλλων αναφέρει:
- Στο Γυμνάσιο Βασιλικών σημειώθηκε πτώση σοβά από οροφή αίθουσας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό
μαθητή.
-Στο 6ο Νηπιαγωγείο Καλαμαριάς οι φθορές στην οροφή οδήγησαν σε αναστολή λειτουργίας και προσωρινή μετεγκατάσταση των μαθητών.
-Αντίστοιχο περιστατικό πτώσης σοβά καταγράφηκε και στο 3ο Γυμνάσιο Πολίχνης
- τραγική είναι η κατάσταση στο 12ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης με πτώση σοβάδων, μούχλα, νερό που στάζει στο υπόγειο γυμναστήριο και κλειδωμένες τις τουαλέτες.
-Στο 2ο Δημοτικό Σίνδου οι μαθητές κινδυνεύουν απ’ το υπό κατάρρευση όμορο κτίριο
-στο ΕΠΑΛ Σίνδου εμφανείς είναι οι επιτακτικές ανάγκες συντήρησης επιχρισμάτων και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, μόνωσης, αναβάθμισης του αύλειου χώρου αλλά και εξεύρεσης χώρου για διδασκαλία αφού έχουν καταλειφθεί και
οι αποθήκες.
-Παράλληλα, οι έντονες βροχοπτώσεις ανέδειξαν την ελλιπή συντήρηση των σχολικών κτιρίων, με προβλήματα εισροής υδάτων, πλημμυρισμένων αιθουσών και φθορών σε οροφές και κοινόχρηστους
χώρους σε σχολεία όπως το 2ο Δημοτικό Καλοχωρίου, στο Γυμνάσιο Μυγδονίας, τα 21ο , 27ο, 40ο , 53ο και 109ο Δημοτικά Σχολεία Θεσσαλονίκης.
19/11/2026
Η ανεξάρτητη βουλευτής Ραλλία Χρηστίδου μεταφέρει καταγγελίες γονέων μαθητών του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης “Δελμούζειο”. Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι αν και εντοπίστηκαν σοβαρά προβλήματα από επιτόπιες αυτοψίες, η αντικεραυνική προστασία δεν έχει αποκατασταθεί και οι ηλεκτρολογικοί πίνακες δεν έχουν αντικατασταθεί.
18/11/2026
Σε ερώτηση που κατέθεσε η ανεξάρτητη βουλευτής Αρετή Παπαϊωάννου αναφέρεται πως στις 12 Νοεμβρίου αποκολλήθηκαν σοβάδες από την οροφή αίθουσας του Νηπιαγωγείου Καλαμαριάς.
18/11/2026
Η βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Χάιδω Ασημακοπούλου φέρνει στην Βουλή δεκάδες περιστατικά που καταγράφονται από τον τοπικό τύπο και αφορούν τραυματισμούς μαθητών από πτώσεις σοβάδων σε σχολικές μονάδες. Μεταξύ άλλων αναφέρει:
-Στο 6ο Γενικό Λύκειο της Πάτρας (01/10/2026) «Σοβάδες έπεσαν πάνω σε θρανίο μαθήτριας … τα
τμήματα της οροφής έπεσαν πάνω σε θρανίο μαθήτριας, η οποία ωστόσο, φέρεται να είχε βγει για λίγα λεπτά από την αίθουσα και δεν βρισκόταν στη θέση
της τη στιγμή της αποκόλλησης».
-«Κλειστό θα παραμείνει … το 3ο Λύκειο Λαμίας στο οποίο… (7/10/2026) … έπεσαν σοβάδες σε σχολική αίθουσα, στέλνοντας στο νοσοκομείο τέσσερις μαθητές»
-11/10/2026 - «Κλειστό…το Γυμνάσιο Βασιλικών Θέρμης, μετά από την πτώση σοβάδων … είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής»
- 8/10/2026 –«Τραυματισμός μαθητή από πτώση τμήματος ψευδοροφής σε Γυμνάσιο … στο 8ο Γυμνάσιο Κορυδαλλού»
-15/10/2026 – «Μεσολόγγι: … ΓΕΛ Νεοχωρίου … τραυματισμός μαθητή από παράθυρο που αποκολλήθηκε»,
-16/10/2026 - Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Μαλεβιζίου: «Στέλνουμε τα παιδιά μας σχολείο ή σε reality επιβίωσης;»ενώ ανέφεραν επίσης ότι : «…σχολικό λεωφορείο στον Δήμο μας, το οποίο μετέφερε μαθητές κινδύνεψε να ανατραπεί στην προσπάθεια του οδηγού να αποφύγει τα κλαδιά που εμπόδιζαν την ορατότητα και λόγω υποχώρησης του οδοστρώματος.
… μαθητής στο Λύκειο Γαζίου έπαθε ηλεκτροπληξία την ώρα του μαθήματος»
-24/10/2026 - «Σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των σχολείων στον Άγιο Δημήτριο (Αττικής) μετά από πτώση σοβάδων στο 2ο Γυμνάσιο»
-5/11/2026 – «Έπεσαν κομμάτια από περβάζια Πειραματικού Σχολείου Πύργου την ώρα του διαλείμματος – Από τύχη δεν
υπήρξε τραυματισμός»,
-6/11/2026 – «Αναστάτωση προκλήθηκε…στο 1ο Γυμνάσιο Υμηττού, όταν φεγγίτης αποκολλήθηκε και έπεσε μέσα σε σχολική αίθουσα, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό μαθητή»,
-9/11/2026 – «Αποκολλήθηκε τμήμα του τοίχου σε αίθουσα στο 4ο Δημοτικό Υμηττού»,
-11/11/2026 – «Ακόμα ένα περιστατικό με πτώση σοβάδων σε σχολείο, σημειώθηκε στη χώρα μας, αυτή τη φορά στο Κολωνάκι, την Τρίτη (10.11.2026). Μάλιστα κατά τύχη δεν τραυματίστηκε κάποιος μαθητής καθώς το ατύχημα έγινε λίγη ώρα αφού τα παιδιά είχαν μπει στις αίθουσες για το μάθημά τους»,
-13/11/2026 - «Πειραιάς: Κατέρρευσε τμήμα της οροφής σε δημοτικό σχολείο (Ράλλεια Πειραματικά Σχολεία) – Από τύχη γλίτωσαν οι μαθητές»
Δείτε βίντεο από τα Ράλλεια Πειραμάτικά Σχολεία:
-14/11/2026 – «… σημειώθηκε πτώση σοβάδων στην αίθουσα που στεγάζει την Στ΄ τάξη του
30ού Δημοτικού Σχολείου Πειραιά. Από καθαρή τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός, καθώς μαθητές και εκπαιδευτικοί του τμήματος απουσίαζαν σε προγραμματισμένη εκπαιδευτική επίσκεψη.».
-Σε άλλο δημοσίευμα (7/11/2026), αναφέρονται δύο περιπτώσεις, σε σχολεία που είχαν προσφάτως ανακαινισθεί. Σύμφωνα με αυτό, τον Οκτώβριο, στο 1ο Λύκειο Νέου Ηρακλείου, αποκολλήθηκε τμήμα της οροφής στην κεντρική είσοδο και στην Κέρκυρα, στο Δημοτικό Σχολείο Κοντοκαλίου, αναφέρθηκαν πτώση σοβάδων και αποκόλληση νιπτήρα, μόλις έναν χρόνο μετά την ανακαίνιση του σχολείου.
-Αναφέρονται επίσης, πτώσεις σοβάδων, στο 10ο και 24ο Δημοτικά σχολεία Σερρών, σε σχολεία στην Ιεράπετρα και στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας (Αττικής).
13/11/2026
Ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής του ΠΑΣΟΚ Μανώλης Χριστοδουλάκης καταθέτει ερώτηση σημειώνοντας ότι στις 5 Νοεμβρίου αποκολλήθηκε μεγάλο τμήμα επιχρίσματος από την οροφή σχολικής αίθουσας του 1ου Δημοτικού Πόρτο Ράφτη εν ώρα λειτουργίας “με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο μαθητών και τον άμεσο κίνδυνο για τη σωματική
ακεραιότητα των παιδιών που βρίσκονταν μέσα”
13/11/2026
Δημοσιεύματα του τοπικού τύπου φέρνει στην Βουλή και ο βουλευτής της Νίκης Σπύρος Τσιρώνης. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ της εφημερίδας “Πελοπόννησος” το 24ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών μπάζει νερά παρά τις εργασίες στεγανοποίησης που πραγματοποίησε ο Δήμος πριν από περίπου ένα έτος. Την ίδια στιγμή 2 τμήματα στεγάζονται επ περίπου 15 έτη σε λυόμενες αίθουσες
12/11/2026
Επιστολή του Δήμου Νέας Ιωνίας επικαλείται σε ερώτηση της η βουλευτής της Νίκης Ασπασία Κουρουπάκη. Μεταξύ άλλων επισημαίνεται πως στα όρια του Δήμου “λειτουργούν 53 σχολικά συγκροτήματα, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων έχει κατασκευαστεί πριν από περισσότερα από 40 χρόνια ενώ ορισμένα χρονολογούνται πριν από το 1950”.
