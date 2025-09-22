Κρίσιμο τετ α τετ Μητσοτάκη, Ερντογάν αύριο στις ΗΠΑ για το «κουβάρι» σε Αιγαίο, Μεσόγειο - Τα ανοιχτά μέτωπα

Η συνάντηση θα δείξει αν ο διάλογος παραμένει ζωντανός ή θα πάμε σε κύμα έντασης - Νεύρα στην Τουρκία για τα οικόπεδα που ζήτησε η Chevron και την έναρξη διαλόγου με Τρίπολη για ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα

