Στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

O πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας: Ένα Ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο»