Μαρινάκης για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Έχουμε επιλέξει τον διάλογο και όχι μια συγκρουσιακή λογική ψευτοπατριωτισμού

«Να περιμένουμε μια ακόμη προσπάθεια ενδυνάμωσης της Ελλάδας και των εθνικών μας θέσεων» είπε για τη συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Τουρκίας