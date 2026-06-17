Voria: Προχωράει με ταχείς ρυθμούς η επένδυση των 380 εκατ. ευρώ, τι περιλαμβάνει το συγκρότημα φιλοξενίας και ψυχαγωγίας στο Μαρούσι
Voria: Προχωράει με ταχείς ρυθμούς η επένδυση των 380 εκατ. ευρώ, τι περιλαμβάνει το συγκρότημα φιλοξενίας και ψυχαγωγίας στο Μαρούσι
Η επίσημη παρουσίαση του έργου που αποτελεί τη μεγαλύτερη στρατηγική επένδυση στο κομμάτι της φιλοξενίας και ψυχαγωγίας στα βόρεια της Αθήνας έγινε σήμερα το πρωί στο εργοτάξιο του Αμαρουσίου - Δείτε φωτογραφίες
Σε δύο χρόνια από σήμερα, το 2028 θα είναι έτοιμο το νέο, υπό κατασκευή πολυδύναμο συγκρότημα φιλοξενίας και ψυχαγωγίας «Voria» στο Μαρούσι, με ένα συνολικό ύψος επένδυσης της τάξης των 380 εκατ. ευρώ.
Το έργο περιλαμβάνει ξενοδοχείο 5 αστέρων δυναμικότητας 300 κλινών, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων και συνεδριακούς χώρους, χώρους ευεξίας (spa), πισίνες και εστιατόρια, δύο υπόγειους χώρους στάθμευσης αλλά και τη μετεγκατάσταση του Καζίνο Πάρνηθας μαζί με εκτεταμένες διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου.
Σημειώνεται ότι το Voria το οποίο παρουσιάστηκε κι επισήμως σήμερα Τετάρτη 17 Ιουνίου αποτελεί τη μεγαλύτερη στρατηγική επένδυση στο κομμάτι της φιλοξενίας και ψυχαγωγίας στα βόρεια της Αθήνας.
Το project περιλαμβάνει και την κατασκευή σημαντικών κυκλοφοριακών υποδομών προς επίλυση των χρόνιων προβλημάτων στον κόμβο της Λεωφόρου Κηφισίας με την Λεωφόρο Σπύρου Λούη, καθώς και τη δημιουργία χώρων πρασίνου και κοινωφελών χρήσεων συνολικής έκτασης 25.000 τ.μ. που θα παραχωρηθούν στον Δήμο Αμαρουσίου.
Η διάρκεια κατασκευής έχει οριστεί σε 24 μήνες, ενώ η συνολική επιφάνεια κατασκευής (συμπεριλαμβανομένων των υπόγειων χώρων και εγκαταστάσεων) ανέρχεται σε 77.000 τ.μ.
Το έργο περιλαμβάνει ξενοδοχείο 5 αστέρων δυναμικότητας 300 κλινών, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων και συνεδριακούς χώρους, χώρους ευεξίας (spa), πισίνες και εστιατόρια, δύο υπόγειους χώρους στάθμευσης αλλά και τη μετεγκατάσταση του Καζίνο Πάρνηθας μαζί με εκτεταμένες διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου.
Σημειώνεται ότι το Voria το οποίο παρουσιάστηκε κι επισήμως σήμερα Τετάρτη 17 Ιουνίου αποτελεί τη μεγαλύτερη στρατηγική επένδυση στο κομμάτι της φιλοξενίας και ψυχαγωγίας στα βόρεια της Αθήνας.
Το project περιλαμβάνει και την κατασκευή σημαντικών κυκλοφοριακών υποδομών προς επίλυση των χρόνιων προβλημάτων στον κόμβο της Λεωφόρου Κηφισίας με την Λεωφόρο Σπύρου Λούη, καθώς και τη δημιουργία χώρων πρασίνου και κοινωφελών χρήσεων συνολικής έκτασης 25.000 τ.μ. που θα παραχωρηθούν στον Δήμο Αμαρουσίου.
Η διάρκεια κατασκευής έχει οριστεί σε 24 μήνες, ενώ η συνολική επιφάνεια κατασκευής (συμπεριλαμβανομένων των υπόγειων χώρων και εγκαταστάσεων) ανέρχεται σε 77.000 τ.μ.
Για τη διαχείριση του ξενοδοχείου πολυτελείας που θα λειτουργήσει στο υπό κατασκευή συγκρότημα φιλοξενίας και ψυχαγωγίας VORIA, η North Star Entertainment του ομίλου Regency Entertainment, έχει επιλέξει τη διεθνή αλυσίδα ξενοδοχειακών μονάδων πολυτελείας MGallery Collection του ομίλου ACCOR.
