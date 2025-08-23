Σκέρτσος: Στον ΣΥΡΙΖΑ τερματίζουν τη φαιδρότητα όταν αντιπολιτεύονται ακόμη και το ηλιοβασίλεμα
Σκέρτσος: Στον ΣΥΡΙΖΑ τερματίζουν τη φαιδρότητα όταν αντιπολιτεύονται ακόμη και το ηλιοβασίλεμα
Ο υπουργός Επικρατείας απάντησε σε σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με δική του ανάρτηση για το καλοκαίρι, όπου ευχόταν στον κόσμο να κρατήσει στο μυαλό του εικόνες με ηλιοβασιλέματα
«Πολιτική φαιδρότητα και τοξικότητα» καταλογίζει στον ΣΥΡΙΖΑ ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος απαντώντας σε σχόλιο του κόμματος για δική του ανάρτηση για το καλοκαίρι με φωτογραφίες από ηλιοβασιλέματα.
Προτείνει μάλιστα, αντί να βγάζουν ανακοινώσεις με καθυστέρηση, να σχολιάσουν τη πρόσφατη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα όπου προαναγγέλλει «τη ληξιαρχική πράξη θανάτου του κόμματός τους και ίσως την δημιουργία νέου».
Στην ανάρτησή του ο Άκης Σκέρτσος αναφέρει:
Ελπίζω κάποιος εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ να μπορεί να αντιληφθεί πως όταν αντιπολιτεύονται ακόμη και το ηλιοβασίλεμα τερματίζουν την πολιτική φαιδρότητα και τοξικότητα.
Αντί να βγάζουν, λοιπόν, ανόητες ανακοινώσεις με 5 μέρες καθυστέρηση για μια ανάρτηση που απλά στέλνει ευχές σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες, θα τους συμβούλευα το εξής μια και έχουν πιει το αμίλητο νερό για άλλα πιο ουσιώδη ζητήματα.
Ας πουν έστω μια λέξη για τον πρώην αρχηγό και νυν βουλευτή τους Αλέξη Τσίπρα που δεν αισθάνεται «πολιτικά ενεργός στην τοποθεσία Κουμουνδούρου» και προανήγγειλε μέσω του γαλλικού τύπου την ληξιαρχική πράξη θανάτου του κόμματός τους και ίσως την δημιουργία νέου.
Προλαβαίνουν…Δεν έχει περάσει ακόμη το πενθήμερο των εκτός τόπου και χρόνου ανακοινώσεων.
Νωρίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωσή του ανέφερε:
«Απύθμενο θράσος του κ. Σκέρτσου! Στέλνει ηλιοβασιλέματα στους πολίτες που δεν μπόρεσαν να πάνε διακοπές για να τα κρατήσουν σε ένα «συρτάρι» του μυαλού. Τι ντροπή!»
Η ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου, στις 19 Αυγούστου, είχε ως εξής:
Έχουμε την ευλογία να ζούμε σε μια χώρα που μας χαρίζει απλόχερα καθημερινά τέτοιες μαγικές εικόνες…Ένα ηλιοβασίλεμα σαν αυτό αρκεί για να σε ταξιδέψει και να πάρει από πάνω σου όλη την κούραση του χειμώνα.
Σε όσους μπορεί να ξεκινούν τώρα τις διακοπές τους, καλή ξεκούραση! Και σε όσους τις ολοκληρώνουν ή δεν κατάφεραν φέτος να κάνουν διακοπές, μια ευχή να κρατήσουν σε ένα “συρτάρι” του μυαλού τους εικόνες σαν αυτήν…μέχρι το επόμενο καλοκαίρι.
Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του την Κυριακή 24 Αυγούστου απάντησε στον κ. Σκέρτσο ως εξής: «Κανείς δεν αντιπολιτεύτηκε τον κ. Σκέρτσο για τα ηλιοβασιλέματα όπως ισχυρίζεται. Το σχόλιο αφορούσε και αφορά την παντελή απουσία κοινωνικής ενσυναίσθησης και ευαισθησίας που επιδεικνύει λέγοντας στους πολίτες που δεν μπόρεσαν να πάνε διακοπές να τα κρατήσουν σε ένα «συρτάρι» του μυαλού τους μια φωτογραφία από ηλιοβασίλεμα που ανάρτησε ο ίδιος. Είναι λογικό ο αμετακίνητος υπουργός του κ. Μητσοτάκη να επιδεικνύει αυτή την αλαζονική συμπεριφορά καθώς πάρα τα υπουργικά καθήκοντα που ασκεί εδώ και μια εξαετία δεν έχει μπει ποτέ στην δοκιμασία της εκλογικής διαδικασίας και της εκλογής. Δεν έχει επαφή με τον κόσμο και τα προβλήματά του. Ο κ. Σκέρτσος και στην σημερινή του απασχόληση αλλά και στην προηγούμενη υπηρετούσε και υπηρετεί τα συμφέροντα πανίσχυρων μειοψηφικών ελίτ που που δεν μπορούν να αισθανθούν την δυσκολία του ανθρώπου που δεν μπορεί να πάει διακοπές, μια σύγχρονη εκδοχή του «αν ο λαός δεν έχει να φάει ψωμί, ας φάει παντεσπάνι».
Η στιγμή της σύλληψης του 40χρονου συζυγοκτόνου στον Βόλο, είπε ότι δεν μετανιώνει - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Το μωρό της οργής: Στη Δανία πήραν νεογέννητο μίας ώρας από τη μητέρα του - Την έκριναν ακατάλληλη, επειδή την κακοποιούσε ο θετός της πατέρας ως παιδί
Το «πλυντήριο» της Γκισλέιν Μάξγουελ - Όλοι ήταν «κύριοι», από τον Τραμπ και τον Επστάιν ως τον πρίγκιπα Άντριου