6/11/2026
Το ΚΚΕ αναφέρει ότι το Γυμνάσιο και ΓΕΛ Μυγδονίας του Δήμου Ωραιοκάστρου ανέστειλαν την λειτουργία τους λόγω της “πολύ κακής κατάστασης των σχολικών κτιρίων, που αναδείχθηκε με τη βροχή της Τρίτης 03-11-2026, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν οι στέγες των σχολείων και τα νερά να εισέλθουν στο εσωτερικό τους, με άμεσο κίνδυνο βραχυκυκλώματος, ηλεκτροπληξίας ή εκδήλωσης πυρκαγιάς, αφού σε πολλές περιπτώσεις τα νερά της βροχής που εισχωρούν από την οροφή, τρέχουν πάνω ή πλάι σε πρίζες, καλώδια, ηλεκτρολογικούς πίνακες”.
4/11/2026
Ο βουλευτής της Νίκης Σπύρος Τσιρώνης επικαλείται καταγγελίες γονέων και συνδικαλιστικών φορέων σύμφωνα με τις οποίες: το πρωί της Τρίτης 3 Νοεμβρίου 2026 στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου, όπου συστεγάζεται και το 12ο Δημοτικό, τμήμα τσιμεντένιας κάσας μαζί με πλακάκια αποκολλήθηκε στις τουαλέτες του σχολείου και έπεσε πάνω σε μαθητή της Α΄ τάξης. Το παιδί τραυματίστηκε στο κεφάλι και στο χέρι. Μετά το συμβάν βρέθηκε ζαλισμένο στο γραφείο των εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με την καταγγελία, το βάρος των υλικών ήταν μεγάλο και τα χειρότερα αποφεύχθηκαν «από τύχη»”
4/11/2026
Σοβαρά προβλήματα σε σχολικές μονάδες του Ηρακλείου Κρήτης αποτυπώνει ερώτηση της κυρίας Χάιδως Ασημακοπούλου (Ελληνική Λύση”. Συγκεκριμένα αναφέρει: “ Έντονη ανησυχία προκαλούν οι καταγγελίες των Συλλόγων Γονέων και
Κηδεμόνων του 28ου και του 57ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου Κρήτης, σχετικά με τα σοβαρά και επαναλαμβανόμενα προβλήματα στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του συστεγαζόμενου σχολικού συγκροτήματος. Σύμφωνα με τις
καταγγελίες, από τον Αύγουστο του 2026 καταγράφονται συνεχείς ηλεκτρολογικές βλάβες, βραχυκυκλώματα, πτώσεις ασφαλειών και διακοπές ηλεκτροδότησης, ενώ μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου το πρόβλημα φέρεται να επιδεινώθηκε σημαντικά”.
Υπενθυμίζεται ότι η έρευνα του Πρώτου ΘΕΜΑτος ανέδειξε τα σοβαρά προβλήματα στις κτιριακές υποδομές που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν χιλιάδες δημόσια σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα, με μαθητές και εκπαιδευτικούς να καλούνται καθημερινά να λειτουργήσουν σε εγκαταστάσεις που σε αρκετές περιπτώσεις δεν πληρούν ούτε τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις ασφάλειας και υγιεινής.
Η εικόνα που καταγράφεται είναι αποκαλυπτική: από τα 12.690 δημόσια σχολεία της Ελλάδας, μόλις 669 έχουν ανακαινιστεί μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», ποσοστό που μόλις ξεπερνά το 5% του συνόλου. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με έρευνα της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ), περίπου οκτώ στα δέκα σχολικά κτίρια χρειάζονται παρεμβάσεις, ενώ ένα στα δέκα χαρακτηρίζεται ακατάλληλο για λειτουργία.
Οι ελλείψεις δεν περιορίζονται σε αισθητικά προβλήματα ή σε φθορές λόγω παλαιότητας. Σε σχολικές μονάδες από την Αττική μέχρι τη Θεσσαλονίκη και την Αλεξανδρούπολη καταγράφονται περιστατικά πτώσης σοβάδων, πλημμυρισμένες αίθουσες, εκτεταμένη υγρασία, προβλήματα θέρμανσης, κατεστραμμένες τουαλέτες και παρουσία τρωκτικών.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του 5ου Γυμνασίου Ηλιούπολης, όπου οι προβληματικές εγκαταστάσεις υγιεινής επισκευάστηκαν μετά τη δημοσιοποίηση σχετικών εικόνων. Στο 23ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών έχουν καταγραφεί προβλήματα εισροής νερών στις αίθουσες, ενώ σε σχολεία του Πειραιά και της Καλαμαριάς έχουν σημειωθεί πτώσεις σοβάδων, με προφανείς κινδύνους για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.
Δείτε βίντεο από το 23ο δημοτικό σχολείο Αχαρνών:
Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι και η κατάσταση της σχολικής στέγης. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται η ΔΟΕ, περίπου το 12% των σχολικών τάξεων στεγάζεται σε κοντέινερ, με ορισμένες από αυτές τις προσωρινές κατασκευές να χρησιμοποιούνται επί δεκαετίες.
