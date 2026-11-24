Σιγή ασυρμάτου από την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη για τα σχολεία - Κατατέθηκαν 11 ερωτήσεις σε 20 μέρες για 45 σχολικές μονάδες

Η κατάσταση που ανέδειξε η έρευνα του Πρώτου Θέματος για τη σχολική στέγη περιγράφεται στις ερωτήσεις βουλευτών στη βουλή - Η υπουργός Παιδείας δεν αντέδρασε στο δημοσίευμα, την ίδια ώρα που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης παραδέχθηκε το πρόβλημα και πρόσθεσε «πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα»