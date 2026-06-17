Νίκος Παππάς: Ο Φάμελλος να φέρει τα επόμενα 24ωρα αποτελέσματα της απόφασης της ΚΕ, αν όχι τα πάντα θα πρέπει να εξεταστούν
Νίκος Παππάς: Ο Φάμελλος να φέρει τα επόμενα 24ωρα αποτελέσματα της απόφασης της ΚΕ, αν όχι τα πάντα θα πρέπει να εξεταστούν
«Τα συλλογικά όργανα σε κάθε στιγμή αξιολογούν και πολιτικές και πρόσωπα. Αυτή στιγμή δεν υπάρχει θέμα μομφής στον Φάμελλο, υπάρχει όμως θέμα προσδιορισμού των αρμοδιοτήτων του»
Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα άφησε ο καθαιρεθείς από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, σε περίπτωση που, όπως είπε, «τα επόμενα 24ωρα δεν φέρει ο πρόεδρος αποτελέσματα της πολιτικής που αποφασίστηκε στην Κεντρική Επιτροπή» της 6ης Ιουνίου.
«Όσοι ψήφισαν την απόφαση, έχουν την ευθύνη υλοποίησης. Πρέπει τα επόμενα 24ωρα, επειδή θα έρθουν οι διακοπές και δεν ξέρουμε αν θα πάμε στη ΔΕΘ, ο Σωκράτης Φάμελλος να φέρει αποτελέσματα. Αν όχι, τα πάντα θα πρέπει να εξεταστούν. Τα συλλογικά όργανα σε κάθε στιγμή αξιολογούν και πολιτικές και πρόσωπα. Αυτή στιγμή δεν υπάρχει θέμα μομφής στον Φάμελλο, υπάρχει όμως θέμα προσδιορισμού των αρμοδιοτήτων του. Έχει αρμοδιότητα κατάρτισης προεκλογικού προγράμματος;» είπε χαρακτηριστικά στον Alpha 989 και τον Γιώργο Ευγενίδη.
Για την απόφαση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ να τον απομακρύνει από τη θέση του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, ο κ. Παππάς είπε «δεν υπήρχε περίπτωση να σκεφτώ αν πρέπει να πω τη γνώμη για το κόμμα όταν από το 10% όταν ανέλαβε ο Φάμελλος έχουμε φτάσει στο 1%-2%».
«Υπάρχουν δύο πολιτικές επιλογές: ή οδικός χάρτης που στηρίξαμε πάρα πολλά στελέχη που λέει πώς θα φτάσουμε στον στόχο ή ότι ο καθένας μόνος του μπορεί να διαπραγματευτεί σε ένα προσωπικό δούναι και λαβείν. Ζητώ από την πρώτη στιγμή διευκρινίσεις και οδικό χάρτη. Θα πρέπει να δούμε επακριβώς τυπικά και διπλωματικά αν υπάρχει επιθυμία για συνεργασίες, δεν μπορούμε αν κάνουμε ότι δεν ακούμε αυτά που λέγονται» είπε ακόμα ο Νίκος Παππάς.
Κατά τον ίδιο ο Σωκράτης Φάμελλος «έχει αργήσει να επικοινωνήσει με τον Τσίπρα, έχουμε απόφαση συμπόρευσης με τις προοδευτικές δυνάμεις και αυτή θα υλοποιηθεί με απευθείας επικοινωνία με ανοιχτά χαρτιά και δημοσιοποίηση της συζήτησης ώστε να ξέρει ο καθένας τι γίνεται».
Στο πλαίσιο αυτό σημείωσε ότι «ο Κώστας Ζαχαριάδης ήταν από τους πρωτοστατούντες της απόφασης της ΚΕ, αποδεικνύεται, όμως, ότι δεν ήταν σε θέση να την υπερασπιστεί και στην παραίτηση του λέει ότι δεν ήταν καθαρή».
«Καλώ κάθε βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να μην παραιτηθεί, έχει σημασία η μάχη στη Βουλή για την παράταξη και τις ιδέες μας κι με αυτή την έννοια κακώς έχει παραιτηθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Με δεσμεύουν οι συνεδριακές αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και η λαϊκή εντολή που θα τιμήσω και το κόμμα θα πρέπει να εξαντλήσει τα περιθώρια να φτιάξει μια συμμαχία αξιόπιστη για τις εκλογές» κατέληξε ο Νίκος Παππάς.
«Όσοι ψήφισαν την απόφαση, έχουν την ευθύνη υλοποίησης. Πρέπει τα επόμενα 24ωρα, επειδή θα έρθουν οι διακοπές και δεν ξέρουμε αν θα πάμε στη ΔΕΘ, ο Σωκράτης Φάμελλος να φέρει αποτελέσματα. Αν όχι, τα πάντα θα πρέπει να εξεταστούν. Τα συλλογικά όργανα σε κάθε στιγμή αξιολογούν και πολιτικές και πρόσωπα. Αυτή στιγμή δεν υπάρχει θέμα μομφής στον Φάμελλο, υπάρχει όμως θέμα προσδιορισμού των αρμοδιοτήτων του. Έχει αρμοδιότητα κατάρτισης προεκλογικού προγράμματος;» είπε χαρακτηριστικά στον Alpha 989 και τον Γιώργο Ευγενίδη.
Για την απόφαση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ να τον απομακρύνει από τη θέση του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, ο κ. Παππάς είπε «δεν υπήρχε περίπτωση να σκεφτώ αν πρέπει να πω τη γνώμη για το κόμμα όταν από το 10% όταν ανέλαβε ο Φάμελλος έχουμε φτάσει στο 1%-2%».
«Υπάρχουν δύο πολιτικές επιλογές: ή οδικός χάρτης που στηρίξαμε πάρα πολλά στελέχη που λέει πώς θα φτάσουμε στον στόχο ή ότι ο καθένας μόνος του μπορεί να διαπραγματευτεί σε ένα προσωπικό δούναι και λαβείν. Ζητώ από την πρώτη στιγμή διευκρινίσεις και οδικό χάρτη. Θα πρέπει να δούμε επακριβώς τυπικά και διπλωματικά αν υπάρχει επιθυμία για συνεργασίες, δεν μπορούμε αν κάνουμε ότι δεν ακούμε αυτά που λέγονται» είπε ακόμα ο Νίκος Παππάς.
Κατά τον ίδιο ο Σωκράτης Φάμελλος «έχει αργήσει να επικοινωνήσει με τον Τσίπρα, έχουμε απόφαση συμπόρευσης με τις προοδευτικές δυνάμεις και αυτή θα υλοποιηθεί με απευθείας επικοινωνία με ανοιχτά χαρτιά και δημοσιοποίηση της συζήτησης ώστε να ξέρει ο καθένας τι γίνεται».
Στο πλαίσιο αυτό σημείωσε ότι «ο Κώστας Ζαχαριάδης ήταν από τους πρωτοστατούντες της απόφασης της ΚΕ, αποδεικνύεται, όμως, ότι δεν ήταν σε θέση να την υπερασπιστεί και στην παραίτηση του λέει ότι δεν ήταν καθαρή».
«Καλώ κάθε βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να μην παραιτηθεί, έχει σημασία η μάχη στη Βουλή για την παράταξη και τις ιδέες μας κι με αυτή την έννοια κακώς έχει παραιτηθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Με δεσμεύουν οι συνεδριακές αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και η λαϊκή εντολή που θα τιμήσω και το κόμμα θα πρέπει να εξαντλήσει τα περιθώρια να φτιάξει μια συμμαχία αξιόπιστη για τις εκλογές» κατέληξε ο Νίκος Παππάς.
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