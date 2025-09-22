Χρυσοχοΐδης: Αστυνομικοί θα περιπολούν μέσα στους καταυλισμούς των Ρομά - Τέλος στην ανοχή

Θα είναι μάχιμοι και θα υπάγονται στο ελληνικό FBI - «Το μήνυμα είναι ότι δεν υπάρχει πουθενά θέμα αποφυγής του νόμου» είπε ο υπ. Προστασίας του Πολίτη - 1.400 συλλήψεις και 500 προφυλακίσεις για το οργανωμένο έγκλημα το τελευταίο 6μηνο