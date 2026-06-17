Μενδώνη: Η Ελλάδα αναλαμβάνει τις μελέτες αποκατάστασης της Λαύρας των Σπηλαίων στο Κίεβο μετά την ρωσική επίθεση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Λίνα Μενδώνη Λαύρα των Σπηλαίων Ουκρανία

Μενδώνη: Η Ελλάδα αναλαμβάνει τις μελέτες αποκατάστασης της Λαύρας των Σπηλαίων στο Κίεβο μετά την ρωσική επίθεση

Επιστολή στην υπουργό Πολιτισμού της Ουκρανίας

Μενδώνη: Η Ελλάδα αναλαμβάνει τις μελέτες αποκατάστασης της Λαύρας των Σπηλαίων στο Κίεβο μετά την ρωσική επίθεση
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Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη απέστειλε επιστολή προς την υπουργό Πολιτισμού της Ουκρανίας Tetyana Berezhna εκφράζοντας τα ειλικρινή συλλυπητήρια και τη συμπαράσταση της Ελλάδας για τη ρωσική επίθεση της 15ης Ιουνίου, η οποία προκάλεσε ζημίες στη Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου, μνημείο εγγεγραμμένο στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Στην επιστολή της, η Λίνα Μενδώνη καταδικάζει απερίφραστα το πλήγμα σε έναν χώρο εξαιρετικής αρχιτεκτονικής, ιστορικής, πολιτιστικής και θρησκευτικής σημασίας, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτιστική κληρονομιά δεν μπορεί να αποτελεί στόχο ούτε μέσο εργαλειοποίησης κατά τη διάρκεια ένοπλων συγκρούσεων.

Παράλληλα, επαναβεβαιώνει την έμπρακτη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Συγκεκριμένα, γνωστοποιεί την πρόθεση του Υπουργείου Πολιτισμού να καλύψει το κόστος εκπόνησης μελετών αποκατάστασης για τη Λαύρα των Σπηλαίων, καθώς και την προώθηση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων και του Υπουργείου Πολιτισμού της Ουκρανίας, με στόχο την οργάνωση εξειδικευμένων εργαστηρίων κατάρτισης για Ουκρανούς συντηρητές αρχαιοτήτων και έργων τέχνης στη Θεσσαλονίκη.
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