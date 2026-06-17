Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Πέντε χρόνια από την ομολογία του πιλότου που σκότωσε την Καρολάιν στα Γλυκά Νερά - Το θέατρο στις κάμερες

Τα στοιχεία που τον έκαψαν

Όταν έφθασαν στη ΓΑΔΑ ανέβηκαν στον 7ο όροφο και εκεί σε ένα δωμάτιο παίχτηκε επί επτά ώρες η τελευταία πράξη του εγκλήματος που σόκαρε την Ελληνική κοινή γνώμη.Οι αστυνομικοί αποδόμησαν όλα τα ψέμματα του πιλότου που πραγματοποίησε μια από τις πλέον ειδεχθείς γυναικοκτονίες και έστησε με το πραγματικά άρρωστο μυαλό του ένα σχέδιο για να γλυτώσει τη σύλληψη.Αυτό περιελάμβανε τρεις ληστές που μπήκαν στο σπίτι για να τους ληστέψουν, τον έδεσαν χειροπόδαρα και σκότωσαν τη γυναίκα του και το σκυλί τους πριν φύγουν με 12.000 ευρώ λεία.Τι πρόβλημα ήταν ότι μετά τις πρώτες ώρες οι αστυνομικοί άρχισαν να διαπιστώνουν ότι ο πιλότος που έκλαιγε-αλήθεια τι θράσος κι’ αυτό-μπροστά στις κάμερες δεν τους τα έλεγε καλά.Πολλά πράγματα δεν κόλλαγαν όπως τα σημάδια από τα σκοινιά στα χέρια και τα πόδια του που ήταν σχεδόν αδιόρατα και όχι εμφανή σύμφωνα με τις ώρες που έλεγε ότι ήταν δεμένος.Η κάρτα μνήμης από την κάμερα ασφαλείας έλειπε κατά το διάστημα της δολοφονίας ενώ το ηλεκτρονικό βιομετρικό ρολόι της Καρολάιν αποδείχτηκε καταλυτικό στοιχείο.Επίσης το κινητό του Μπάμπη έδειξε δραστηριότητα την ώρα που αυτός όπως είχε καταθέσει ήταν δεμένος, ενώ αυτό της άτυχης γυναίκας ότι οι καρδιακοί της παλμοί φέρονται να είχαν πάψει να υφίστανται σε χρόνο που δεν συνάδει με αυτόν του θανάτου που είχε δηλώσει ο δολοφόνος της.Επίσης η κάρτα μνήμης από την κάμερα ασφαλείας όπως προέκυψε από την εξέταση στο λογισμικό του κλειστού κυκλώματος, είχε αφαιρεθεί πολύ νωρίτερα από την ώρα που είχε δηλώσει ο Αναγνωστόπουλος.Στις εννιά το βράδυ ο πιλότος «σπάει» και ομολογεί ότι αυτός σκότωσε κατά λάθος την Καρολάιν και μετά έστησε το σχέδιο με το σκηνικό της ληστείας για να μην χάσει την 11 μηνών κόρη του.Αυτή που ο ίδιος έβαλε δίπλα στο άψυχο σώμα της γυναίκας του και την βρήκε ο αρχιφύλακας Χρήστος Βαρδίκος, όταν μαζί με συναδέλφους του έφτασαν στη μεζονέτα τα ξημερώματα.Πήρε την μικρή στην αγκαλιά του, τη σκέπασε και όταν βγήκε έξω την κράτησε μέσα στο περιπολικό μέχρι να έρθουν οι συγγενείς του ζεύγους ενώ όπως είπε μετά «Όσος καιρός κι αν περάσει είναι δεδομένο ότι ένα κομμάτι από την καρδιά μου θα έχει μείνει σε αυτό το δωμάτιο».Στις 17 Ιουνίου το βράδυ σε ένα άλλο δωμάτιο στον 7ο όροφο της ΓΑΔΑ η μάσκα του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου έπεσε τελείως ενώ μετά την ομολογία του ζήτησε συγνώμη από τους αστυνομικούς για τα ψέμματα που τους είπε.Μάλλον αγνοούσε ότι σχεδόν από την αρχή αυτής της απίστευτης υπόθεσης, οι αξιωματικοί που χειρίστηκαν την υπόθεση δεν τα έχαψαν.