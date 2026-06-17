Στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
O πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας: Ένα Ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο»
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Συγκεκριμένα, αύριο, Πέμπτη 18 Ιουνίου στις 11.00 τοπική ώρα, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας: Ένα Ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο».
Συγκεκριμένα, αύριο, Πέμπτη 18 Ιουνίου στις 11.00 τοπική ώρα, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας: Ένα Ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο».
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