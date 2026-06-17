Ακρίτα: Μου γράφουν «ψόφα καρ...α» μετά τις αναρτήσεις για Γιωτόπουλο, δεν θα γίνω αρεστή σε κανέναν κερατά
Ακρίτα: Μου γράφουν «ψόφα καρ...α» μετά τις αναρτήσεις για Γιωτόπουλο, δεν θα γίνω αρεστή σε κανέναν κερατά
«Εμένα οι γονείς με έκαναν σαν τα μούτρα τους, ελεύθερη, άνθρωπο και όχι ποντικοκούραδο με πόδια» γράφει η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
Ανώνυμες απειλές από αυτούς που γράφουν «ψόφα καρ...α» και «ε ρε χούντα που σου χρειάζεται» κατήγγειλε ότι δέχεται η Έλενα Ακρίτα μετά τις αναρτήσεις της κατά της επιστροφής του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου στη φυλακή μετά την αναίρεση από τον Άρειο Πάγου του βουλεύματος για την αποφυλάκισή του.
«Τα ίδια που είχα ζήσει πριν χρόνια και με τους Χρυσαυγίτες. Φοβήθηκα και τότε φοβάμαι και τώρα.
Αυτό όμως δεν αλλάζει κάτι» γράφει σε ανάρτησή της στα social media η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ προσθέτοντας ότι «οι γονείς μου με έκαναν σαν τα μούτρα τους: ελεύθερη. Και δε θα φτύσω στον τάφο τους για να γίνω αρεστή σε κανένα κερατά».
«Γιατί εγώ που δεν πιστεύω σε σταυρούς και σε παπάδες, η θρησκεία μου είναι η μαγκιά του Λουκη κι ο τσαμπουκας της Σύλβας κι η μοναξιά τους, ο έρωτας τους, το μεγαλείο τους και πάνω απ’ όλα η αγάπη τους για τους ανθρώπους και γι’ όλα τα πλάσματα της. Άσε ρε αγάπη μου τώρα με τον κάθε μαλάκα» καταλήγει στην ανάρτησή της η Έλενα Ακρίτα.
Τα ίδια που είχα ζήσει πριν χρόνια και με τους Χρυσαυγίτες.
Φοβήθηκα και τότε φοβάμαι και τώρα.
Αυτό όμως δεν αλλάζει κάτι.
Και κυρίως δεν αλλάζει εμένα.
Γιατί εμένα οι γονείς με έκαναν άνθρωπο, όχι ποντικοκούραδο με πόδια. Με μεγάλωσαν με αγκαλιές και φιλιά και λογάκια τρυφερά κι ορμήνιες, με ανάστησαν στα περβόλια και τους ανθισμένους κήπους, εκεί που σαν άλλοτε θα στήσουμε χορό, εκεί που θα τσουγκρίσουμε ποτηρια, εκεί που ένα εβίβα θα υψωθεί στους ουρανούς τους εφτά για να κεράσει κρασί μεταλαβιά σ’ αγγέλους και σε δαίμονες.
Ετσι που λες οι γονείς μου με έκαναν σαν τα μούτρα τους: ελεύθερη. Και δε θα φτύσω στον τάφο τους για να γίνω αρεστή σε κανένα κερατά.
Γιατί εγώ που δεν πιστεύω σε σταυρούς και σε παπάδες, η θρησκεία μου είναι η μαγκιά του Λουκη κι ο τσαμπουκας της Σύλβας κι η μοναξιά τους, ο έρωτας τους, το μεγαλείο τους και πάνω απ’ όλα η αγάπη τους για τους ανθρώπους και γι’ όλα τα πλάσματα της.
Άσε ρε αγάπη μου τώρα με τον κάθε μαλάκα».
Ο δημοσιογράφος και στιχουργός, τάσσεται υπέρ της πλήρους έκτισης της κάθειρξης στον Γιωτόπουλο, στο σπίτι του οποίου βρέθηκαν οι σημειώσεις για την δολοφονία Περατικού. «Αυτό το ψυχρό κτήνος μπορει και να την γλύτωνε αν δεν ειχαν βρεθεί σπίτι του οι "σημειώσεις" οι σχετικες με τον Κωστή» γράφει ο Άρης Δαβαράκης.