Η σχετική μακροχρόνια συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας θα θέσει το ξενοδοχείο υπό τη σκέπη ενός εκ των πλέον διακεκριμένων και δημοφιλών διεθνών brands του ομίλου ACCOR, στο οποίο εντάσσονται boutique μονάδες με ιδιαίτερα πολιτιστικά και αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά και με μοναδικό concept, το καθένα.
Νέος προορισμός και 2.000 θέσεις εργασίας«Eνα όραμα που σχεδιάστηκε πριν από 10 χρόνια παίρνει σάρκα και οστά και το σημερινό εργοτάξιο όπως το βλέπουμε εμείς είναι ένας νέος προορισμός που γεννιέται. Για εμάς είναι κάτι περισσότερο από μια μεγάλη επένδυση αλλά και η έκφραση της πεποίθησης ότι η Αθήνα αξίζει νέους προορισμούς και θα προσθέτει αξία στην πόλη, θα αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των πολιτών και θα αυξάνει τις δραστηριότητες, βελτιώνοντας το τουριστικό προϊόν της Αθήνας και δημιουργώντας 2.000 νέες θέσεις εργασίας», δήλωσε κατά την παρουσίαση ο Γιάννης Τσιρίκος, διευθύνων σύμβουλος της North Star Entertainment.
Η συνεργασία Δημοσίου - Ιδιωτικού δημιουργεί νέο σημείο αναφοράς στα βόρεια προάστια«Το project Voria αποτελεί ένα παράδειγμα πώς η συνεργασία μεταξύ Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα μπορεί να λειτουργήσει θετικά, δημιουργώντας ένα νέο σημείο αναφοράς στα βόρεια προάστια. Για την ΕΤΑΔ η συμμετοχή στο έργο αυτό σηματοδοτεί και την στρατηγική μας στο κομμάτι της αξιοποίησης των ακινήτων δεδομένου ότι συμμετέχει ενεργά στην αναπτυξιακή προοπτική του έργου», δήλωσε η Ηρώ Χατζηγεωργίου διευθύνουσα σύμβουλος της ΕΤΑΔ.
Ο Σπύρος Τσαγκαράτος, αρχιτέκτονας, δήλωσε με τη σειρά του: «Το ακίνητο αυτό και όλη η περιοχή μέχρι το ΥΓΕΙΑ ήταν εκτός σχεδίου για διάφορους λόγους. Τώρα, όλη η περιοχή εντάσσεται στο σχέδιο και προχωρά η συνολική πολεοδομική του μελέτη- ενδεικτικό του πολεοδομικού αποτυπώματος του project».
Το ξενοδοχείο θα είναι δυναμικότητας 170 δωματίων και σουιτών, θα διαθέτει υπερσύγχρονο spa 2.000 τ.μ., χώρους εστίασης και αναψυχής, χώρους συναντήσεων και εκδηλώσεων, εσωτερική καθώς και εξωτερική πισίνα, ενώ ο σχεδιασμός του προβλέπει την ενσωμάτωση καινοτόμων εφαρμογών και την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών στον διεθνή τομέα της φιλοξενίας. Σημειώνεται ότι το MGallery στο Μαρούσι, θα είναι το νέο μέλος της αλυσίδας στην Αττική, μετά το Athens Capital-MGallery και το Athens Capital Suites-MGallery Collection του Ομίλου «Λάμψα», που από το 2024 αποτελεί έναν εκ των βασικών μετόχων της Regency Entertainment.
Επισημαίνεται ότι αυτή την στιγμή οι εργασίες κατασκευής του Voria είναι σε πλήρη εξέλιξη από τη ΜΕΤΚΑ με ορίζοντα ολοκλήρωσης και πλήρους λειτουργίας το Μάιο του 2028.
Η Regency Entertainment, συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων επιχειρηματικών ομίλων στην Ελλάδα, διαθέτοντας ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο φιλοξενίας και ψυχαγωγίας, το οποίο περιλαμβάνει το εμβληματικό Regency Casino Mont Parnes – που θα μεταφερθεί στις νέες εγκαταστάσεις στο Μαρούσι – της North Star Entertainment στην Αθήνα, το συγκρότημα Regency Casino Thessaloniki και το υπερπολυτελές Hyatt Regency Hotel Thessaloniki επίσης στη συμπρωτεύουσα.
Πηγή: newmoney.gr
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