Μαρινάκης: Η νομιμότητα είναι διαρκής προσπάθεια για δίκαιη κοινωνία

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε τη σημασία αποτελεσματικής προστασίας πολιτών και ενίσχυσης της εμπιστοσύνης στους θεσμούς, με αφορμή τις επιτυχίες της ΕΛΑΣ, που οδήγησαν σε 377 συλλήψεις οργανωμένου εγκλήματος τη διετία στη Βόρεια Ελλάδα