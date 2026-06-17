Ακρίτα: Μου γράφουν «ψόφα καρ...α» μετά τις αναρτήσεις για Γιωτόπουλο, δεν θα γίνω αρεστή σε κανέναν κερατά

«Εμένα οι γονείς με έκαναν σαν τα μούτρα τους, ελεύθερη, άνθρωπο και όχι ποντικοκούραδο με πόδια» γράφει η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