Διερωτάται μάλιστα: «Δεκαεφτά ανθρώπους έστειλε στον τάφο, να μην εκτισει 25 χρονια ποινή;» Απαντώντας στην «αριστερά» που λέει όχι, είναι γερος άνθρωπος και πως «είμαστε ακροδεξιοί και φασίστες όσοι θέλουμε να βγει απο την φυλακη την μερα που θα #συμπληρώσει τα 25 χρόνια που λεει ο νόμος - και όχι νωρίτερα» ο Δαβαράκης γράφει: «Πόσες οικογένειες έζησαν τα εγκλήματα του Γιωτόπουλου; Ποσοι γονεις, ποσα ανήλικα, πόσοι αγαπημενοι, πόσοι φιλοι κι' αδέρφια; Είμαστε αμετρητοι. Και θελουμε το νόμιμο: 25 χρονια φυλακή συμπληρωμένα. Οπως λεει η διαφωτισμένη μας παιδεία. Οχι θανατικη ποινη. Οχι στα απόλυτα ισόβια. #25χρόνια. Ουτε μια μερα λιγότερη όμως».
Κλείνοντας κάνει ονομαστική αναφορά στην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Ακρίτα, η οποία επιμένει να τάσσεται υπέρ της αποφυλάκισης Γιωτόπουλου, υπενθυμίζοντας την σύζυγο του εκλιπόντος Περατικού και τα παιδιά τους που έμειναν ορφανά: «Θα την θυμασαι την Λία απο τις τότε παρέες. Τριων και πεντε ηταν τα παιδακια της τοτε...».
Η ανάρτηση Δαβαράκη:
«Αυτός ειναι ο Κωστής #Περατικός, ο καλός, αθώος, γλυκύτατος φιλος πολλών - και δικός μου. Σπιτι του #Γιωτόπουλου βρέθηκαν οι "σημειώσεις" για την δολοφονία του - εύρημα που βοήθησε πολύ στην καταδίκη του εγκληματια. Ο #Κωστής ηταν πατερας δυο πολυ μικρων (τοτε) παιδιών, του Μιχάλη και του Πέτρου απο τον γαμο του με την παιδικη φίλη #ΛίαΡακά. Αυτό το ψυχρό κτήνος μπορει και να την γλύτωνε αν δεν ειχαν βρεθεί σπίτι του οι "σημειώσεις" οι σχετικες με τον Κωστη. Αλλα αγαπαει ο Θεός τον κλέφτη, αγαπάει και τον νοικοκυρη.
Τον πιασανε και καταδικαστηκε για 17 δολοφονίες σε 17 φορες ισόβια.
Τα ισόβια στην Ευρώπη της ανθρωπιάς σημαινουν 25 χρόνια φυλακη.
Ο Γιωτόπουλος εχει εκτισει σχεδόν 24 χρόνια, γι' αυτο ξαναμπηκε μεσα μεχρι τις αρχές του 2027, για να ολοκληρωσει.
Δεκαεφτά ανθρώπους έστειλε στον τάφο, να μην εκτισει 25 χρονια ποινη;
Οχι λεει η " αριστερα". Ειναι γερος άνθρωπος. Ειμαστε ακροδεξιοί και φασίστες όσοι θέλουμε να βγει απο την φυλακη την μερα που θα #συμπληρώσει τα 25 χρόνια που λεει ο νόμος - και όχι νωρίτερα.
Πόσες οικογένειες έζησαν τα εγκλήματα του Γιωτόπουλου; Ποσοι γονεις, ποσα ανήλικα, πόσοι αγαπημενοι, πόσοι φιλοι κι' αδέρφια; Είμαστε αμετρητοι.
Και θελουμε το νομιμο: 25 χρονια φυλακή συμπληρωμένα. Οπως λεει η διαφωτισμένη μας παιδεία.
Οχι θανατικη ποινη. Οχι στα απόλυτα ισόβια.
#25χρόνια. Ουτε μια μερα λιγότερη όμως.
(Elena Akrita - θα την θυμασαι την Λία απο τις τότε παρέες. Τριων και πεντε ηταν τα παιδακια της τοτε...)».
«Τα ίδια που είχα ζήσει πριν χρόνια και με τους Χρυσαυγίτες. Φοβήθηκα και τότε φοβάμαι και τώρα.
Αυτό όμως δεν αλλάζει κάτι» γράφει σε ανάρτησή της στα social media η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ προσθέτοντας ότι «οι γονείς μου με έκαναν σαν τα μούτρα τους: ελεύθερη. Και δε θα φτύσω στον τάφο τους για να γίνω αρεστή σε κανένα κερατά».
«Γιατί εγώ που δεν πιστεύω σε σταυρούς και σε παπάδες, η θρησκεία μου είναι η μαγκιά του Λουκη κι ο τσαμπουκας της Σύλβας κι η μοναξιά τους, ο έρωτας τους, το μεγαλείο τους και πάνω απ’ όλα η αγάπη τους για τους ανθρώπους και γι’ όλα τα πλάσματα της. Άσε ρε αγάπη μου τώρα με τον κάθε μαλάκα» καταλήγει στην ανάρτησή της η Έλενα Ακρίτα.
Όλη η ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα«Μετά την τοποθέτηση μου για τον Γιωτόπουλο, άρχισαν πάλι οι ανώνυμες απειλές, τα νταηλικια, οι φοβέρες, οι ξέρουμε μωρή που μένεις (με φωτογραφίες από το σπίτι μας), οι ψόφα καριολα, οι ε ρε χούντα που σου χρειάζεται, οι προσεχε π@τανα στην έχουμε στημένη.
Τα ίδια που είχα ζήσει πριν χρόνια και με τους Χρυσαυγίτες.
Φοβήθηκα και τότε φοβάμαι και τώρα.
Αυτό όμως δεν αλλάζει κάτι.
Και κυρίως δεν αλλάζει εμένα.
Γιατί εμένα οι γονείς με έκαναν άνθρωπο, όχι ποντικοκούραδο με πόδια. Με μεγάλωσαν με αγκαλιές και φιλιά και λογάκια τρυφερά κι ορμήνιες, με ανάστησαν στα περβόλια και τους ανθισμένους κήπους, εκεί που σαν άλλοτε θα στήσουμε χορό, εκεί που θα τσουγκρίσουμε ποτηρια, εκεί που ένα εβίβα θα υψωθεί στους ουρανούς τους εφτά για να κεράσει κρασί μεταλαβιά σ’ αγγέλους και σε δαίμονες.
Ετσι που λες οι γονείς μου με έκαναν σαν τα μούτρα τους: ελεύθερη. Και δε θα φτύσω στον τάφο τους για να γίνω αρεστή σε κανένα κερατά.
Γιατί εγώ που δεν πιστεύω σε σταυρούς και σε παπάδες, η θρησκεία μου είναι η μαγκιά του Λουκη κι ο τσαμπουκας της Σύλβας κι η μοναξιά τους, ο έρωτας τους, το μεγαλείο τους και πάνω απ’ όλα η αγάπη τους για τους ανθρώπους και γι’ όλα τα πλάσματα της.
Άσε ρε αγάπη μου τώρα με τον κάθε μαλάκα».
Ο Άρης Δαβαράκης απάντησε στην Ακρίτα με φωτογραφία ΠερατικούΧθες, Τρίτη, ο Άρης Δαβαράκης απάντησε στα περί αποφυλάκισης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου που έγραψε η Έλενα Ακρίτα χρησιμοποιώντας τη φωτογραφία του Κωστή Περατικού, που δολοφόνησε στις 28 Μαΐου 1997 η τρομοκρατική οργάνωση 17Ν και οι Δημήτρης Κουφοντίνας και Βασίλης Ξηρός, αλλά και ένα προσωπικό κείμενο
Ο δημοσιογράφος και στιχουργός, τάσσεται υπέρ της πλήρους έκτισης της κάθειρξης στον Γιωτόπουλο, στο σπίτι του οποίου βρέθηκαν οι σημειώσεις για την δολοφονία Περατικού. «Αυτό το ψυχρό κτήνος μπορει και να την γλύτωνε αν δεν ειχαν βρεθεί σπίτι του οι "σημειώσεις" οι σχετικες με τον Κωστή» γράφει ο Άρης Δαβαράκης.