Παράλληλα, σημαντικός αριθμός σχολικών μονάδων εξακολουθεί να στερείται κατάλληλων υποδομών προσβασιμότητας για μαθητές με αναπηρία, ενώ δεν λείπουν οι περιπτώσεις στις οποίες οι γονείς αναγκάζονται να συνεισφέρουν οικονομικά για την κάλυψη βασικών αναγκών, όπως αναλώσιμα και υλικά καθαριότητας.
Η κατάσταση αναδεικνύει μια σημαντική αντίφαση στον τρόπο με τον οποίο προχωρά ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας εκπαίδευσης. Ενώ έχουν διατεθεί περισσότερα από 148 εκατ. ευρώ για την προμήθεια διαδραστικών πινάκων και προωθούνται επενδύσεις σε ψηφιακό εξοπλισμό, ρομποτική και σχολικά εργαστήρια, χιλιάδες μαθητές εξακολουθούν να παρακολουθούν μαθήματα σε κτίρια με σοβαρές κατασκευαστικές φθορές.
Μόνο το πρώτο εικοσαήμερο του Νοεμβρίου κατατέθηκαν 11 ερωτήσεις που ζητούν εξηγήσεις από τα αρμόδια υπουργεία για περιστατικά πτώσης σοβάδων, τσιμέντων, διαρροές υδάτων, εισβολή ποντικών κ.α. σε 45 σχολεία της χώρας. Το σύνολο σχεδόν των ερωτήσεων, του Νοεμβρίου αλλά και τουλάχιστον των τριών προηγούμενων μηνών έχουν συγκεκριμένους αποδέκτες. Πρώτα απ’ όλα το Υπουργείο Παιδείας και την Υπουργό Σοφία Ζαχαράκη η οποία, σε αντίθεση με τους συναρμόδιους και συναποδέκτες υπουργούς, δεν έχει απαντήσει σε καμία ερώτηση, τηρώντας σιγήν ιχθύος, καλυπτόμενη πίσω από το θεσμικό πλαίσιο που δίνει την αρμοδιότητα στους δήμους. Εντύπωση, άλλωστε, προκάλεσε το γεγονός ότι η κυρία Ζαχαράκη επέλεξε να μην αντιδράσει κατά κανένα τρόπο, ούτε στην έρευνα του Πρώτου ΘΕΜΑτος που κατέδειξε την ντροπιαστική κατάσταση στα σχολικά κτίρια, σε αντίθεση με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που παραδέχθηκε το πρόβλημα.
Εικόνες από το 12ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης
Τα κείμενα των ερωτήσεων που φθάνουν στη Βουλή περιγράφουν την ίδια ζοφερή εικόνα που ανέδειξε το ρεπορτάζ του Πρώτου ΘΕΜΑτος: Οι βουλευτές, μάλιστα, παραθέτουν και ατυχήματα που συμβαίνουν σε σχολεία της όλης της χώρας, ορισμένα εκ των οποίων με τραυματισμούς μαθητών. Επικαλούνται καταγγελίες γονέων αλλά και τοπικά δημοσιεύματα που καταγράφουν συγκεκριμένα περιστατικά η συχνότητα και το εύρος των οποίων δείχνουν ότι το πρόβλημα των σχολικών υποδομών δεν είναι μεμονωμένο ούτε εντοπίζεται σε λίγους Δήμους. Αντίθετα, το πρόβλημα των παλαιών, ασυντήρητων και επικίνδυνων σχολικών εγκαταστάσεων φαίνεται πως επεκτείνεται από την Κρήτη εώς τον Έβρο.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών το μεσημέρι της Δευτέρας παραδέχθηκε ότι υπάρχει ζήτημα με την κατάσταση των σχολικών υποδομών και πως οι κυβερνητικές παρεμβάσεις πρέπει να επιταχυνθούν για να καλυφθεί το χαμένο έδαφος δεκαετιών. Ειδικότερα, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε: «Εμείς δεν ωραιοποιούμε καταστάσεις. Προφανώς υπάρχει ζήτημα το οποίο πρέπει να δούμε όλο και πιο σοβαρά. Και γι’ αυτό και ξεκίνησε μία προσπάθεια το υπουργείο παιδείας το 2024 2025 με το πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου με τη συμμετοχή και των τραπεζών να αναβαθμίζονται όσα παραπάνω σχολεία. Ήδη 669 έχουν αναβαθμιστεί μέσω του προγράμματος και στόχος είναι ο αριθμός να φτάσει τις 2000 έως το καλοκαίρι του 28. Και επίκειται το επόμενο διάστημα η δημοσίευση της λίστας 500 μελετών σχολείων προς μελέτη και ανακαίνιση. Χτίζονται νέα σχολεία. Ναι είναι σημαντικό θέμα. Δε χρειάζεται να κάνουμε το μαύρο άσπρο. Τα σχολεία μας ήταν για δεκαετίες στην ίδια και χειρότερη κατάσταση. Δηλαδή είχε να μπει έστω και μία βίδα στα σχολεία για πάρα πολλά χρόνια και δυστυχώς πριν τα δύσκολα χρόνια των μνημονίων. Την πρώτη τετραετία ο στόχος ήταν να μείνει χώρα όρθια. Να αντέξει το εθνικό σύστημα υγείας. Προτεραιοποιήθηκαν κάποιες μεταρρυθμίσεις. Ήδη από την αρχή της δεύτερης τετραετίας είναι στο επίκεντρο η αναβάθμιση των σχολείων, των εστιών στα πανεπιστήμια που γίνεται εξαιρετικό έργο και από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Άρα ναι υπάρχει ζήτημα πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα πρέπει να προχωρήσουν όλα αυτά πιο γρήγορα και δεν είναι ότι δεν το βλέπουμε και γι’ αυτό κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε σε συνέχεια της απραξίας από πολλές προηγούμενες κυβερνήσεις».
Πέραν της κυρίας Ζαχαράκη, αποδέκτης του σχετικού κοινοβουλευτικού ελέγχου είναι και το Υπουργείο Εσωτερικών το οποίο εμφανίζεται πιο συνεπές στα καθήκοντα του. Ο Υπουργός Θοδωρής Λιβάνιος επισημαίνει πως βάσει της νομοθεσίας αρμόδιοι για τα σχολικά κτίρια είναι οι Δήμοι, ενώ παράλληλα καταγράφει αναλυτικά το ύψος των κονδυλίων που εκταμιεύει το κεντρικό κράτος προς του ΟΤΑ για την αναβάθμιση και συντήρηση των σχολικών μονάδων. Στην λίστα αποδεκτών είναι και το Υπουργείο Υποδομών το οποίο με την σειρά του παραπέμπει στο θέμα στις Κτιριακές Υποδομές ΑΕ (ΚΤΥΠ). Η εταιρεία του Δημοσίου εξηγεί ότι έχει φέρει εις πέρας όλες τις αναθέσεις που της έχουν ανατεθεί μεταξύ των οποίων και εκείνες του προγράμματος “Μαριέττα Γιαννάκου”, σημειώνει ωστόσο πως δεν είναι αποκλειστικά αρμόδια για την φροντίδα του συνόλου των σχολείων. Τέλος, απαντήσεις στα σχετικά ερωτήματα έχει δώσει και το Υπουργείο Πολιτικής Κρίσης και Κλιματικής Αλλαγής οι οποίες σχετίζονται με την πορεία των προσεισμικών ελέγχων.
Τα βασικά σημεία των 11 ερωτήσεων που κατατέθηκαν στην Βουλή το πρώτο 20ήμερο του Νοεμβρίου και αφορούν τουλάχιστον 45 σχολεία όλης της επικράτειας έχουν ως εξής:
19/11/2026
Οι βουλευτές του ΚΚΕ φέρνουν στην Βουλή τις τριτοκοσμικές εικόνες που επικρατούν στο Ειδικό νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών με τρωκτικά να κυκλοφορούν στους διαδρόμους του κτιρίου.
19/11/2026
Ο ανεξάρτητος βουλευτής Σωκράτης Φάμελλος καταθέτει ερώτηση καταγράφοντας τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σχολικές μονάδες της εκλογικής του περιφέρειας. Μεταξύ άλλων αναφέρει:
- Στο Γυμνάσιο Βασιλικών σημειώθηκε πτώση σοβά από οροφή αίθουσας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό
μαθητή.
-Στο 6ο Νηπιαγωγείο Καλαμαριάς οι φθορές στην οροφή οδήγησαν σε αναστολή λειτουργίας και προσωρινή μετεγκατάσταση των μαθητών.
-Αντίστοιχο περιστατικό πτώσης σοβά καταγράφηκε και στο 3ο Γυμνάσιο Πολίχνης
- τραγική είναι η κατάσταση στο 12ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης με πτώση σοβάδων, μούχλα, νερό που στάζει στο υπόγειο γυμναστήριο και κλειδωμένες τις τουαλέτες.
-Στο 2ο Δημοτικό Σίνδου οι μαθητές κινδυνεύουν απ’ το υπό κατάρρευση όμορο κτίριο
-στο ΕΠΑΛ Σίνδου εμφανείς είναι οι επιτακτικές ανάγκες συντήρησης επιχρισμάτων και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, μόνωσης, αναβάθμισης του αύλειου χώρου αλλά και εξεύρεσης χώρου για διδασκαλία αφού έχουν καταλειφθεί και
οι αποθήκες.
