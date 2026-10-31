Μαρινάκης: «Τα άκρα δεν έλυσαν ποτέ κανένα πρόβλημα», τι είπε για το τουρκολιβυκό και τα «μεγάλα ψάρια»

Αιχμές κατά των πολιτικών άκρων στο 17ο briefing για τους πολίτες - Οι φοροελαφρύνσεις για τους νέους, η απάντηση στην Άγκυρα και η δέσμευση για την αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος