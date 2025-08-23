Σκέρτσος: Στον ΣΥΡΙΖΑ τερματίζουν τη φαιδρότητα όταν αντιπολιτεύονται ακόμη και το ηλιοβασίλεμα

Ο υπουργός Επικρατείας απάντησε σε σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με δική του ανάρτηση για το καλοκαίρι, όπου ευχόταν στον κόσμο να κρατήσει στο μυαλό του εικόνες με ηλιοβασιλέματα