-Παράλληλα, οι έντονες βροχοπτώσεις ανέδειξαν την ελλιπή συντήρηση των σχολικών κτιρίων, με προβλήματα εισροής υδάτων, πλημμυρισμένων αιθουσών και φθορών σε οροφές και κοινόχρηστους
χώρους σε σχολεία όπως το 2ο Δημοτικό Καλοχωρίου, στο Γυμνάσιο Μυγδονίας, τα 21ο , 27ο, 40ο , 53ο και 109ο Δημοτικά Σχολεία Θεσσαλονίκης.
19/11/2026
Η ανεξάρτητη βουλευτής Ραλλία Χρηστίδου μεταφέρει καταγγελίες γονέων μαθητών του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης “Δελμούζειο”. Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι αν και εντοπίστηκαν σοβαρά προβλήματα από επιτόπιες αυτοψίες, η αντικεραυνική προστασία δεν έχει αποκατασταθεί και οι ηλεκτρολογικοί πίνακες δεν έχουν αντικατασταθεί.
18/11/2026
Σε ερώτηση που κατέθεσε η ανεξάρτητη βουλευτής Αρετή Παπαϊωάννου αναφέρεται πως στις 12 Νοεμβρίου αποκολλήθηκαν σοβάδες από την οροφή αίθουσας του Νηπιαγωγείου Καλαμαριάς.
18/11/2026
Η βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Χάιδω Ασημακοπούλου φέρνει στην Βουλή δεκάδες περιστατικά που καταγράφονται από τον τοπικό τύπο και αφορούν τραυματισμούς μαθητών από πτώσεις σοβάδων σε σχολικές μονάδες. Μεταξύ άλλων αναφέρει:
-Στο 6ο Γενικό Λύκειο της Πάτρας (01/10/2026) «Σοβάδες έπεσαν πάνω σε θρανίο μαθήτριας … τα
τμήματα της οροφής έπεσαν πάνω σε θρανίο μαθήτριας, η οποία ωστόσο, φέρεται να είχε βγει για λίγα λεπτά από την αίθουσα και δεν βρισκόταν στη θέση
της τη στιγμή της αποκόλλησης».
-«Κλειστό θα παραμείνει … το 3ο Λύκειο Λαμίας στο οποίο… (7/10/2026) … έπεσαν σοβάδες σε σχολική αίθουσα, στέλνοντας στο νοσοκομείο τέσσερις μαθητές»
-11/10/2026 - «Κλειστό…το Γυμνάσιο Βασιλικών Θέρμης, μετά από την πτώση σοβάδων … είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής»
- 8/10/2026 –«Τραυματισμός μαθητή από πτώση τμήματος ψευδοροφής σε Γυμνάσιο … στο 8ο Γυμνάσιο Κορυδαλλού»
-15/10/2026 – «Μεσολόγγι: … ΓΕΛ Νεοχωρίου … τραυματισμός μαθητή από παράθυρο που αποκολλήθηκε»,
-16/10/2026 - Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Μαλεβιζίου: «Στέλνουμε τα παιδιά μας σχολείο ή σε reality επιβίωσης;»ενώ ανέφεραν επίσης ότι : «…σχολικό λεωφορείο στον Δήμο μας, το οποίο μετέφερε μαθητές κινδύνεψε να ανατραπεί στην προσπάθεια του οδηγού να αποφύγει τα κλαδιά που εμπόδιζαν την ορατότητα και λόγω υποχώρησης του οδοστρώματος.
… μαθητής στο Λύκειο Γαζίου έπαθε ηλεκτροπληξία την ώρα του μαθήματος»
-24/10/2026 - «Σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των σχολείων στον Άγιο Δημήτριο (Αττικής) μετά από πτώση σοβάδων στο 2ο Γυμνάσιο»
-5/11/2026 – «Έπεσαν κομμάτια από περβάζια Πειραματικού Σχολείου Πύργου την ώρα του διαλείμματος – Από τύχη δεν
υπήρξε τραυματισμός»,
-6/11/2026 – «Αναστάτωση προκλήθηκε…στο 1ο Γυμνάσιο Υμηττού, όταν φεγγίτης αποκολλήθηκε και έπεσε μέσα σε σχολική αίθουσα, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό μαθητή»,
-9/11/2026 – «Αποκολλήθηκε τμήμα του τοίχου σε αίθουσα στο 4ο Δημοτικό Υμηττού»,
-11/11/2026 – «Ακόμα ένα περιστατικό με πτώση σοβάδων σε σχολείο, σημειώθηκε στη χώρα μας, αυτή τη φορά στο Κολωνάκι, την Τρίτη (10.11.2026). Μάλιστα κατά τύχη δεν τραυματίστηκε κάποιος μαθητής καθώς το ατύχημα έγινε λίγη ώρα αφού τα παιδιά είχαν μπει στις αίθουσες για το μάθημά τους»,
-13/11/2026 - «Πειραιάς: Κατέρρευσε τμήμα της οροφής σε δημοτικό σχολείο (Ράλλεια Πειραματικά Σχολεία) – Από τύχη γλίτωσαν οι μαθητές»
Δείτε βίντεο από τα Ράλλεια Πειραμάτικά Σχολεία:
-14/11/2026 – «… σημειώθηκε πτώση σοβάδων στην αίθουσα που στεγάζει την Στ΄ τάξη του
30ού Δημοτικού Σχολείου Πειραιά. Από καθαρή τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός, καθώς μαθητές και εκπαιδευτικοί του τμήματος απουσίαζαν σε προγραμματισμένη εκπαιδευτική επίσκεψη.».
