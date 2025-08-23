Η στιγμή της σύλληψης του 40χρονου συζυγοκτόνου στον Βόλο, είπε ότι δεν μετανιώνει - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Στους αστυνομικούς ισχυρίστηκε ότι η 36χρονη τον απατούσε - Κρυβόταν σε ένα οικόπεδο και φορούσε ρούχα τα οποία βρήκε σε κάδο - Δεν είχε κάποιο κινητό επάνω του ή κάποιο άλλο αντικείμενο
Στη δημοσιότητα ήρθαν φωτογραφίες στις οποίες αποτυπώνεται η στιγμή της σύλληψης του 40χρονου συζυγοκτόνου στον Βόλο.
Στις εικόνες φαίνονται αστυνομικοί να έχουν ακινητοποιήσει τον 40χρονο, ο οποίος την Παρασκευή (22/8) σκότωσε την 36χρονη σύζυγό του μπροστά στα παιδιά τους κι έπειτα τράπηκε σε φυγή. Σύμφωνα με πληροφορίες, στα πρώτα του λόγια κατά τη σύλληψή του, φάνηκε αμετανόητος και φέρεται να ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς πως: «με απατούσε η γυναίκα μου».
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο άνδρας εντοπίστηκε στην οδό Ευριπίδου στο κέντρο της πόλης, περίπου 200 μέτρα από το σπίτι στο οποίο έγινε το άγριο έγκλημα. Κρυβόταν σε ένα οικόπεδο και φορούσε ρούχα τα οποία βρήκε σε κάδο. Δεν είχε κάποιο κινητό επάνω του ή κάποιο άλλο αντικείμενο.
Την Κυριακή (24/8) θα παρουσιαστεί ενώπιον του εισαγγελέα απ΄ όπου αναμένεται να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τη σύλληψή του:
«Πριν από ώρα, ειδοποιήθηκε η αστυνομία από κάποιον πολίτη ότι υπήρχε κάποιο άτομο μέσα σε αυτό το οικόπεδο και λίγο αργότερα ακούσαμε φωνές και βγήκαμε έξω. Είδαμε ότι συνέλαβαν τον συγκεκριμένο άντρα, χωρίς να φέρει κάποια αντίσταση» δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας.
Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις του:
Τη Δευτέρα 25 Αυγούστου αναμένεται να γίνει η νεκροψία-νεκροτομή της 36χρονης από την Ιατροδικαστική της Θεσσαλονίκης στην οποία έχει ήδη μεταφερθεί η σορός της.
Χθες Παρασκευή η μεγάλη κόρη του ζευγαριού (18 ετών) τηλεφώνησε στο κέντρο της Άμεσης Δράσης και ειδοποίησε πως η μητέρα της βρίσκεται αιμόφυρτη στην είσοδο της πολυκατοικίας και πως υπαίτιος ήταν ο πατέρας της, ο οποίος την χτύπησε. Η 36χρονη γυναίκα κατέληξε μέσα στο ασθενοφόρο κατά τη διακομιδή της στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.
Το χρονικό
Μάρτυρες από τη γειτονιά του ζευγαριού ανέφεραν πως από το πρωί το αντρόγυνο είχε έναν έντονο καβγά. Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποια στιγμή η 36χρονη προσπάθησε να φύγει από το σπίτι, αλλά ο 40χρονος την ακολούθησε και της κάρφωσε στον λαιμό και στα πλευρά ένα αιχμηρό αντικείμενο από σετ ψησίματος και της κατάφερε πολλαπλά χτυπήματα.
