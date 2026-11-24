Κληρονομιές με χρέη: Νέα ευκαιρία για να σωθούν σπίτια και καταθέσεις, ποιοι προλαβαίνουν

Τέσσερις μήνες επιπλέον για όσους έχασαν την προθεσμία - Ποιες παλιές κληρονομιές καλύπτονται, πώς προστατεύεται η προσωπική περιουσία από τα χρέη συγγενών και ποιοι μένουν εκτός