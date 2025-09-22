Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Ανήλικοι έστηναν καρτέρι σε σταθμούς του ΗΣΑΠ και λήστευαν ανυποψίαστους περαστικούς - Η φωτογραφία που τους «πρόδωσε»
Ανήλικοι έστηναν καρτέρι σε σταθμούς του ΗΣΑΠ και λήστευαν ανυποψίαστους περαστικούς - Η φωτογραφία που τους «πρόδωσε»
Τους προσέγγιζαν και τότε, ένας εξ’ αυτών, αφαιρούσε με βίαιο τρόπο τα κοσμήματα και γίνονταν καπνός
Υπό κράτηση βρίσκονται τα τελευταία 24ωρα τα μέλη μίας συμμορίας ανηλίκων που έβαζαν στο στόχαστρό τους περαστικούς και τους άρπαζαν με βία χρυσές αλυσίδες από τον λαιμό.
Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛΑΣ, οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι έχουν καταγωγή από την Αίγυπτο, κινούνταν κοντά σε σταθμούς ΗΣΑΠ και έψαχναν για ανυποψίαστους περαστικούς που έφεραν κοσμήματα. Τους προσέγγιζαν και τότε, ένας εξ’ αυτών, αφαιρούσε με βίαιο τρόπο τα κοσμήματα και γίνονταν καπνός.
Η αντίστροφη μέτρηση για τον εντοπισμό τους ξεκίνησε μετά την καταγγελία ενός θύματος στις Αρχές. Ο άνδρας περιέγραψε την περιπέτειά του λέγοντας συγκεκριμένα ότι όλα συνέβησαν την περασμένη Παρασκευή (19/9) λίγο μετά την έξοδο του από τον σταθμό «Ηράκλειο».
Αντιλήφθηκε ότι τρεις νεαροί άρχισαν να τον ακολουθούν και τότε ο ένας εξ’ αυτών τον πλησίασε και τράβηξε με δύναμη τη χρυσή αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό του. Η αλυσίδα κόπηκε ωστόσο ο δράστης δεν κατάφερε τελικά να την αποσπάσει και το έβαλε στα πόδια.
Ακολούθησε έρευνα από τους αστυνομικούς του τμήματος Ασφαλείας Νέου Ηρακλείου Αττικής, οι οποίοι και κατάφεραν να ταυτοποιήσουν δύο εκ των δραστών μέσω εικόνων που είχαν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.
Στο υλικό αποτυπώνεται η πορεία των τριών ανηλίκων οι οποίοι φαίνονται να περπατούν πίσω από το θύμα και να το ακολουθούν λίγο πριν αποπειραθούν να το ληστέψουν.
Ως προς την ενδυμασία τους ο ένας εξ’ αυτών φορούσε χαρακτηριστικό μαύρο ανδρικό τσαντάκι και ο φίλος του φοράει λευκά παπούτσια με αερόσολα και με μαύρες λεπτομέρειες πάνω από τη σόλα.
Φωτογραφία ντοκουμέντο εξασφάλισε και παρουσιάζει το protothema.gr:
Μετά την ταυτοποίηση ακολούθησε επιχείρηση που έλαβε χώρα χθες Κυριακή (21/9) κατά την οποία οι δύο ανήλικοι δράστες εντοπίστηκαν κοντά στον σταθμό «Ειρήνη» και συνελήφθησαν.
Η έρευνα για τη σκιαγράφηση της πλήρης δράσης τους βρίσκεται σε εξέλιξη.
