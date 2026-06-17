Voria: Προχωράει με ταχείς ρυθμούς η επένδυση των 380 εκατ. ευρώ, τι περιλαμβάνει το συγκρότημα φιλοξενίας και ψυχαγωγίας στο Μαρούσι

Η επίσημη παρουσίαση του έργου που αποτελεί τη μεγαλύτερη στρατηγική επένδυση στο κομμάτι της φιλοξενίας και ψυχαγωγίας στα βόρεια της Αθήνας έγινε σήμερα το πρωί στο εργοτάξιο του Αμαρουσίου - Δείτε φωτογραφίες