-Σε άλλο δημοσίευμα (7/11/2026), αναφέρονται δύο περιπτώσεις, σε σχολεία που είχαν προσφάτως ανακαινισθεί. Σύμφωνα με αυτό, τον Οκτώβριο, στο 1ο Λύκειο Νέου Ηρακλείου, αποκολλήθηκε τμήμα της οροφής στην κεντρική είσοδο και στην Κέρκυρα, στο Δημοτικό Σχολείο Κοντοκαλίου, αναφέρθηκαν πτώση σοβάδων και αποκόλληση νιπτήρα, μόλις έναν χρόνο μετά την ανακαίνιση του σχολείου.
-Αναφέρονται επίσης, πτώσεις σοβάδων, στο 10ο και 24ο Δημοτικά σχολεία Σερρών, σε σχολεία στην Ιεράπετρα και στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας (Αττικής).
13/11/2026
Ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής του ΠΑΣΟΚ Μανώλης Χριστοδουλάκης καταθέτει ερώτηση σημειώνοντας ότι στις 5 Νοεμβρίου αποκολλήθηκε μεγάλο τμήμα επιχρίσματος από την οροφή σχολικής αίθουσας του 1ου Δημοτικού Πόρτο Ράφτη εν ώρα λειτουργίας “με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο μαθητών και τον άμεσο κίνδυνο για τη σωματική
ακεραιότητα των παιδιών που βρίσκονταν μέσα”
13/11/2026
Δημοσιεύματα του τοπικού τύπου φέρνει στην Βουλή και ο βουλευτής της Νίκης Σπύρος Τσιρώνης. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ της εφημερίδας “Πελοπόννησος” το 24ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών μπάζει νερά παρά τις εργασίες στεγανοποίησης που πραγματοποίησε ο Δήμος πριν από περίπου ένα έτος. Την ίδια στιγμή 2 τμήματα στεγάζονται επ περίπου 15 έτη σε λυόμενες αίθουσες
12/11/2026
Επιστολή του Δήμου Νέας Ιωνίας επικαλείται σε ερώτηση της η βουλευτής της Νίκης Ασπασία Κουρουπάκη. Μεταξύ άλλων επισημαίνεται πως στα όρια του Δήμου “λειτουργούν 53 σχολικά συγκροτήματα, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων έχει κατασκευαστεί πριν από περισσότερα από 40 χρόνια ενώ ορισμένα χρονολογούνται πριν από το 1950”.
6/11/2026
Το ΚΚΕ αναφέρει ότι το Γυμνάσιο και ΓΕΛ Μυγδονίας του Δήμου Ωραιοκάστρου ανέστειλαν την λειτουργία τους λόγω της “πολύ κακής κατάστασης των σχολικών κτιρίων, που αναδείχθηκε με τη βροχή της Τρίτης 03-11-2026, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν οι στέγες των σχολείων και τα νερά να εισέλθουν στο εσωτερικό τους, με άμεσο κίνδυνο βραχυκυκλώματος, ηλεκτροπληξίας ή εκδήλωσης πυρκαγιάς, αφού σε πολλές περιπτώσεις τα νερά της βροχής που εισχωρούν από την οροφή, τρέχουν πάνω ή πλάι σε πρίζες, καλώδια, ηλεκτρολογικούς πίνακες”.