Διερωτάται μάλιστα: «Δεκαεφτά ανθρώπους έστειλε στον τάφο, να μην εκτισει 25 χρονια ποινή;» Απαντώντας στην «αριστερά» που λέει όχι, είναι γερος άνθρωπος και πως «είμαστε ακροδεξιοί και φασίστες όσοι θέλουμε να βγει απο την φυλακη την μερα που θα #συμπληρώσει τα 25 χρόνια που λεει ο νόμος - και όχι νωρίτερα» ο Δαβαράκης γράφει: «Πόσες οικογένειες έζησαν τα εγκλήματα του Γιωτόπουλου; Ποσοι γονεις, ποσα ανήλικα, πόσοι αγαπημενοι, πόσοι φιλοι κι' αδέρφια; Είμαστε αμετρητοι. Και θελουμε το νόμιμο: 25 χρονια φυλακή συμπληρωμένα. Οπως λεει η διαφωτισμένη μας παιδεία. Οχι θανατικη ποινη. Οχι στα απόλυτα ισόβια. #25χρόνια. Ουτε μια μερα λιγότερη όμως».
Κλείνοντας κάνει ονομαστική αναφορά στην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Ακρίτα, η οποία επιμένει να τάσσεται υπέρ της αποφυλάκισης Γιωτόπουλου, υπενθυμίζοντας την σύζυγο του εκλιπόντος Περατικού και τα παιδιά τους που έμειναν ορφανά: «Θα την θυμασαι την Λία απο τις τότε παρέες. Τριων και πεντε ηταν τα παιδακια της τοτε...».
Η ανάρτηση Δαβαράκη:
«Αυτός ειναι ο Κωστής #Περατικός, ο καλός, αθώος, γλυκύτατος φιλος πολλών - και δικός μου. Σπιτι του #Γιωτόπουλου βρέθηκαν οι "σημειώσεις" για την δολοφονία του - εύρημα που βοήθησε πολύ στην καταδίκη του εγκληματια. Ο #Κωστής ηταν πατερας δυο πολυ μικρων (τοτε) παιδιών, του Μιχάλη και του Πέτρου απο τον γαμο του με την παιδικη φίλη #ΛίαΡακά. Αυτό το ψυχρό κτήνος μπορει και να την γλύτωνε αν δεν ειχαν βρεθεί σπίτι του οι "σημειώσεις" οι σχετικες με τον Κωστη. Αλλα αγαπαει ο Θεός τον κλέφτη, αγαπάει και τον νοικοκυρη.
Τον πιασανε και καταδικαστηκε για 17 δολοφονίες σε 17 φορες ισόβια.
Τα ισόβια στην Ευρώπη της ανθρωπιάς σημαινουν 25 χρόνια φυλακη.
Ο Γιωτόπουλος εχει εκτισει σχεδόν 24 χρόνια, γι' αυτο ξαναμπηκε μεσα μεχρι τις αρχές του 2027, για να ολοκληρωσει.
Δεκαεφτά ανθρώπους έστειλε στον τάφο, να μην εκτισει 25 χρονια ποινη;
Οχι λεει η " αριστερα". Ειναι γερος άνθρωπος. Ειμαστε ακροδεξιοί και φασίστες όσοι θέλουμε να βγει απο την φυλακη την μερα που θα #συμπληρώσει τα 25 χρόνια που λεει ο νόμος - και όχι νωρίτερα.
Πόσες οικογένειες έζησαν τα εγκλήματα του Γιωτόπουλου; Ποσοι γονεις, ποσα ανήλικα, πόσοι αγαπημενοι, πόσοι φιλοι κι' αδέρφια; Είμαστε αμετρητοι.
Και θελουμε το νομιμο: 25 χρονια φυλακή συμπληρωμένα. Οπως λεει η διαφωτισμένη μας παιδεία.
Οχι θανατικη ποινη. Οχι στα απόλυτα ισόβια.
#25χρόνια. Ουτε μια μερα λιγότερη όμως.
(Elena Akrita - θα την θυμασαι την Λία απο τις τότε παρέες. Τριων και πεντε ηταν τα παιδακια της τοτε...)».
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