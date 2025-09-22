Στον Δημήτρη Μελισσανίδη η Εφημερίδα των Συντακτών - Υπεγράφη το προσύμφωνο

χουν ολοκληρωθεί όλοι οι οικονομικοί έλεγχοι - due diligence, η διαδικασία κατά την οποία κάποιος εξετάζει προσεκτικά όλες τις πτυχές μιας συμφωνίας, επένδυσης ή εταιρείας πριν πάρει μια απόφαση.

Στα χέρια του Δημήτρη Μελισσανίδη περνάει η Εφημερίδα των Συντακτών , με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι υπογραφές του προσυμφώνου για την πώληση του 51% έπεσαν στα τέλη της περασμένης εβδομάδας.Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τοξεπερνάει τα 5 εκατομμύρια ευρώ, καθώς υπάρχει και επενδυτικό πρόγραμμα.Σήμερα, αναμένεται να πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση προκειμένου να εγκριθεί και τυπικά η πώληση του 51% της εφημερίδας στον Δημήτρη Μελισσανίδη. Οι τελικές υπογραφές αναμένονται στις επόμενες 15 ημέρες.Οι πληροφορίες αναφέρουν, δε, ότι ο επιχειρηματίας θα αναλάβει να πληρώσει τους εργαζόμενους στην ΕΦΣΥΝ που έχουν συμπληρώσει 5,5 μήνες απλήρωτοι, αλλά και να αποπληρώσει τα χρέη της εφημερίδας. Επίσης έΟι αλλαγές θα προχωρήσουν άμεσα.Ο Δημήτρης Μελισσανίδης είναι ένα από τα σημαντικά πρόσωπα του ελληνικού επιχειρείν. Η επιχειρηματική δραστηριότητά του ξεκίνησε από μια σχολή οδηγών ταξί στον Κορυδαλλό, και το 2000 προχώρησε στην ίδρυση της Aegean Marine Petroleum, την οποία έβαλε στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Το 2014 για 8,5 χρόνια είχε μετοχική παρουσία στον ΟΠΑΠ πριν να πουλήσει τις μετοχές του στην Allwyn και τον Τσέχο δισεκατομμυριούχο Karel Komare. Ο Δημήτρης Μελισσανίδης ασχολείται και με τη ναυτιλία μέσω της ναυτιλιακής εταιρείας Hellenic Environmental Center ενώ μαζί με τον αδελφό του κατέχουν την Aegean Oil με δίκτυο πωλήσεων που αριθμεί πάνω από 700 πρατήρια σε όλη την Ελλάδα.Παράλληλα από το 2021, είναι ιδιοκτήτης της «Ναυτεμπορικής», και συγκεκριμένα της εφημερίδας, της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας και του καναλιού της ενώ έντονη ήταν η ενασχόλησή του και με το ποδόσφαιρο, αρχής γενομένης από τον Ιωνικό, το 1984, για να συνεχίσει με την ΑΕΚ σε τρεις φάσεις, οι δύο πρώτες τη δεκαετία του '90 και η τρίτη από το 2013 βάζοντας, μάλιστα, την υπογραφή του στη δημιουργία του νέου γηπέδου της ομάδας με όνομα OPAP Arena, το οποίο εγκαινίασε ο ίδιος στις 30 Σεπτεμβρίου 2022.