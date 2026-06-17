Πώς λειτουργεί το PosoKanei: 22 ερωταπαντήσεις για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα, σε τι διαφέρει από το e-Καταναλωτής



Οι διαφορές με το e-Katanalotis

• Αυτοματοποιημένη συλλογή δεδομένων (crawling) από τα ηλεκτρονικά καταστήματα των Σκλαβενίτης, Χαλκιαδάκης, My Market και Κρητικός μέσω των SKU των προϊόντων.Οι τιμές ενημερώνονται καθημερινά.Απάντηση: Οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση είτε από τα δεδομένα που παρέχουν οι ίδιες οι αλυσίδες είτε μέσω των αυτοματοποιημένων μηχανισμών συλλογής δεδομένων.Απάντηση: Ναι. Μέσω του ιστορικού τιμής ο χρήστης μπορεί να παρακολουθήσει την πορεία της τιμής του προϊόντος σε βάθος χρόνου.Απάντηση: Η αναζήτηση μπορεί να γίνει είτε με τον τίτλο του προϊόντος είτε με το barcode του.Απάντηση: Ναι. Μέσω της εφαρμογής ο χρήστης μπορεί να σκανάρει το barcode ενός προϊόντος και να μεταφερθεί απευθείας στα αποτελέσματα αναζήτησης του συγκεκριμένου κωδικού.Απάντηση: Εμφανίζονται οι αλυσίδες που διαθέτουν το προϊόν καθώς και οι αντίστοιχες τιμές πώλησής του, ώστε ο χρήστης να μπορεί να συγκρίνει τις διαθέσιμες επιλογές.Απάντηση: Ναι. Όταν εντοπιστεί το ίδιο προϊόν σε ευρωπαϊκές αλυσίδες λιανικής, εμφανίζονται και οι αντίστοιχες τιμές του εξωτερικού. Οι χώρες που καλύπτονται σήμερα είναι κυρίως η Ιταλία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Κύπρος και η Ισπανία.Απάντηση: Μπορεί να προτείνει το σχετικό link μέσω της πλατφόρμας. Η πρόταση αξιολογείται και, εφόσον πληροί τα κριτήρια, προστίθεται στις πηγές δεδομένων.Απάντηση: Ναι. Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει λίστες προϊόντων και να δει το συνολικό κόστος των προϊόντων που έχει επιλέξει στα καταστήματα που τα διαθέτουν.Απάντηση: Όχι. Οι λίστες έχουν ενημερωτικό και συγκριτικό χαρακτήρα και δεν πραγματοποιείται αγορά μέσα από την πλατφόρμα.Απάντηση: Κάθε χρήστης μπορεί να δημιουργήσει έως πέντε λίστες, με έως πενήντα προϊόντα σε κάθε λίστα.Απάντηση: Ναι. Ο χρήστης μπορεί να ορίσει τις ποσότητες που χρειάζεται για κάθε προϊόν ώστε να υπολογίζεται το πραγματικό συνολικό κόστος των αγορών του.Απάντηση: Η λειτουργία αυτή προτείνει οικονομικότερες εναλλακτικές επιλογές προϊόντων μέσα στην ίδια κατηγορία, βοηθώντας τον χρήστη να μειώσει το συνολικό κόστος της λίστας του.Απάντηση: Όχι. Η σύγκριση γίνεται κυρίως σε επίπεδο κατηγορίας προϊόντων και όχι βάσει πλήρους αντιστοίχισης τεχνικών ή ποιοτικών χαρακτηριστικών.Απάντηση: Υπάρχει ειδική φόρμα επικοινωνίας μέσω της οποίας οι χρήστες μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις, παρατηρήσεις ή προτάσεις.Απάντηση: Ναι. Η πλατφόρμα διαθέτει αναλυτικό οδηγό βοήθειας που εξηγεί όλες τις βασικές λειτουργίες της.Απάντηση: Το έργο είναι δυναμικό και θα εξελίσσεται συνεχώς. Θα προστίθενται νέοι κωδικοί προϊόντων, νέες κατηγορίες και επιπλέον πηγές δεδομένων, ώστε η πλατφόρμα να παρέχει ολοένα και πληρέστερη εικόνα της αγοράς στους πολίτες.Η νέα πλατφόρμα εισάγει πρωτοποριακά εργαλεία ελέγχου και διαφάνειας, μετατρέποντας την απλή πληροφορία σε πραγματική δύναμη επιλογής για τον καταναλωτή.Παράλληλα, είναι ένα εργαλείο που ενισχύει τον ανταγωνισμό, καθώς το παρακολουθούν και οι ίδιες οι αλυσίδες των super market, καθώς οι τιμές συλλέγονται είτε με απευθείας παροχή δεδομένων από τις ίδιες είτε αυτοματοποιημένα (crawling) από τα ηλεκτρονικά τους καταστήματα.Ακολουθεί πλήρης ανάλυση για τις δομικές, λειτουργικές και τεχνολογικές διαφορές ανάμεσα στην παλαιότερη εφαρμογή «e-Katanalotis» και στη νέα πλατφόρμα «PosoKanei».