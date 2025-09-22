Μαρινάκης για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Έχουμε επιλέξει τον διάλογο και όχι μια συγκρουσιακή λογική ψευτοπατριωτισμού
Μαρινάκης για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Έχουμε επιλέξει τον διάλογο και όχι μια συγκρουσιακή λογική ψευτοπατριωτισμού
«Να περιμένουμε μια ακόμη προσπάθεια ενδυνάμωσης της Ελλάδας και των εθνικών μας θέσεων» είπε για τη συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Τουρκίας
Το μήνυμα ότι «από κάθε διεθνή επαφή του πρωθυπουργού, του υπουργού Εξωτερικών και των αξιωματούχων της χώρας να περιμένουμε ουσιαστικά μια ακόμη συνέχιση προσπάθειας ενδυνάμωσης της χώρας και των εθνικών θέσεων» έστειλε ο Παύλος Μαρινάκης ερωτηθείς στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν το απόγευμα της Τρίτης.
«Η κυβέρνηση έχει επιλέξει να μεγαλώσει ουσιαστικά την Ελλάδα με πολιτικές που παράγουν αποτέλεσμα, έχει επιλέξει τον διάλογο με την Τουρκία, όχι μια συγκρουσιακή λογική ψευτοπατριωτισμού που κονταίνει την Ελλάδα, χωρίς να βάζει στη συζήτηση θέματα κυριαρχίας και κόκκινων γραμμών» πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Ερωτηθείς, δε, για τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν και αν προβληματίζεται η Ελλάδα, ο κ. Μαρινάκης απάντησε «παρακολουθώ ένα αφήγημα που προσπαθούν να χτίσουν κάποιοι από συγκεκριμένο μέρος του πολιτικού συστήματος που μου θυμίζει συζητήσεις δημοτικού στη λογική "όποιος το πει πρώτος" που δεν συνάδει με θέματα εξωτερικής πολιτικής».
«Η Ελλάδα δεν καθορίζει τις προτεραιότητές της ετεροκαθοριζόμενη. Η αναφορά Τραμπ στα F-35 περιορίζεται στη συνέχιση των σχετικών συνομιλιών από τότε που αποβλήθηκε η Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35 πριν από 6 χρόνια. Εμείς πριν από 6 χρόνια ήμασταν εκτός F-16 και F-35 και η γείτονα ήταν στα δύο. Σήμερα έχουμε ολοκληρώσει πρώτη αναβάθμιση των F-16 και είμαστε μέσα στα F-35. Δεν μπορούμε να επιβάλουμε σε άλλες χώρες τις πωλήσεις εξοπλιστικών. Η Ελλάδα έχει ψηλώσει πλέον ουσιαστικά από το 2019» κατέληξε ο κ. Μαρινάκης.