4/11/2026
Ο βουλευτής της Νίκης Σπύρος Τσιρώνης επικαλείται καταγγελίες γονέων και συνδικαλιστικών φορέων σύμφωνα με τις οποίες: το πρωί της Τρίτης 3 Νοεμβρίου 2026 στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου, όπου συστεγάζεται και το 12ο Δημοτικό, τμήμα τσιμεντένιας κάσας μαζί με πλακάκια αποκολλήθηκε στις τουαλέτες του σχολείου και έπεσε πάνω σε μαθητή της Α΄ τάξης. Το παιδί τραυματίστηκε στο κεφάλι και στο χέρι. Μετά το συμβάν βρέθηκε ζαλισμένο στο γραφείο των εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με την καταγγελία, το βάρος των υλικών ήταν μεγάλο και τα χειρότερα αποφεύχθηκαν «από τύχη»”
4/11/2026
Σοβαρά προβλήματα σε σχολικές μονάδες του Ηρακλείου Κρήτης αποτυπώνει ερώτηση της κυρίας Χάιδως Ασημακοπούλου (Ελληνική Λύση”. Συγκεκριμένα αναφέρει: “ Έντονη ανησυχία προκαλούν οι καταγγελίες των Συλλόγων Γονέων και
Κηδεμόνων του 28ου και του 57ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου Κρήτης, σχετικά με τα σοβαρά και επαναλαμβανόμενα προβλήματα στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του συστεγαζόμενου σχολικού συγκροτήματος. Σύμφωνα με τις
καταγγελίες, από τον Αύγουστο του 2026 καταγράφονται συνεχείς ηλεκτρολογικές βλάβες, βραχυκυκλώματα, πτώσεις ασφαλειών και διακοπές ηλεκτροδότησης, ενώ μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου το πρόβλημα φέρεται να επιδεινώθηκε σημαντικά”.
Επτά χρόνια μετά, από τα 12.690 σχολεία έχουν ανακαινιστεί μόλις 669
Υπενθυμίζεται ότι η έρευνα του Πρώτου ΘΕΜΑτος ανέδειξε τα σοβαρά προβλήματα στις κτιριακές υποδομές που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν χιλιάδες δημόσια σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα, με μαθητές και εκπαιδευτικούς να καλούνται καθημερινά να λειτουργήσουν σε εγκαταστάσεις που σε αρκετές περιπτώσεις δεν πληρούν ούτε τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις ασφάλειας και υγιεινής.
Η εικόνα που καταγράφεται είναι αποκαλυπτική: από τα 12.690 δημόσια σχολεία της Ελλάδας, μόλις 669 έχουν ανακαινιστεί μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», ποσοστό που μόλις ξεπερνά το 5% του συνόλου. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με έρευνα της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ), περίπου οκτώ στα δέκα σχολικά κτίρια χρειάζονται παρεμβάσεις, ενώ ένα στα δέκα χαρακτηρίζεται ακατάλληλο για λειτουργία.
Οι ελλείψεις δεν περιορίζονται σε αισθητικά προβλήματα ή σε φθορές λόγω παλαιότητας. Σε σχολικές μονάδες από την Αττική μέχρι τη Θεσσαλονίκη και την Αλεξανδρούπολη καταγράφονται περιστατικά πτώσης σοβάδων, πλημμυρισμένες αίθουσες, εκτεταμένη υγρασία, προβλήματα θέρμανσης, κατεστραμμένες τουαλέτες και παρουσία τρωκτικών.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του 5ου Γυμνασίου Ηλιούπολης, όπου οι προβληματικές εγκαταστάσεις υγιεινής επισκευάστηκαν μετά τη δημοσιοποίηση σχετικών εικόνων. Στο 23ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών έχουν καταγραφεί προβλήματα εισροής νερών στις αίθουσες, ενώ σε σχολεία του Πειραιά και της Καλαμαριάς έχουν σημειωθεί πτώσεις σοβάδων, με προφανείς κινδύνους για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.
Δείτε βίντεο από το 23ο δημοτικό σχολείο Αχαρνών:
Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι και η κατάσταση της σχολικής στέγης. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται η ΔΟΕ, περίπου το 12% των σχολικών τάξεων στεγάζεται σε κοντέινερ, με ορισμένες από αυτές τις προσωρινές κατασκευές να χρησιμοποιούνται επί δεκαετίες.
Παράλληλα, σημαντικός αριθμός σχολικών μονάδων εξακολουθεί να στερείται κατάλληλων υποδομών προσβασιμότητας για μαθητές με αναπηρία, ενώ δεν λείπουν οι περιπτώσεις στις οποίες οι γονείς αναγκάζονται να συνεισφέρουν οικονομικά για την κάλυψη βασικών αναγκών, όπως αναλώσιμα και υλικά καθαριότητας.
Η κατάσταση αναδεικνύει μια σημαντική αντίφαση στον τρόπο με τον οποίο προχωρά ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας εκπαίδευσης. Ενώ έχουν διατεθεί περισσότερα από 148 εκατ. ευρώ για την προμήθεια διαδραστικών πινάκων και προωθούνται επενδύσεις σε ψηφιακό εξοπλισμό, ρομποτική και σχολικά εργαστήρια, χιλιάδες μαθητές εξακολουθούν να παρακολουθούν μαθήματα σε κτίρια με σοβαρές κατασκευαστικές φθορές.
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